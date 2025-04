La vuelta al pago: Yamil y Judith Ana

TRES ARROYOS CUMPLE AÑOS Y LO CELEBRA CON SUS HIJOS

Tres Arroyos cumple 141 años. Y en los últimos tiempos son cada vez más los emprendimientos y apuestas por el crecimiento que vienen de hijos del distrito que, tanto después de formarse fuera de él como en alguna de sus posibilidades académicas locales, deciden que este es su lugar en el mundo. Las propuestas de Yamil Ana, bioquímico, y Facundo Yané, kinesiólogo, son apenas ejemplos

Abril 2025

Yamil Ana, oriundo de Tres Arroyos y graduado en Bioquímica por la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, ha recorrido un extenso camino profesional en el área de la salud. Con amplia experiencia, volvió recientemente a su ciudad natal para ofrecer un servicio profesional y actualizado en el campo de la salud.

En diálogo con “El Periodista”, compartió detalles sobre su formación, sus experiencias laborales y los desafíos que enfrentó en su camino hacia la independencia profesional.

"Siempre me gustaron las Ciencias Naturales y ahí en la adolescencia, cuando te vas acercando al final del colegio, uno empieza a pensar y andaba ahí entre Ingeniería Genética, Biotecnología o Bioquímica. Buscaba también alguna que me ofreciera un abanico amplio de posibilidades laborales", comenta Yamil sobre su decisión de elegir esta carrera. "Después de recibir mi título, empecé a trabajar en diversas áreas, desde la residencia en el Hospital Evita de Lanús hasta la dirección técnica en un laboratorio en San Cayetano", recuerda.

Un camino hacia el laboratorio propio

Las especializaciones de Yamil Ana han sido una parte fundamental de su trayectoria profesional. Él las describe como "distintas herramientas que uno va tomando en el camino, cursos que uno va haciendo, especializaciones, como para tener distintas herramientas con las que trabajar".

Desde sus inicios, Yamil tuvo la visión de tener su propio laboratorio. Esta meta lo impulsó a adquirir conocimientos en diversas áreas, ya que "cuando tenés que arrancar solo, es como que tenés que saber un poco de todo".

La especialización en plasma rico en plaquetas surgió como una nueva salida laboral y fue de gran interés para Yamil. Él mismo menciona: "Lo hice por una cuestión de interés. Después lo apliqué con odontólogos que hacían cirugía maxilofacial. Con traumatólogos para lo que es la reparación de lesiones o cirugía".

Experiencia en Neuquén y el nacimiento de Limay Laboratorio

En 2013, Yamil se trasladó a Neuquén, donde trabajó en el Policlínico Neuquén y se especializó en Endocrinología. Años más tarde, incursionó en el ámbito de la Policía Federal como perito de secuestros de drogas. "Hacíamos peritaje de cocaína, marihuana, troqueles de drogas sintéticas, hongos", explica.

En 2020, en plena pandemia, fundó su propio laboratorio, Limay Laboratorios, cuyo nombre fue cuidadosamente seleccionado para reflejar tanto su ubicación como su identidad. "El nombre lo pensamos con una agencia de publicidad, lo pensamos bastante, estuvimos dándole vuelta un rato largo porque Limay se asocia a muchas cosas de Neuquén", explica Yamil. Sin embargo, tiene un significado aún más personal: "en realidad también es mi nombre de pila al revés”, revela.

El logo del laboratorio también tiene un simbolismo especial. "Incluimos un logo con una gota de sangre atravesada por una 'Y' griega que asemeja la unión de las venas del brazo, y también la unión de los ríos Limay y Neuquén para formar el río Negro. Quisimos unir dos temáticas: la del laboratorio con la geografía donde inicia este laboratorio", explica Yamil.

El regreso a Tres Arroyos

Tras abrir una sucursal en Neuquén, Yamil decidió volver a Tres Arroyos para estar cerca de su familia y amigos. "Después de cinco años tomé la decisión, ya estaba un poco más fortalecido, con experiencia, con un bagaje más importante como para volver a hacer algo solo acá, en Tres Arroyos. Tomé la decisión de priorizar la familia, las amistades y pegar la vuelta arrancando con un proyecto de cero. La tierra tira", afirma.

En su laboratorio, planea implementar los conocimientos y la experiencia adquiridos, ofreciendo servicios de hematología, hemostasia, química clínica, endocrinología, serología básica y aplicada, bacteriología y parasitología, biología molecular y análisis veterinarios.

Un enfoque en la calidad y la atención al paciente

Yamil destacó que su laboratorio priorizará una atención cordial y de calidad a los pacientes, así como en ofrecer resultados precisos y confiables. "Creo que lo que intentamos, o lo que por lo menos está en nuestra cabeza y lo que queremos hacer, es dar otra opción de servicio, con una atención cordial, tratar de ayudar a la gente en lo que es el transitar en la salud", expresa. Su hermana, Judith, que trabajará en la atención al público, agrega: "Darle calidad, atención al paciente, es re importante porque muchas veces en salud se pierde. La idea está también en la amabilidad con la gente. Y después eso obviamente tiene que ir acompañado de resultados de laboratorio de calidad".

Al inicio, el propio Yamil realizará las extracciones de sangre, permitiéndole conocer de cerca a los pacientes y sus necesidades. "Según la demanda, iremos ampliando el equipo", señala.

Además de las extracciones, Yamil también se hará cargo del procesamiento de muestras y las derivaciones. "En principio arranco yo con el procesamiento de muestras, derivaciones y bueno, después si la gente y la demanda acompaña, obviamente iremos ampliando el personal", señala.

La visión de Yamil es clara, construir un laboratorio que no solo ofrezca resultados precisos y confiables, sino que también se preocupe por el bienestar y la comodidad de sus pacientes. Su compromiso con la atención personalizada y la calidad del servicio lo impulsan a involucrarse en cada etapa del proceso, desde la extracción de sangre hasta el procesamiento de muestras.

El laboratorio ofrecerá cuatro formas de entrega de resultados: en papel, por correo electrónico, por WhatsApp y a través de una plataforma en la nube con usuario y clave para pacientes y médicos. “Cada paciente y médico contará con un usuario y clave para acceder a los resultados e historial, facilitando el seguimiento y la comunicación”, detalla.

El futuro de Limay Laboratorios

Entre los planes a futuro, Yamil proyecta la incorporación de tecnología de última generación y la posible implementación de servicios de medicina laboral. Además, planea expandir el área de análisis veterinarios, un campo en el que ya tiene experiencia. "Es un sector con mucho potencial, y queremos ofrecer la mejor calidad en todos los servicios", afirma.

Finalmente, Yamil invita a la comunidad de Tres Arroyos a conocer su laboratorio y a realizar consultas. "Tenemos presencia en Instagram y Facebook, donde compartiremos información de interés y nuestros servicios. Queremos ayudar y acompañar a la gente con la mayor calidad analítica posible", concluye.