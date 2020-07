Todos juntos

LA SOLIDARIDAD ES LA RESPUESTA MAS VISIBLE A LAS DEMANDAS DE LA PANDEMIA

Así como se plantea de inédito este tiempo que los tresarroyenses atravesamos en torno a la lucha contra el coronavirus, la respuesta de las instituciones y los vecinos cobra una dimensión nunca vista: Amigos del Hospital Pirovano ha recaudado millones para la compra de insumos, y clubes de servicio, iglesias, bancos y empresas se han organizado de manera eficaz y transparente para asistir a familias con necesidades particulares a afrontar. “El Periodista” y una cruzada marcada por la solidaridad

Julio 2020

Millones de voluntades

Desde el inicio de la cuarentena, la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano (una vez más, como tantas otras) renovó sus objetivos solidarios, aquellos que la comprometen frecuentemente con las necesidades de la población, ocupando el rol de “nave insignia”.

En este caso, la premisa apuntó a procurar insumos de salud (en grandes cantidades) y equipamiento, para responder a la contingencia del COVID -19.En sintonía con esta avanzada, se puso en marcha una campaña de donaciones allá por mediados de marzo cuyo resultado no pudo ser mejor, y que aún está en etapa de desarrollo.

Resumiéndolo en dos líneas, el presidente de la entidad, Eugenio Galilea, recordó en diálogo con “El Periodista” que “tratamos de responder en la medida de lo posible a la necesidad del momento. Sabíamos que se venía algo muy difícil, y por ello dimos comienzo a esta cruzada solidaria en Tres Arroyos y la zona, para que tanto las empresas, los particulares y la población en general tuviera oportunidad de ayudar”.

Con la humildad y el perfil bajo de siempre, “Coco” explicó que “quisimos armar un frente fuerte de batalla ante el coronavirus, para cubrir todas las demandas de insumos que surgieran en el distrito desde el punto de vista sanitario”.

Hasta mediados de junio, el balance indicaba que la Comisión de Amigos del Hospital había recaudado nada menos que 11 millones y medio de pesos. Impactante, pero no definitivo. “Esto no termina acá; conforme transcurren los días la gente sigue aportando, y nosotros a su vez intentamos que no falte ningún elemento”, aclaró el entrevistado.

Cuidar lo más valioso

Galilea dejó entrever que nada es suficiente cuando se trata de proteger lo más preciado, el recurso humano. “Uno de los objetivos pasa por cuidar a todos los integrantes de equipos de salud que están involucrados en la tarea de asistencia sanitaria, tanto en el Hospital como en la Clínica Hispano y en Policoop”.

En respuesta a esa iniciativa, los fondos conseguidos se volcaron masivamente hacia la provisión de una gran cantidad de insumos básicos (barbijos, camisolines, antiparras, guantes descartables) pero también a la compra de aparatología necesaria ante la actual contingencia. Ya se adquirieron dos respiradores artificiales (aún no han llegado a la ciudad, pese a que se pagaron por adelantado a la fábrica, ubicada en Córdoba), seis monitores y una lámpara para neonatología, por solo mencionar una parte del equipamiento en el que invirtió el dinero solidario.

También se pudo completar la sexta cama de Terapia Intensiva en el Centro de Salud Municipal. “Contábamos con cinco, pero había una de ellas sin cubrir, por lo que prácticamente se equiparon a pleno dos”, explica el presidente de la Comisión de Amigos del Hospital. A propósito de este mobiliario específico, se compraron cien unidades para uso general que están actualmente depositadas en el club El Nacional, Villa del Parque y en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. “En el caso de que se necesiten, se pueden habilitar sin ningún inconveniente”, agregó “Coco”.

Sentido de pertenencia

Cuando una entidad asume este rol de acompañamiento sin ningún tipo de dilaciones y con la respuesta pronta, tomándolo literalmente como un deber, deja en claro su grado de compromiso. Las palabras de Galilea lo rubrican: “entendemos que nuestra obligación es aportar lo que se precise, lo sentimos de esta manera”.

A la hora de mencionar a los principales colaboradores de la campaña, el agradecimiento se enfoca hacia instituciones cooperativas de nuestro distrito, empresas y políticos locales. “En algunos casos- detalló- recibimos contribuciones muy importantes, que todavía siguen llegando. Pero hay que reconocer que todo Tres Arroyos ha tenido una actitud de buena voluntad para llegar a un fondo de dinero muy interesante, que permitió concretar tanto las compras como los pagos”.

Vale consignar que la decisión final en cuanto a las adquisiciones de insumos y equipamiento se hace en consenso con el director administrativo del Hospital Pirovano, Diego Rodríguez, mientras que la Comisión de Amigos se ocupa de librar los cheques correspondientes.

Hasta el momento, la entidad efectuó erogaciones por un monto aproximado de 9 millones y medio de pesos del total recibido en la citada campaña, por lo que queda todavía una reserva de dinero paras las próximas necesidades que surjan. “Además - expresó Galilea- la Comisión cuenta con un recurso propio preexistente que también puede ser empleado eventualmente. Será puesto a disposición en caso de que se requiera”.

