Sabor a inclusión y alegría

EL VALIOSO PRESENTE DE “EL CLUB DE LA COCINA”

Surgió como un taller pre laboral para la elaboración de productos gastronómicos, destinado a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Tras la pandemia el proyecto creció y sumó más integrantes y la atención, con delicias de creación propia, de una cafetería muy atractiva que funciona en el espacio Casa Nisa, en Rivadavia 426. Bienvenidos, lectores de “El Periodista”, ¡al maravilloso “Club de la Cocina”!

Julio 2023

¿Quiénes participan del Club de la Cocina?

El Club de la Cocina está conformada por jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Los trabajadores con mayor antigüedad son Célica, Karen, Alejandro, Daniel y Guillermo, quienes comenzaron en 2019, después en el 2022 se fueron sumando Iñaki, Luisina, Clara, Iván, Sofia y Guillermina; y este año se sumaron Francisco, Juan Cruz y Gonzalo. Hace muy poco tiempo nos tocó despedirnos de Guillermina, una gran vendedora del club a quien recordaremos siempre con mucho cariño.

¿Cómo surge este emprendimiento y ante qué necesidad o demanda?

Este emprendimiento surge frente a la falta de oportunidades laborales que tenían los jóvenes con discapacidad intelectual de la ciudad de Tres Arroyos en el año 2018/2019, que al terminar su educación secundaria no contaban con posibilidades para desarrollarse dentro del mercado laboral competitivo. Actualmente consideramos que la ciudad gracias a un gran trabajo del Municipio tiene algunas opciones para ofrecerles a los jóvenes dentro del mercado laboral protegido.

A su vez consideramos al trabajo como una ocupación fundamental para los jóvenes, el cual dignifica, les permite una nueva identidad de adultos trabajadores y da sentido a sus vidas. Este generar rutinas, ofrecer un beneficio económico, les permite compartir su diario con compañeros/amigos de trabajo, desarrollar habilidades prelaborales y fortalecer la autodeterminación de los jóvenes.

A través de las actividades que llevamos a cabo en el club de la cocina trabajamos el manejo del dinero; la participación social; la atención al público; las pautas sociales que debemos respetar; el manejo en la ciudad para hacer mandado, entregas, o desplazarse de producción a la cafetería; calculamos cuales son nuestros costos y ganancias; comparamos precios; pesamos, sumamos, leemos recetas; investigamos sobre las medidas de higienes necesarias para el espacio, el cuidado personal propio y los cuidados necesarios para manipular alimentos; entre otras actividades. Todas aquellas actividades de la vida diaria y/o instrumentales que muchas personas llevan a cabo de manera automática, nosotras tenemos que planificarlas, realizar los ajustes razonables necesarios para que cada joven pueda llevarlas a cabo y practicarlas.

¿Hace cuánto tiempo funcionan y de qué manera se organizan?

Este emprendimiento surgió en 2019 de la mano de Iaio y Euge, en un primer momento como un taller de cocina orientado a que los jóvenes logren desarrollar habilidades y destrezas pre-laborales a través de la cocina, vendiéndolas por el barrio y en los comercios cercanos, permitiéndoles a su vez desenvolverse socialmente. La pandemia afecta al proyecto, como a todos, pero no nos detuvo. En el 2021 se sumó Ro y le dimos una mirada más laboral, produciendo más días a la semana, comprando insumos al por mayor, apostando a ir a ferias los fines de semana y hacer ventas virtuales una vez al mes.

Este año nos propusimos seguir creciendo en todo sentido, se sumaron más trabajadores al equipo, producimos todos los días, atendemos jueves y viernes en Coffee NISA, una cafetería que se encuentra en av. Rivadavia 426 y sumamos productos textiles a nuestro emprendimiento de Ana Garbes una diseñadora de Tandil que hace un tiempo nos conoció y nos mandó delantales de regalos para todos y quedamos en contacto. Estamos rodeados de emprendedores inclusivos que tienen en cuenta nuestro emprendimiento.

En relación a la organización, nos lleva bastante tiempo, pero estamos muy bien acompañados, las familias están atentas a las promociones para que las aprovechemos, tenemos comercios amigos que nos presupuestan y arman pedidos, de manera que solo destinamos tiempo a retirarlos, a veces nosotros como coordinadoras y otras veces los jóvenes.

