La vuelta al pago: Facundo Yané

TRES ARROYOS CUMPLE AÑOS Y LO CELEBRA CON SUS HIJOS

Tres Arroyos cumple 141 años. Y en los últimos tiempos son cada vez más los emprendimientos y apuestas por el crecimiento que vienen de hijos del distrito que, tanto después de formarse fuera de él como en alguna de sus posibilidades académicas locales, deciden que este es su lugar en el mundo. Las propuestas de Yamil Ana, bioquímico, y Facundo Yané, kinesiólogo, son apenas ejemplos

Abril 2025

Facundo Yané Guglielmetti, un joven kinesiólogo de 30 años, ha regresado a Tres Arroyos con un ambicioso proyecto: crear una unidad de tratamiento del dolor que revolucione la atención médica. Con una sólida formación académica y experiencia en el tratamiento del dolor, Yané Guglielmetti busca implementar un modelo de atención integral y personalizada, centrado en el paciente.

Desde sus inicios, Yané Guglielmetti sintió una fuerte inclinación por la kinesiología, motivado por el deseo de ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. "En realidad, como cualquier estudiante o futuro estudiante, uno siempre tiene distintas opciones. Cuando era más chico, mi abuelo tuvo un accidente cerebrovascular y ahí es cuando empecé a interiorizarme un poco más en la kinesiología. Vi el vínculo que tenía cada uno y el peso que tenía el día a día en la persona, y dije que lo mío iba por ahí", recuerda.

Tras estudiar en la Universidad FASTA de Mar del Plata, se mudó a Buenos Aires, donde continuó su carrera profesional. Además, tuvo la oportunidad de trabajar con el kinesiólogo Javier Navarra, a quien considera su mentor. "Una persona que es un muy buen maestro, aunque a él no le gusta que lo llame referente porque es muy humilde, pero la realidad es que me ha enseñado un montón de cosas, desde los valores de la profesión y, sobre todo, a meterme en este mundo del dolor", afirma. “El pertenece a la Asociación Argentina de Estudio del Dolor, y en lo que respecta a mi carrera y mi formación ha sido fundamental. Gran parte de lo que sé, de lo que intento saber y de cómo lo hago se lo debo a él, así que siempre agradecido".

Primeros pasos

Los inicios profesionales de Facundo en Buenos Aires estuvieron marcados por una intensa dedicación a la neurorehabilitación, combinando una pasantía en una clínica transdisciplinaria. La experiencia, especialmente el trabajo práctico con pacientes y el aprendizaje junto a profesionales experimentados, fue fundamental en su desarrollo. Tras esta etapa inicial, continuó su trayectoria en un instituto de rehabilitación, donde valoró especialmente el trabajo en equipo con colegas. Finalmente, impulsado por el deseo de desarrollar proyectos propios, tomó la decisión de regresar a su ciudad natal en 2023 para emprender su camino profesional de manera independiente.

El regreso a Tres Arroyos

Tras años de ausencia, el regreso a Tres Arroyos evoca una sensación de "estabilidad". La ciudad mantiene la esencia que la caracterizaba, ofreciendo un ambiente de tranquilidad: "me generó lo mismo que me generaba antes de ir". Si bien reconoce que "toda ciudad tiene algo para mejorar", destaca la estabilidad en diversas áreas, lo que contribuye a la serenidad del entorno.

Por otra parte, se percibe un "mucho potencial", Tres Arroyos tiene la capacidad de expandirse y desarrollarse en múltiples aspectos: "lo veo como una ciudad que puede más". Sin embargo, señala la necesidad de fomentar el trabajo en equipo, no solo en el ámbito de la salud, sino en otras áreas. "Faltan más equipos de trabajo".

Uno de los aspectos que considera mejorables es la oferta de ocio. "Siento que faltan lugares, obviamente yo he vivido en ciudades grandes donde uno tiene la vara muy alta y a veces compara cosas que no son comparables". No obstante, valora la tranquilidad que ofrece Tres Arroyos en contraste con el ritmo agitado de Buenos Aires.

