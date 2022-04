Saber vivir

LA TRESARROYENSE ELOISA PRADO ES ESPECIALISTA EN MEDICINA AYURVEDA

La medicina tradicional de la India propone el autoconocimiento como una forma de sanación. La médica tresarroyense Eloísa Prado se formó en Ayurveda y, en esta profunda entrevista con “El Periodista”, habla de cómo esta sabiduría milenaria puede ser la mejor opción en esta época de estrés constante y comida chatarra

En tiempos donde la sociedad consume constantemente alimentación industrializada, y las preocupaciones de la vida diaria nos agotan mentalmente, la doctora Eloísa Prado cuenta sobre sus experiencias con esta especialidad tradicional, alternativa y milenaria.

Eloísa es tresarroyense, estudió medicina en La Plata; hizo algunos años la especialidad de pediatría y luego se mudó a Mar del Plata, donde reside actualmente, para dedicarse al diagnóstico por imágenes en la modalidad de medicina nuclear. La aparición del Ayurveda en su carrera profesional y en su vida le abrió un nuevo camino, que cada tanto comparte a través de consultas en su ciudad natal.

¿Qué es para usted la medicina Ayurveda? ¿Cómo lo explicaría para quienes no la conocen?

Es la medicina tradicional de la India, milenaria, con más de 5.000 años de antigüedad. Sus bases vienen de la naturaleza en sus cinco elementos para formar los biotipos o doshas de cada persona o individuo.

Ellos lo que plantean es que en base al autoconocimiento que uno puede tener de su constitución, es que tenemos las herramientas para trabajarnos, para saber qué cosas nos van a equilibrar o desequilibrar.

Todos contamos con los 5 elementos en nuestro cuerpo pero existen dos que se van a manifestar en mayor proporción, formando así los doshas o biotipos: Vata, Pitta y Kapha; estos tres biotipos nos otorgan ciertas características tanto físicas como mentales.

Vata: lo componen principalmente éter y aire. Dentro de las características de este biotipo encontramos: frío, inmóvil, sutil, rápido, áspero, ligero, tendencias que se manifiestan en el pelo, las uñas, los dientes, el metabolismo lento, tendencia al estreñimiento y en el caso de las mujeres regla irregular. Entienden rápido, pero olvidan de la misma forma y les cuesta tomar decisiones. Son creativos, inquietos, miedosos, nerviosos e inestables emocionalmente.

Pitta: compuesto principalmente de fuego y agua, son cálidos, punzantes, oleosos, sutiles, ácidos. Presentan calor al estómago, trastornos metabólicos, acidez, ulceras, apetito y sed aumentados. Comprenden rápido y son muy eficientes. En sus relaciones son cálidos, pero suelen relacionarse por interés; presentan emociones negativas exacerbadas como la rabia, los celos, la preocupación, el estrés, las infecciones alergias y estados febriles.

Kapha: compuesto de agua y tierra sus características son el frío, la humedad, pesadez, estancamiento, estructura y suavidad. De los tres biotipos este es el que menos se enferma pese a lo cual presentan síntomas de pesadez, somnolencia, palidez, lentitud metabólica, apego, emociones amplificadas, aumento de peso y tejido adiposo y retención de líquido. Comprenden lento, pero tienen muy buena memoria. En las relaciones son de muchas amistades, pero suelen mantenerlas por mucho tiempo.

¿Cómo nos damos cuenta cual es nuestro Dosha?

Para hacer un diagnóstico, se puede por naturaleza de base que es donde se tiende a ir, poder estar afinados con ella. Y después en el camino de la vida, por las distintas cosas que vamos atravesando, las distintas etapas naturales, nos puede pasar tener dicritis, intercurrencias con desequilibrios en otros doshas o en el mismo de base.

Sabemos cuál nos predomina en este momento, en base a un test, preguntas, que se basan en la anatomía de las personas, sus características fenotípicas, las características fisiológicas, por ejemplo, como descansa la persona a la noche, si se tiene gastritis, como digiere los alimentos y después por las características psicológicas.

