Tambores del mar

EL URUGUAYO WALTER BARBOSA FUNDÓ EL GRUPO DE CANDOMBE KANDOMBEKO

Nacido en Montevideo, Barbosa conoció esta zona gracias a las clases de percusión que fue dando en varias ciudades, hasta que decidió radicarse en Claromecó con su emprendimiento de instrumentos artesanales. Allí fundó un grupo de candombe y brinda varios talleres

Noviembre 2023

Para quienes no lo conocen, nos gustaría que pueda contarnos un poco de su historia.

Soy nacido en el Uruguay, Montevideo. Me crie en el barrio de La Teja, con familia afro uruguaya, vinculada al candombe. Mi abuelo se crio en uno de los conventillos del barrio sur, en los cuales se desarrolla el candombe, puntualmente en el conventillo Guaray. De ahí viene la herencia ancestral de los tambores. Vivo desde el año 1974 en la Argentina, 16 años en Capital, donde hice todo el estudio de los tambores con Miguel Tallo, que fue mi maestro de la música y las técnicas afrolatina y afrobrasileña, y quien falleció este mismo año. Y el candombe es la herencia familiar.

En el año 1990 me fui a vivir a Tandil, a dar clases en una escuela municipal de música popular, donde éramos todos músicos activos, los profesores. Ahí creé en el año 1997 el taller de candombe, que hasta la actualidad funciona, el primer taller de candombe. Participé en la comparsa Kaluan-Weh, formada por tres ciudades, Olavarría, Azul y Tandil. Creé el grupo Quilumbo Añá, grupo de tambores, y Candombe del Encuentro, que actualmente continúa activo. Desde 1990 hasta el 2021 viví ahí en Tandil, fui profesor de esa escuela, armé la carrera de percusión y también di clases en toda la región. Entre ellas Tres Arroyos.

En el año 1993 vine a dar talleres a la ciudad, donde conocí a Facundo Medina, y armamos el primer grupo de samba Enredo, el cual se desarrollaba en el Conservatorio de Tres Arroyos, en avenida Rivadavia.

A partir del 2018, yo ya me había jubilado de la escuela y con mi compañera Lali comenzamos a construir instrumentos y a venir a trabajar acá a la feria de Claromecó, donde ofrecíamos instrumentos de percusión hechos en calabaza. Esa fue la primera incursión en Claromecó. En el 2021 nos instalamos ya en esta localidad.

Un nuevo camino

¿Por qué deciden vivir en Claromecó?

En el año 2021 nos instalamos acá en Claromecó, gracias a un amigo, Seba Carrera, uno de los músicos más conocidos de la zona, y ese año empezamos a armar un taller de candombe y se fundó Kandombeko, Tambores del Mar. En febrero del 2022 hicimos el primer encuentro de candombe de la región, acá en la costa, y este año 2023 hicimos el segundo encuentro.

En el 2023 empezamos a trabajar con un taller de percusión afrolatina, donde nosotros le llamamos el Centro Cultural Bastiana, porque es la casa de Sebastián Ribet, quien es el creador de la cerveza que lleva ese nombre y gentilmente nos presta el espacio. Allí funciona el taller de percusión, con el trabajo y la transmisión de toda la música afrocaribeña, y también la sede de Kandombeko, Tambores del Mar. En ese mismo lugar se comenzaron a construir tambores, y están funcionando varios talleres, como los ya mencionados y uno de plástica y manualidades para niñes, que lo está dando una profesora de Educación Artística y compañera de Kandombeko.

¿Quiénes son sus referentes dentro del candombe?

Mi referente fue Miguel Tallo, con quien estudié afrocaribeño, Zé Ricardo de San Salvador Bahía, afrobrasileño, y Gerardo Cabanas, algo de técnicas de palo. Estudié guitarra en Montevideo, Uruguay, a los 7 años, seguí estudiando en el Conservatorio Manuel de Falla, pero no continué porque me dirigí a estudiar los tambores, a lo que actualmente me dedico.

Talleres

¿Podría darnos más información sobre los talleres?

El taller de percusión afrolatina trata de tocar otros instrumentos como el bongó, las tumbadoras, el güiro, las maracas, las claves, el cencerro, digamos que busca armar ensambles de percusión y después ensamblarlos con otros instrumentos armónicos y melódicos, está basado sobre los ritmos afrolatinos, como el son cubano, la rumba o el merengue.

Este taller lo estoy dando en lo que llamamos el Centro Cultural Bastiana en calle 9 entre 18 y 20 los días jueves de 15 a 17 y después hacemos el taller de candombe que pertenece a Kandombeko, un taller para los que quieren iniciarse en el candombe, todo en el mismo día porque a veces son los mismos integrantes.

El trabajo que se está haciendo es de conocer y reconocer el manejo de los instrumentos de percusión en ese momento que se trabaja algún ritmo como el son cubano o el merengue. Como se toca, qué ritmo se toca y sobre todo el manejo, y después un poco de técnica para lograr sacar sonido a los tambores, esa es un poco la idea.

Las clases son grupales así que se pueden comunicar al número de teléfono 1140310983. También hay intención de seguir trabajando en la temporada con un ensamble de samba Enredo para la gente que viene de vacaciones, para que pueda hacer algo y capaz lo trasladamos a la playa en algún momento del día, pero eso es un proyecto que también está ahí en las manos.

En Tres Arroyos se está dictando un taller los viernes, lo estoy dando de 16.30 a 19 y es en la calle Balcarce al 700. Este es un grupo pura y exclusivamente de candombe con el estilo Cuareim y también se están trabajando las características de cómo tocar y abordar el toque del tambor, charlas sobre la cultura afro uruguaya, porque estamos haciendo candombe uruguayo, y este es un grupo que ya está avanzado.

Si hay gente que se quiere sumar puede hacerlo, estaría bueno que se consiga un tambor para poder sumarse mejor, porque tenemos pocos tambores y también puede comunicarse por el número que brindé anteriormente. En el caso que surja la necesidad de armar otro grupo, obviamente que se va a poder armar.

Construcción de instrumentos

¿Qué puede contarnos sobre la fabricación de los Instrumentos?

Con respecto a los instrumentos, los de percusión, Awa Instrumentos, así se llama el proyecto, lo construimos con Lali mi compañera. Esto empezó en el año 2015 con la idea de construir unos shakers con calabazas rellenos con bolitas de vidrio, fuimos ampliando el espectro al ser yo percusionista, ir buscando los sonidos. Entonces hemos incursionado en hacer tambores de sonidos del mar, cuicas, shakers, casetas, todos instrumentos de percusión, maracas, cajones peruanos, tamborcitos en calabaza, tambores en madera, pequeños como para trabajar en los jardines. Lo que hacemos es buscar el sonido del instrumento original, la calidad del sonido, entonces han venido músicos reconocidos a buscar ese instrumento artesanal que hacemos. Reitero, han venido músicos por la calidad del sonido entre lo que es la construcción de la calabaza y encontrar el sonido, poderlo usar para grabaciones, para tocar en vivo. También a la vez es el acceso para los niños en el jardín o la escuela, también hacemos claves, esto que decía el tambor del mar, se llama tambor oceánico.

Después no sé hemos creado instrumentos como los pla pla, tapas que son la construcción de las calabazas entrechocadas de una manera en la cual pueden usarse como instrumentos de percusión. En fin, son todos instrumentos que a la vez pueden utilizarse tanto para aprender a hacer música como para tocarlos en un vivo o una grabación. Durante el proceso de confección lo que hacemos es dedicarle una especial atención al trabajo de las paredes del instrumento, para que sean rígidas en el momento que haya que sacar un sonido.