Un vistazo por la salud local

Al evaluar el panorama de la salud en Tres Arroyos, se destaca la presencia de "colegas muy interesantes, todos predispuestos para poder trabajar cada vez mejor". Existe un reconocimiento de la importancia del trabajo colaborativo, con la convicción de que "si le va bien a uno, le va bien al otro". En este sentido, se enfatiza la necesidad de "defender la profesión desde la práctica, desde cuando yo recibo al paciente y le comento qué opciones de tratamiento tienen y lo trato bien".

Sin embargo, también se identifica un área de mejora en cuanto al trabajo en equipo entre los profesionales de la salud. "Creo que la crítica constructiva que más nos hago, porque me incluyo a nivel profesional de salud, es empezar a trabajar más en equipo, armar unidades de trabajo". Se reconoce que esto implica una inversión de tiempo y esfuerzo, pero se considera fundamental para brindar una atención integral y de calidad a los pacientes. "Es una inversión en armar una unidad de trabajo, porque la unidad te da más confort, más allá del dinero. En la práctica el paciente se siente más a gusto, más seguro, eso uno lo recibe con satisfacción. El día a día uno aprende del otro profesional, ya sea colega, o de un médico, o de un psicólogo", destaca.

En la práctica diaria, se valora la comunicación fluida con los médicos que derivan pacientes, lo que permite realizar diagnósticos diferenciales y ofrecer tratamientos personalizados. "Obviamente por suerte con la mayoría de los médicos me derivan y puedo tener un contacto fluido y eso es bueno, porque al paciente le sirve. Lo importante es que se beneficie del paciente y eso es el trabajo en equipo".

El tratamiento del dolor

"El tratamiento del dolor fue algo en lo que me fui interiorizando poco a poco a partir de que empecé a trabajar. No es un área muy conocida, entonces, desde la etapa de grado, en la universidad no nos hablan de eso", explica. "Hoy en día, es el área que más me ocupa".

Su enfoque se basa en la educación del paciente, el movimiento y la práctica basada en evidencia. "Mi tratamiento está apuntado ahí, yo trato de hacer todo un proceso educativo sobre el dolor para poder dirigirlos y encontrar esos objetivos, ya sea para un deportista, una persona mayor, o con discapacidad", señala.

“La práctica basada en evidencia no es agarrar un artículo científico y tirárselo por la cara a un paciente, es tomar las características del paciente, sus valores, sus preferencias, la mejor evidencia disponible para ese tipo de población y luego adaptar la práctica a esa persona".

Además, se destaca la importancia de la colaboración con otros profesionales, a través de redes virtuales y asociaciones, lo que permite ofrecer a los pacientes una amplia gama de opciones de tratamiento y un enfoque transdisciplinario. "Afortunadamente, me siento cómodo con las herramientas virtuales, lo que me permite colaborar eficazmente con mi equipo de psicólogos. Este equipo forma parte de la Asociación Santé, una red de profesionales altamente especializados en diversas áreas de la Psicología. Destaco a Guadalupe, que además de su labor en la UBA, lidera este equipo de psicólogos expertos en el tratamiento del dolor. Reconozco que la medicina del dolor presenta desafíos particulares en el ámbito virtual, pero también cuento con una médica especialista en este campo. De esta manera, busco ofrecer a mis pacientes las alternativas más adecuadas para sus necesidades”, afirma el profesional.

Tratamientos personalizados y seguimiento continuo

"Luego de evaluar al paciente, determinamos la frecuencia semanal, yo sugiero lo que para mí es lo indicado, pero siempre lo adapto a las posibilidades de cada persona. Ya sea por cuestión de tiempo, económica o el motivo que sea, el tratamiento se adapta", explica Yané Guglielmetti. "Entonces, la persona, si bien puede venir una, dos o tres veces por semana, cuenta con un portal privado donde se le carga una cantidad de ejercicios en videos y se le arma toda la rutina, la frecuencia, todo lo armo yo. A su vez, tienen distintos cuestionarios validados que evalúan el dolor en relación con la función, entre el dolor de muñeca, el dolor de hombro, el crónico, las creencias, pues acá hay cuestionarios para cada población".

