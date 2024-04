Pongamos que hablo de Madrid

HECTOR ASEF Y SUS EXPERIENCIAS CON LOS "MADRILES"

Joaquín Sabina llama a la capital española como “una ciudad invivible pero insustituible”. El autor de esta sección, Héctor Asef, la visitó tres veces y sus experiencias han sido muy disfrutables. Por eso deja esta guía imperdible para futuros viajeros que orienten su brújula hacia Madrid

Abril 2024

Tuve la fortuna de estar en Madrid en tres oportunidades y disfrutar tanto esa ciudad que siempre nos invita a volver. Además, como ocupa el centro geográfico de la Península Ibérica, es ideal para recorrer España ahorrando kilómetros y tiempo. Los lugareños nos decían que es una de las ciudades europeas que cuentan con mayor número de días de cielo limpio al año. Su Aeropuerto de Barajas es la puerta de entrada a Europa para quienes vienen desde América. La capital ha crecido mucho en los últimos años y viven actualmente unos 3 millones y medio de personas. Y me llamó la atención por lo que ellos llaman “los madriles”, que son un Madrid de los Austrias o Felipes. El de los Borbones o Carlos. El Madrid goyesco. El romántico o isabelino. Y el pintoresco del Rastro, la Plaza de Toros, los “bailaores” de flamenco, los anticuarios y los artistas. Y otros madriles, que les contaremos en esta serie de lugares que les vamos a detallar.

Existe además una geografía gastronómica para disfrutar la auténtica cocina española con algunos restaurantes que tienen más de 200 años de existencia donde se puede pedir una paella valenciana, un bacalao a la vizcaína, una fabada asturiana, un cochinillo a la segoviana como los que me sirvieron en Botín que cortan con una cuchara, o un gazpacho andaluz. Todo esto sumado a los tradicionales “chupitos” o aperitivos que se disfrutan antes de las comidas, las cañas de cerveza o los sándwiches de jamón ibérico o de bellotas. ¡¡¡Los invito a dar una recorrida !!!

Palacio Real de Madrid

Por muchísimos años fue el Palacio más grande del mundo. ¿Cuántas habitaciones tiene el Palacio Real de Madrid ? La increíble cifra de 3418 en éste, que hoy es el Palacio más grande de Europa. Es la residencia oficial del Rey de España, aunque por razones de logística ya que está abierto al público, en realidad el soberano vive en el Palacio de la Zarzuela a unos pocos Kilómetros de Madrid en un pueblo súper bonito llamado El Pardo. Se puede visitar diariamente a menos que haya una visita oficial o esté el mismísimo Felipe VI en el lugar. La manera de saber esto es entrando a la web oficial o viendo la Bandera de la Familia Real que estará izada. El palacio tiene un horario gratuito que generalmente es de 6 a 8 pm. Y se ubica junto a la Plaza de Oriente con entrada por la Plaza de Armería.

Catedral de la Almudena

Es la Iglesia principal y más importante de la Capital. Estuvo en construcción aproximadamente 100 años, fue consagrada por el Papa Juan Pablo II y abrió sus puertas en 1994. Entre los eventos más importantes que ha albergado esta importante Iglesia de Madrid ha sido la Boda Real de la Reina Leticia con el actual Rey Felipe VI de Borbón. Se encuentra ubicado justo en uno de los costados del Palacio Real, por lo que si visitas el Palacio Real puedes caminar unos pasos hasta la Catedral de la Almudena. Su puerta principal muy pocas veces es abierta por lo que la entrada está hacia la esquina entre la Calle de Bailén y la Calle de Segovia.

Plaza de Oriente

Se encuentra al lado del Palacio Real de Madrid, En la misma se pueden apreciar 20 estatuas a su alrededor, que corresponden a los primeros reyes, principalmente Visigodos. Las esculturas anteriormente estaban en la parte superior del Palacio Real pero la Reina Isabel decidió trasladarlas. El lugar es muy cercano al palacio, la catedral o la Plaza de la Opera.

Plaza de Isabel II

Está exactamente encima de la estación de Metro de Opera. Es más conocida como Plaza de la Opera, ya que la misma se encuentra a un lado del Teatro Real y destaca una estatua algo pequeña de la Reina Isabel II . Si sos amante de la buena opera y de espectáculos de gran calidad podés informarte de cada uno en el Teatro Real, muy cercano a este lugar.

Visitar Toledo, Segovia, Ávila o El Escorial en excursiones

Madrid fue escogida por Felipe II para ser la Capital del Reino de España por su ubicación geográfica ya que se encontraba prácticamente en el centro de múltiples ciudades medievales de gran importancia para esa época como lo eran Toledo, Segovia, Ávila, El Escorial y Cuenca. Por su cercanía a la capital existen varias empresas que ofrecen paseos turísticos, muchos de un sólo día o incluso de fines de semana.

