Noticias del mundo

Trabaja en la revista Rumbos, que se distribuye con más de 20 diarios, y en la web del canal de noticias TN. La tresarroyense Jimena D’Annunzio está preparando además la tesis para su maestría en la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín, y en esta entrevista con “El Periodista” reflexionó acerca de cuánto cambió la profesión y los modos de informarse a partir de la irrupción de Internet, primero, y las redes sociales, después. Viralización, noticias falsas y credibilidad, los desafíos que plantea este escenario

Diciembre 2018

Jimena, hoy trabajás en medios importantes e incluso tenés tu propia consultora, pero ¿en qué momento creés que advertiste que querías ser periodista? ¿Cursaste además otra carrera, verdad? ¿Dónde te formaste? ¿Seguís estudiando?

La verdad que no fue algo que siempre tuve claro. Quizás tenía parámetros generales como que me gustaba la lectura y la escritura. Sabía que me interesaban más las ciencias sociales que las naturales, pero la verdad que hasta que no fui arrancando y haciendo, no supe bien que era lo que me gustaba. También esa es un poco la explicación de por qué elegí la Licenciatura en Comunicación Social y la Abogacía. Estudie ambas carreras en la Universidad Nacional de La Plata. Pero en ambas coincidió lo mismo, que fui haciendo, probando y definiendo que me gustaba y qué no. Cuando terminé el Polimodal en la Escuela Media N° 202 de Tres Arroyos, me mudé a La Plata. Comencé estudiando la Licenciatura en el año 2007 y dos años más tarde arranqué a cursar en Derecho. A pesar de que fue un gran esfuerzo hacer las dos carreras en paralelo, tuve una amiga que se sumó al mismo objetivo conmigo y hacerlo en compañía volvió todo más llevadero y posible. También, por supuesto, fue fundamental el apoyo de toda mi familia que siempre me alentaron a cumplir las metas. Durante todo 2017 hice una Maestría en Periodismo en la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín y ahora solo estoy haciendo la tesis para poder obtener el título. Fue una maestría de una cursada muy intensa así que durante 2018 decidí no cursar más nada.

¿Cuáles son los medios en los que te desempeñás hoy? ¿Trabajás casi mayoritariamente en el entorno digital?

Ahora estoy viviendo en Buenos Aires, me mudé hace varios años ya, cuando terminé la universidad. Estoy haciendo un poquito de todo. Trabajo como periodista en la Revista Rumbos hace 3 años. Rumbos es una revista que se distribuye con 23 diarios del interior del país. Allí escribo sobre viajes, lifestyle, gourmet, salud, moda, un poco de todo lo que hace a una revista dominical. Actualmente también trabajo para la web de TN, en donde hago tareas más relacionadas al periodismo de último momento. Escribo las noticias que están sucediendo al instante, casi en sincronía con los cronistas que están en la calle o con lo que está sucediendo en la tele. Este trabajo lo estoy realizando durante algunos meses y forma parte de una etapa final de la Maestría que curse el año pasado. También trabajo para el diario de la ciudad de Junín. Con ellos me sumé a trabajar hace un año en el sitio web del diario. Allí también redacto notas y me encargo de ayudarlos a ir cambiando de a poco las estrategias digitales e ir innovando con las cosas que van surgiendo. Y como abogada trabajo de manera independiente. Estoy tratando de animarme a comenzar con algunos casos de a poco y me encanta porque es algo totalmente diferente y es un gran desafío.

¿Qué mirada tenés sobre el desarrollo que tiene la profesión en la web y los desafíos que implica?

Creo que Internet desconcertó un poco al mundo del periodismo. Sin dudas cambió todo y en todos los ámbitos, desde qué hacer y hasta cómo hacerlo. Nos pasa también en nuestra vida cotidiana. Creo que el periodismo fue una de las profesiones que más cambios sufrió. Pasamos de leer las noticias del día anterior en un diario papel, a tener la información disponible al instante mediante páginas web o redes sociales. Creo que todos los medios (y no hablo solo de Argentina sino a nivel mundial) se vieron ante un cambio muy fuerte en las reglas del juego y todavía nadie sabe del todo cómo resolverlo. Los dueños de medios se encuentran ante un público que exige cada vez más y también se volvieron prisioneros de gigantes poderosos como Google o Facebook. Esto los ubica en un gran desafío: satisfacer a un público exigente de cantidad, calidad y variedad de noticias y, a su vez, se encuentran frente a la dificultad de lograr monetizar ese trabajo. Como todo gran cambio de paradigma, es a prueba y error. Creo que algunos lo están logrando y otros aún no.

