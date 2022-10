Mandioca gourmet y tierra colorada

AGUSTIN FERNÁNDEZ, DE MUSICO A FABRICANTE DE CHIPA EN MISIONES

El tresarroyense Agustín Fernández es músico. Probando suerte en Misiones comenzó a vender chipa de manera callejera, pero vestido de traje. Tuvo tal repercusión su particular iniciativa que hoy lidera una fábrica, en Posadas, de este delicioso producto

Octubre 2022

¿Cómo comenzó su emprendimiento con la chipa?

Una amiga me lleva a una fábrica en donde producían para revender chipa por las calles. Luego otro amigo me da la idea de salir a vender de traje o esmoquin, y no me imaginé que iba a tener una repercusión a nivel mediático. Solo lo habíamos pensado para llamar un poco la atención y vender algo más. Pero tuvo mucho éxito, algo que no esperaba sinceramente.

Me comenzaron a llamar del diario, de la televisión, de oficinas o ministerios. Cada día el trabajo incrementaba. Decido armar un grupo de vendedores mientras trabajaba en la fábrica, la misma era muy nueva, tenía poca gente trabajando, hasta que cambió la situación completamente y llegó al borde del colapso, tenían muchos trabajadores.

¿Cuántos años pasaron de esto?

Comenzó mi aventura en el 2018 cuando me mudo a Misiones. Al comienzo tocaba la guitarra en los colectivos, no me iba muy bien. Entonces decidí empezar a vender golosinas y luego, como dije anteriormente una amiga me contacta con la fábrica y eso sucedió más o menos en el año 2019.

¿Por qué eligió este producto para vender? ¿Es un emprendimiento familiar, con amigos o lo lleva adelante solo?

A partir del colapso de la fábrica por la cantidad de trabajadores, decido asociarme con el dueño de la misma invirtiendo mis ahorros. Comienzo a hacerme cargo de la parte de producción, no vendía más en las calles. Sería algo así como la gerencia del negocio y se trabajaba a porcentaje. El me daba las máquinas y yo puse el local para trabajar.

Luego se vino la pandemia, el encierro total. Momentos muy duros, difíciles en los que no se podía andar por ningún lado. Fue remarla mucho todos los días y con todas las cosas. Mi socio, cansado de esta situación, me ofrece venderme las máquinas y no fue más que ponerme en campaña para conseguir un crédito, un amigo me ayuda para poder tenerlo y automáticamente me hago cargo del emprendimiento. Pese a que la receta del producto la conocía por mi socio, hoy tiene su impronta personal.

Variedades

¿Existen o realiza diversos tipos de chipa? ¿Cuáles son?

Existen muchos tipos. Cada tanto intento implementar cosas nuevas. Los más clásicos son rellenos de jamón, de queso, de carne. Luego el armado o forma que se le da a la masa es muy personal. Lo más clásico que existe es la forma de rosquilla, pero no trabajo esa receta y decidí continuar con lo que aprendí en su momento que sabemos que a los vendedores y al comercio le funciona bien, que tiene aceptación.

¿Qué se puede contar de la historia de la chipa?

Por lo que estudié, viene de la Amazonia. Es propia del guaraní. Te hablo desde la forma más tradicional de cómo se comenzó a trabajar el almidón. La mandioca se pela, se ralla y se pone a secar dentro de unas redes que se arman con hojas de palmera. Una vez que seca, lo mezclan con agua y lo cocinan sobre una hoja de banana. De ahí luego nace la chipa.

¿Cómo se cocina?

Nosotros lo cocinamos con hornos eléctricos. No contamos con gasoductos, y acceder al gas envasado es complejo en esta zona. Los hornos que tenemos en el local son grandes y las temperaturas que manejamos son entre 250º y 300º, con diez o quince minutos de cocción. También dependen de varias cuestiones las temperaturas que se necesitan, muchas veces es menos masa, o la forma de lo que cocinamos.

Crecer con nuevas propuestas

¿Vende más productos además de la chipa?

Ahora estamos incursionando en la repostería, en las masas finas. Pero sinceramente no tengo mucha noción de panadería. Vamos buscando personas que sepan y vengan al local a preparar.

La idea en mi mente es llevar este emprendimiento a una línea de productos. Que se puedan incluir un montón de productos envasados y congelados. Pero recién estamos probando las cosas. Con lo que vamos incorporando tenemos éxito. Pero siempre estamos tratando de ser minuciosos, de tener cuidado con lo que producimos, El detalle es algo importante, como así también los sabores. Sabemos que se pueden hacer cosas muy ricas con pocos insumos.

¿Cómo siente que fue la respuesta de la gente con el producto que ofrece?

La gente lo aceptó muy bien. Estamos muy conformes. Más allá de que sea algo tradicional, es una receta que la trajeron del Paraguay, en Misiones no se hacía, así que es algo nuevo este tipo de chipa, la masa tiene otra elasticidad, otro tratamiento y gusto mucho. Hoy estamos terceros a nivel ciudad en fábrica y en poco tiempo sucedió esto.

¿Vende por redes sociales o tiene un espacio físico?

En cuarentena utilizamos mucho las redes sociales. Hoy es algo que abandoné bastante, casi que por redes sociales no vendemos, más que por los contactos de la agenda. La realidad es que no puedo prestarles demasiada atención porque estoy trabajando con las masas y demás todo el día. Se me termina pasando, no le presto atención.

Así que podría decirse que más que nada las ventas surgen en el comercio. ¿Qué consejo les daría a quienes deciden emprender en otra ciudad y desde la autogestión?

Que no tengan miedo a animarse, creo que es lo más importante. No importa si te equivocás o errás. Me di cuenta en este tiempo que el noventa por ciento de lo que vayas a hacer o emprender de la vida es la perseverancia, porque no sabes cuándo puede ser el día que toca la suerte, lo que te cambia la historia.

Cuando uno se mete o decide hacer algo, sea lo que sea, por necesidad o por pasión el secreto es no abandonar, tratar de llevarlo al punto máximo y observar, capacitarse si se puede. Buscar personas que recorrieron caminos similares. Escuchar con atención la experiencia de los demás así se puede evitar la mayor cantidad de errores posibles.