Ir de Compras por la Calle Arenal

Madrid es una de las mejores ciudades de Europa para Ir de compras y uno de los principales lugares para caminar y ver es la Calle Arenal. Esta vía comunica la famosísima Plaza de Puerta del Sol con la Plaza de Isabel II. Entre los locales que encontrarás en esta calle están la Tienda Oficial del Real Madrid, Desigual, Decathlon City, Lala Rey, Monje´s, Amichi, así como los restaurantes de comida rápida Mc Donalds y Burger King.

Comer en la Plaza Mayor

Esta es la plaza más importante de la ciudad con más de 400 años de fundada. En la misma se encuentra la Oficina Principal de Turismo de Madrid en el antiguo Edificio de la Panadería. Allí preside el paisaje urbano la estatua de Felipe III. Fue testigo de los juicios de la Santa Inquisición, importantes ejecuciones medievales, festivales, corridas de Toros y Coronaciones de reyes y reinas. Tiene nueve arcos de acceso. Dada su monumentalidad, el más conocido de todos es el de Cuchilleros. Su nombre se debe a que aquí se ubicaban los talleres de cuchilleros que proveían de instrumental a los carniceros de la Plaza Mayor, donde está lo que fue la Casa de la Carnicería, el desaparecido depósito general de carnes. Hay numerosos restaurantes en la plaza donde se aprecian las famosas tapas, arroces condimentados y buenos bocadillos de calamares.

Puerta del Sol

La estatua del Oso y el Madroño es icónica en La Plaza Puerta del Sol. La verás entre la Calle de la Montera y la entrada a la Calle de Alcalá en frente de la tienda Apple muy fácil de ubicar. Se podría decir que simbólicamente es el kilómetro 0 y el centro de España, porque en la práctica es el inicio de todas las carreteras radiales del país. Las fotos obligadas del lugar son con el Oso y el Madroño y otra apoyando el pie en el Kilómetro 0. En el centro de la Puerta del Sol se aprecia la importante Estatua de Carlos III, recordado por la creación del sistema de alcantarillado de la ciudad y la célebre Puerta de Alcalá.

El Palacio de Correos como su propio nombre lo dice solía ser la sede de la Oficina Española Postal, pero en la actualidad reside la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En su cúpula se encuentra el reloj donde cada uno de los españoles espera cada año la medianoche que da lugar al 1ro de enero para celebrar el inicio del nuevo año.

Tapas en el Mercado de San Miguel

Esta ciudad no es para saborear manjares culinarios a cada paso, ya que la gastronomía española es deliciosa. Por ejemplo, comer Tapas en el Mercado de San Miguel es de las primeras cosas que tenés que hacer al visitar Madrid. Aquí podrás probar el famoso Vermouth Madrileño, el vino azul, un pincho de tortilla española, unas aceitunas rellenas deliciosas, paellas de diversos tipos y típicos jamones ibéricos.

La Fuente de Cibeles está frente al palacio del mismo nombre el cual es sede del Ayuntamiento de Madrid. Allí los madrileños festejan cada copa ganada en el fútbol y encontramos esta hermosa obra de arte. Fue construida gracias a la iniciativa del rey más valorado en Madrid como lo fue Carlos III, en el Siglo XVIII. Representa la diosa Cibeles, madre de los dioses olímpicos. En la terraza del Palacio de Cibeles se puede tomar una copa y disfrutar desde lo alto la fuente, la famosa Calle de Alcalá, la Gran Vía y el Banco de España.

El Museo del Prado es uno de los más importantes del mundo. Allí se pueden apreciar y valorar obras de genios de la pintura como Goya, Velázquez, El Greco, Tiziano, Rafael y muchos artistas más. Hay un horario gratuito de visitas, las dos últimas horas antes de que cierre, de 16 a 18. El resto del día se abona un ingreso de 14€ euros, con descuentos para los niños.

Churrería de San Ginés

Madrid no es el lugar indicado para hacer dietas y una de las tradiciones más importantes en esta ciudad es ir a la Churrería de San Ginés que goza de mucha fama y no es para menos ya que abre las 24 horas y siempre está repleto de personas esperando un riquísimo chocolate caliente con churros. Funciona desde 1894 en el Pasadizo de San Ginés 5 y abre todos los días del año. Hoy se puede disfrutar un chocolate con churros por 6 euros y expenden además café y variedades de tortas, barritas de chocolates para llevar o regalar en numerosos gustos y presentaciones entre otras exquisiteces.

