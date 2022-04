Tres miradas sobre Tres Arroyos

REFLEXIONES DE JOVENES MILITANTES EN UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD

Los tres representan a los partidos políticos con participación ejecutiva y legislativa en el gobierno de la ciudad. Gisela Guzmán, vecinalista; Pablo Robledo, peronista y Cristian Ruiz, radical en Juntos por el Cambio reflexionaron acerca del presente y futuro de Tres Arroyos. ¿Qué plantean? Escucha, participación y mejoras en la calidad de vida de la gente

Un 24 de abril de 1884 era fundada la ciudad de Tres Arroyos, por el abogado, militar y periodista argentino, Dardo Rocha. La denominación responde a la presencia de los arroyos Orellano, del Medio y Seco que atraviesan la ciudad y se unen formando el arroyo Claromecó, que da nombre al balneario.

En estos 138 años, Tres Arroyos se vio atravesada por épocas de prosperidad y desarrollo, como también por situaciones desfavorables. Y sobre estas cuestiones es lógico que exista diversidad de miradas. Por eso, “El Periodista” entrevistó a tres jóvenes militantes políticos de la ciudad: Pablo Robledo desde la Juventud Peronista y secretario del bloque del Frente de Todos; Gisela Guzmán, directora de Políticas para la Juventud y candidata a concejal suplente por el Movimiento Vecinal y Cristian Ruiz, exconsejero escolar y actual edil por Juntos por el Cambio, con la intención de que expresen cómo ven el presente del distrito y qué creen que se debería cambiar o mejorar de cara al futuro.

Ante la pregunta respecto a qué los motivó a acercarse a la política local, Pablo expresó que “personalmente lo que me llevó a militar fue entender que la política es una herramienta con la que se puede mejorar la vida de las personas. Además de que en el peronismo encontré un movimiento organizado, con proyectos y con gente trabajadora, buscando un Tres Arroyos mejor”.

Por su parte, Gisela indicó que “me uní al Movimiento Vecinal, en parte, por herencia familiar pero, sobre todo, porque me gusta hacer cosas por los demás, ayudar, aportar, mejorar y construir. Siento que una acción, una palabra o un gesto pueden ser útiles y gratificantes para alguien. Esos son los valores que intento llevar a la dirección de la cual hoy estoy cargo”.

En tanto, Cristian expresó que “lo que me motivó a militar en el distrito fue, en principio, la participación en el Concejo Deliberante Estudiantil, cuando cursaba el secundario, y luego en el Instituto Superior N°33 como presidente del Centro de Estudiantes, donde pude descubrir que las personas podían llegar a lugares particulares para poder mejorar la realidad en el distrito en el que vivimos.

Poder salir de nuestro metro cuadrado, conocer otras realidades, recorrer barrios, saber qué necesita la gente o sólo ser un simple escucha de vivencias, para luego preocuparnos y ocuparnos de cosas que afectan nuestro desarrollo y bienestar como comunidad”.

Además, frente al interrogante sobre qué cambio anhelan en la ciudad, el representante de la Juventud Peronista señaló que “en lo que respecta a Tres Arroyos, anhelo que algún día podamos trabajar todos juntos para el bien de la ciudad, espero que logren entender que más allá de las diferencias políticas que puedan haber, somos todos vecinos y la realidad es que deseamos que a nuestra ciudad le vaya bien, así que creo que el día que entiendan que la gente tiene necesidades, y que si trabajamos todos juntos podemos solucionarlo, vamos a lograr que nuestra ciudad sea más grande de lo que ya es, vamos a generar oportunidades en los jóvenes, vamos a poder atender a todas las localidades, vamos a poder apoyar a los clubes que tanto contienen y enseñan a nuestros niños, vamos a trabajar todos para tener un buen presente y un gran futuro”.

Mientras que, la directora de Políticas para la Juventud, expresó que “mi anhelo es lograr un desarrollo con igualdad. Crear propuestas que fomenten el crecimiento industrial, ambiental, social y económico con el fin de construir un futuro mejor”.

Ruíz, por su parte, indicó que “en principio, cambios estructurales. En el distrito todavía tenemos vecinos que no cuentan con servicios básicos, que no acceden a instituciones determinadas, que no cuentan con empleo para sostener a sus familias.

Otro de los cambios que anhelo es que podamos vivir seguros, tanto en materia delictiva como en materia vial. Es una gran deuda que tenemos con nuestra población”.

En tiempo presente

Por otro lado, ante el requerimiento acerca del presente del distrito, el representante de Juntos por el Cambio expuso que “veo que hay un municipio que no está escuchando, que necesita actualizarse, escuchar, planificar, marcar un rumbo y prioridades, y así evaluar constantemente. Hoy hay muchísimas ordenanzas aprobadas por unanimidad en el Concejo que no se están poniendo en marcha. Hay pedidos de datos e informes que no se responden. No hay diálogo directo y sincero entre las secretarías, direcciones, Ejecutivo Municipal y el Legislativo, y todo lo mencionado, trae como consecuencia una mala gestión por parte del Ejecutivo Municipal.

Pero, a pesar de eso, también veo que viene la generación que nació en democracia, que quiere apostar a una economía sustentable en la salida de la pandemia y la crisis constante, que construye una agenda desde la libertad, la diversidad, la tolerancia y ciertos valores fundamentales”.

Robledo, por su parte, indicó que “vemos que Tres Arroyos necesita urgentemente respuestas rápidas por parte del sector político. Considero que la nueva presidencia del Concejo Deliberante va a cambiar mucho la manera de ver la política de la gente, ya que se propone un Concejo de puertas abiertas que escuche y acompañe a todos los vecinos. Creo que es la única manera que tenemos de lograr un mejor presente y además de entender y conocer lo que le pasa a la gente, hay muchas cosas en las que hay que trabajar.

Tres Arroyos necesita solucionar las ofertas de nocturnidad, tenemos que darle respuestas rápidas a los adjudicados del ProCreAr, hay mucho para trabajar, pero veo que hay gente muy capaz y capacitada para lograr solucionar cada uno de estos temas”.

Gisela, a su turno, afirmó que “Tres Arroyos es una ciudad muy prometedora. Contamos con muchos recursos productivos, fundamentalmente aquellos relacionados a la agricultura y ganadería. Cuenta con un Parque Industrial modelo en la provincia de Buenos Aires. El turismo es muy importante ya que cuenta con tres playas hermosas. Hay oferta académica y carreras con orientación que responden a las necesidades socio productivas del distrito”.

Al futuro