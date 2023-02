Sabor mediterráneo

PASAPORTE - LA TRESARROYENSE MARIA EVA PACHECO Y SU VIDA EN ALICANTE, ESPAÑA

Tras una etapa intensa de su existencia, María Eva Pacheco anhelaba vivir cerca del Mediterráneo. La había impactado el color de este mar cuando llegó a España con quien fuera su pareja, el reconocido cantante de tangos Cacho Soler. Logró cumplir su anhelo en Alicante, donde reside y se destacó durante años en la gastronomía

Febrero 2023

La bella ciudad de Alicante, con casi 400 mil habitantes es uno de los lugares más visitados por el turismo internacional por su esencia mediterránea, sus playas y su gastronomía. Y eso se observa en la vida cotidiana que integra por su proximidad el mar, las playas, el puerto y una vida intensa propia de los grandes centros urbanos. Cada uno elige donde estar.

Allí encontramos a una tresarroyense de alma, nacida en la localidad de Vásquez, a quien alguien alguna vez la calificó como “la capital del silencio”. En ese mágico punto de España, María Eva Pacheco nos contó que “mi infancia en Vásquez fue muy linda, en una localidad donde nos conocíamos todos y en tiempos en que vivía mucha gente hasta que la desaparición de la frecuencia ferroviaria debilitó el movimiento y como muchos pueblos se fue achicando. A los 16 años me fui a Tres Arroyos buscando oportunidades y trabajé como niñera mucho tiempo en casas de familias muy conocidas, hasta que a los 21 años me fui a Buenos Aires donde conocí al padre de mis hijos, un músico que fue con Osvaldo Berlingieri a trabajar a México y allí de nuestro matrimonio nació Paola, mi hija mayor. Volvimos a Buenos Aires un tiempo después y llegó Nicolás a nuestras vidas. Pero luego las cosas no fueron tan bien y nos separamos. En los ´90 conocí a Cacho Soler, un cantante de tangos tresarroyense y con los contactos que yo había logrado, entre ellos la familia del “Polaco” Goyeneche, logré lugares para que trabaje en Buenos Aires, donde nos radicamos y vivíamos de los recitales de Cacho y también formando una pareja de bailarines de tango con trabajo en restaurantes y locales donde llegaba el turismo extranjero. Hasta que en el año 2000 apareció un productor y nos propuso viajar a España con la idea de hacer espectáculos allá y dar clases a los interesados. Sin embargo, no nos fue tan bien en el cumplimiento del hombre, pero siempre rescato lo bueno de lo malo. Porque con su apoyo, los contratos logrados y demás, logramos hacer los papeles para estar en regla y conseguir en 2009 la ciudadanía española”.

¿En qué lugar se radicaron?

Los primeros años estuvimos en Murcia, donde encontramos una comunidad hospitalaria y nos sentimos muy cómodos. Se la llamaba “la huerta de España”, con muchos establecimientos agrícolas y gente sencilla que nos hacía sentir muy bien. Para estar más tranquilos económicamente, mientras Cacho viajaba por España y cantaba, yo busqué trabajo en una actividad estable. No es difícil allí insertarse en la tarea gastronómica. Estuve a cargo en una cafetería y me fue bien. Pero cuando aterrizamos en avión la primera vez en el país lo hicimos en el Aeropuerto de Alicante, donde nos fue a recibir el amigo Pepe Sayes, un músico muy conocido y recordado en Tres Arroyos. Cuando subimos a un taxi y vi el color del Mar Mediterráneo me dije “yo quiero vivir acá”. Pasaron los años y me vine a radicar a Alicante en 2006, buscando estabilidad definitiva, mientras Cacho seguía con sus recitales por la península. Trabajé en un restaurante argentino hasta que meses después encontré tarea efectiva en “La Tagliatella”, una franquicia internacional de pizza, pastas y carnes, donde me quedé 12 años hasta que me jubilé hace poco tiempo. Recordaba mi vida muy intensa en Buenos Aires y la comparaba con este lugar donde hay más tranquilidad y considero que no me equivoqué en aquel amor a primera vista con Alicante que se convirtió hasta ahora en mi lugar en el mundo. Tal vez aquel ofrecimiento del español que no resultó como esperábamos, fue el de un enviado que le dio un vuelco favorable a mi vida.

Se cumplió el sueño de aquel aeropuerto.

Tal cual. Yo venía de Murcia a visitar una amiga que vivía aquí en Alicante y al llegar en el autobús, cuando pasaba por unas callecitas con mucho encanto, le decía a Cacho, “mirá ese lugar; allí me gustaría vivir”. Lo cierto es que terminé alquilando una casa en una de ellas.

Una costa increíble

No te sentías cómoda en Murcia.

