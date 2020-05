Ponen a punto el test para detectar anticuerpos para coronavirus

LA BACTERIOLOGA KARINA QUINTANA, DEL LABORATORIO CISMA, LO ANUNCIO EN EXCLUSIVA PARA “EL PERIODISTA”

Karina Quintana es una bacterióloga rionegrina que forma parte del equipo técnico del Laboratorio CISMA en Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves. Además de compartir con “El Periodista” un pantallazo acerca de las incumbencias de su profesión, que alcanzan desde el estudio de pacientes críticos en los centros de salud municipales de esta ciudad y de otros distritos de la región, hasta la futura realización de pruebas de filiación por ADN, anticipó que es inminente la concreción de test serológicos para la detección de anticuerpos para coronavirus, que permitirán saber si una persona tuvo contacto reciente con la infección

¿Qué formación tiene un bacteriólogo y cómo describirías su campo de acción?

El bacteriólogo es el profesional que se dedica a estudiar y conocer el comportamiento de las bacterias. Su campo de acción es amplio, puede dedicarse a aéreas especificas dentro de la Bacteriología como ser: Entero bacterias, Entero patógenos, cocos Gram positivos catalasa negativos, Bacilos Gram negativos no Fermentadores, Biología Molecular, Clínica, Estudio de Sensibilidad y Resistencia, etc. Además puede desempeñarse como docente, educador; y trabajar en áreas de elaboración de alimentos y bebida, cosmética, entre otras.

¿Vos sos oriunda de Misiones? ¿Cómo te vinculaste con Tres Arroyos y con el laboratorio CISMA, donde trabajas? ¿Vivís en esta ciudad o viajas con frecuencia?

En realidad no soy de Misiones, pero viví casi 10 años en Posadas. Soy de Río Negro, de Villa Regina. Comencé mi carrera de grado en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y terminé mis estudios en la Universidad Nacional de Misiones. Con CISMA Laboratorio, específicamente con el doctor Luis Rolando me puse en contacto a través de una propuesta laboral. En este momento estoy viviendo en la ciudad de Tres Arroyos.

¿Qué tipo de tarea desempeñás en el laboratorio local? ¿Es un trabajo cotidiano o se circunscribe únicamente a casos y patologías específicas?

En CISMA estoy a cargo del área de Microbiología. Mi tarea es supervisar cada muestra que ingresa al área de Bacteriología, desde la etapa pre analítica, la analítica, el desarrollo y el informe final de la misma. También estoy al tanto de la parte técnica de mesada. Un bacteriólogo no solo se involucra con la mesada sino que también está capacitado para resolver cualquier situación en la etapa previa, que incluye lo que es esterilización, preparación de medios y pruebas bioquímicas del material que se va a utilizar para el trabajo de mesada.

¿El laboratorio local es el único lugar donde trabajás o cumplís funciones en algún otro?

También formo parte del Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de Alta Complejidad de CISMA en Adolfo Gonzales Chaves. En este momento especial para el sistema de salud como es la pandemia que estamos atravesando, con el Laboratorio estamos contribuyendo al diagnóstico bacteriológico que sea necesario para los pacientes críticos del Hospital Anita Elicagaray, Hospital Municipal de San Cayetano y alrededores.

Tenemos entendido que integrás como profesional la red del Malbrán. ¿En qué campos trabaja esta red, es de investigación, de análisis de casos?

Formo parte como profesional a cargo del área de Bacteriología del Programa Nacional de Control de Calidad en Bacteriología/P.C.C.N. Es un programa donde participan laboratorios de todo el país, públicos y privados. Esto nos permite tener un parámetro con qué guiarnos para trabajar de acuerdo a las normas dictadas por el Instituto Malbrán y que se implementan en todos los centros de salud. Nos permite mantenernos actualizados constantemente. Este control lo vengo realizando desde el año 2016. También participo como profesional junto al laboratorio CISMA en la Red del Sistema Nacional de Vigilancia (SNV) de Enfermedades Diarreicas, notificando los aislamientos de Salmonella sp y Shigella sp. Este control lo estamos realizando a partir de julio del año 2019.

