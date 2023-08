Una apuesta por la inclusión

LA PROPUESTA DE TENIS ADAPTADO DE MARIANO CARBAJAL EN EL LAWN

Mariano Carbajal, entrenador y exjugador, es el responsable de una escuela de tenis que incluye una propuesta adaptada para personas con discapacidad. Entrevistado por “El Periodista”, recordó cómo se formó y le dio vida a este proyecto

Agosto 2023

Mariano Carbajal nació en Tres Arroyos y, según cuenta, toda su vida estuvo ligada al tenis. Empezó a jugar en Costa Sud en el año 1985 y unos años más tarde se fue a vivir a Buenos Aires a formarse como entrenador. “Entré al CENARD (Centro de Entrenamiento Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), donde había una cooperativa del Instituto Nacional del Deporte que me permitió realizar diversas capacitaciones, entre ellas con personas con discapacidad, además de que había entrenado a atletas.

Posteriormente me fui a vivir a Brasil, di clases ahí, también viví en Perú, hasta que volví a Buenos Aires, donde trabajé en diferentes centros de entrenamientos y con Leo Alonso que era entrenador de ‘Yacaré’ Mayer en la Davis. Hace seis o siete años que volví, ahora tengo la escuela, tenis adaptado… Esto último surgió de casualidad porque me encontré con la mamá de una nena que me preguntó si me animaba a darle clases y quedamos de acuerdo en que sí, después fueron sumándose otros alumnos, ahí me enteré que hubo una escuela que funcionó hasta la pandemia. Es muy importante la labor del club Lawn Tennis porque me escucharon y piensan en sumar rampas para que sea un espacio más inclusivo”.

¿Hace cuánto tiempo comenzaste a dar tenis adaptado en la ciudad? ¿De qué manera trabajás?

Hace dos meses, empezamos en mayo, es muy reciente pero estamos pensando en hacer algo tipo escuela, aunque es un trabajo complejo.

Se trabaja desde cero, se le da mucha prioridad al aspecto lúdico, al juego. Buscamos que la persona se divierta, la pase bien. Hoy por ejemplo tuve un niño en silla de ruedas que jugaba al básquet, muy comprometido, se fue contento y eso es lo que realmente vale.

¿Qué días y en qué horarios se dictan las clases de tenis adaptado? ¿Cuántas personas asisten?

De martes a jueves a partir de las 14 hasta las 17.30, tenemos la posibilidad de entrenar en cancha rápida que es como más higiénica, la pelota siempre pica bien, eso les encanta. El objetivo es trabajar con ALPI u otras asociaciones para sumar más chicos y poder dividirlos en grupos de 4 y que sean cuatro horas de entrenamiento, quizás es una utopía encontrar 16 sillas en Tres Arroyos pero la idea está y hay muchas personas que quieren hacer algo y no tienen la posibilidad.

Son alrededor de seis chicos, queremos mínimamente duplicar esa cifra. Quizás tienen un poco de miedo de comenzar, les genera incertidumbre, es algo nuevo, por ahí nunca tocaron una raqueta pero una vez que comienzan, es difícil que se vayan.

Por más apoyo

¿Reciben alguna ayuda económica?

Por ahora no pero estamos gestionándolo, quizás lo difícil es encontrar el lugar. El Polideportivo sería excelente, si bien no hay redes esto no sería un impedimento porque las mismas se pueden adaptar. Sería realmente una oportunidad para todos, el objetivo es buscar un apoyo desde el área de Deportes para lograr una asistencia técnica y que para los alumnos sea gratis.

Además de tenis adaptado, también tenés una escuela de tenis ¿podrías contarnos un poco más?

Además de tenis adaptado, doy clases en la escuelita del club junto con Iván Di Marco, así como también doy clases particulares de adultos y de niños, tengo un grupo de pre competencia.

Además trabajo con fútbol para ciegos en Huracán de Parque Patricios, como la fecha es cada 45 o 60 días, viajo y lo que me queda es cómo disfrutan lo que hacen, considero que sería diferente si todos podríamos tomar la vida de esa manera.

¿De qué forma creés que se fomentaría el interés de los niños por el tenis?

Creo que los chicos prueban diferentes deportes hasta que encuentran uno que les guste, además de que la moda tiene mucha influencia, hoy en día quizás no hay un referente de tenis como ha sucedido antes, más allá de Etcheverry o Cerúndolo pero son más distantes... Igualmente en los colegios se han generado propuestas con tenis adaptado a niños pequeños con pelotas más grandes, ya que es difícil técnicamente.

¿En qué horarios funciona la escuela?

La escuela funciona de lunes a jueves de 17.30 a 18.30, tenemos chicos de 4 a 6 años y de 7 a 10/11. De ahí en adelante es pre competencia y competencia, en septiembre buscaremos buscar dividir por niveles con la incorporación de otra docente.