Como te decía, estábamos muy contenidos por lo buena gente que son. Pero había demasiado cemento. Muy linda pero muy museo como para graficarla. Es una ciudad muy relajada y le falta un poco el movimiento que también a mí me gusta. Habíamos llegado directamente desde Buenos Aires, una capital tan intensa, pero me daba la sensación de que había retrocedido 20 años, porque, aunque parezca mentira me costó bastante desacelerar el ritmo de vida que yo traía. Me reencontré con Buenos Aires cuando tuve que ir a Madrid para hacer los papeles de radicación. En cambio, Alicante es una ciudad muy bien iluminada y vivida por la gente a toda hora. Es abierta, con el mar y la montaña juntos, porque está al pie del cerro Benacantil. Con residentes permanentes que llegan de todo el mundo, entre ellos argentinos que son muchos. No hay discriminación y cada uno hace su vida, en una diversidad que incluye. Hay un calendario de fiestas y realizaciones culturales y deportivas de tipo internacional que hace que sea permanente el ingreso de viajeros de distintos continentes, incluso en gigantescos cruceros que amarran en nuestras costas. Hay una plaza de toros a la que acude mucho público y vienen los mejores diestros. A eso hay que sumarle el circuito de museos y la gran importancia de la fiesta y fallas de San Juan que se celebran en junio. Están también el Castillo de Santa Bárbara en lo más alto de la montaña y con una vista amplísima de la bahía y el mar. Desde allí se ve la pequeña Isla de Tabarca, que queda a una media hora de viaje y donde la gente va para apreciar el lugar y comer los famosos arroces alicantinos con los que se hacen las famosas paellas que pueden ser de pollo, mariscos, pescado o conejo, todo bien fresco. Tenemos nuestra propia playa de Posthiguet que está en pleno centro de Alicante. Un poco más lejos está la Albufereta y siguiendo la de San Juan y el Campillo. La costa es interminable, ancha como la de Tres Arroyos que te da la sensación de libertad. Yo me subo al autobús 21 y me voy a las más tranquilas. Sumemos a eso que el agua del Mar Mediterráneo es tibia y el color esmeralda es soñado. Acá las avenidas con cortas, como por ejemplo la Avenida de Mayo en Buenos Aires. Hay una que se llama Maisonnave donde está “El Corte Inglés” que es la cadena de tiendas más famosa del país y están las casas de grandes marcas internacionales. Los boliches para los jóvenes y la diversión nocturna se reúnen en un sector que se llama “El Barrio”. Hay otra zona, “Castaño” donde hay restaurantes y bares pegados unos a otros.

Además de los arroces tan buscados allí, uno supone que hay muchos platos con productos marítimos.

Totalmente. Como te mencionaba lo que más se consume es el arroz y la paella. Desde el sur del mar argentino vienen las gambas y los langostinos. Los pulpos de esta zona son muy buscados por los comensales entre los que me incluyo. En el restaurante donde trabajé tantos años yo hacía las pizzas todas las noches y le poníamos salmón y todo tipo de mariscos. Me jubilé en 2019 y de vez en cuando vuelvo a visitar a mis ex compañeros con quienes sigo con muy buena relación. “La Tagliatella” siempre fue famosa por las pizzas. Yo las hacía finitas y eran parecidas en su espesor a las tartas de verduras. Había 30 gustos diferentes y el lugar era muy visitado por empresarios conocidos y artistas famosos que nos elegían por la estructura y el sabor de nuestras comidas. Allí tuvimos el placer de recibir y atender entre otros a José Sacristán, Héctor Alterio y Guillermo Francella. En otro lugar hay un argentino de Bahía Blanca que tiene un restaurante y las elabora con masa más alta, que es la que a mí particularmente más me agrada.

Siempre vemos como la postal de Alicante a la famosa Explanada, que sería la vía peatonal más popular de la ciudad.

Es así. No sabés lo linda que es. Tiene un piso similar al que se ve en las playas de Copacabana en Rio de Janeiro. Son unos 600 metros de longitud y transcurre en paralelo al puerto desde Puerta del Mar hasta Canalejas. Ese suelo de mosaicos parecería que imita a las olas del Mediterráneo. Está construido con varios millones de piezas pequeñas llamadas teselas que combinan en los colores rojo, marfil y negro. Se van alternando para formar una imagen ondulada. Ya casi saliendo al final hay una parte más ancha que es como si marcara desniveles, pero es una ilusión óptica. Hay palmeras de ambos lados y sillas en todo el recorrido y se emplaza una heladería famosa que se llama “Peret”, además de artesanos con distintas especialidades.

Alicante

¿Cuál es el perfil del alicantino?

Aquí hay una famosa frase que dice “Alicantino, borracho y fino”, como que son exigentes para tomar buenos vinos. No salen de las características de amabilidad del español de todo el territorio. Hay alguna diferencia en las formas de hablar con los malagueños o los valencianos. Y mucho más con los catalanes. Cuando vas a la zona rural en los pueblitos, encontrás a los mayores que hablan el valenciano.

¿Y el clima?

Es estable y cálido en la mayoría del año con una media de 22 grados o más. En el verano la temperatura del agua no baja de los 24 grados. En los inviernos suelen aparecer noches donde se siente un poco el frio, pero nada de registros bajos, salvo excepciones que se han dado hace años, con heladas que se recuerdan.

Has visitado otros lugares, seguramente.

He estado en Madrid, Valencia, la zona de Galicia y Vigo, con sus particularidades, como sus casas construidas en el 1700 y viñedos que producen muy buenos vinos. También hice un viaje a Venecia, que me gustó mucho, sobre todo de noche con sus luces que observabas navegando en los canales. Cuando era pequeña escuchaba la música griega y me resultaba muy movilizante, hasta que en 2011 me di el gusto de hacer un crucero ese país.

Y nos cuenta también que en Alicante se reúnen varios argentinos convocados por Tito y Pepe Sayes, ya octogenarios, criados en un circo y muy conocidos en Tres Arroyos. Se alquila un local y todos ponemos algo para los gastos, compartiendo comidas, poemas y canciones. Lo bueno es que podés llevar a quien quieras, para encontrarse con la música argentina y latinoamericana, en una hermosa bohemia. Ya en el final de la charla María Eva nos cuenta que en 2013 estuvo en Argentina reencontrándose con familia y amigos de Vásquez y volvió en 2019, año en el que murió Cacho y fue sobrellevando esa pérdida, entre otras cosas retornando a nuestro país. Hoy se muestra plena, disfrutando su vida en una ciudad hermosa y rodeada de buenas amistades. “Y de tanto en tanto me encuentro circunstancialmente con españoles que me reconocen por haber disfrutado mis pizzas en la época del restaurante”.