Tras los puños de Lemos

El tresarroyense Adrián Etcheverry es un publicista exitoso que ha trabajado con importantes empresas. Con “El Periodista” trazó un recorrido por las oportunidades de viajar que le dio la radio, otro de sus ámbitos de trabajo, siguiendo la carrera del boxeador Gustavo “Tito” Lemos

Febrero 2025

Adrián Etcheverry es un conocido publicista de la ciudad que por méritos y conocimientos ha logrado la confianza de importantes empresas como Naldo Lombardi, otras del país, la comercializadora de automóviles Kavac de Méjico y tres de los Estados Unidos para diseñar y realizar contenidos audiovisuales de consumo masivo.

“Hace 3 años atrás era casi una proeza viajar a Córdoba, porque los recursos no sobraban. Vengo de una familia de gente de trabajo con una infancia donde no me faltó lo básico pero nunca hubo para lujos o logros extraordinarios. Afortunadamente hoy mi situación mejoró bastante y hasta ahora vengo bien. Tengo un hijo que trabaja, es responsable y al que estoy apoyando, pero siempre transmitiéndole la idea de que no siempre vas a tener y cuando lleguen las oportunidades hay que saber invertir con visión de futuro”.

En este presente, Adrián tuvo la oportunidad de realizar dos largos viajes a los Estados Unidos, si se quiere de una manera inesperada. Años atrás y un poco inesperadamente estuvo en dos países vecinos. “En 2007 fui a Uruguay porque yo me ganaba la vida haciendo programas de radio grabados o como se les dice “enlatados” y tres de ellos los compraron emisoras de Montevideo, Punta del Este y una localidad del interior. Tanto me invitaban para ir con los gastos pagos de alojamiento y comidas, que me decidí y me fui en un auto a gas. Cuando pasé la frontera y fui a cargar en una estación de servicio me enteré que en Uruguay no había GNC por lo que tuve que llenar el tanque con nafta y me quedó el dinero muy justo para los 10 días que iba a permanecer. Pero más allá de eso me di el gusto de saber que mis programas estaban sonando en una de las AM más escuchadas en la capital y una de las FM líderes en Punta del Este. Yo pensaba que mis producciones estarían en esas radios que funcionan en los pequeños garajes de una casa y me encontré que estaba jugando en primera. Luego estuve en Brasil un par de veces, pero llegué hasta ahí no más, aprovechando que viajé a Cataratas y la cercanía de la frontera”.

La oportunidad de la radio

Tu llegada al mundo de la radio te dio la oportunidad de llegar mucho más lejos.

Así fue. Un día, el contador Carlos Ordoñez que era propietario de la FM 103.1 en Tres Arroyos junto al doctor Federico Balbuena, se encontraron con un problema de automatización y de calidad de la salida al aire que llevaba más de un mes y que varios técnicos no pudieron solucionar. Rogelio Di Marco les habló de mí, porque trabajaba conmigo en la 106 y me convocaron, intentando que llegue uno más para descubrir el defecto. Fui y tuve la suerte de darme cuenta de lo que había pasado y que impedía la salida clara de la conexión con la FM Millenium que bajaban desde Buenos Aires. Ordoñez se sorprendió por la rapidez de la resolución. Siguió la amistad y al tiempo me propuso convertirme en socio. No lo pensé mucho porque sabía que era una persona seria, nos inscribimos en el COMFER y había que poner un dinero que yo no tenía, pero lo depositaron ellos.

