Lo que Claromecó quiere

INFORME ESPECIAL DE "EL PERIODISTA" - CLAROMECO HABLO EN UNA ENCUESTA Y PLANTEO SUS NECESIDADES Y PRIORIDADES

Un sondeo previo a las elecciones hecho de manera abierta a la participación anónima de cualquier vecino arrojó como resultado una serie de demandas orientada básicamente a la infraestructura, pero también a usos y costumbres, necesidad de controles y otros aspectos de la vida en Claromecó. Carlos Avila no se quedó en la idea y ya empezó a trabajar sobre los resultados: promete asfalto a nuevo con presupuesto propio, la renovación de la plaza del Plan Plurianual y un nuevo paseo público en Médano Verde. Informe especial de “El Periodista”

Diciembre 2019

“Claromecó nos habla” fue el nombre de una encuesta que se llevó a cabo en la localidad balnearia para saber qué quieren los vecinos en materia de obras públicas, seguridad, turismo, entre otros ítems. La mayoría de los consultados se inclinó por plantear la necesidad de cloacas y pluviales. Pero lo llamativo es que la realización de esta consulta podría haber tenido un rol decisivo en el resultado de las elecciones, favorable por primera vez en años al Movimiento Vecinal. En tanto, y como acciones destinadas a dar respuesta a los requerimientos de los que respondieron la consulta, el delegado director del Ente Descentralizado Claromecó, Carlos Avila, anticipó en exclusiva a “El Periodista” que tiene planeado reparar el asfalto de las calles averiadas –una obra comprometida por el gobierno provincial de Cambiemos que no se concretó- con presupuesto propio, además de encarar tareas en paseos públicos como la plaza del Plan Plurianual y la que se proyecta para el barrio Médano Verde.

La encuesta se realizó de manera abierta, dando la oportunidad a todos los vecinos de expresarse sin temas previamente pautados. Y se trabajó por medio de un equipo, encabezado por el propio Avila, secundado por María Angélica Souto, su esposa y exdelegada; Néstor Zoquini, empleado del Ente y responsable de los enquinchados que han dado buenos resultados en la recuperación de arena en la playa, y nada menos que el empresario y organizador de eventos Julián Lamberti, ahora señalado como posible próximo director de Turismo municipal. Si bien se hizo en octubre, un mes donde todavía no se advierte presencia de turistas en Claromecó, Avila no descarta volver a poner en marcha una iniciativa parecida en verano. “Lo que facilitamos fue que la gente se exprese de manera abierta, y después armamos una mesa de trabajo en la que fuimos desglosando cada ítem y atribuyendo porcentajes a cada uno de los temas. Pusimos urnas y sobres en las tres panaderías céntricas, incluso pensando en la participación de algún turista porque quizá tienen otra visión o quizá no, comparten lo mismo que ven los residentes de todo el año. Pero lo cierto es que han expresado varias necesidades, entre ellas la de viviendas, de manera que habrá que tenerla en cuenta cuando surja la posibilidad de algún nuevo barrio”, explicó el funcionario.

“Si bien es cierto que la mayoría de la gente ha planteado la necesidad de cloacas y pluviales, que por cierto escapan a las posibilidades de un presupuesto del Ente o incluso del Municipio y requieren de la asistencia de Provincia o Nación, es importante contar con los resultados de la encuesta para encabezar cualquier tipo de gestión respaldada en lo que la gente pide. Sirve sin duda para reforzar la visión municipal sobre las necesidades que hay”, sostuvo Avila.

Lo que también resultó positivo para quienes motorizaron la idea de consultar a los claromequenses es que en ningún caso hubo, en los formularios entregados a los vecinos y devueltos con las respuestas elegidas, agresiones o descalificaciones. “Fue todo muy propositivo, todas miradas que apuestan a cambios reales que quiere la gente. Incluso le gustó tanto al intendente que pensó en la posibilidad de replicarla en otras localidades. En la ciudad cabecera se dificultaría por la extensión que tiene Tres Arroyos y la cantidad de habitantes”, consideró el delegado.

Las plazas que vienen

El estado de las calles y otros espacios de uso público forman parte del 35,47% de las preocupaciones expresadas por los vecinos, divididas en arreglo y reasfaltado de calles 19,31%; juegos en las plazas 16,42%; cartelería 13,52%; veredas 12,56%; mobiliario de uso público como bancos y tachos de basura 9,66%; reforestación del Vivero 7,24%; bajadas accesibles a la playa 5,79%; luminarias 5,79%; plaza del Barrio Plan Federal 5,31%; y forestación urbana 4,4%. En este sentido, Avila estimó que la gente “no respondió al pasar, analizó los temas y describió puntualmente sus necesidades. Incluso en aquellos lugares donde veíamos adolescentes, los invitamos a que en algún renglón apuntaran la mirada de ellos acerca de qué entienden que falta en Claromecó para ellos”.