La puerta de Alcalá está ubicada en la calle del mismo nombre, muy cercana a la fuente de Cibeles y frente a la entrada principal del parque del retiro. Antiguamente fue la Puerta principal de entrada a Madrid en la edad media, especialmente llegando desde el Norte. Es otro lugar clásico para tomarte fotografías.

Parque del Buen Retiro es uno de los paseos naturales más hermosos de Europa, con 130 hectáreas de bosque. Tiene un lago en el cual se puede navegar en botes y pasar un rato muy agradable en familia, apreciando el célebre Palacio de Cristal construido en el Siglo XIX, mediante una estructura metálica y grandes cristales frente al lago. También en el Retiro lucen el Palacio de Velázquez donde se realizan muestras de pintura, las variadas fuentes, los jardines que emulan a los del palacio de Versalles, La Rosaleda y la simpática casita del pescador. Las principales entradas son 4 puertas monumentales ubicadas la Plaza de la Independencia y en las calles de Alcalá, O´Donnell y Alfonso XII.

La calle de Serrano es la más exclusiva de Madrid, donde conseguirás las marcas de lujo más famosas del mundo, tanto nacionales como internacionales. Gucci, Adolfo Domínguez, Carolina Herrera o Louis Vuitton. Si te gusta la alta moda y las vidrieras muy bien decoradas, ese es el lugar en la capital española.

Estadio Santiago Bernabéu

El Real Madrid es uno de los equipos más famosos de futbol del mundo. Su sede es el estadio Santiago Bernabéu, en pleno Paseo de la Castellana. Hay una visita guiada que lo recorre en su totalidad e incluso permite salir por el túnel al campo de juego. Como detalle interesante para los tresarroyenses, es que en el Museo del Fútbol que se encuentra en el estadio hay una fotografía de Eduardo Anzarda, como uno de los jugadores históricos que lucieron en el club merengue.

El Restaurante Sobrino de Botín

Es más antiguo del mundo oficializado por Guinness y se encuentra en Madrid. Fue abierto en 1725 y ha permanecido desde entonces. Por ello es importante destacar que es el restaurante más antiguo desde que sus puertas se abrieron y nunca han cerrado, trabajando de manera ininterrumpida desde el siglo XVIII. Ofrece especialidades castellanas y lo mejor de la comida típica española. En el mismo han estado desde jefes de estado, reyes, famosos del mundo de la música, arte y cine. Se reserva mesa con anticipación, ya que es un lugar muy concurrido.

El Paseo de la Castellana, es una de las avenidas más transitadas de Madrid. Conecta la capital, de norte al centro empezando su recorrido en la autopista M30 y terminando el mismo en plena fuente de Cibeles en la Calle de Alcalá, En esta calle se encuentran los restaurantes más exclusivos, así como el circuito financiero de Madrid y los edificios más altos de la capital.

Plaza España

Cada una de las ciudades del país tienen su Plaza España. La de Madrid posee una ubicación muy a mano, cercana al Palacio Real y donde comienza la Gran Vía. En su centro luce una importante escultura de Don Miguel de Cervantes y su obra magistral como lo fue Don Quijote y Sancho Panza. Posee también un parque muy cuidado con bancos para descansar si la caminata es extensa.

Túnel de Viento

En la autopista M40 se encuentra el centro Comercial Sambil, que entre otras cosas exhibe un moderno túnel de viento en el que podrás volar y tener una inolvidable experiencia. Además en el lugar hay salas de cine con actualizados sistemas de sonido y muchos restaurantes y tiendas de modas. Allí funciona un outlet de la famosa tienda El Corte Inglés con atractivos precios en ropa de marca.

Tours a lugares cercanos

Como mencionamos en esta entrega, numerosas empresas que realizan tours a localidades y parajes cercanos que demandan solo el día. Algunos ejemplos. Toledo está a 70 kilómetros de distancia y se destacan la casa de El Greco, la Catedral, la joyería en aceros, iglesias y sinagogas. Segovia, a 88 km. con su acueducto romano, el Alcázar e iglesias de interés. Ávila, a 113 con la ciudad amurallada, la catedral, iglesias y palacios. El Escorial, a 51 km. con su monasterio mandado a construir por Felipe II, la biblioteca y el Panteón de los Reyes de España y el Valle de los Caídos. Alcalá de Henares a 30 kilómetros con su universidad renacentista y la Casa de Cervantes. Aranjuez, a 47 km. con el Palacio Borbónico y sus famosos jardines. También hay buses turísticos para recorrer los distintos barrios de Madrid, como por ejemplo Salamanca, Malasaña, Chueca, Tirso de Molina, La Latina y Atocha, donde funciona la terminal de trenes que conecta con todo el país.

