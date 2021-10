PASAPORTE - EL BAJISTA GUILLERMO SALO, DESDE MALAGA

Ciudad de miradores, museos y mercados, con playas excepcionales y turistas de todo el mundo, Málaga alberga desde hace unos años al bajista tresarroyense Guillermo Saló y su familia. Allí, a orillas del Mediterráneo, forma parte de varios proyectos musicales y disfruta de una cultura maravillosa y viajes de ensueño

Octubre 2021

Muchos recordarán a Guillermo Saló, un muy buen bajista de la estirpe de grandes músicos que produjo Tres Arroyos, por inspiración o talento propio o por la generosa cosecha de notas que logró siempre el Conservatorio Provincial de Música. Ellos nos deleitan aquí actualmente y otros como en su caso son parte de la diáspora de artistas locales que emigraron al mundo. Guillermo vive con su familia desde hace unos años en Málaga, ciudad de miradores, museos y mercados, pero también de una permanente recepción de turistas de todo el mundo que buscan paz en sus playas aledañas al Mar Mediterráneo y por la noche todo tipo de esparcimiento que la convierten en una de las ciudades más dinámicas de Europa. Con él hablamos de esa ciudad de rasgos genéricos, léxico propio, de música y recuerdos. Y de su vida.

“Primero me fui a vivir a Mar del Plata en 2006 y estuve 10 años allí, oportunidad en que hice una gira con el grupo ‘La Barbería del Sur’, que son los músicos de Ketama, que aquí son súper estrellas. Quedó una buena relación y me invitaron a ir a España. En principio dije que no porque tenía mi familia con mis hijos y estaba arraigado por lo que me pareció que sería difícil. Pero en un momento se encendió mi interés porque tenía unos amigos que vivían aquí y un poco impulsado por esta gente me animé a venir por primera vez a España, donde permanecí 6 meses para ver qué había y me adapté porque comprobé que se podía vivir de la música. En Mar del Plata me desempeñaba en la docencia como profesor de música tras estudiar en el Conservatorio en Tres Arroyos. Pero siempre me sentí más músico que docente. Acá me empezó a salir mucho trabajo y me volví a Argentina por espacio de un año con el deseo de retornar a España. Y en 2018 ya me vine para aquí definitivamente, aunque solo y a los 8 meses me traje a mi familia”.

Mientras nos muestra a través de la cámara, el lindo departamento donde reside con su esposa, la tresarroyense Ingrid Mainini y sus hijos Ludmila de 21 años y Benicio de 15, ya con casi tres años de residencia. Por los ventanales y el balcón se observa un bello paisaje marítimo con playas bañadas por el Mediterráneo.

“Hacemos una vida muy relajada, en un lugar tranquilo. Málaga alberga especialmente a turistas del norte de Europa, alemanes, ingleses, holandeses, que vienen durante todo el año favorecidos por un clima constante. Hay aquí unos 800 mil habitantes fijos, a los que se suman diariamente centenares de visitantes que llegan a nuestro aeropuerto, el tercero más importante de España, detrás de Barajas en Madrid y el de Barcelona. Desde muchos lugares europeos hay vuelos directos a Málaga por la gran demanda de pasajeros. Estamos enfrente de Marruecos separados por el Estrecho de Gibraltar con mayor proximidad en la zona de Cádiz. A Gibraltar he ido a tocar, hasta que llegó la pandemia y postergó los viajes a determinados lugares”.

Una vida de música

Y la charla siempre pasó por la música, su pasión de siempre y su forma de vida, con una tarea ciertamente intensa por su calidad de muy buen instrumentista que ya se avizoraba en su primera juventud en Tres Arroyos.