Ejemplo a seguir

Consultado sobre su visión particular acerca de la forma en que Tres Arroyos asumió el “mazazo” de la pandemia, analiza que “se viene manejando desde el área de salud de manera ejemplar, unificando el sistema sanitario bajo un mismo direccionamiento a pesar de la existencia de tres instituciones involucradas en el tema. No es la primera vez que nuestro distrito ofrece muestras de cómo llevar adelante contingencias adversas. Se estableció que los casos más delicados los atendería el Hospital, y que el resto se repartiría entre los otros dos efectores. Me parece una decisión atinada, que hasta el momento funcionó sin fallas”.

Al margen de la cuestión específica del coronavirus, la Comisión de Amigos ya piensa a futuro: se esperanza con llevar a cabo varias obras de importancia en el Centro de Salud Municipal, con el acuerdo de las autoridades que lo dirigen. “Con mano de obra de la Comuna y el aporte de materiales de nuestra parte, pretendemos construir una nueva farmacia. Planeamos hacerla mucho más grande y mejor ubicada que la actual (se emplazaría sobre el sector que limita con calle Córdoba)”.

En segundo término, está en carpeta la ampliación de la Sala de Clínica Médica del Hospital, que según Galilea “necesita un poco más de espacio; la actual ha quedado muy reducida. Allí se realizan habitualmente las interconsultas profesionales”. En tercer lugar, estaría evaluándose una mejora de infraestructura en el sector de Oncología.

En los tres casos, la Comisión de Amigos ya cuenta con las reservas financieras para concretar la compra de los insumos necesarios, en función de los aportes constantes que habitualmente reciben, más allá de la presente campaña solidaria. “Trabajamos muy cómodos, codo a codo con los directivos del Hospital, manteniendo un diálogo diario, con la premisa de hacer la tarea de la mejor forma posible”.

Organizados para ayudar

Disposición de ánimo, tiempo, ganas, afán solidario, espíritu piadoso. Quizás en esos conceptos u otros tantos similares se resuma el leit motiv que congrega a diversas organizaciones intermedias de Tres Arroyos para encolumnarse detrás de un solo objetivo; ayudar a los más desfavorecidos en esta pandemia, aquellos que han sufrido el golpe.

Uno de los promotores de la iniciativa, Luis Ceccarelli, se arriesga a conjeturar que Unidos por Vos surgió prácticamente por casualidad. En diálogo con “El Periodista” recuerda que “en el primer tramo de la pandemia, (el más restrictivo en términos de circulación de personas) se armó una reunión de Defensa Civil convocada por el intendente Sánchez para pensar las estrategias de preparación del sistema de salud, entre otros asuntos. De ese encuentro participamos representantes de algunos clubes de servicio de Tres Arroyos, del Grupo Scout, de las diferentes iglesias locales; en suma, referentes de casi todos aquellos que prestan ayuda desde su lugar ante cualquier tipo de carencias. Por supuesto, respaldados por la estructura municipal, a través de diferentes áreas tales como la Secretaría de Desarrollo Social”.

Comenta que “tras esa reunión todos nos fuimos con la idea de aunar criterios, de pensar qué podíamos hacer. Y allí nos dimos cuenta de que solos, cada uno por su lado, iba a resultar más difícil. Empezamos a hablar, a conectarnos entre las instituciones. De manera natural, espontánea, se dio esta fusión”.

Inédita unidad

Tras ese primer esbozo o aproximación para darle forma definitiva a Unidos por Vos, luego se sucedió otra reunión, en donde todos los actores en juego se pusieron rápidamente de acuerdo.

Ceccarelli explica que en la organización surgida en medio de la pandemia” se trabaja de manera transversal, horizontal. No hay líderes, no hay jerarquías, cada uno se esfuerza por igual y aporta en mayor o menor medida con lo que le sale mejor o puede”.

Y acota que “hacemos mucho hincapié en una organización que se base en la confianza. Nosotros manejamos dinero o contribuciones que son donadas por la comunidad tresarroyense. A través de ese aporte la gente descansa en aquellos que obran de nexo entre los que colaboran y los que necesitan. Vivimos en un distrito poblado por personas muy solidarias; ante cualquier requerimiento la comunidad se compromete y da lo suyo”.

Vista la heterogeneidad de las organizaciones que tomaron protagonismo en esta cruzada, el momento de organizar las líneas de acción para llevar a cabo la tarea solidaria debía afinarse muy bien. Entrañaba en sí mismo un desafío, que rápidamente fue superado, según aclara el entrevistado.

“Aunque cuesto creerlo -refiere- reitero que no existe ningún tipo de supremacía de una entidad por encima de otra. A algunos como a mí nos toca difundir lo que se hace, otros se encargan de la parte de logística, distribución o recepción, y cada uno lo lleva a cabo de la mejor forma. Me parece que se trata de algo inédito para Tres Arroyos e incluso para otros lugares del país”.

