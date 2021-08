Un gigante de mil caras

PASAPORTE - EL TRESARROYENSE ALBERTO CURIA Y SU VIDA EN BRASIL

Brasil es el país más grande de Sudamérica, el que atesora una cultura vibrante con su música y su Carnaval pero también una profunda desigualdad y una problemática de inseguridad de difícil solución. El tresarroyense Alberto Curia vive cerca de Río, y desde allí compartió con “El Periodista” una entrevista en la que no eludió ningún tema

Agosto 2021

Brasil, el país más grande de Sudamérica, tiene playas interminables, ciudades bellas y el carnaval más famoso del mundo. Es multicultural y se destaca por la música, la danza, el fútbol y la hospitalidad de su gente.

Muchos son los argentinos que eligen Río de Janeiro como destino de sus vacaciones. Otros eligieron esa tierra como lugar para el diario vivir. Tal el caso del tresarroyense Alberto Curia, con 15 años de residencia con su esposa brasileña Nelma Mustafá, radicados en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro, a 25 kilómetros de Buzios y en un litoral marítimo que reúne a 11 localidades con frente al Atlántico. Allí tienen una pizzería y a la vez Alberto envía informes a Buenos Aires sobre la vida en Brasil que se publican en el “Diario de Cultura”.

Por la cercanía con la “cidade maravilhosa” suele visitar frecuentemente esa megalópolis con 7 millones de habitantes que como todas en el mundo ha sufrido la crisis provocada por la pandemia. Con él charlamos sobre éste y otros temas.

“Río perdió unos 50 mil puestos de trabajo solamente en la gastronomía y hotelería. Se extrañan especialmente los turistas argentinos que son los que más nos visitan entre los que llegan desde América del Sur. Es una ciudad que recibe gente prácticamente todo el año y uno de los pasos favorables que se han dado por estos días es que Riotur, la agencia gubernamental de turismo asegura que se va a organizar desde fines de noviembre la celebración del Carnaval de febrero 2022, por lo que hay expectativas generales en la población. Para esto se reacondicionará el Sambódromo de 700 metros de largo con capacidad para casi 100 mil personas en las tribunas elevadas de ambos costados. Debajo del lugar trabajan las distintas escolas do samba y en las inmediaciones de la terminal suman barracones donde también tienen actividad otras agrupaciones. Las expectativas de competición pasan porque anualmente ascienden 2 y descienden 2 en lo referente a la categoría principal. Un camarote o palco para 10 personas costaba el año pasado unos 40 mil reales para los 3 días centrales del Carnaval en el Sambódromo. Las escolas están manejadas por el “Jogo do Bicho”, una lotería semiclandestina que lava dinero. Escolas de primer nivel como Mangueira, Emperatriz o Beija Flor, manejaban en cada caso unos 3 millones de dólares para construir los lujosos atuendos para los participantes. El jurado compuesto por 10 personas juzga la calidad de vestimenta, el cumplimiento del horario de llegada a la pista, las bandas de música y demás. Los grupos comienzan a trabajar a fin de marzo y ocupan en general a unas 200 mil personas por fuera, entre zapateros, herreros, costureras y fabricantes de máscaras. Hasta los trabajadores de más bajos recursos reúnen los 4 o 5 mil reales que se necesitan para pagar un traje y poder cumplir el sueño de “sambar” en el estadio. Y como dice Serrat, “ahí el pobre y el villano, se dan la mano” y cuando termina el Carnaval “vuelve el rico a su riqueza y vuelve el pobre a su pobreza”. El Carnaval reúne un millón de visitantes entre extranjeros y brasileños que llegan de otras ciudades del país. Incluso esos días se reúnen familiares que no asisten personalmente a seguir las alternativas por televisión en directo. Existe también el otro carnaval; el que se realiza en los barrios alejados en el Gran Río donde también desfilan por sus calles comparsas más modestas pero que igualmente despiertan la atención de la gente, que aplaude, alienta y bebe cerveza constantemente”.

No se puede ser ajeno en una charla sobre Brasil al fenómeno que produce el fútbol y en este caso Alberto señala que “provoca pasiones. El clásico que para nosotros es un River-Boca, aquí es el enfrentamiento entre Fluminense y Flamengo más conocido por el “Flu-Fla”, aunque también tienen muchos seguidores Botafogo y Vasco da Gama. Los estadios se llenan y entre los futbolistas que dio Río hay devoción por Garrincha y Zico, sin dejar de lado a Pelé”.

Y también está el carioca que trabaja y vende sus productos en la playa, como un personaje infaltable.

