Por derecho propio

LA ABOGADA TRESARROYENSE KARINA SABATINI GANO UN CONCURSO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE EN FRANCIA

Se impuso a la adversidad y se fue a estudiar a Buenos Aires para cumplir con su sueño de “hacer algo en el ámbito internacional”. Con un equipo de compañeras de la Facultad de Derecho, ganó un certamen de arbitraje en Francia, en un logro inédito para el país. La recibió, a su regreso de tierras galas, el mismísimo presidente de la Nación, Mauricio Macri. Poco después de su triunfo en el concurso, se recibió de abogada y hoy trabaja en una multinacional. Así fueron estos meses de vertiginosos triunfos para Karina Sabatini, y los compartió con “El Periodista”

Enero 2019

Karina, ¿naciste en Tres Arroyos? ¿Querés contarnos a qué escuelas fuiste, dónde cursaste tus estudios?

Así es; nací en Tres Arroyos en donde viví hasta mis 18 años. Fui a la Escuela Agropecuaria, paralelamente y durante varios años estudié inglés y francés.

¿En qué momento supiste que querías ser abogada? ¿Por qué elegiste la Universidad de Buenos Aires?

En realidad, siempre supe que quería hacer algo en el ámbito internacional, decidí ser abogada por el tema de que es una profesión que es polifacética, en tanto permite ejercer en diversos ámbitos, tanto en lo público como en lo privado. Elegí la Universidad de Buenos Aires por varias razones, por su prestigio, porque tiene la especialidad en derecho público internacional y porque ofrece muchas ofertas de intercambio y competencias con las universidades más importantes del mundo.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la vida de estudiante? ¿Te dedicaste solo a tu formación o tuviste que trabajar?

Mis primeros pasos no fueron nada fáciles, no estaba atravesando un buen momento en lo personal, había fallecido mi madre, pero como siempre quise ser abogada me focalicé en el objetivo sin nunca rendirme. Me dedique a mi formación y siempre complementando con idiomas, tanto inglés, francés y alemán como demás cursos en otras universidades. En lo laboral tuve varios trabajos no formales, con excepción al ultimo año de la carrera que me concentré en finalizar los estudios y realizar la competencia.

¿En qué momento pasás a conformar el equipo que participó en el Concours d'Arbitrage International de Paris que finalmente ganaron? ¿Por qué decidiste participar de ese certamen y en qué consistió?

Fue luego de una entrevista en la facultad de Derecho, en la convocatoria para acceder a la entrevista había que cumplir determinados requisitos, como por ejemplo tener nivel avanzado de inglés y francés, estar cursando las ultimas materias de la carrera y demás. Pocos días después, de hecho, estaba viajando a Tres Arroyos, tenía poca señal y mucha ansiedad esperando el correo electrónico, cuando finalmente recibo la confirmación. Me encontraba adentro de un auto y no podía expresar todo lo que sentía por formar parte del equipo. Decidí participar, porque da la posibilidad de conocer otras universidades. Y como dije anteriormente, una de las razones porque la que quise estudiar en la facultad fue porque brinda esta posibilidad. Siempre quise hacerlo, ya sea intercambio o competencia, y aprovechar los años de idiomas estudiados. El arbitraje de inversión es un procedimiento para resolver disputas entre los inversores extranjeros y los Estados receptores. El certamen consistió en trabajar en un caso ficticio y en tres etapas. Las dos primeras fueron escritas y realizadas en Argentina, en donde consistió en hacer dos memoriales. La primera parte consistió en defender la disputa por parte de la empresa y la segunda por parte del Estado.

La tercera y la última parte fue en Francia y de forma oral. Tuvimos una semifinal en donde defendimos ambas partes. La final nos tocó defender al Estado. Todas ellas fueron en idioma francés, la investigación la realizamos en tres idiomas, español, francés e inglés.

El trabajo de arbitraje tenía el doble desafío de alcanzar la calidad académica que permitiera el premio, pero además era en francés. ¿Ya te habías formado en este idioma? ¿Dónde? ¿Lo usás habitualmente fuera del ámbito de la universidad?

Así es, empecé a formarme en Tres Arroyos con una excelente profesora. Luego seguí en la Alianza Francesa de Buenos Aires hasta rendir el diploma internacional de nivel C1, que es un nivel avanzado. No lo uso tan habitualmente como el inglés pero sí en el trabajo y para comunicarme con amigos francófonos.

¿Había posibilidad de elegir en qué rama del derecho participar de estos concursos? Si fue así, ¿es el derecho internacional público tu elección para tu desempeño profesional? ¿Es otra, cuál?