Hasta que años después llegaron dos viajes importantes a Estados Unidos en 2024…

Carlos es un apasionado de los viajes, el fútbol y el boxeo y deslizó la idea de acompañar los compromisos internacionales de Tito Lemos. Hicimos un acuerdo con la AM de la ciudad y llegamos al lugar del primer combate a cubrir en directo relato y comentarios. Volamos a Los Angeles y aprovechamos la estadía para hacer un crucero por el Océano Pacífico y bajamos en Mazatlán, México, en el Estado de Sinaloa, una ciudad de playas hermosas y que a la vez tiene la segunda mayor flota pesquera del país, que te da la oportunidad de probar los mejores platos de mariscos. Además tiene un centro histórico con edificios que datan de unos 180 años de antigüedad. También visitamos Cabo San Lucas, en el extremo sur de Baja California, donde se ven con cierta frecuencia los delfines y hay un sector donde se puede hacer un safari para ver de cerca animales en libertad. Y todo eso sumado a una playa muy amplia, parecida a las nuestras y a la marina con numerosos barcos transparentes que permiten ver todos los peces que pasen alrededor con oferta de excursiones marítimas por esa región. Nos gustó mucho ese lugar y completamos el viaje bajando en el destino más conocido por los turistas, Puerto Vallarta en el Estado de Jalisco. Muy linda ciudad con playas que prometen 360 días de sol al año y se pueden visitar en cualquier temporada. La cercanía con la vegetación del lugar es una tentación para los fotógrafos, sumando esculturas y murales callejeros. En general el crucero no es para nada caro y en muy pocos días te permite conocer destinos variados de un mismo país, en este caso México.

Viajes y box

Volvieron a Los Angeles y comenzó la etapa de Las Vegas, la sede del combate.

Exactamente. Nos fuimos en un ómnibus por un camino de montañas que en algún momento te hacen sentir los efectos del apunamiento. Se me taparon los oídos en tramos y me di cuenta de lo que pasaba cuando vi un cartel que decía 4.300 metros de altura. Paramos en dos o tres lugares, en una especie de desierto arenoso donde te encontrabas con esas estaciones de servicio parecidas a las de las películas que viste tantas veces. Vimos a la distancia el famoso cartel de Hollywood en la altura de un cerro y después de 400 kilómetros andados en 6 horas de viaje llegamos a Las Vegas. Habíamos viajado en Flix Bus, una compañía muy conocida en todo Estados Unidos que tiene la particularidad de hacer varias paradas en terminales donde tenés que bajar, retirar tu equipaje y esperar otra unidad de la misma empresa que viene desde donde no sabés y te permite seguir tu recorrido. Llegamos a Las Vegas y nos alojamos en el Hotel Stratosphere, que tiene 108 pisos, casino, piscina y espectáculos. Cuando llegás te asombra el lujo...Hasta que conocés otros. Es una competencia de alojamientos, donde comenzás a comparar detalles. Tito Lemos peleó en el Fontainebleau, un 5 estrellas con más de 3.600 habitaciones y todo lo que se te ocurra encontrar, con un estado de conservación impecable. También conocimos el MGM, el París y nos dio tiempo para jugar alguna ficha en el casino y tomar una copa. Cuando estuvimos en marzo era muy caro y al retornar en noviembre los precios estaban más accesibles. Estuvimos 5 días y me llamó la atención que el estadounidense en general es muy familiero. También vi que los estereotipos no se juntan, como que se supone que el lindo tiene que estar con la linda y el que no, con la que le toque en suerte. No es así. La belleza física para ellos no es todo. Vi también los efectos de la mala alimentación en muchos, porque si bien hay gente que se mantiene de manera impecable otros están muy pasados de kilos y da la sensación que la distorsión se da desde que son pequeños (sic), porque por ejemplo me sorprendió ver a un niño desayunando un trozo de panceta que introdujo previamente en una taza de chocolate. La gastronomía es muy sabrosa y por lo general ellos consumen mucho frito, dulce y harina. Mucha pizza, hamburguesas y salchichas. Algo que me despertó curiosidad fue ver que las casillas de los medidores de gas son de acero inoxidable. Imaginate qué pasaría con ellas en Argentina. No hay cables conductores de electricidad al aire libre y la mayoría de los automóviles son eléctricos. Fuimos a ver espectáculos. El “One” que fue un muy lindo homenaje a Michael Jackson; el “Mystery” del Circo de Soleil y otro realizado por magos y malabaristas en el Hotel París. A la vuelta hicimos una escala de 3 días en Panamá y lo que vimos nos gustó mucho.

Y hubo un segundo viaje.