Aquí se le llama “carioca da yema” al nacido en Río de Janeiro capital. Y muchos de ellos viven de la venta ambulante que es uno de los motores de la economía de Río. La gran extensión desde la playa de Leme hasta Barra de Tijuca es recorrida por ellos vendiendo açaí, que es una fruta del norte muy sabrosa y nutritiva; también el cachorro quente, que es como nuestro pancho, gaseosas, jugos naturales, agua de coco y bijouterie, anteojos, prendas de vestir e infinidad de artículos. Trabajan mucho porque los kioscos que están en la playa de Copacabana, Leblón o Ipanema, venden cosas similares pero a otros precios más altos porque tienen concesiones que pagan unos 200 mil reales por 6 años, más 12 mil por mes. Una hamburguesa simple la cobran 45 reales, mucho más que en lugares establecidos en las calles aledañas a las playas. Los “cariocas da yema” terminan su tarea diaria y se van a los bares cercanos a disfrutar los platos que son muy de ellos. Por ejemplo comen sardinas fritas como alimento bien típico; o un filet de carne con farofa, que es harina de mandioca con trocitos de panceta y los sábados la clásica feijoada que es el plato nacional. Obviamente la caipirinha es muy elegida y la cerveza bate todos los récords de consumo. Las más conocidas de producción nacional son Skol y la Antártica, aunque ahora los bares tienen 20 o 30 canillas con otras artesanales o marcas de otros países.

Siguiendo con el tema, la feijoada de los sábados reúne a las familias, como en nuestro país el asado.

Claro. A mediodía elaboran ese plato típico con el poroto negro, chorizo, kobe, panceta, carne de res y la acompañan con farofa, arroz o trozos de naranjas para suavizarla. Esa comida nace de la época de esclavitud, ya que en las casas de los poderosos comían y a lo que les sobraba le agregaban el poroto y se lo daban a sus sirvientes o empleados. Pero en realidad en los hogares se suma en todos los menús ensaladas tan completas como variadas, que incluyen verduras, choclos y especialmente mandioca. Tampoco falta el arroz blanco. Aquí el desayuno es fuerte, almuerzan bien y la cena es muy liviana.

Cultura y actualidad

¿Las cadenas más importantes de TV siguen siendo O´Globo y Bandeirantes?

Ahora apareció la Récord, de Emir Macedo, un pastor de la Iglesia Universal que se quedó con una gran parte de la audiencia. Reaccionó Bandeirantes y contrató al máximo exponente de Globo que es Fausto Silva en una cifra muy importante para debilitar a uno de sus rivales periodísticos. Todas estas cadenas de televisión tienen sede en Río y San Pablo. El diario más leído es la Folha de Sao Paulo y lo sigue el tradicional O´Globo. La revista que más se vende es “Veja”. Pero hoy la radio no tiene en Brasil la fuerza de antes.

Hablemos de música, en un país que se destaca ampliamente por esa rama del arte.

Sin dudas, la gente de Río de Janeiro sigue amando a Roberto Carlos, que diversifica también su fortuna construyendo edificios en San Pablo y Camboriú, además de una cabaña que produce los toros más nobles de Brasil. Además la Nestlé vende cifras notables de pan dulce con el rostro del cantante. Xuxa ya no tiene la popularidad de siempre. Los dos viven en Leblón, en la zona sur de Río. Martinho da Vila sigue siendo el sambista más notable. Siguen gustando mucho Alcione, Sega Pagodinho, Caetano Veloso y María Bethania.

Dame un panorama de la situación económica actual del país.

Se anuncia un 4,3 por ciento de inflación anual pero es irreal. Yo tengo con mi esposa una pizzería y dentro del rubro que nosotros trabajamos los ingredientes han aumentado en el último año entre un 40 y un 60 por ciento. Pasa que los economistas hacen estudios y colocan un auto Mercedes Benz o un yate, que no aumentaron, en la misma estadística que el pan que se elevó en un 80 por ciento. El que va diariamente a los supermercados ve que la inflación es muy superior a la que informan oficialmente. Por ejemplo nosotros pagábamos hace un año la muzzarella a 17 reales y hoy nos cuesta 32. Eso no es el 4 por ciento. El dólar se está moviendo hacia arriba últimamente. A eso sumale la desocupación que se ve desde unos años a esta parte. La caída de la Petrobras produjo la pérdida de 60 mil puestos de trabajo muy bien remunerados. Además, como extraía del fondo del mar de nuestra zona el petróleo, Río das Ostras recibía regalías de 120 millones de dólares por año, al igual que Macaé, Buzios y otros municipios de frente marítimo. Hoy ese dinero tampoco está.