Tenemos una aliada que se llama Sole que también nos acompaña siempre que la necesitamos. SI bien el club es un emprendimiento laboral, aprovechamos como cualquier equipo de trabajo, el más mínimo motivo para festejar y disfrutar. Nos propusimos hacer salidas recreativas, participar en eventos sociales, festejar fechas patrias y cumpleaños, por lo que después de cada venta grande entre todos decidimos como y donde queremos festejar. Hemos salido a cenar y merendar en diferentes comercios de la ciudad, picnic en el parque cabañas, cenas en casas particulares, fiestas de disfraces, Halloween, cumpleaños, invitaciones del municipio, ferias, zumba, etc.

¿Quiénes fueron las impulsoras de acompañar en este proceso del Club de la Cocina?

Las primeras impulsoras fueron Euge Ozcariz y Iaio Cozzetti, actualmente funcionan de tutoras Iaio y Ro Folguera, ¿y quienes nos acompañan? Muchísima gente, la familia de cada trabajador, nuestras familias, comercios amigos, las chicas de Casa Nisa que nos tuvieron en cuenta para su emprendimiento y nos brindaron el espacio de Coffe Nisa, todas aquellas personas que nos dieron una mano, las que nos donaron herramientas de trabajo y todos los clientes que nos eligen diariamente.

¿Qué edades tienen quienes trabajan en el Club de la Cocina?

Las edades oscilan entre los 21 a los 42 años.

¿Por qué se refieren al Club como un emprendimiento de inclusión social?

Nos referimos al club como un emprendimiento porque se solventa de las ventas que hacen los jóvenes de manera particular, de los pedidos de las redes sociales y de Coffee Nisa. Todos trabajamos a la par para que este emprendimiento funcione, tanto los jóvenes, como nosotros y las familias que siempre nos acompañan con todas las propuestas que tenemos. Y con respecto a la inclusión social consideramos que el emprendimiento refleja nuestra lucha, que nos vean activos en la sociedad, que nos traten como un ciudadano más, que podamos derribar mitos o creencias estigmatizantes en relación a la discapacidad, que sean conscientes de todo lo que podemos hacer y de cuales son nuestros derechos.

Cambios

¿Consideran que Tres Arroyos todavía le queda mucho trabajo por hacer para lograr ser más inclusiva con respecto al marco laboral?

Gracias al desarrollo del modelo Social de la discapacidad, la inclusión de las personas con discapacidad, como sujetos de derecho a la sociedad es inminente. Como todos sabemos la inclusión en el mercado laboral abierto y competitivo es un derecho, que en el caso de las personas con discapacidad intelectual requieren generalmente de un proceso de preparación, aprendizaje y apoyo acompañado de profesionales, para lograr óptimos resultados. Actualmente en la ciudad de Tres Arroyos hay pocas PCD trabajando en el mercado laboral competitivo, no sabemos debido a que, pero de los 12 jóvenes que trabajan en el club, solo 2 ejercen oficios en otros espacios también, eso nos da un parámetro del marco laboral de nuestra ciudad. Sabemos que el municipio está trabajando con distintos programas nacionales que les permite a los jóvenes experiencias laborales en el ámbito municipal por un tiempo determinado, pero estaría buenísimo que los comercios y/o empresas de nuestra ciudad estuvieran dispuestos a contratar a personas con discapacidad en su equipo laborales.

No queremos dejar de mencionar que otros espacios de la ciudad son inclusivos, como por ejemplo comercios donde hacemos mandados o salimos a comer, grupos deportivos que nos han invitado a tomar clases para conocer la actividad, personas que nos han prestado espacios para hacer nuestras entregas o nos han ayudado cuando lo necesitamos.

¿Percibieron cambios en la ciudad a partir de la apertura de este emprendimiento?

La realidad es que no sabemos si se produjeron cambios en la ciudad a partir de nuestro emprendimiento, lo que, si podemos afirmar, es el cambio que se produjo en la vida de cada uno de los jóvenes y la importancia que tiene este espacio para ellos.

Generalmente las personas se sorprenden cuando les comentamos sobre el proyecto, se alegran de que existan estas oportunidades y nos felicitan.

