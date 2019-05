Un mundo de plásticos

MACETAS DE PLASTICO DE LA FIRMA TRESARROYENSE “ROCO” LLEGARON A LA CUMBRE DEL G-20

Más de 160 macetas impecables, de color gris, vieron pasar a los líderes más importantes a nivel mundial en la Cumbre del G-20 que se realizó sobre fines de 2018 en el país. Las fabricaron los tresarroyenses de “Roco Plásticos & Design”, que para completar un ciclo de buenas noticias, están introduciendo al mercado un producto para uso agrícola del que serán los únicos fabricantes en Argentina y comenzaron a construir su planta en el Parque Industrial. Enrique Carrera y Esteban Oscariz le anticiparon todos los detalles a “El Periodista”

Abril 2019

Enrique Carrera y Esteban Oscariz, los tresarroyenses que hace algo más de 5 años le dieron vida a Roco Plásticos & Design, finalizaron el 2018 y están transitando los inicios de este nuevo año con grandes novedades. Por un lado, las macetas que crearon a partir de la técnica de rotomoldeo llegaron a decorar nada menos que eventos de la cumbre del G-20 en Argentina, y por el otro, además de haberse convertido en los primeros fabricantes nacionales de un producto de uso agropecuario que introduce grandes ventajas en el suministro de suplementos a los vacunos, al cierre de esta edición de “El Periodista” estaban comenzando a construir las que serán sus nuevas instalaciones en el Parque Industrial de Tres Arroyos.

Cabe recordar que el rotomoldeo que utilizan estos amigos, que se unieron en un proyecto común cuando ambos tenían ya sus propios trabajos en la ciudad, es un conformado de productos plásticos en el cual se introduce un polímero en estado líquido o polvo dentro de un molde y éste, al girar en dos ejes perpendiculares entre sí, se adhiere a la superficie del molde, creando piezas huecas. Este es el procedimiento que emplean, y que da lugar a un sinnúmero de productos como las macetas, esferas, frapperas y puffs usados en decoración de grandes eventos al aire libre –y con posibilidad de iluminación-, pasando por las cuchas para mascotas tan coloridas que pueden verse en todos los comercios del rubro hasta llegar a elementos de uso industrial, vial y agropecuario. Pero además, ellos mismos fabricaron el “horno” en el que se fabrican las piezas, ubicado aún por estos días en Garibaldi al 1400.

De alcance internacional

“El contacto nuestro con la gente que usó nuestros productos para el G-20 surgió de las redes sociales. Entraron, nos consultaron qué productos hacíamos, se mostraron interesados sobre todo en las macetas y nos compraron algunas muestras. Después vino un pedido más grande, pero nosotros no sabíamos para qué se iban a utilizar. Hasta que después de entregar unas 160 macetas nos enteramos que iban a ser parte de la decoración del G-20”, cuenta Enrique Carrera.

“Nosotros pudimos verlas por fotos que nos enviaron después, y sabemos que las utilizaron en varios lugares pero exactamente no conocemos dónde”, completa Esteban Oscariz. La compra, puntualmente, la hizo una empresa encargada de la decoración y ambientación integral de los eventos vinculados a la Cumbre, con la que después los tresarroyenses quedaron en contacto ya que se ocupan de eventos masivos como el festival musical Lollapalooza en su sede argentina. “Eso nos da la oportunidad de seguir vendiéndoles nuestros productos, en este último caso quizá seguramente los luminosos”, apunta Carrera.

La firma local vendió para el G-20 macetas, que en principio iban a ser blancas pero finalmente el cliente optó por el color gris, y se fabricaron en cantidad especialmente para satisfacer ese pedido.

Nuevos productos

Ya a comienzos de este año, en tanto, Roco incursionó en la fabricación de nuevos productos de uso agrícola, como los lamedores para vacas, para cuya comercialización suscribieron un convenio con una empresa local. “El prototipo que les entregamos está en prueba pero está funcionando bien, así que este año vamos a lanzar la venta masiva de ese producto. Se trata de un recipiente de 450 litros con cuatro rueditas giratorias, que contiene un suplemento dietario vitamínico para los animales, y cuando los animales van lamiendo la ruedita, da vueltas mojándose y van consumiendo alrededor de medio a un litro diario de ese líquido”, describe Enrique.

Estos dispositivos se utilizan desde hace varios años en Estados Unidos, pero no había quién los fabrique en el país. “La empresa local con la que nosotros tenemos el convenio tomó la representación del suplemento vitamínico en la zona, y no había cómo suministrarlo o en todo caso iba a ser necesario importar los recipientes, que ahora reemplazarán con nuestros lamedores”, explican los fabricantes.

Los lamedores autoconsumo para vacas son fabricados también en plástico mediante el proceso de rotomoldeo, y están preparados para contener suplementos líquidos que cubran necesidades proteicas, energéticas y/o minerales para ser aplicados en sistemas en los que no intervienen mixers. Su funcionamiento es mediante cuatro ruedas que se van mojando con el líquido y dejan al descubierto la parte superior, donde la vaca lame la rueda. Además, tienen dimensiones adaptadas para el fácil traslado en caja de camionetas. “Esto tiene un mercado potencial importante, está a prueba, y hasta ahora los resultados son satisfactorios”, indican.

Mientras tanto, siguen adelante con su “caballito de batalla” que son las cuchas, que en este momento se venden de punta a punta del país. “Pasamos de 100 a 300 por mes, en temporada alta, y apuntamos a seguir creciendo”, sostienen.

Y otro producto que está funcionando muy bien en la industria alimenticia, especialmente, son los pallets de plástico reciclado. Según los empresarios, “hay exigencias de tipo sanitario y de higiene que hacen que estén produciéndose inconvenientes e incluso prohibiciones de uso de pallets de madera, por lo que nuestro producto encaja perfectamente ahí y estamos vendiendo muy bien. Además somos muy competitivos en precio por la receta que contiene plástico reciclado, virgen y otros elementos, que hacen de nuestros pallets estructuras muy firmes”, considera Enrique.

La mudanza

Finalmente, y para completar el ciclo de buenas noticias para la firma local, comenzaron a construir sus instalaciones en el sector de la última ampliación por fideicomiso del Parque Industrial. “Ya empezamos con la fábrica, adquirimos el galpón, que es una estructura metálica desarmable ya lista para montarla, cuando llegue a Tres Arroyos, como si fuera un rompecabezas. Los albañiles ya están trabajando en las bases de hormigón así que estamos muy entusiasmados”, concluyen.