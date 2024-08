Raíces en el desierto

UN TRESARROYENSE EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

En los confines de la cosmopolita ciudad de Dubai, entre los rascacielos que acarician las nubes y las luces brillantes que adornan la noche árabe, reside Pablo Mlikota, un ingeniero electrónico y ejecutivo innovador nacido en Tres Arroyos. “El Periodista” lo entrevistó en exclusiva

Julio 2024

La vida de Pablo Mlikota ha sido un crisol de experiencias, marcada por la búsqueda constante de nuevas fronteras tanto geográficas como profesionales. Desde su infancia en Tres Arroyos hasta su ascenso en la escena tecnológica global, su historia es un testimonio del espíritu humano para trascender los límites y abrazar lo desconocido. “El Periodista” invita a sumergirse en esta crónica que relata el encuentro entre la nostalgia y la exploración de nuevos horizontes.

"Nací en 1967 en Tres Arroyos, donde mi padre trabajaba en Molino Río de la Plata", revela Mlikota, en una entrevista exclusiva. "Cada vez que viene un formulario tengo que hacerle con los dedos tres y le hago el dibujito del arroyo. Me preguntan, Whey, ¿dónde es esto? Digo Tres Arroyos con mucho orgullo".

Su infancia estuvo marcada por la itinerancia, con 11 mudanzas antes de establecerse en Buenos Aires. "Tuvimos 11 mudanzas hasta terminar en Buenos Aires. Allí estuve en la segunda parte de la primaria, también la secundaria y la universidad, donde me recibí como ingeniero", recuerda con nostalgia.

Sin embargo, el destino tenía preparado para él un viaje aún más lejano. En 1997, Mlikota dejó Argentina para establecerse en Estados Unidos, donde su carrera en el campo de las telecomunicaciones floreció. "Me fui a trabajar a Dayton, Ontario, que es una ciudad chiquita en el noreste. Ahí fui por un tema laboral, más tarde volví, me casé con mi señora Moyra, quien fue mi compañera de estudio en la universidad, también ingeniera", comparte Mlikota.

A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, Mlikota y su familia nunca perdieron el vínculo con sus raíces argentinas. Con dos hijas graduadas y establecidas en Nueva York, han hecho de las visitas regulares a su país de origen una tradición arraigada en su corazón. Incluso durante los siete años que pasaron en Argentina, siempre mantuvieron vivo el lazo con su tierra natal.

Trayectoria profesional

Pablo actualmente trabaja en el área internacional llevando nuevas perspectivas de Occidente al equipo, ya que se está expandiendo a nivel global.

“Soy ingeniero por formación, me dediqué a telecomunicaciones cuando fui a EE.UU. La primera vez fue con AT&T que es un operador móvil muy grande y me mantuve siempre en la industria. Los últimos 30 años trabajé en distintos puestos, estuve en Asia, viví un tiempo en China, Europa. Mientras estaba en Argentina, ya buscando el retiro, un amigo me ofreció la posibilidad de ingresar a una empresa en Dubai, el nombre de la compañía es Etisalat, el operador móvil de los Emiratos Árabes, que opera en 16 países; una experiencia que no tenía”, sostuvo.

“Le conté a mi señora, y le dije: -hacemos la valija una vez más ya que estamos. Esa noche dormí afuera, pero al día siguiente dijo ok y nos vinimos”, acota con un chiste.

“Mi señora también es Ingeniera, ejerció un tiempo en Argentina, luego realizó una maestría en Trabajo Social, trabajando como voluntaria ayudando a niños en situación de vulnerabilidad. Hoy me acompaña y administra nuestros negocios”, señaló.

Tecnología y lazos familiares

A pesar de la distancia, Mlikota y su familia nunca perdieron el vínculo con sus raíces argentinas. "Nunca en los últimos 26 años, desde que nació la más grande, dejamos de volver a Argentina y la visitamos hasta dos veces por año", afirma con orgullo.

Ahora, desde su hogar en Dubai, Pablo reflexiona sobre su vida y su conexión con Argentina. A pesar de la distancia, la tecnología moderna les permite mantenerse conectados con sus seres queridos y con la cultura argentina que tanto aman.

