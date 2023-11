NÃ³rdico en ClaromecÃ³

SE REINVENTÓ EN PLENA PANDEMIA A TRAVÉS DE LA CESTERIA

Aprovechó su conocimiento en costura y el acceso a Internet, y se convirtió en artesana de cestería nórdica. María Carolina Guchea vive en Claromecó desde hace dos años, y sus creaciones son muy apreciadas por turistas y locales

Octubre 2023

Aun con efectos que quizá no se hayan terminado de mensurar todavía, la pandemia de coronavirus resultó una oportunidad de transformación para muchas personas. No pocos eligieron otras formas e incluso otros lugares donde vivir, cambiaron de profesión radicalmente o se decidieron de una vez a hacer aquello que por mucho tiempo habían postergado.

María Carolina Guchea, licenciada en Psicopedagogía, maestra y emprendedora, descubrió en pleno aislamiento que podía explorar, con sus conocimientos de costura, una serie de técnicas que dieron como resultado su inmersión en la cestería, sobre todo la de diseño nórdico, que hoy vende en Claromecó -donde vive desde hace dos años- pero también en Buenos Aires y en todo el país a través de su tienda cesteriacarolina.mercadoshops.com.ar

¿Cuál es la técnica de la cestería nórdica?

En la cestería nórdica la principal técnica es la costura a máquina. Se trata de unir cordones a través de una puntada específica que ofrecen las máquinas de coser para crear distintos objetos, que además de ser útiles son decorativos.

¿Nos contás de dónde surge?

El estilo nórdico, también conocido como diseño escandinavo o skandi, tiene su origen en los diseños de interiores predominantes en Suecia y Noruega, aunque también se pueden encontrar rastros en otros países como Dinamarca, Finlandia e Islandia. Por otra parte, la cestería es una técnica ancestral presente en muchas culturas. Era utilizada para elaborar contenedores de materiales presentes en la naturaleza con el fin de poder transportar y almacenar víveres.

¿Cómo llega a su vida este tipo de artesanías?

Siempre en mi vida los trabajos manuales estuvieron muy presentes, ya sea por mi paso por el aula como maestra como también a manera de hobby. Además, como mamá, con la máquina de coser, realizaba trajes y demás objetos que mis hijos necesitaban para los actos escolares o sus cumpleaños.

Con la llegada de la pandemia, y aprovechando la virtualidad, me puse a investigar sobre costura y así fue como llegó el arte de la cestería. Me apasionó apenas vi el tutorial. Comencé a trabajar y a perfeccionarme cada vez más para poder reflejarlo en los objetos que confecciono.

¿Qué es lo que más le gusta de poder trabajar realizando cestería nórdica?

La cestería me permite crear de manera infinita abarcando todos los gustos y necesidades personales y de los clientes; eso para mí es muy gratificante. Disfruto de poder generar un lugar en donde se diseñe al detalle cada rincón de los espacios.

Creaciones

¿Qué tipo de productos podemos encontrar a la venta en su emprendimiento?

En Cestería Carolina podés encontrar objetos de uso diario como cestas, canastas, alfombras, materas, bolsos. Y también, objetos de diseño y personalizados. Estos últimos son productos únicos, que se realizan de manera exclusiva en conjunto con el cliente.

¿Cuáles son los materiales que nunca le pueden faltar a la hora de trabajar?

Los materiales que nunca me pueden faltar a la hora de trabajar son mi máquina de coser, tijera y los cordones e hilos adecuados para los trabajos. Dedico muchas horas a la investigación y a recorrer proveedores buscando la mejor calidad y variedad de cordones, que son el alma de los objetos. Al sentarme frente a la máquina siempre tengo que contar con el diseño elegido por el cliente como así también con los materiales que lo componen. También muchas veces, me dejo llevar por mi creatividad y comienzo a coser dejándome asombrar por lo que va apareciendo.

¿Qué busca transmitir en sus trabajos?

Con mis trabajos espero que quienes los utilicen disfruten de ellos. Mis productos son simples y busco que decoren los espacios elegidos por mis clientes, aportando un detalle único. Cada artesanía que realizo es única, especial y distinta a todas, como las personas. Todas reflejan su belleza, la elección es personal y cada artesanía refleja algo de la persona que lo diseña. ¡Hay mucha magia!

¿Cómo considera usted la recepción de las personas de Claromecó ante estos productos?

Hace 2 años que estoy viviendo en Claromecó. A mis amigos, vecinos y gente que voy conociendo, les encanta saber que cuentan con un lugar de diseño para crear sus propios objetos y decorar sus espacios. También recibo encargo de los turistas que nos visitan y se vuelven a sus casas con objetos confeccionados en Claromecó.

¿Por qué considera que es importante que las personas apuesten en la compra de productos artesanales?

El consumo de productos artesanales permite disfrutar de un objeto único e irrepetible. En los objetos que pueden adquirir en Cestería Carolina, también hay una elección que admite personalizar y dejar ver los gustos y preferencias individuales, con materiales de excelente calidad. Por otra parte, al comprar productos artesanales se llevan un producto elaborado en nuestra localidad.

¿De qué manera las personas se pueden contactar con usted?

A través de las redes sociales, me encuentran en Instagram @cesteriacarolina y también en Facebook como Canastas Carolina. En ambas me pueden enviar mensajes directos.

Agradezco que me regalen un lugarcito en este espacio para poder compartir una de mis mayores pasiones.