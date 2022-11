Riqueza cultural

PASAPORTE – PABLO CATTANEO EN EUROPA

Los viajes son quizá la experiencia de intercambio cultural más completa. Al menos si se los concibe de la manera en que lo hace Pablo Cattaneo que, acompañado de Josefina, su esposa, ha recorrido varios países con la inquietud de explorar costumbres, idiomas, cuestiones sociales, arte. Y siempre con avidez por aprender y analizar

Noviembre 2022

Esa armonización del trabajo con los viajes está asumida por el matrimonio que integran Pablo Cattaneo y Josefina López Vivas, por lo que han sido frecuentes los periplos por distintos lugares del mundo acompañando el enriquecimiento cultural que siempre buscan.

Muy poco tiempo ha pasado desde su última incursión por Europa y mantuvimos una charla muy interesante con Pablo, en la que nos contó detalles del viaje, que en este caso hicieron con una sobrina del corazón.

“Ya habíamos estado en Italia y repetimos el destino, aunque por otras zonas y visitamos por primera vez Croacia. Normalmente no vamos en temporada alta, pero como esta vez se dio esa circunstancia elegimos Croacia por las magníficas playas que tiene el lugar. Y como siempre aprovechamos la posibilidad cuando la diferencia idiomática lo permite, de entablar conversaciones con habitantes locales para conocer un poco más sobre costumbres y estilo de vida. En este caso me tocó viajar de Venecia a Croacia con una traductora de español y ella quería practicar nuestro idioma para ejercitarse, por lo que nos vino muy bien conocer más detalles de esa zona del mundo”.

Está bueno eso de relacionarse con la gente porque en oportunidades surgen amistades para toda la vida.

Totalmente. Recuerdo una vez que conocimos un matrimonio español en Berlín, con el que hicimos una excursión los cuatro para saber de las características de Alemania que por entonces estaba dividida. Como necesitábamos un guía con idioma español nos asignaron una chica que resultó ser argentina. En el viaje le preguntamos de qué lugar era y nos respondió que era de una población chica que se llama Coronel Pringles. Grande fue su sorpresa cuando le contestamos que nosotros veníamos desde Tres Arroyos, a tan solo 100 kilómetros de su lugar de nacimiento. Y como esa anécdota tenemos un montón.

¿Cuál fue el recorrido elegido de este reciente viaje?

Comenzamos por Milán, ciudad que no conocíamos y en la que estuvimos 4 días. Verdaderamente fantástica y en la que fuimos a la Galería Víctor Manuel, la Plaza del Duomo, la catedral neogótica, el famoso teatro Scala y mucho más, en una urbe dinámica con casi un millón y medio de habitantes. Italia tiene la particularidad que en cada esquina encontrás historia en sus edificaciones, sus museos, las iglesias y los palacios. Uno de esos días lo dedicamos a conocer el pueblo donde había nacido mi abuelo paterno. Se llama Rovellasca, con orígenes que se remontan al Siglo II antes de Cristo. Una ciudad pequeña con una estructura bastante moderna en la que me atendieron muy bien los funcionarios de la comuna. Había muchas familias de apellido Cattaneo, pero no dimos con familiares ni pudimos ubicar la casa que fue de mi abuelo porque el progreso fue modificando edificios. Conocimos una parte de la historia de la localidad que tiene una importante textil que fabrica para la industria de la moda tan famosa en Milán, ciudad separada a tan solo 17 minutos de viaje. Pasamos el día en el pueblo y fue muy interesante la experiencia.

¿Cómo siguieron?

De Milán nos fuimos al Lago de Como, que para muchos es el más bello del mundo. Ya habíamos estado, pero esta vez lo visitamos en verano con el propósito de disfrutar la playa. Hay casas de famosos, como por ejemplo la del futbolista “Pupi” Zanetti. Es un lago rodeado de montañas, con hermosas vistas tanto de día como de noche. El pueblo en sí tiene un casco histórico con una muralla romana muy bien conservada, al lado de la cual hay una calle llamada Cattáneo en homenaje a un patriota y filósofo italiano. En un viaje anterior a ese lugar tuve una sensación muy rara, porque me encontré llorando en medio de la playa al pensar que mi abuelo se habría criado caminando en ese lugar. Vimos mucho turismo internacional y nos quedamos unos días en un pequeño departamento en lo que antes había sido un convento. De allí partimos a Verona.

La ciudad donde se inmortalizó el famoso puente de Romeo y Julieta en la obra de William Shakespeare…

Así es. Cuando íbamos pensábamos encontrar ese puente y poco más, pero nos llamó la atención estar en una ciudad bárbara con un coliseo, una arena para espectáculos y todas las virtudes de un lugar al que la Unesco consideró Patrimonio de la Humanidad. En realidad no fue un tour estricto y si un viaje que fue organizado por mi señora y mi sobrina. De allí seguimos a Venecia, que ya conocíamos. Si vas a Italia hay que ir a Venecia, pero una sola vez es suficiente. Se recorre fácil para visitar los lugares puntuales. De allí tomamos un ómnibus y viajamos de noche para llegar a Splitz en Croacia.

Cada uno con su historia

Comenzaba ahí un periplo donde nunca habían estado.