Para darle forma a la idea de Unidos por Vos, se tomó en cuenta la decisión de la Comuna de fusionar bajo un mismo direccionamiento la estrategia de atención sanitaria, conectando lo público y lo privado. Algo parecido se pensó para la ayuda social, lo que representa una suerte de “rara especie” en los tiempos que corren. Luis explica que “pensamos que podíamos hacerlo nosotros también, con los diferentes matices que componen a este grupo. No es cada uno haya dejado de lado su impronta u origen, lo conserva. Pero se planteó la posibilidad de ayudar en un plano de igualdad”.

“Nos enfrentamos con la realidad de vecinos que no la están pasando bien, y generar empatía con ese otro que sufre derriba cualquier tipo de barrera. Bajo esa premisa se pudo trabajar de entrada sin problemas, y así continuamos. Me encantaría que ese espíritu común se pudiera replicar en otros ámbitos, sabemos que resulta difícil. Por lo pronto, estamos enfocados en la tarea de Unidos por Vos, y lo hacemos con muchas ganas y alegría”.

Organización y transparencia

Desde el punto de vista de la pirámide organizacional, Unidos por Vos cuenta con una Comisión Ejecutiva que delega a su vez las distintas áreas de labor en otras cinco subcomisiones. Una de ellas maneja el ingreso de dinero por donaciones y el egreso o destino que se le da a esas contribuciones monetarias. Otra similar se encarga de la recepción, que tal como su nombre indica recibe la mercadería, estiba y contabiliza la mercadería que se aporta de manera solidaria (que luego será repartida de acuerdo a las necesidades por los integrantes de la subcomisión de distribución).

Las otras dos subcomisiones son la de prensa y difusión (que se ocupa de dar a conocer y promover todas las actividades de la organización) y la de visita a empresas, que apunta específicamente a conseguir ayudas desde ese segmento de la sociedad (ya sea a través de dinero, alimentos o bien un espacio para recolectar donaciones).

“Si bien se trata de un esquema compartimentado, pretendemos que no se pierda la visión de conjunto”, explica Luis. “Vale aclarar -agrega- que Unidos por Vos no tiene la última palabra en lo referido a quiénes recibirán lo que se obtiene. Para eso trabajamos de manera coordinada con Acción Social de la Comuna, el área que de alguna manera tiene el “termómetro de la calle” y que conoce la realidad de cada familia o sector de la ciudad. Además, la Municipalidad nos apoya desde el punto de vista logístico, poniendo a disposición camiones para traslado de mercadería y galpones para acopio”.

Enfatiza que “existe una contabilidad rigurosa de los aportes, a través de la confección de planillas, pero no olvidemos que se trata de gente, y eso conlleva un componente afectivo. Hasta aquí se han asistido a unas 600 familias. Creemos que es un número muy importante, y debo reconocer que cuando empezamos con esta movida no teníamos dimensión de la cantidad de personas que atravesaban una realidad complicada. El dato estadístico resulta elocuente respecto a una gran necesidad: la falta de alimento en la mesa es algo que no se puede soslayar”.

Camino al andar

Como toda organización nueva que nace al influjo de la necesidad de la población, con mucha voluntad pero poca experiencia, hubo que corregir o acomodar estrategias de trabajo en el camino. En ese sentido Ceccarelli menciona que “la recolección se centró primeramente en los alimentos, artículos de limpieza y ahora se trata de avanzar fuertemente en la donación de abrigos, frazadas y ropa de cama, para los tiempos fríos que corren. Comenzamos armando puntos de recepción dos días a la semana (miércoles y sábados) pero luego entendimos que sería más efectiva una campaña mensual, con mayor impacto en la población y mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles”.

Es por ello que ya se desarrollaron dos grandes cruzadas de recolección de insumos básicos en diferentes plazas de la ciudad, el 16 de mayo la primera y el 20 de junio la segunda. En esta última se agregó un lugar más (Plaza Islas Malvinas) a los cinco preexistentes (Plazas del Arbol, Torre Tanque, España, Italia y San Martín). En cada uno de ellos se instalaron gazebos en los que se recibieron las donaciones, cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes.

“De esta manera pretendemos ordenar la logística y el aporte solidario de la gente. Lo obtenido en esas campañas posteriormente se acopia, se estiba, clasifica, contabiliza y distribuye de un modo más eficiente a las instituciones (aproximadamente quince) que se anotaron previamente para recibir la ayuda”, refiere Luis.

Como dato de importancia consigna que “otra de las situaciones que hemos advertido en el marco de esta pandemia es que hay gente que no está acostumbrada a pedir ayuda social, porque hasta ahora nunca la había necesitado. Este tipo de casos se detectan a través de Acción Social o de las iglesias que participan de Unidos por Vos, quienes mantienen contacto directo con esas familias que atraviesan una situación desfavorable”.

Un apartado destacable en donde se plasmó la trascendencia de la actividad solidaria de Unidos por Vos guarda relación con el embolsado a mano de una gran cantidad de papas a granel provenientes de Balcarce (tarea concretada por los voluntarios en dos oportunidades). En la primera de ellas se reunieron unas 1600 bolsas y en la segunda casi 1100, de más de 10 kilos de peso cada una. “Es impresionante, porque en ambas ocasiones sobró gente dispuesta para hacerlo”, señala Ceccarelli.