“La tecnología tiene su ventaja y también su contraparte. Yo tengo una pelea ancestral con mi padre que no quiere usar el teléfono móvil, justamente, casa de herrero, cuchillo de palo. Él tiene 87 años y no le puedo hacer comprar un teléfono y no lo quiere usar. Esa generación tiene otro concepto de la comunicación. Con decirte que, si uno está en la mesa y llega a mirar el teléfono de reojo, se enoja”.

Tradición y adaptación

"Siempre tratamos de mantener viva nuestra conexión con Argentina. En cuanto a la comida, en Emiratos no se come cerdo, más bien pollo, pero hay que ir a lugares muy especiales. La carne es cara y no es el mismo corte. En cuanto a la yerba la conseguimos fácilmente. Nosotros que vivimos cerquita de una playa, solemos bajar y tomar unos mates. Es interesante, porque la gente nos mira medio raro, pero le explicamos que es un té, porque si uno lo mira bien de cerca parece otra cosa”, confiesa.

La nostalgia por la patria sigue siendo intensa. La comunidad argentina en Dubai está presente lo que les permite tener viva las tradiciones.

"En Dubai, hay una comunidad de unos 2000, 2500 argentinos. Yo tengo mi grupo de amigos y no hay partido que no se sienta a verlo juntos, comemos empanada, se come pasta el domingo", revela con entusiasmo.

La experiencia multicultural en Dubai

Su carrera en Emiratos Árabes Unidos lo ha llevado a enfrentar nuevos desafíos y a trabajar con equipos multiculturales. Pero su espíritu resiliente y su capacidad para adaptarse le han permitido prosperar en este entorno diverso.

A pesar de los desafíos de adaptarse a una nueva cultura, el ingeniero ha encontrado su lugar en Emiratos Árabes Unidos. "Es todo cuestión de leer muy bien a la gente, porque reacciona a los estímulos de manera diferente", reflexiona.

Aunque la distancia separa físicamente a Mlikota de su tierra natal, su espíritu sigue siendo profundamente argentino. "Tengo 56, no solamente vi a Argentina campeona tres veces, sino que también he visto todo. Tenemos un potencial tan grande, un país tan lindo, tan bello, tan bendecido por la gente, por todo lo que tiene, que bueno, da pena", expresa con nostalgia y esperanza en sus palabras.

El regreso a las raíces

“La última vez que pasé fue cuando iba a Bahía Blanca por trabajo. Fui por ruta 3, pero fue hace 20 años, tengo realmente muy pocos recuerdos. Aunque entré a la ciudad y pasé por el lugar donde supuestamente vivíamos, más o menos me orientaron y ahí fue la última vez”, recordó.

“En Tres Arroyos no tengo amigos, sí en Claromecó, Necochea y Bahía Blanca, pero si encuentro a algún argentino por este lado, por supuesto me identifico enseguida. Me encantaría volver y si arreglaran la ruta 3 mejor; el último pozo que encontré había gente”, enfatiza.

En cada mate compartido y en cada acorde de rock argentino, Pablo Mlikota lleva consigo el espíritu inquebrantable de su tierra natal, recordándonos que, no importa cuán lejos nos lleve la vida, siempre llevaremos un pedazo de casa en nuestro corazón.

“Escucho bastante música y siempre me muevo mucho con el rock nuestro, Soda, Calamaro, o sea, trato de seguir todo lo que es de mi época”, afirma.

A modo de mensaje final

Pablo Mlikota desde su infancia nómada hasta su papel como líder en el sector tecnológico global, ha descubierto que el verdadero hogar no reside en un lugar físico, sino en los vínculos que creamos y las experiencias que compartimos. En este punto culminante de su historia, comprende que su viaje es más que una búsqueda de éxito profesional; es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, crecer y encontrar el verdadero significado del hogar en los rincones más inesperados del mundo.

Y así, mientras se despide de nosotros el ingeniero sabe que su viaje está lejos de terminar, porque dondequiera que vaya, siempre llevará consigo la esencia de su tierra natal porque las raíces de uno nunca se desvanecen.