En los últimos años hay varios temas en debate en la sociedad, que están vinculados al campo de acción de los bacteriólogos, como calidad del agua, uso y resistencia a los antibióticos, seguridad alimentaria, entre otros. ¿Trabajás en estos temas? ¿En qué tipo de tareas?

Me interesa mucho el área de Resistencia a Antimicrobianos, el uso de las opciones terapéuticas frente a estas resistencias y su impacto en el tratamiento antibiótico del paciente. Esto es un trabajo en conjunto entre el microbiólogo y el profesional médico. Por otro lado estoy ampliando el espectro de mi actividad introduciéndome en el área de la industria vitivinícola y cervecera, y la implicancia de los controles microbiológicos sobre la producción y calidad de los productos. Me involucro también en el control microbiológico de esterilización del Quirófano del Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos. Además, durante el año 2019, a partir del mes de julio realicé charlas informativas con respecto a la toma de muestras bacteriológicas en la ciudad de Tres Arroyos (Hospital Pirovano y Clínica Hispano), en el Hospital de Anita Elicagaray de Gonzales Chaves y en el Hospital de Benito Juárez. Como proyecto a futuro estamos encaminados en la puesta en marcha de Técnicas de PCR para diagnostico microbiológico y técnicas de ADN en procesos de filiación, junto a una colega capacitada en centros de referencia en el área de Biología Molecular.

No podemos dejar de preguntarte por la pandemia de Coronavirus, en virtud de la actualidad del tema. ¿Tenes algún tipo de intervención en la detección de casos? ¿Podrías comentarnos cómo es el test, dónde se realiza?

Por el momento no estamos realizando en CISMA la detección del virus por técnicas de amplificación de ácidos nucleicos (NAT), como RT-PCR. Sí estamos poniendo a punto los test serológicos de detección de IgM/IgG para SARS-ScoV-2. (N. de la R.: No detecta el virus de manera directa, sino que identifica los anticuerpos IgM e IgG presentes en nuestra sangre o plasma cuando enfermamos de COVID-19).

¿Qué medidas entendés que son indispensables desde el punto de vista bacteriológico para cuidarnos de estas enfermedades?

Las medidas son las mismas que recomienda la OMS/Organización Mundial de la Salud, distanciamiento social, uso de barbijo, equipo de protección personal en el caso de los profesionales de salud, y lo fundamental que es el lavado de manos. El lavado de manos es nuestra mayor protección frente a esta y todas las situaciones que pongan en riesgo nuestra salud.

Por último, pertenecés al equipo de un laboratorio que comenzó a trabajar en el ámbito local y hoy se ha extendido a distintos lugares. ¿Podes describir las incumbencias profesionales del laboratorio, en qué temas trabaja?

CISMA es un Laboratorio totalmente automatizado, con profesionales capacitados para responder en cada situación. En el área de Bacteriología, CISMA cuenta con todas las herramientas, manuales y automatizadas (equipos de hemocultivos, equipos de identificación y sensibilidad del germen /VITEK 2 de BIOMERIUX/, que acortan los tiempos de resolución, técnicas cromatografías, serológicas, etc.). El equipo de Bacteriología está conformado por mi colega la doctora Cintia Ramos, y yo. Recibimos muestras de la ciudad de Tres Arroyos (Hospital/Clínicas/ pacientes ambulatorios) y un gran número de derivaciones de las ciudades aledañas, que van desde San Martin de los Andes hasta Bahia Blanca. Trabajamos con pacientes ambulatorios e internados y en constante comunicación con el equipo médico.

Es un trabajo minucioso, que más allá de que vaya de la mano de la automatización no deja de ser artesanal. El bacteriólogo depende de sus manos y sus ojos, y como me decía mi gran referente, docente e investigadora, colega y amiga, la doctora Marta Vergara: “Se encuentra lo que se busca”; de ahí parten los buenos diagnósticos y nuestro aporte como bacteriólogos.