La Ayurveda al hacer este autoconocimiento de la persona, brinda un diagnóstico mucho más amplio. La medicina tradicional te va a decir por ejemplo que tenés gastritis y tapa el síntoma con un omeprazol o con un antiácido.

En cambio en Ayurveda se valora el síntoma porque este mismo le está hablando al cuerpo, nos está diciendo que algo se debe modificar, no tapar. Por ejemplo, la actitud con la que nos tomamos las cosas, los alimentos que consumimos.

Tiene una visión mucho más holística del ser y apunta a que cada uno tiene las herramientas para mantenerse en equilibrio o por lo menos estar atentos. Conociéndonos, auto conociéndonos, en que cosas nos van a desequilibrar y que cosas nos van a llevar de vuelta al equilibrio.

Sabiduría de vida

¿Cómo resumiría el significado de Ayurveda en una frase?

Ayur: es vida y Veda: es sabiduría o conocimiento. Es una sabiduría de vida, un saber vivir. Esta es una medicina Oriental, nace de los Vedas, está muy asociada con el Yoga. Tienen otra filosofía de vida, desde la cuna, su educación, como se fomentan los hábitos. Se educan a las personas para mantenerse en salud y no a enfermarse.

Con nuestra medicina, no tenemos esa visión, nosotros cuando nos desequilibramos vamos a consultar a un médico, cuando ya está el síntoma o la enfermedad. Y en muchas oportunidades puede ser tarde, por ende, el tratamiento es mucho más invasivo, con fármacos a largo plazo que pueden traer efectos adversos y entramos en otra cuestión ahí. Por eso considero que esta herramienta está buena para complementar, ni una ni la otra, sino sumarlas, potenciar la salud con las dos.

¿Por qué decidió estudiar Ayurveda? ¿Cuál fue su motivación?

Siempre creí en que en la medicina clásica íbamos a tener la posibilidad de sanar, no entrando en los circuitos crónicos de tener que dar medicamentos, de tener que ver los efectos adversos de estos mismos, no tener muchas veces respuestas a enfermedades “terminales”; la medicina nuestra es muy determinística, muy cerrada en algunos puntos. Pensé en que tenía que existir otra alternativa, otra forma, que era innecesario llegar a donde estamos.

En medicina nuclear vemos muchos pacientes oncológicos, y me pregunto constantemente por qué se llega a estas instancias, a tener un tumor y que nuestra vida cambie tan drásticamente. Entonces tenemos que encontrar una manera de poder hacer algo antes. Y la medicina Ayurveda me llegó como un regalo total, para entender que si podemos hacer algo.

Cuando estudiaba medicina yo todo esto lo desconocía, era ignorante ante estas medicinas orientales y cuando me llegó fue inicialmente por una médica que realizaba medicina Ayurveda, luego por un problema de salud personal. Fui a consultar a una médica en Mar del Plata con quien compartí experiencia, sentires en cuanto a la medicina que coincidíamos muchísimo y me dije “tengo que estudiarlo”.

Cuando terminé mi aprendizaje, sabía que no me podía quedar con toda esta información para mí sola y ahí comencé a atender.

Yo soy de Tres Arroyos, mis padres y hermanos viven en la actualidad en la ciudad. Estudié en La Plata, viví nueve años, realicé un tiempo pediatría, renuncié a la residencia y me vine a hacer diagnóstico por imágenes a Mar del Plata. Después hice medicina nuclear y ahora estoy con la medicina Ayurveda.

¿De qué se trata la medicina nuclear?

Es una rama de diagnóstico por imágenes, pero que utiliza material radioactivo. Los resultados son más metabólicos, a diferencia de lo que es diagnósticos por imágenes que es morfológico sobre la anatomía de la persona, como lo hacen las resonancias, la tomografía, la radiografía, la placa simple. Con la medicina nuclear, yo puedo inyectar determinado radiofármaco, que se fusiona con una molécula radioisótopo y un fármaco, luego genera una molécula que se va a pegar al hueso y nos permite hacer una radiografía ósea, de esa forma tenemos información de cómo está ese metabolismo. Puedo ver si hay aumento de ese metabolismo en algunas regiones, en dónde hay una enfermedad.