¿Cómo fue el camino hacia insertarte laboralmente en un ámbito tan competitivo?

La verdad es que fue complicado, como nos pasa a todos al arrancar y en todas las profesiones en general. Al principio tuve trabajos de muy pocas horas y me llevó mucho tiempo hasta encontrar un trabajo pago. Pero siempre traté de hacer, de no quedarme quieta. Por más mínimo o chiquito que parecía siempre trataba de arriesgarme a hacer lo que se me presentaba y así las cosas fueron apareciendo o sucediendo.

Has trabajado también en televisión y radio. ¿Dónde? ¿Cómo resultó la experiencia? ¿Tenés anécdotas o vivencias para compartir de tu tarea en estos medios?

En radio no tuve muchas experiencias. Solo realice una pasantía en Radio Provincia, cuando iba a la facultad. Teníamos un programa que salía los sábados a la tarde y yo cubría toda la parte cultural. En TV tuve dos trabajos. El primero fue en Qm, un canal de noticias que surgió con la Tv digital, que apuntaba a cubrir las noticias de la provincia de Buenos Aires. En ese momento aún no había terminado la facultad, así que fue una gran experiencia de aprendizaje. Después, en 2014 y parte del 2015, trabajé en el canal de noticias A24. Allí realizaba la producción periodística del primer noticiero de la mañana. Me encargaba de preparar la rutina para los conductores y redactar los videographs que aparecen durante el noticiero. También hacía la producción periodística de los móviles de exteriores.

En un momento, como intercambista de Rotary, tuviste la oportunidad de viajar y permanecer un tiempo en la India, donde incluso trabajaste en la particular industria cinematográfica conocida como Bollywood. ¿Qué nos podés contar de esa experiencia?

La experiencia en India fue muy buena. La verdad es que a medida que pasan los años sigo rescatando cosas positivas y que aprendí durante ese viaje. Y creo que cualquier experiencia que deje tanto es súper valiosa. Fue un choque cultural impresionante, porque conviví durante muchas semanas con una familia de allá y eso hace que uno viva tal cual como se vive alla, cosa que quizás no sucede cuando uno viaja como turista, ya sea por vacaciones o por trabajo.

Me tuve que adaptar a la rutina de una familia en la que cada cual tenía sus ocupaciones y yo también tuve que encontrar las mías. Ahí fue cuando se presentó la posibilidad de ser asistente en una serie que se estaba filmando para Bollywood. Fue una experiencia ligada no tanto al periodismo, sino más a la industria del entretenimiento y al ser tan distinta a la occidental fue pura sorpresa. Allá todos los actores son excelentes cantantes y bailarines, porque sus películas tienen un 60% de contenido musical, las canciones de las películas son hits y la gran atracción son las coreografías espectaculares que hacen. Es algo totalmente diferente a lo que es el cine occidental que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, así que fue algo muy interesante de aprender y conocer.

Además seguiste de cerca la última boda real en Inglaterra. ¿Qué aspectos te impactaron más de esa cobertura? ¿Podés describirnos otras que te hayan resultado de relevancia y por qué razones?

Viajé con Rumbos a Londres en abril de este año. Nos invitó una aerolínea y también la empresa Visit Britain, que se encarga de volver conocidos los mayores atractivos de la ciudad. Y como la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle estaba tan cerca, nos invitaron a visitar el castillo de Windsor, a apenas una hora de Londres, donde se iba a realizar la boda. Allí pudimos entender un poco más sobre la cultura de la realeza británica y también estar cerca de la enorme popularidad que tiene la pareja. En lo personal me llamó mucho la atención cómo en el año 2018 personas que forman parte de una monarquía pueden ser tan populares siendo que es una institución tan arcaica. Así que me interesé durante mi estadía en hablar con ingleses y preguntarles eso, por qué los quieren o por qué no. Y la verdad es que el resultado fue una nota que me resultó muy interesante. Por mi trabajo he podido viajar mucho y sin dudas eso es positivo siempre. También viajé a Atlanta, Estados Unidos, a cubrir el set de filmación de una película de Disney y fue otra experiencia buenísima. También pude visitar muchas ciudades del país, como Mendoza o Puerto Madryn.

Vos además sos abogada, ¿cómo combinás el ejercicio de ambas profesiones?

