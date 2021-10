No hay mar que por bien no venga

EL PARADOR POSTA DEL FARO Y SU PERMANENCIA ANTE EL NUEVO PARADIGMA COSTERO

En un año donde paradores de toda la costa tresarroyense están siendo acondicionados dentro de la norma vigente, lo que ha incluido demoliciones y el inicio de construcciones sustentables, Posta Del Faro es uno de los que quedó en pie en Claromecó. Con más de diez años de vida, se encuentran con grandes expectativas para la próxima temporada

Octubre 2021

“Llevamos el mar a tu casa”, resalta Agustín Gómez Ferrari, quien es titular de la concesión de Posta del Faro desde el año 2011. Cada uno que entra por las puertas del parador, logra sentir eso mismo. El ambiente natural y la atención cálida hacen que los clientes perciban esa energía hogareña, con el mar abrazando cada rincón de los grandes ventanales del lugar.

Posta Del Faro cuenta con una amplia carta de comidas, que van desde carnes, verduras, pescados y mariscos. La frescura de los platos es una característica a resaltar ya que también ofrecen opciones del día con alimentos de temporada.

Este año de pandemia, en donde se vivió una cuarentena un poco menos estricta, el parador continuó abierto durante todo el año, recibiendo gente durante todos los sábados y domingos al mediodía porque, como indicó Agustín, piensan en construir un turismo para todo el año.

Dentro del plan estratégico para convertir los paradores de la costa tresarroyense en construcciones sustentables y amigables con el medio ambiente, Posta Del Faro fue uno de los que no fue derrumbado ni modificado. Al momento, el concesionario contó que aún les quedan cinco años de contrato, por lo que habrá que esperar para conocer el destino de este edificio tan característico de Claromecó.

Además, en una entrevista con “El Periodista”, Agustín contó cómo sintieron la temporada de invierno y las expectativas para los meses que se vienen.

¿Cómo vivieron la temporada de invierno?

La temporada de invierno para nosotros ya se hizo un clásico. Ha sido buena, con la salvedad de los aforos y cumpliendo con lo que hoy hemos tenido como denominador común los gastronómicos. Nosotros abrimos los fines de semana, sábados y domingos al mediodía. Ofrecemos la vista al mar desde el parador, con una carta completa que abarca carnes, pescados y mariscos. Ha sido bueno y positivo. Los meses tienen altibajos, pero la gente siempre da respuesta. Tenemos ya una clientela que es muy fiel que la hacemos sentir a gusto y recreamos ese ambiente familiar que mantenemos, de cierta forma, para hacer como que llevamos el mar a cada una de las casas. Esa siempre fue la línea, que la gente se sienta como en su hogar, pero mirando el mar.

¿Se sintió entonces una recuperación del turismo, en comparación al año pasado?

Ha sido para todo el mundo más que una recuperación, una especie de recreo o alivio la posibilidad de que la gente tenga trabajo, que pueda salir. Ha sido difícil que a uno le impidan moverse, cuando se goza de una libertad genuina todos los días. En el rubro nuestro fue más complejo porque primero estuvimos cerrados, después abrimos con delivery y por lo menos pudimos mantener un poco la gimnasia del trabajo y el mantenimiento de la infraestructura. Este año el repunte fue generalmente racional con respecto al poder estar vacunados. Esas cosas fueron un disparador para poder moverse, al igual que la responsabilidad de la gente y el uso de los espacios. Después no fue descollante económicamente, porque fue apareado de una situación económica difícil, cambiante e inestable.

Ustedes son uno de los poco paradores que quedó en pie. ¿Saben qué ocurrirá de acá en adelante?

Es más que nada una cuestión contractual del momento. Supuestamente, no sé qué ocurrirá cuando finalice nuestro contrato, que tenemos la concesión por otros cinco años más. Se verá ahí radicalmente qué hacen, si se derrumba o no, o si se puede generar menos impacto haciendo modificaciones y no tirándolo. El parador tiene un criterio sustentable, pero tiene un sótano que interrumpe el paso de la arena. Seguir en pie estos años es beneficioso para Claromecó, más allá de que yo soy el responsable del negocio, porque es muy difícil hoy en día reactivar una construcción. Lo que se está haciendo en Samoa es complejo, tiene un costo alto y son situaciones intensas que por más años que te den, por ahí cuesta recuperar ese dinero. Además son construcciones de una vida útil corta, que requieren mucho mantenimiento. Con respecto a los paradores que faltan, es una decisión que se tomó que para mí está bien, pero creo que está tomada a destiempo, porque se podría haber hecho de a uno por año para no dejar a la playa sin dos exponentes que brindaban un servicio.

¿Creés que a ustedes les va a afectar en el funcionamiento del día a día la falta de estos dos paradores? Es decir, ¿pensás que va a haber mucha más demanda?

Es como un equipo de fútbol cuando juega tres torneos a la vez. Está bueno jugarlo porque tenés protagonismo, tenés actividad, pero el desgaste es mayor y si no tenés un equipo grande y un semillero que te viene empujando de atrás, se vuelve complejo porque el público te demanda el resultado. Uno va aportándole toda la energía que puede y la predisposición, pero llega un momento que te satura porque somos tan exigentes como la gente nos exige.

El verano que viene

En la Provincia están con buenas expectativas sobre esta temporada. ¿Cuáles son las suyas?

Yo hace once veranos que estoy frente a Posta Del Faro y las expectativas siempre son buenas, y cada vez nos ha ido mejor. Se ve en el recibimiento de la localidad porque Claromecó va teniendo un alcance distinto, en todo sentido. La gente busca lugares más pequeños con servicios un poco más sencillos y conexiones distintas. Yo creo que este año va a haber algo de turismo estable que se quede mucho tiempo, y se va a mezclar con los que hacen turismo de carretera, que van de un lado a otro y se quedan dos o tres días. Creo que cantidad de gente va a haber y va a ser una temporada buena. Hay que mantenernos expectantes y tomar la responsabilidad de ambos lados porque todavía seguimos en pandemia, para que todo sea ordenado y no tengamos que volver para atrás.

¿Creés que Claromecó tiene potencial para fomentar un turismo durante todo el año?

Sí. A Claromecó la gente no iba porque el servicio no estaba y el servicio no se daba porque la gente no venía. Entonces, alguien se la tiene que empezar a jugar y cambiar un poco el chip para movernos, visitar familia y hacer un poco el ocio más continuo. Yo creo que sí se puede, en eso apuesto y por eso estoy abriendo todo el año. Hay opciones en Claromecó de todo y hay una gastronomía eficiente. Vamos creciendo y decimos que ya no somos una localidad de temporada fija de enero y febrero, porque ya se extendió y se abrió. La pandemia generó que haya mucho trabajo desde casa entonces la gente se estableció y empezó a hacer su vida en localidad nueva, y eso hizo que nos mantengamos en pie y firmes. Creo que se termina esa política a la antigua de solamente abrir de noviembre a marzo porque es mucho más fácil mantener aceitado el sistema durante todo el año, que arrancar de cero en noviembre. Pienso que eso también en parte es responsabilidad del privado para que haya servicios, y por ende un turismo continuo.