"La persona, los días que no viene al consultorio, puede hacer su plan de trabajo. La idea es dejarle a la persona, además de un bienestar físico y emocional, un registro y que empiece a construir un hábito. El hábito le permitirá al paciente ser menos dependiente de nosotros. Ese es otro recurso que tienen los pacientes que se atienden conmigo, ese extra que está incluido dentro de la consulta y pueden realizar kinesiología los siete días de la semana".

El poder de las palabras

El lenguaje utilizado por los profesionales de la salud tiene un impacto significativo en las creencias y conductas de los pacientes. Es crucial reemplazar palabras que generan creencias no adaptativas por aquellas que fomentan expectativas realistas y objetivos alcanzables. "Las palabras generan creencias, las creencias forman una conducta. La conducta nos hace actuar y depende cómo actuamos las consecuencias positivas o negativas que tenemos". Aunque el pasado no se puede cambiar, es posible modificar la forma en que se enfrenta el presente. "No es lo mismo si yo tengo el conocimiento y sé qué hacer cuando eso ocurra para que no impacte tanto en mi salud, que no me genere incertidumbre y que no me genere una conducta desadaptativa. No es lo mismo decir no levantes peso que necesitamos mejorar tu tolerancia, vamos a preparar tu cuerpo para levantar ese peso". De manera similar, en lugar de afirmar que "tu articulación está totalmente gastada, está chocando hueso con hueso", es preferible decir que "tu articulación no está preparada, necesitamos mejorar y adaptar el resto de tu sistema esquelético, musculo esquelético para que vos puedas hacer tus objetivos. La diferencia radica en ofrecer una solución en lugar de un problema insoluble", señala.

"Squadra": Un equipo al servicio del paciente

El nombre de su centro de rehabilitación, "Squadra" (equipo en italiano), refleja su filosofía de trabajo: "Nosotros hacemos un equipo donde el capitán es el paciente. Los kinesiólogos, no curamos a la gente, guiamos y facilitamos el proceso psicobiológico".

“Nosotros, trabajamos con probabilidades. La persona viene con una lesión aguda o con el dolor persistente, pero no ha tenido tratamiento; entonces hacemos una primer parte de exposición al movimiento, de conocimiento y de aprendizaje, luego al aplicar todos esos movimientos y conocimientos a sus objetivos, ya sea para volver a hacer deporte, o simplemente para ir al trabajo caminando, levantar a su nieto, eso es aplicarlo a sus objetivos y luego la última etapa le ofrecemos herramientas para que esa persona pueda repetir en el día a día y que pueda ir a reducir esas probabilidades de que esto ocurra y si ocurre porque no lo controla la persona, que sepa qué hacer”, detalla el profesional.

Un mensaje para la comunidad

Yané Guglielmetti invita a la comunidad a participar activamente en sus tratamientos y a buscar el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre su salud. "Es importante que la persona tenga esa intención de empoderarse y por eso es tan importante el conocimiento", expresa. "Mi idea es, parte del proyecto de mi consultorio es tener un área comunitaria donde poder dar charlas y talleres a la comunidad, pero necesito que la gente se interese para eso".

"En un profesional de la salud hay dos características que son esenciales: la empatía y la honestidad intelectual. Si yo atiendo un paciente, y creo que tengo un colega que está más formado para esa idea, debemos derivarlo. Independientemente de tu capacidad, tenés que ser empático y honesto intelectualmente, eso nos hace grande frente a los colegas y a todas las personas”, concluye.

Contacto: Instagram:@squadra.kinesio Teléfono: 2983 57 58 74