La verdad es que lo hago de manera independiente. Aún no pude encontrar una conexión entre ambas. Quizás algún día se presente la oportunidad. Como abogada trabajo por mi cuenta, llevo algunos casos y también trato de ir haciendo cursos para aprender más sobre cosas prácticas.

Volviendo sobre tu trabajo en medios, ¿cómo evaluás el impacto que ha tenido en la comunicación la aparición de las redes sociales, y el hecho de que mucha gente las elija como medios para informarse?

Creo que lo cambió todo por completo y que estamos frente a un nuevo paradigma al cual todavía no sabemos adaptarnos del todo. Las redes sociales y los portales de noticias cambiaron un poco el contrato de lectura. Quizás hoy nos informamos más leyendo títulos y sólo leemos completas las notas que más nos interesan. También, desde la llegada de las noticias a internet, sabemos cuáles son las noticias que los lectores eligen y sin dudas no son para nada las que los periodistas suponemos. Creo que la clave y la posibilidad que Internet nos da es ir hacia los públicos específicos. Los lectores tienen gustos diversos y quizás la manera de producir un contenido de calidad para que determinado público nos elija es hacer algo verdaderamente bueno de temas específicos.

Cursás una maestría que justamente se enfoca en el análisis de fenómenos comunicacionales actuales y medios, ¿cómo dimensionás otra cuestión que viene asociada al entorno digital y sobre la que hay una preocupación explícita en el mundo del periodismo, como son las fake news?

Sin dudas la viralización de noticias falsas tiene que ver con este tema de compartir títulos que nos llaman la atención sin leer el contenido interno de cada nota. O sin fijarnos en qué fecha fue publicado o si el lugar de donde proviene existe o no. Eso desde el lado del público. Desde el lado de los productores de información quizás la ambición por la inmediatez o por ser los primeros en publicar X noticia, es lo que muchas veces provoca que se larguen datos sin ser chequeados. Todas las herramientas pueden ser buenas o malas según cómo se las utilice. Creo que como periodistas el desafío es aún mayor porque tenemos que chequear la información mejor que nunca y lograr que las nuevas herramientas tecnológicas nos sumen a hacer un trabajo diferenciado y de calidad. Algo bien hecho sostenido en el tiempo, no debería fallar.

¿Seguís o analizás medios de tu Tres Arroyos natal? ¿Te mantenés informada acerca de lo que pasa en tu ciudad?

Sí. Sigo mucho los medios de Tres Arroyos, además tengo a toda mi familia viviendo allá y amigos tambien. Siempre intento mantenerme informada. A pesar de que hace 12 años no vivo allá, me interesa todo lo de allá y voy muy seguido y hago que mis visitas allá sean lo más largas posibles.

¿Podrías en algún momento llevar a cabo algún proyecto en Tres Arroyos? ¿O hacia dónde entendés que se orienta tu futuro profesional?

Sí, me encantaría llevar adelante algún proyecto en Tres Arroyos. Yo creo que trabajar en grandes ciudades o grandes empresas de medios es una experiencia muy buena para adquirir herramientas. Y uno después puede invertir ese “capital” en donde quiera. Siempre sostuve y, cada vez estoy más convencida de la idea, que uno puede hacer cosas buenas en donde esté y que profesionales se necesitan en todos lados. Internet es algo que posibilita mucho eso también, las barreras de tiempo y espacio están mucho más flexibles y uno puede trabajar para cualquier lugar desde cualquier lugar. Con respecto a mi futuro profesional creo que se orienta por el mismo camino. Estoy muy contenta en donde estoy pero en algún momento me gustaría poder usar la experiencia para trabajar en medios más chicos, quizás asesorando a mejorar sus portales web o sus estrategias digitales. Creo que es una opción que muchos medios bonaerenses precisan y que también tiene que ver con lo que yo soy y con el estilo de vida que me atrae. En ese sentido siempre fui un poco la antítesis del estudiante que se va y no desea volver. Yo creo qué hay que volver a los lugares en donde uno empezó para hacer cosas útiles y mejores.

¿Podés compartir con nosotros una reflexión final sobre el rol de la prensa en la actualidad?

Creo que el limbo actual de la prensa es la pérdida de credibilidad. Sea por intereses económicos, políticos, sociales o de cualquier índole. Todos sabemos que la objetividad es algo casi imposible pero no lo es la credibilidad y todos tendríamos que trabajar para no perderla. Creo que los periodistas debemos aggiornarnos a todo lo que sucede a nuestro alrededor y tratar de incorporar todas las nuevas herramientas, ser creativos y luchar siempre por la verdad.