¿Viene a la ciudad de Tres Arroyos a realizar consultas sobre medicina Ayurveda?

Con esta medicina fui en tres oportunidades a Policoop y después estuve en una oportunidad en Claromecó. La gente siempre me pregunta cuándo vuelvo.

Todavía no tengo fecha para este año. Está siendo bastante particular por cuestiones personales que me están haciendo tener la fecha en suspenso. Pero en cuanto me organice tengo muchas ganas de ir.

Cada consulta lleva un tiempo de una hora y media o dos de dedicación hacia el paciente. No llego atender a muchos, porque prefiero dar un diagnóstico de buena calidad. Sobre todo, en las primeras consultas en donde uno debe abordar muchos temas.



Protagonistas de nuestra salud

Hoy en día el ritmo de la vida y los hábitos, dificultan seguir un estilo de vida sano. ¿Qué aconseja a nuestros lectores para cambiar esta situación?

Se me ocurren muchas cosas, lo primero que se me viene, es que repensemos lo que consideramos alimentos para nosotros como personas, de qué nos estamos alimentando. Primero como per se y luego como alimento general global.

El Ayur dice que el alimento es todo aquello que ingresa por los órganos de los sentidos. Entonces es importante: qué comemos, cómo lo comemos, sacar lo industrializado como para arrancar. Casi todos los alimentos de supermercados. Porque lo que nos ofrecen ahí son cosas que ya están industrializadas, refinadas, energías muertas, azúcares, conservantes, saborizantes, colorantes, toda una catarata de cosas que claramente nos intoxican desde que arrancamos a comer.

Pensemos que cuando tenemos seis meses de vida, nos dan yogurt, o cualquier cosa que no nos nutre. El tema es mucho más grave que ponernos en Ayurveda, es tener conciencia de con que cosas nos estamos alimentando.

No seamos autómatas, no vayamos a comprar lo que parece que está bien porque una propaganda de televisión nos lo dice. Todo esto es triste, nos intoxican, no nos nutren y son cosas totalmente adictivas, porque si tienen todos esos agregados, claramente vamos a querer comer más de eso.

Como segundo punto debemos pensar en los contextos en los que nos alimentamos. Si comemos en un ambioma con personas que nos vinculamos o relacionamos energéticamente sano, o en uno con conflictos, peleas. O si estamos mirando un noticiero en donde seguramente pasan noticias de agresividad, violencia. Todo eso debemos planteárnoslo como alimentación energética. Y es muy importante, porque tenemos una indigestión mental.

Pensar en estas dos cuestiones es lo que nos va a ayudar a limpiar el cuerpo de los tóxicos que venimos acumulando desde hace mucho tiempo. Tratar de no enfermar y si estamos enfermos ayudarlo. Debemos tomar conciencia, informarnos, cuidar nuestro entorno tanto el familiar como el laboral. De estas partes son de las que nos alimentamos todos los días.

¿Cuáles son las ventajas de Ayurveda en comparación con otras medicinas?

Más allá del médico, debemos salir del rol de paciente y hacernos cargo cada uno, de que tenemos la salud en nuestras manos, que depende de lo que hacemos en el día a día, en el cotidiano va a ser lo que vamos a tener como resultado. Si somos conscientes de eso, deberíamos hacer cosas distintas, hábitos distintos, alimentaciones que se adapten al momento social en el que estamos.

Debemos sacar lo toxico, no ensuciar más de lo que está al cuerpo. De a poco buscar las cosas que nos van nutriendo. Por eso hoy las dietéticas están funcionando bastante, las meditaciones de distintas corrientes, las medicinas alternativas a la tradicional. Con cosas sencillas invertimos en uno, en salud.