El Círculo de Bellas Artes es un centro multidisciplinario en el que se desarrollan actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura pasando por la ciencia, la música, la filosofía, el cine o las artes escénicas. Desde su creación ha desarrollado una importante labor de alcance internacional en el campo de la creación, la difusión y la gestión cultural, siendo uno de los centros culturales privados más importantes de Europa. Fue construido en el período 1921 a 1926 y recomiendo subir a su terraza para vistas estupendas de la capital.

Tablaos Flamencos

Los hay muy buenos para variar en las noches. El Corral de la Morería es uno de los más antiguos de la ciudad, ya que permanece abierto desde 1956. Centenares de famosos en todos los ámbitos sociales han pasado una noche cenando y disfrutando con su espectáculo. Desde las grandes actrices y actores míticos del cine norteamericano como Gary Cooper, Rita Hayworth o Charlton Heston, a políticos y presidentes como George Bush, Richard Nixon, John F. Kennedy, Henry Kissinger, Carlos Menem y grandes artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí. Entre los artistas que han estado en este local en el Madrid de los Austrias citemos a Nicole Kidman, Sandra Bullock o Richard Gere, entre otros. En el escenario del Corral de la Morería han actuado l Isabel Pantoja, La Chunga, Antonio Gades y Pastora Imperio. Considerado por muchos como la catedral del arte flamenco en España, en la actualidad dispone de su propio cuadro de bailaores, guitarras y cantaores. Además, la gastronomía ha recibido estrellas Michelin. Se ubica en la Calle de la Morería 17 del Barrio La Latina. Otros tablaos destacados son Café de Chinitas y Torres Bermejas.

El Rastro

Es un tradicional mercado al aire libre donde exponen y venden todo tipo de objetos, obras de arte, libros e indumentaria los domingos por la mañana. Se puede conseguir un cuadro de firma, una talla gótica y hasta un traje de torero. Una mañana en El Rastro es vivir algo único por su gracia y pintoresquismo. También en la Calle del Prado y en la Plaza de las Cortes se encuentran libros, tallas, pinturas, porcelanas, marfiles y muebles.

Museos de Madrid

Entre tantos se destacan El Prado, con una gran galería donde se exhiben obras famosas de pintores de prestigio universal como El Greco, Rivera, Velázquez, Murillo, Goya, Tiziano y Rubens. Otro de gran pinacoteca es el Reina Sofía con obras de Picasso, Miró, Dalí y otros genios del arte contemporáneo. Se valora también su rica biblioteca. Se ubica en la calle Santa Isabel, 52. Un tercero para destacar entre tantos es el Thyssen-Bornemisza con una colección sumamente valiosa de pinturas y esculturas de obras pertenecientes a Caravaggio, Renoir, Cézanne, Degas, Gauguin y Van Gogh. Queda en Paseo del Prado, 8.

Las bibliotecas más importantes

La primera es la Biblioteca Nacional, en el Paseo de los Recoletos. Cuenta con más de 2 millones de volúmenes, de los cuales 21 mil son manuscritos. La Biblioteca Municipal está en Fuencarral 78 y guarda 120 mil ejemplares, muchos de gran rareza. La del Ateneo de Madrid en la Calle del Prado, 21 es muy amplia y variada. Y la de la planta baja del Palacio Real consta de 250 mil volúmenes de las más ricas encuadernaciones en todos los estilos y escuelas.

Y antes de cenar… Estará muy bueno visitar otros “madriles” populares. Así como el aperitivo del almuerzo se toma en restaurantes elegantes, a la noche se puede “tasquear” o “tabernear” en la Calle de la Victoria, o en la Plaza Mayor y bajo las escaleras del Arco de Cuchilleros.

Y para darle un toque no tan clásico al informe, te contamos qué otras cosas te ofrece únicamente la capital de España. Ir al Café Gijón donde acudían a sus mesas de mármol escritores como Benito Pérez Galdós, Valle Inclán, García Lorca, Orson Welles o Truman Capote. O tomar un trago en el bar del Westin Palace, donde se reunían Hemingway, Lorca o Buñuel. O almorzar y cenar en el restaurante Sobrino de Botín, como mencionamos en esta misma nota, para disfrutar una carta de manjares que tiene nada menos que 294 años. O visitar la Plaza de Toros de Madrid, la más importante del mundo en el Barrio de la Guindalera. O traer de regalo a tus familiares y amigos una cajita con el auténtico azafrán español, o los turrones de almendras de Casa Mira; un mantón de Manila, abanicos o castañuelas de la centenaria Casa de Diego. Y mucho más. Si podés disfrutá un viaje a una ciudad con mucha vida, mucho sol, balcones con flores, celebraciones con cañas de cerveza, tapas y como dicen ellos disfrutar andando “pa un lao, o pal otro” en una ciudad segura y con gente de muy buena onda.