Hay gente que no viaja a Río de Janeiro por la inseguridad. ¿Eso no ha podido superarse?

Es complicada por las 1.200 favelas posicionadas en una geografía que ofrece la mejor panorámica de la ciudad. De unos años a esta parte se creó la policía pacificadora, pero las favelas están tomadas en gran parte por el narcotráfico y hasta en algunos casos son comprados los integrantes de las fuerzas de seguridad que actúan ahí. De allí suelen bajar los llamados “arrastrones” que en las avenidas importantes de la ciudad actúan con 200 tipos corriendo que bajan y te roban todo, aunque la policía ciudadana trata de controlarlos cada vez más. Hay que saber caminar por Río, tomando algunas precauciones. Hay muchos argentinos que tienen la costumbre de hacerse notar hablando fuerte, con cámaras de fotos y con los celulares en la mano. Esos son candidatos de los que andan mirando las conductas de los transeúntes. Si te manejás con prudencia no tendrás problemas. En el barrio de Lapa, al que se lo llama el Montmartre brasileño, existe la mayor movida nocturna de Río, porque están las casas de shows, lugares bailables y restaurantes. Allí hay muchísima seguridad porque se preocupan de no “matar las gallinas de los huevos de oro”. La hotelería incluso es más barata que en las zonas centrales, pero está a 12 kilómetros de Copacabana, donde le gusta alojarse a la mayoría de los argentinos. Hay también allí algunas cosas muy interesantes para conocer, como una escalera revestida de azulejos que sube desde Lapa hasta el convento del barrio de Santa Teresa. El autor fue el artista chileno Jorge Selarón que dedicó 20 años de su vida pegando azulejos verdes, azules y amarillos como los que lleva la bandera de Brasil y en las paredes antiguas piezas de color rojo. Son 215 peldaños cubiertos con más de 2.000 azulejos provenientes de unos 70 países y hoy es un popular hito turístico. Otro atractivo son los Arcos de Lapa, de 300 metros de longitud con casi 20 metros de alto. Por ahí arriba pasa el típico Bondinho que comunica con el barrio de Santa Teresa.

Magia y política

Buzios es otra de las atracciones turísticas del litoral brasileño y muy cercana a Rio das Ostras, donde vive Alberto. Una antigua aldea de pescadores localizada en una península con 23 playas, internacionalizada por la famosísima actriz Brigitte Bardot que visitó la localidad en la década del 60 acompañada por su novio brasileño. Hoy una estatua conmemora su paso por el lugar y es objeto de numerosas fotografías con los visitantes.

“Buzios es un desprendimiento de lo que era Cabo Frío, que como ciudad es mucho más importante. Tiene un turismo más tranquilo con playas abiertas para disfrutar, pero con una capacidad receptiva menor que Arraial do Cabo, muy cercana y una de las dos playas más hermosas de Brasil. Todas están a unos 12 kilómetros una de otra”.

¿Cómo ves las próximas elecciones presidenciales?

Yo no tengo ninguna duda que Lula va a ganar con comodidad. Bolsonaro tiene un perfil agresivo y confronta con todos los sectores. Brasil está siete meses atrasado con la vacuna porque él relativizó el COVID-19 como si fuera una gripe y no instó a inocularse, usar alcohol y barbijo. Lula tiene menos formación académica, pero llega mucho mejor a las masas. Cuando él fue gobierno la gasolina valía 2,60 reales y hoy cuesta 7,20, El aceite pasó de 2,50 a 15,80. Falta mucho para octubre del 22 en que será la compulsa, pero si sigue todo así no veo la reelección de Bolsonaro, que hasta ahora suma 530 mil muertos y una cifra escandalosa de pérdida de puestos de trabajo.

Dejamos la entretenida charla con el deseo de ambos de venir sobre fin de año a Tres Arroyos a compartir días con sus familiares y amigos. Allá queda el Rio de Janeiro del Corcovado, el Pan de Azucar, el Maracaná y el Sambódromo. Pero también el de los pequeños bares donde no existe un solo atisbo de lujo, donde hace años encontré a la mismísima Elis Regina, brotando musicalidad desde su cuerpo y su voz. Más allá de la crisis, la pandemia, un presidente autoritario y la inflación, Río de Janeiro es una muestra de cómo la belleza de su paisaje y el “tudo bem” de su gente sobrevive a tanta injusticia.