Lo elegimos porque en cada viaje de tres semanas, tratamos que la del medio sea de descanso y Splitz tiene muy buenas playas frente al Mar Adriático e islas muy bonitas. Pero a la vez la parte antigua es una verdadera joya arquitectónica que también fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Estuvimos también en Dubrovnik donde nos tocó llegar en un momento en que se recordaba la independencia del país, así que disfrutamos un espectáculo al aire libre, un video donde se vieron los efectos de la guerra, ahora fácilmente advertibles en los techos de las casas a las que le cambiaron las tejas por los daños de los bombardeos y se nota la diferencia de colores. Son también lugares con mucha historia, como en toda Italia. A Croacia podés entrar con el pasaporte de la Comunidad Europea, pero rige una moneda propia. Generalmente, en un país joven como ese no tienen una cultura gastronómica arraigada a la historia y en cambio hacen una cocina internacional para atender al turismo que llega masivamente todo el año. Yo no soy de tomar mucha cerveza, pero por la calidad que tiene la de allá la disfruté absolutamente. Allí no tuve oportunidad de conversar con el común de la gente por cuestiones idiomáticas. Y fue el lugar donde más argentinos encontramos. De allí viajamos a Barcelona a visitar unos amigos y retornamos a Argentina.

Hablamos también de sus periplos anteriores, con los más y los menos de cada país. “Todo tiene su encanto. No repetiría por ejemplo Venecia, pero sí París, que no me deslumbra pero es donde vive mi amigo Martín Muda. Un país que me encantó y no tiene tanta difusión como destino turístico es Bélgica, con lugares hermosos como Brujas, Bruselas y Namur. Vamos resolviendo todo con algo de manejo de italiano de mi parte y mi señora conoce bastante bien el inglés. Pero como siempre, el idioma universal de las señas sigue teniendo valor en todo el mundo. Lo que nosotros tardamos de aquí a Buenos Aires, sirve para recorrer allá tres países por lo que los europeos en su mayoría hablan dos o tres idiomas por la cercanía que tienen entre ellos, Estuve también en Alemania conociendo Berlín, Munich y Frankfurt. Los alemanes tienen una conducta para hacerse cargo de su propia historia y lo comprobé cuando conocimos la del Tercer Reich con un guía español, contando sus errores históricos que los que muchos se autocondenan por el holocausto judío sin ocultar nada. Advertí también una sociedad muy bien organizada. También hice Viena, Praga y Amsterdam, todas muy recomendables”.

¿Otros lugares que hayas visitado?

En Estados Unidos estuve en Nueva York, Boston, Washington, Pittsburg, Miami, Orlando y Chicago. Si tuviera que definirlas brevemente, Nueva York es mi ciudad. Digo siempre que si tuviera que volver a Estados Unidos voy a donde vos quieras, pero a mí dame por lo menos dos días en Nueva York. Es como estar en una película en la que uno vivió toda la vida. No me impactó Washington. También me sentí bien en Pittsburgh donde se han filmado montones de películas y es la capital del hierro. Allí vamos más seguido porque viven familiares de mi esposa. Chicago me encantó y es un lugar muy lindo para ir. Y Boston es la ciudad más europea de los Estados Unidos. Estuvimos dos veces en México, visitando Cancún, Playa del Carmen, Taxco que es la capital de la plata, Cuernavaca, Acapulco y el Distrito Federal que es imponente. Cuando fui la primera vez no existía la autopista que unía Cancún con Playa del Carmen y en el segundo viaje ya estaba construida esa traza con un hotel al lado del otro. Todo muy bien, aunque la comida es muy picante. También visitamos Panamá en el momento que el famoso canal aun no estaba en manos del país. Esa obra es magnífica. En Colombia hicimos Cartagena con una parte histórica muy linda y San Andrés. En Cuba, con la experiencia de conocer La Habana en épocas de Fidel Castro apreciando los distintos puntos de vista de los residentes. Coincidió con un triunfo internacional de los cubanos en un torneo de beisbol y vimos la llegada de la delegación deportiva al país. Habló Fidel para recibirlos con una multitud en las calles y fue un discurso tan largo, que yo decía que llegaría a Buenos Aires y Fidel les seguiría hablando...También visitamos las playas con gran hotelería por los convenios que tiene el gobierno con las cadenas españolas y el pueblo de Varadero. Estuvimos en Brasil varias veces. En Fortaleza, Buzios y Río de Janeiro, ciudad a la que terminé visitando como en 7 oportunidades, con el agregado de conocer la época de Carnaval que es inolvidable. También visitamos el sur de Chile, en la zona de Pucón, Villa Rica y Frutillar.

¿Has viajado en cruceros?

Una sola vez, pero no repetiría. No lo recomiendo. Si uno va con un grupo de amigos la pasás bien. Pero bajás en un puerto y tenés que sacar turnos para la lancha, llegás a la ciudad, no te alcanza el tiempo para conocerla y tenés que volver al barco para cumplir con los horarios.

“El turismo es un dinero bien invertido que te permite tener una visión del mundo y de tu propio país. No para comparar, pero sí para sacar conclusiones de las cosas que hacemos bien y las que no. Pero viajar te da un panorama real de las formas de vida que existen como para que vayas moldeando la tuya para disfrutarla aún más”.