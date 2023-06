Once en uno

LA PROMISORIA CARRERA DEL PIANISTA FRANCO PIZZO

El joven tresarroyense acaba de difundir el clip de su tema “Dos niños en Capital”, parte de su proyecto denominado Once. Influenciado por artistas como Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, reconoce que proviene de una familia que es “una jungla musical”

Mayo 2023

Una casa en la que se respira música, en la que se escuchan y se ejecutan distintos estilos, donde se ensaya, donde hay instrumentos disponibles todo el tiempo. Ese es el hogar donde Franco Pizzo nació y creció, arropado por las melodías que compartían sus padres Julieta Maurette y Gabriel Pizzo, integrantes -entre otros- de Vinilo’s y de otras agrupaciones que han transitado por numerosos escenarios de la ciudad y la zona.

Franco incluso ha participado de esas formaciones, y es una promisoria figura de la música tresarroyense. Versátil, acostumbrado a transitar distintos géneros pero sobre todo volcado al piano, su vida en la ciudad de Buenos Aires inspiró la composición de un tema que desde hace pocos días está en todas las plataformas digitales y también con su clip en YouTube.

“El Periodista” lo entrevistó para conocer todos los detalles.

¿Cómo arrancó tu amor por la música?

Bien, el amor por la música arrancó mucho gracias a mis viejos. Mis dos padres son músicos. En mi casa cuando era chico, había mucho sonando, desde heavy, rock, melódico. La casa era una jungla, una jungla de música. Y creo que a partir de ahí arrancaron mis curiosidades.

Y también más que nada era una jungla de instrumentos, había muchos, desde batería hasta guitarra, después empezó a aparecer un piano y eso fue algo que me marcó mucho.

También desde el hecho de que mi viejo me mostraba mucha música, nada, me hacía escuchar cosas y creo que ahí arrancó todo lo que hoy en día también soy y bueno, gracias a ellos creo que es el amor por la música que tengo y que es un montón.

Tenemos entendido que hace poco sacaste un tema llamado "Dos niños en Capital" ¿Cuál fue la inspiración para hacerlo?

La inspiración de “Dos niños…” viene desde el momento en que yo me voy a vivir a Capital, parto de la ciudad de Tres Arroyos y me encuentro allá con la inmensidad. Una gran ciudad donde tenía que rehacer amistades, amor, todo tipo de relaciones tenía que volver a crearlas porque no tenía gente que conociera.

Una tarde salí con una persona que en ese momento era una amistad y un amor que a la vez tenía escondido un gran relámpago detrás de nosotros. Y bueno, salimos a caminar y esa persona me acompañó a una casa de música, siempre la música estaba detrás, de fondo. Y fue muy mágico ese momento para mí, esa caminata por toda esa ciudad gigantesca, esa persona que me acompañaba, fue como mucho.

Después de eso me di cuenta de que tenía que escribir algo referido a lo que hicimos, que fue caminar hasta un lugar y volver adonde vivíamos, pero todo tan mágico, que tenía que escribirlo. Yo sentía mucho amor por todo eso que había pasado y bueno, nació desde adentro mío esa letra, esa música.

Aunque igual al tema lo escribí en Tres Arroyos un tiempo después.

¿Qué significa Once para vos?

Mira, Once para mí soy yo en mi máxima expresión. Creo que no hay otra forma de definirlo.

Letra y música

¿Hacés la composición de las canciones y sus letras?

Sí, sí, compongo letra y música de las canciones.

¿Por qué el nombre "Dos niños en Capital"?

Creo que viene también por ese maravilloso estado, esa maravillosa sensación que tiene uno adentro, o ese niño, ese niño que está ahí glorioso, se podría decir, y la idea era en la canción, en la letra, jugar con eso, con que esos dos niños eran aparte de nosotros y así como esos dos niños se aman, “así te amo yo”, como dice el tema. Y creo que era un poco reflejar eso, aunque esos dos niños realmente éramos nosotros y estaban adentro nuestro, con todo el amor que podía resplandecer.

¿Dónde se puede escuchar?

La canción está disponible en YouTube con su vídeo oficial, su videoclip, y después está disponible absolutamente en todas las plataformas habidas y por haber. Está en Spotify, está en Amazon, está en YouTube Music, así que se puede escuchar por todos lados. Hay que buscar Once, “Dos niños en Capital”, y aparece el primer single.

¿Tenés idea de grabar más canciones o solamente esta fue para vivir la experiencia de hacerlo?

Sí, tengo idea de grabar más temas y de seguir lanzando y mostrando lo que hago. Realmente, como decía, creo que es un lugar donde yo me siento muy bien y algo que amo mucho hacer, y la verdad es que quiero seguir haciéndolo y seguir lanzando temas para que se escuchen, se reflejen, no sé, lo que pase, cualquier cosa que pase en el otro. Que creo que eso es un regalo tremendo.

¿Con quiénes realizaste la grabación?

La grabación la hice en Mar del Plata junto a mi compañero Gabo Barrios que es el bajista de Once y la batería la grabó Gabriel Piso, mi viejo.

El piano

¿Tocás muchos instrumentos? ¿Tenés preferencia por alguno en especial?

Sí, toco algunos instrumentos, pero realmente creo que pertenezco y me considero pianista. Siento que ese es mi lugar, donde yo estoy cómodo y donde siento que puedo abarcar mucho, que por ahí no con otros instrumentos.

¿Estudiaste música en algún lugar?

Sí, estudié música en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos y estudié también en la UNA, Universidad Nacional de las Artes.

¿Con qué géneros musicales te sentís más identificado?

Mirá, no sé si tengo algún género musical con el que me sienta identificado. Creo que sí tengo artistas o bandas que sé que me influenciaron totalmente, como los Beatles, como Fito Páez, como el Flaco Spinetta. Creo que son artistas que me han marcado muchísimo, pero mucho. Han estado mucho en mi vida, en todo tipo de aspecto o movimiento, cosas que me han pasado, siempre estuvieron ahí acompañando cada situación.

Para quienes todavía no escucharon la canción ¿Qué les dirías para invitar a hacerlo?

Bien, los invitaría a que sientan, más que nada, más allá de lo visual o de lo que escuchen o la letra, creo que sentir es la palabra para invitarlos. Y nada, que si ven el vídeo, que sea a cada detalle y si escuchan el audio, que escuchen cada palabra. Creo que esa es la invitación para esto. Y nada menos que basado en el amor.