La medicina tradicional tiene una visión acotada a la enfermedad, no se ve a la persona con su totalidad. Esa persona hizo una cadena de desequilibrios que lo llevó a esa enfermedad. Entonces considero que debemos ir a lo previo, tratar de hacer cosas, antes de que llegue a ese desequilibrio. Y si el paciente ya está con la enfermedad avanzada, poder mirarlo más holísticamente, no solo como un órgano. Hay que analizar qué otras cosas afectan a esa persona para que llegue este tipo de enfermedad.

La medicina oriental tiene mucha sabiduría y tiene que ver con la cantidad de años que se viene practicando. Vuelvo a repetir, no se trata de elegir una medicina sobre la otra, sino de complementar ambas, potenciarlas.

¿Qué piensa usted sobre el futuro de Ayurveda en América Latina?

En Occidente hay mucho crecimiento sobre este tipo de medicina. Desde mi experiencia veo que cada día son más personas las que tienen intriga, quieren acercarse, hacerse cargo de su salud. Esto de la pandemia dejó en claro que debíamos preocuparnos en como estábamos, en las cosas que veníamos haciendo.

Es importante que esta información se pueda compartir, que sea una sabiduría para todos. Y considero que cada vez va a crecer más, hay una marcada tendencia a las conexiones más energéticas. Somos un cuerpo viviendo una experiencia, un alma que vino a encarnar un momento, una circunstancia de la vida. Este es un punto clave de Ayurveda.

¿Dónde estudió esta medicina?

Estudié en la Universidad Maimónides en Buenos Aires con Fabián Ciarlotti, que es el director de la carrera, un médico traumatólogo. El primer año de estudio es abierto a todo público, ahora está en modalidad online, luego el segundo año es para profesionales de la salud.

Realicé cursos de profundización, de perfeccionamiento, fitoterapia. El Ayurveda cuando hay un síntoma tiene como recursos las plantas, diagnostica en base a la naturaleza y utiliza las mismas como tratamiento. Se aleja de la droga sintética.

¿Qué les dirías a las personas para que se animen a comenzar a leer sobre esta medicina milenaria y se sientan motivadas?

Esta medicina es muy sencilla, muy lógica, todos la podemos practicar, sus herramientas son simples. Nos equilibra, nos permite tener una mejor calidad de vida, dándole luz a esto. Son hábitos, ejemplo tomar todos los días un vaso de agua tibia en ayunas, eso nos limpia el tubo digestivo eliminando las toxinas.

Les puedo recomendar un libro que se llama “Ayurveda en casa” que salió hace poco. Es de Inés Groba, una pediatra de la ciudad de Buenos Aires, una lectura muy sencilla.

¿Cuál es el principal problema por el cual se realizan consultas?

El principal problema es psicológico, por eso trabajo mucho en conjunto con psicólogos. El cuerpo es expresión de la emoción o pensamiento - emoción - cuerpo. El mayor desequilibrio viene desde ese lugar. Por eso en el noventa por ciento de los casos recomiendo que realicen ese acompañamiento para darle continuidad y trabajar sobre las cosas que nos suceden internamente.

También depende de la característica de la persona, quizás prefieren hacer danzas, yoga, meditación, ese tipo de actividad ayuda a callar la mente.

¿Cuál es su mayor gratificación como profesional en este ámbito?

Mi mayor gratificación es la gran cantidad de consultas que tengo sin casi nada de difusión, fue un boca a boca. Me nutro de mis pacientes, así como ellos de mí y estoy sumamente agradecida. Creo que me parece espectacular que llegue esta información a todos, no es nada complicado, son herramientas que nos suman y quien quiera puede ponerlo en práctica.

Quiero remarcar que somos los protagonistas de nuestra salud, de nuestras enfermedades. Busquemos herramientas que nos resuenen, que nos hagan bien para trabajarnos, mimarnos y entender que estamos haciendo una experiencia humana en la que debemos aprender que no es tan malo y debemos estar bien físicamente para que el cuerpo no sea un peso o un estorbo que no nos permite pensar.