“Yo trabajo con cinco grupos, unos más importantes que otros. La tarea más permanente es en una orquesta de feria, que son agrupaciones que tienen escenario propio, luces y sonido que van transportando de fiesta en fiesta por los diversos pueblos de toda España. Es un trabajo formal o sea que me aportan para jubilación, obra social y tengo un sueldo fijo por mes. Con la pandemia no se permitían las ferias, entonces la misma empresa viró de la orquesta a un tributo a Estopa, un dúo de rumba española llevado al flamenco rock, similar a lo que serían en Argentina ‘Los Redonditos de Ricota’ y nos presentamos en conciertos para no más de 800 personas donde no se permite bailar. Son las dos principales actividades en mi vida, pero también estoy en otro grupo que hacemos soul y punk; otro en formación de cuarteto con repertorio de jazz; y acompaño a una morena holandesa que se especializa en repertorio para los turistas de su país y los alemanes”.

Está contento, ocupado, entretenido y con semanas en las que está solamente dos días en su casa compartiendo momentos con la familia, porque los viajes lo requieren. Toca guitarra y bajo, según se necesite y también canta en algunos grupos. En los momentos libres aprovecha que está a 20 pasos de la playa y la disfruta con su gente.

Es una ciudad balnearia con sol garantizado y con turismo todo el año.

Tenemos nueve meses con calor; uno con 8 a 9 grados de noche que aquí se considera frío y dos meses de otoño con días de buenas temperaturas, porque Málaga tiene un promedio anual de 20 grados. Con la temporada alta trabajamos muy bien; en invierno casi con agrupaciones musicales más pequeñas pero de manera firme porque la gente aquí está muy acostumbrada a asistir a lugares con música. Y se vive del turismo, porque tenemos un clima muy árido en el que no se puede por ejemplo hacer una producción hortícola ya que hay un régimen de lluvias de solo 25 días anuales. Málaga es muy linda y no vas a pasar frio jamás. Por eso el apodo de la Costa del Sol.

Aunque Málaga no solo se caracteriza por el sol, sino por una variante de atractivos turísticos y culturales más que interesantes.

Claro. Estamos muy cerca de Granada, que tiene la Alhambra y otras cosas muy atractivas que vimos cuando estudiábamos historia, por lo que me asombro todo el tiempo. Cada vez que voy a actuar a un pueblo leo antes las principales características para visitar los lugares icónicos, como por ejemplo los fuertes, las antiquísimas iglesias y los museos. Las enciclopedias que nosotros leíamos y esas fotos están acá con presencia viva. También estamos cerca de Córdoba, Sevilla y Marbella que forma parte de Málaga. No está lejos Cádiz y a una hora de viaje se aprecia Ronda, una ciudad bellísima que fuimos a visitar hace poco con mi familia. En Málaga tenemos muy buena gastronomía, que atrae por el sabor y la variedad, especialmente en frutos de mar, además de música, fiestas y playas. La gente viene a pasarla bien y nosotros estamos plenos de trabajo. Por suerte hasta quedan puestos por cubrir.

Presente y recuerdos

Y nos cuenta que de Argentina extraña viejos amigos, las pizzas y la carne. Aunque admira la calidad de las verduras y frutas de Málaga, a las que se accede fácilmente por la estabilidad económica que reina.

“Yo por suerte no viví aquella gran crisis económica española y actualmente si sube un céntimo algo hay veces que genera un alboroto. Se cuida mucho la economía tanto como la salud y la educación, que son públicas. Está bien visto asistir al colegio estatal. Los chicos que van a las escuelas privadas es porque tienen algún inconveniente de salud o de integración. La mayoría de la gente vive bien con novecientos cuarenta euros, que es el salario básico. Si trabajás más, vivís mejor”.

Y en general los españoles son buenos anfitriones.

A nosotros nos han recibido muy bien. Y están acostumbrados a acompañar y ser acompañados por visitantes todo el tiempo, porque muy buena parte de la población vive de los que vienen de afuera. En épocas normales llegan a Málaga tres o cuatro cruceros diarios con miles de personas que están uno o dos días en la ciudad y dejan mucho dinero. Y el malagueño atiende muy bien a esa gente porque es la que le da de comer.