En la facultad hay siete orientaciones que el estudiante debe elegir. No era un requisito excluyente estar cursando en una rama de derecho determinada para participar en la competencia. Por mi parte yo curse la orientación de derecho internacional público.

¿Cómo fue la preparación previa del trabajo a presentar? ¿Qué rol tuviste vos en el equipo?

La preparación consistió en muchísima investigación, trabajo a diario con el equipo, nos reuníamos todos los fines de semana. Con respecto a los feriados, eran los días que nos daban la oportunidad de aprovecharlos porque podíamos reunirnos sin restricción de horarios y trabajar para la competencia. Nos dividíamos en dos sub equipos, uno hacía la parte llamada jurisdicción y otra de fondo. Formé parte del sub equipo de fondo, en donde principalmente me dedicaba a investigar sobre jurisprudencia y traducir la información que obteníamos de diferentes fuentes; de cualquier manera, nos íbamos rotando las funciones según las prioridades que teníamos en el momento.

Contanos cómo fue la llegada del proyecto a Francia y cómo fue la instancia de defenderlo allí. ¿Viajaste? ¿Qué fue lo que más te impactó en ese momento, incluso más allá de la propia presentación del trabajo de tu equipo? ¿Habías estado en Francia antes?

La llegada a Francia, en realidad, fue seguir el ritmo habitual de trabajo, incluso más intenso; estuvimos conviviendo las 24 horas y en todo momento trabajando en la competencia. En esos días no fuimos a pasear, ¡ni siquiera vimos la torre Eiffel!, la vimos recién cuando ya todo había finalizado. Lo que más me impactó es que nos encontrábamos al mismo nivel académico que los equipos que competíamos, la mayoría eran de Francia, los extranjeros eran otro equipo de Suiza y nosotros de Argentina; los únicos que no tenían como idioma materno francés éramos nosotros. Luego varios equipos y profesionales nos felicitaron y destacaron nuestro esfuerzo de hacerlo en francés, se sintieron muy orgullosos de que estuviéramos ahí en una competencia en su idioma.

Tuve la posibilidad de visitar Francia en el 2011, recorrí el norte y sur como turista. Quiero destacar que ir allá con otro motivo, se sintió mucho más enriquecedor que la anterior visita y muy gratificante.

Este premio te dio la posibilidad de otros reconocimientos, entre ellos la chance de estar frente a frente con el presidente de la Nación. ¿Cómo fue ese encuentro y cómo valorás la experiencia?

Si bien tuvimos varios reconocimientos de varias autoridades y empresas, cuando nos avisaron que conoceríamos al presidente de la Nación, no lo podíamos creer. El encuentro fue muy cálido, nos dio la posibilidad de contar nuestra propia experiencia, el presidente destacó lo fundamental que es cómo Argentina se muestra hacia el mundo. Tener el reconocimiento presidencial fue muy alentador, realmente vale la pena el gran esfuerzo realizado y motiva a uno seguir creciendo como profesional.

Tenemos entendido que, además, después de este concurso, lograste finalizar tu carrera. ¿Hacia dónde te dirigís ahora como profesional? ¿Ya estás trabajando? ¿Qué proyectos tenés para el futuro?

Cuando volví de Europa, seguía siendo estudiante y en pocas semanas finalicé mis estudios. Poco tiempo después empecé a trabajar en una empresa multinacional. Tengo varios propósitos para el futuro. Uno de ellos es seguir estudiando alemán y estudiar otro idioma más. Además, pienso seguir estudiando, especializarme con un master, y más adelante un doctorado.

¿Cómo recibe este presente tuyo tu familia? ¿Pensaste en la posibilidad de volver a tu ciudad o tu futuro está en otro lugar?

Fue increíble el reconocimiento que obtuvimos, nunca lo esperábamos, se contactaron conmigo muchos familiares cercanos y lejanos, hasta personas que no conocía para felicitarme. Tengo una inmensa satisfacción de todo lo sucedido; mi familia está muy contenta y lo estoy también, por darles una pequeña alegría, tengo familiares que no atraviesan momentos fáciles y poder darles un poco de alegría al menos, fue lo más reconfortante de toda esta experiencia. Por el momento mis planes están en mi próximo objetivo, especializarme en la carrera, tal vez sea en Buenos Aires o en alguna otra ciudad del mundo. En un futuro no tengo definido donde voy a vivir, quiero aprovechar todas las posibilidades profesionales que surjan. Por el momento la visito regularmente, es muy linda ciudad para descansar y desconectarse de la rutina diaria.