Cerca de fin de año volvimos con Carlos para relatar otro combate de Tito Lemos en Norfolk, Estado de Virginia, con unos 240 mil habitantes donde estuvimos 6 días. Es una ciudad muy dispersa en lo relacionado a sus construcciones. Famosa porque alberga la base naval más grande del mundo y es la sede de la OTAN. Dicen que es un lugar que muchos eligen para vivir por las características climáticas, las oportunidades de trabajo y su perfil cultural. Cuando terminó nuestro compromiso de trabajo tomamos otro crucero y el primer destino en que nos detuvimos en Puerto Cañaveral, un hub de cruceros muy cercano a Cabo Cañaveral donde funciona el Centro Espacial Kennedy y es desde 1950 el principal sector de actividades espaciales de los Estados Unidos. Muy cerca de allí está la NASA, que se puede visitar con contratación previa a un costo de 200 dólares por persona. De allí pasamos a Bahamas, famosa por las playas, los arrecifes costeros y un paisaje montañoso. Allí se practica mucho buceo submarino y snorkel. Y por último visitamos una pequeña isla llamada Ocean Cai que es propiedad de la empresa de cruceros MSC, tiene aguas cristalinas y 3 kilómetros de playas. Como estaba en el Caribe con una temperatura alta, entré a darme un baño en el mar y me sorprendí con el agua helada, asique salí a los 10 minutos. Después volvimos al tramo final del barco y nos fuimos a Nueva York, pasando por Washington en el Flix Bus que nos dejó en la terminal y tomamos otra combinación hasta Manhattan.

¿Y qué te pareció Nueva York?

Me impresionó totalmente, más allá que estábamos en invierno y oscurece temprano. Pero es una ciudad impactante. Nos facilitó las cosas un guía argentino radicado hace varios años allí. Nos contó sobre la llegada de inmigración holandesa en la época fundacional y explicó la parte sur de la isla, donde estaban las Torres Gemelas con las rosas blancas que dejan junto al nombre de cada víctima en el día de su cumpleaños. También vimos el toro y no hubo foto porque la fila de gente era muy grande; Wall Street, una taberna de 1850, muy bien conservada. Vimos también el Oculus, que es la nueva estación de trenes con un techo corredizo que se abre los días 11 de setiembre a las 8 de la mañana, en el mismo momento que suena un grito de libertad y se vuelve a cerrar. En los 4 días de nuestra estada salíamos a las 8 de la mañana y volvíamos al anochecer. Estuvimos también en la Quinta Avenida, el edificio Rockefeller, en Broadway con toda la cartelera de los espectáculos y Times Square con las grandes iluminaciones publicitarias. Carlos fue al Central Park y el Bronx mientras que yo, como fanático de la tecnología que soy, me quedé en un negocio de Best Buy donde terminé comprando un Iphone y otras cosas que en algunos casos no necesitaba, además de admirarme por las diferencias de precios. Volvimos a Buenos Aires en un Airbus 330 de Delta, nuevito y super cómodo.

En el país

Ya en el final de la charla dimos una vuelta por el bello Noroeste argentino y nos hablaba del paisaje de Jujuy y la sencillez de su gente. “Yo me fui 100 años para atrás cuando descubrí todo eso, pero me sorprendí con algunos detalles. El lugareño que era dueño de un local de artesanías y con rasgos nativos, se subió a un Toyota 2024 y salió manejando, como el más grande empresario. O el momento cuando fuimos a comprar jamón y queso a un almacén que no tenía heladera y la señora nos explicaba que la mercadería no se echaba a perder porque en muy pocas horas le compraban todo. El perfil del lugar se mantiene muy bien, porque dentro de las propiedades pueden hacer un palacio, pero los frentes no se pueden modificar. Estuvimos en Tilcara, Purmamarca y Maimará”.

Otro viaje que recuerda muy bien fue a Cataratas del Iguazú en avión con su hijo y la novia. “Después de ver esa maravilla de la naturaleza, cruzamos a Paraguay y nos manejamos con mucho cuidado para comprar en Ciudad del Este porque dicen que las cadenas de negocios que antes eran seguras actualmente no lo son tanto. Y ni hablar si les pedís rebaja, porque en ese caso pagaste 500 dólares algo que en realidad valía 200 porque era trucho, mientras que el original costaba 1000, o sea que perdiste plata y calidad, en ese caso. Si querés cruzar a Brasil desde Iguazú te recomiendo que vayas en taxi o en remisse, porque tienen una pasada, una atención especial y si vas por otro medio te comés una cola tremenda”.

Y una vez que Adrián disfrutó tanto en los viajes, ya está imaginando el próximo, que será en abril a Colombia con dos amigos. “Allá nos esperan conocidos de uno de ellos y estarán a disposición de nosotros para mostrarnos su país. Va a ser otra oportunidad muy interesante”.