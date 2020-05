Después de un impasse en abril, para cuidar a nuestros lectores, anunciantes, entrevistados y periodistas, siguiendo a rajatabla las recomendaciones del gobierno y las autoridades de salud, este periódico vuelve a reencontrarse con ustedes en este mes de mayo, a partir de la “flexibilización” de la cuarentena. Lo hace en un contexto especial, por varias razones.

Por un lado, los lectores apreciarán una edición del periódico disminuida en cantidad de páginas y suplementos por obvias circunstancias. Fundamentalmente la cantidad de rubros del comercio, la industria y los servicios que continúan sin poder abrir sus puertas, teniendo ese cese de actividad un lógico impacto directo en la pauta publicitaria.

Confiamos, no obstante, que poco a poco la actividad se restablecerá y volverán los mejores días para todos. Es un anhelo que compartimos con centenares de tresarroyenses que desean retornar a un estado de normalidad, tanto en lo social como en lo económico.

Por otro lado, el periódico está concretando este mes un cambio que, originalmente, estaba previsto para el mes de abril, pero se postergó para esta edición, por las razones antes aludidas.

Esta edición del periódico es la última conducida por el licenciado Andrés Vergnano, quien desde hace veintidós años viene guiando periodísticamente a “El Periodista”, primero como jefe de redacción y luego como director. Las causas de su alejamiento son personales, y han sido largamente debatidas en el seno de la empresa y la redacción (ver “Tiempo de decir adiós”).

Por tanto, con esta edición estamos iniciando si se quiere una nueva etapa, aunque “El Periodista” se mantendrá en la senda editorial y estética que le ha valido ganarse un lugar como la mejor publicación gráfica alternativa de la historia tresarroyense.

En más, la dirección será ejercida por Jorge Daddario, que al mismo tiempo es presidente de “El Periodista de Tres Arroyos SA”, mientras que la responsabilidad de la redacción recaerá en Andrea Elgart. Ambos suman larga trayectoria en las filas de esta publicación, y continuarán trabajando codo a codo con la nómina completa de los colaboradores habituales.

Esta edición es, de alguna manera, una “transición”: fue trabajada en conjunto por los “viejos” y los “nuevos” actores.

Un párrafo especial para agradecerle a Andrés todo lo que le dio a “El Periodista”. Fundó este periódico y supo guiarlo a buen puerto, con viento a favor y aún en mares embravecidos. Esta publicación es su hijo, y nos ha contagiado la responsabilidad que es propia de todo padre. Haremos honor a su legado.

Es una distinción, y al mismo tiempo un gran compromiso, continuar gestionando la vida de “El Periodista”. Sabemos que no lo haremos solos. Será, como siempre, el resultado de un trabajo conjunto. El que siempre hemos hecho con nuestros lectores, anunciantes y entrevistados. Para continuar escribiendo la historia de una publicación que es orgullo de todos los tresarroyenses.

CON LOS MEJORES DESEOS

Tiempo de decir adiós

Por Andrés Vergnano (*)

“El Periodista de Tres Arroyos” nació a la vida el 4 de setiembre de 1998. Justo el día del cumpleaños de mi padre. Por una extraña razón cabulera, siempre aquellos medios en cuya fundación he participado, están asociados en su arranque a una fecha personal significativa.

Veintidós años después, tras haber dado a la luz doscientas sesenta ediciones de este periódico, en este mes de abril, en que cumplo 49 años, he decidido dar por cerrada mi participación en “El Periodista de Tres Arroyos”.

Desde hoy, ya no seré más su director, al tiempo que también dejaré de integrar la sociedad que es propietaria de la publicación.

La decisión viene siendo meditada desde hace tiempo, y debatidas con mis compañeros de periódico, que continuarán seguramente con igual o más éxito que el obtenido hasta aquí, gestionando la vida de “El Periodista de Tres Arroyos”.

En “El Periodista” dejo a un hijo mayor de edad del que me siento orgulloso. Es el medio gráfico alternativo más importante de Tres Arroyos, pionero en distintos rubros de la vida periodística local.

Con este periódico, en 1998 publicamos el libro “Nair Mostafá, verdad y justicia”, en coautoría con Guillermo Torremare. Fue la primera investigación periodística en formato libro de la historia local. Repetiríamos, en 2005, con el libro “22, los tresarroyenses desaparecidos”, que mereció dos ediciones y trascendencia incluso internacional.

Con el dossier “Malvinas, la guerra y la paz”, resultado del viaje que efectué al archipiélago con cinco ex combatientes de Malvinas en 2010, fuimos merecedores del premio ADEPA, la máxima distinción de la prensa escrita argentina.

En estas dos décadas, además, “El Periodista” publicó guías de turismo y posters de distintas epopeyas deportivas. Pero sobre todo puso en alto el ser tresarroyense.

Orgullosos del territorio que habitamos, en cada una de sus páginas, durante veintidós años, se trató de realzar las bondades de nuestra patria chica; contribuir con ideas para engrandecerla; aportar al desarrollo del distrito, sus instituciones y su gente, destacando los valores humanos y profesionales de los hijos de esta pródiga tierra.

Hicimos cada mes un mensuario promedio de más de cien páginas, ciento por ciento tresarroyense. No hay en el país muchas publicaciones locales de este tipo. Y entre las existentes, no cabe duda, “El Periodista” está a la cabeza por calidad periodística y de imprenta.

Oponiéndose a las voces que le otorgan corta vida a la prensa escrita sobre soporte papel, “El Periodista de Tres Arroyos” atraviesa, desde hace años, un muy buen momento. Con fieles lectores, la mayoría suscriptores, que mes a mes esperan la aparición del periódico con ansiedad y permiten que cada número resulte con la edición técnicamente agotada.

Y ni hablar de los consecuentes anunciantes, algunos de los cuales acompañan a la publicación desde el primer número. Se trata de un caso pocas veces visto de sinergia entre el medio de prensa, el comercio, los servicios y la industria local, apoyándose y revitalizándose mutuamente.

Es en este muy buen momento de la publicación en que he decidido dejarla. ¿Por qué? Para que siga creciendo. He sumado nuevas y paralelas responsabilidades, y carezco del tiempo material necesario que “El Periodista” demanda para mantenerse en su sitial de privilegio. Y de ninguna manera, por una cuestión de ética y respeto para con los compañeros, lectores y anunciantes, puedo permitirme que esa acumulación de responsabilidades deteriore su calidad, una de las cualidades más ponderadas.

Es hora, en consecuencia, de dar un paso al costado para que otros gestionen su futuro, dejando que las muy buenas personas y mejores profesionales que integran el periódico, asuman nuevas responsabilidades y conduzcan a este hijo hacia un destino, si es posible, mejor que el actual.

A todos, muchas gracias. Los seguiré acompañando desde el mes próximo, pero desde el otro lado del mostrador, como nuevo fiel lector ¡Hasta siempre!

(*) Licenciado en Periodismo. Fundador y director de “El Periodista de Tres Arroyos”