¿Cómo son los precios en los lugares de esparcimiento?

Aquí un café con un ‘Pitufo’, que es un sandwich de jamón con aceite de oliva, te cuesta entre 1,30 y 2 euros. Una cena para una persona en un buen restaurante, 15 euros, aunque también hay lugares donde se come por 5 euros.

Hablamos de su vida en Tres Arroyos, los amigos y las etapas de la música en nuestra ciudad, donde apareció su buena memoria con cierta dosis de nostalgia.

“Tengo grandes recuerdos y siempre me viene a la cabeza “Holocausto” donde toqué dos años con Caniche, Claudio Gaut, Andrés Sosa y el “Ruso” Herrera. Lo pasábamos muy bien y trabajamos mucho. Yo tenía solo 20 años y allí aprendí bastante en esa etapa de 2001 a 2003. Todavía seguimos en contacto con un grupo de WhatsApp. No me quiero olvidar del conservatorio que es donde me formaron profesores como Federico Amodeo, Oscar Vidal, Ana Colantonio y Romina Piatti, entre los que le dieron vida a ese hermoso lugar. Y también recuerdo a mis amigos, Willy Ochoa, Federico Caraduje, el Chino Troiano y a Dieguito González, que lamentablemente nos dejó. Vi una foto de Subranni con el Chino en lo que será el nuevo edificio que se construye para el Conservatorio y me puse muy contento, porque en la vieja casa de la avenida Rivadavia la remábamos como podíamos. También me acuerdo de Billy Wilson que fue el primero con el que grabé de una manera bastante profesional en la etapa de “Lados Oscuros”. Y aquí, de Tres Arroyos suelo ver a un chico que se llama Patricio Christensen, que vive en Marbella. Está Nico Sabatini, que es músico, vive aquí y solemos pasar las fiestas juntos. Y también me veo con muchos argentinos que conocí acá o algunos de Mar del Plata”.

Los viajes

Europa tiene países cercanos entre sí y por ello le tocó viajar con la orquesta a algunos como Turquía y Portugal. El primero con una cultura totalmente distinta a la latina pero con una ciudad hermosa y rara como Estambul, que además te conecta con Europa y Asia. Portugal le pareció lindo, aunque no notó demasiada diferencia tras cruzar la frontera con España. También pudo ver recitales de artistas europeos, aunque siempre supeditado a la coincidencia de horarios con trabajo que le impidió estar en otros. Incluso nos cuenta la anécdota de comprar entradas para Sting al que no pudo ver porque le surgió un show en el mismo horario y se quedó con las localidades en la mano. Aunque de todos modos siempre se hace un hueco para ver algunos grandes espectáculos de jazz, un estilo musical que lo apasiona y al que se accede con entradas de 8 o 10 euros, más que accesible por la calidad de los intérpretes.

Y mientras los días pasan en esa ciudad bella y plena de movimientos que lo contiene, está siempre atento a su familia. Su hijo estudia en la etapa secundaria y juega en un nivel bastante bueno del fútbol. Su hija se decidió a cursar la carrera de medicina, aunque en Argentina a partir del próximo año.

“La última vez que estuve en Tres Arroyos fue en julio de 2018 y espero volver pronto a visitar a mis padres Roberto y Teresa, porque tengo muchas ganas de verlos. También está mi hermano Martín. Pero con la pandemia, éste no era el tiempo. Más allá de los riesgos de la enfermedad, si me iba no tenía garantías de volver cuando quisiera y aquí tengo muchos compromisos de trabajo”.

Mientras tanto, Guillermo Saló sigue afirmando su prestigio como músico en Málaga donde nunca le falta trabajo y donde pudo plasmar su sueño de vivir de lo que más le gusta, compartiendo con su familia en un entorno naturalmente hermoso, con gente positiva y desafíos musicales cada día.