¿Cuál es el mayor desafío con el que se encuentran ante está sociedad?

Nosotros aspiramos a que la inclusión de las personas con discapacidad intelectual sea un hecho natural y cotidiano en nuestra sociedad, que las mismas sean ciudadanos de pleno derecho. Que no tengan que estar reclamando o haciendo cumplir sus derechos, que sean tratados con respetos y no infantilizados, que sean tenidos en cuenta, que se les consulte sobre qué es lo que quieren. Básicamente el desafío lo encontramos en que parte de nuestra sociedad siguen pensando que las PCD son personas “pacientes” que deben ser atendidas, y la realidad es que las PCD tienen un rol activo en la sociedad, son ellas quienes deciden qué hacer con su vida y deben ser tenidas en cuentas. La discapacidad es una construcción y un modo de opresión social, la misma no deviene de las características propias de las personas, sino que se debe a “situaciones discapacitantes” o a limitaciones sociales, como son las barreras arquitectónicas, actitudinales, entre otras; que dificultan o limitan el desempeño y la participación de las personas en la sociedad. Por lo que consideramos que es el entorno quien debe adaptarse y no las PCD, aquí también encontramos desafíos ya que en la ciudad hay muchas barreras arquitectónicas y actitudinales, en muchas esquinas o ingresos a comercios no hay rampas o están en malas condiciones; otros comercios tienen los pasillos muy finos y las personas usuarias de sillas de ruedas no los pueden recorrer; hay comercios que nos atienden y nos hablan con muchas palabras raras y rápido que no llegamos a entender; otra veces entramos a los comercios y nos dirigen las palabras solo a las coordinadoras en vez de tener en cuenta a las PCD por lo que son, PERSONAS. No juzgamos a estas personas y generalmente pensamos que lo hacen por ignorancia y no por maldad, pero repercute en nuestra vida diaria, por lo que consideramos necesario hacer campañas de concientización y sensibilización en relación al tema (como ser comercios inclusivos y accesibles).

¿Qué productos venden y dónde se pueden comprar?

Vendemos por un lado productos alimenticios como pueden ser tarta de coco, pastafrola, cuadraditos de limón, alfajorcitos de maicena, tortas bombón, trufas, scon y galletitas de queso, pizzas, picadas, desayunos y un montón más. Todos nuestros productos los pueden encontrar disponibles en Casa NISA (av Rivadavia 426) los jueves y viernes de 16:30 a 19:30 y si no se pueden comunicar con nosotros por ws o Instagram y hacer pedidos especiales para cumpleaños, festejos, reuniones, etc. Y por otro lado este año sumamos productos textiles de diseño que son una bomba, tenemos materas, repasadores, loncheras, caminos, neceser, que se pueden combinas con productos hechos por nosotros y armar combos de regalo. Estos productos y propuestas los pueden mirar por las redes sociales o acercase al club y verlos.

¿Cuentan con redes sociales?

Contamos con un Instagram que se llama elclubdelacocina.tsas, donde publicamos todas las ventas que hacemos, los productos que tenemos disponibles, nuestro día a día tanto en producción como en la cafetería, compartimos experiencias, fotos y festejos. También pueden encontrar un catálogo digital donde están todos los productos que tenemos disponibles, hacemos producción para eventos, desayunos para regalar, boxes empresariales, etc.

¿Qué mensaje les dejarían a las personas de Tres Arroyos para que tengan una mirada más inclusiva y también para que prueben los productos del Club de la Cocina?

Que pregunta difícil, la inclusión social de las PCD depende de todos, cada uno sabrá si funciona como barrera o como puente, nosotros les recomendaríamos que no tengan prejuicios y miedos a la hora de tratar con una PCD, que todas las personas tenemos el mismo valor, que no los infantilicen, que los traten como adultos. Que sean empáticos, que no hagan la vista para el costado, que nos saluden, que no estacionen en rampas, que nos tengan paciencia, que cuando diseñen un comercio tengan en cuenta la accesibilidad, que se informen y que nos preguntes si tienen alguna duda. Todos somos parte del “problema”, pero podemos ser parte de la solución, seamos puentes.

Muchas gracias por difundir nuestro proyecto, que es el trabajo de 14 personas, que no subsistiría de no ser por los clientes que nos eligen diariamente.