Pero además se vienen intervenciones concretas en paseos públicos. “Nos han pedido juegos para las plazas, y si bien es cierto que lo económico se complicó un poco a esta altura del año porque se presupuestan gastos y recursos pero después se producen incrementos en los insumos como el combustible o los sueldos, estamos trabajando para dar respuesta a esta demanda. Nos han pedido por la plaza del Plan Federal, y en el mes de marzo vamos a empezar a restructurarla, a hacerla a nuevo con veredas, juegos, luces, un cambio rotundo que ya conversamos con la gente de la asociación barrial. Y hemos empezado a trabajar en la plaza de Médano Verde. Hicimos las perforaciones para colocar unas 80 plantas para el perímetro de la plaza, y les estamos pidiendo a los vecinos que nos ayuden a armar el diseño y a comprar la bomba y las plantas. Además recibimos el plano de la plaza Héroes de Malvinas, en la que tenemos previsto avanzar también”, graficó.

Cabe señalar asimismo que una cifra del orden del 31,6% se inclinó por solicitar obras de infraestructura, como las mencionadas cloacas en un 28,82%; pluviales 17,64%; nuevas calles asfaltadas 16,5%; viviendas 13,52%; pavimento para la Costanera 9,41%; mayor extensión para la red de gas 9,3%; y ampliación de la red de agua 4,81%.

Un poco más del 10% de los encuestados se expresó a favor de que se controlen los usos y conductas privadas en distintos espacios, como el mantenimiento y limpieza de terrenos en un 43,63%; que exista un mayor control para lanchas pesqueras y tractores 25,45%; que se verifiquen los vehículos en talleres mecánicos 23,63%; y se intervenga ante casos de vehículos abandonados 7,29%.

Respecto de la limpieza de terrenos, Avila anticipó que “estamos armando un equipo para el mantenimiento y desmalezado de terrenos; vamos a contar para ese fin con una desmalezadora y un tractor, limpiaremos los lotes que sea necesario y cargaremos el costo a la partida que corresponda. Un costo mínimo pero costo al fin”.

Pavimento con presupuesto propio

Para el Presupuesto 2020 del Ente Descentralizado Claromecó, Carlos Avila anticipó a este periódico que tiene previsto destinar una partida del orden de los 8 millones de pesos para comenzar a reparar el asfalto de calles deterioradas. “Esto es algo nuevo y muy bueno. La idea es empezar por esas calles tan rotas de la zona de La Reserva, en un plan para los próximos cuatro años que, si no alcanza a cubrir todas, estará en un 80% más o menos. Además hay que tener en cuenta la dinámica de esos procesos, porque si con el nuevo gobierno se lograra destrabar el financiamiento de 17 millones que no llegó, se puede destinar el dinero del Ente a otras cuadras, y sumaremos otras nuevas. Pero ese fue un pedido concreto de la gente y es parte de nuestra visión, por eso si podemos y la economía se estabiliza, la idea es hacer a nuevo unas 4 o 5 cuadras anuales. Si hace 30 años que están dañadas, en 4 de gestión les podemos cambiar la cara. Y seguramente comprometeremos a Sánchez y a alguna autoridad para que nos dé una mano”, estimó.

Ya han hecho las averiguaciones acerca del costo del pavimento de hormigón, sobre las bases actuales que no están dañadas, y hay entusiasmo ante la posibilidad de que personal del Ente “haga el arreglo de cordones, colabore con personal para la elaboración del pavimento, y de esta manera se podrían hacer unas cuantas cuadras”. Al mismo tiempo, se buscará aportar a esos fondos lo obtenido mediante “cobranza de segunda vivienda, deudores morosos y otras contribuciones que se volcarán a cuadras nuevas en la localidad”, explicó Avila.

Turismo y servicios

Por otra parte y paradójicamente, tratándose de una localidad eminentemente turística, el apartado turismo se llevó un 7,43 por ciento de los planteos de los encuestados. Para Carlos Avila, esto obedece a que en realidad “cualquier demanda que se instala entre los vecinos de Claromecó tiene que ver necesariamente con el turismo. El arreglo de calles, el reencarpetado de las calles que están rotas desde hace tanto tiempo, el pedido de eventos fuera de temporada, cualquier tarea que se haga apuntando al embellecimiento, tiene relación con el turismo porque si bien tenemos nuestros habitantes permanentes, es la actividad turística el motor de la mayoría de las familias: empleados municipales, gente vinculada al comercio, a los servicios, la Policía, todos en definitiva trabajan en relación con el turismo. Por eso es muy positivo que participen en este tipo de consultas”, sostuvo. En este ítem, cabe señalar que se pidió generar eventos, en un 52% de los casos; mejoras en paradores, 35% y en los servicios bancarios, un 13%.

El 6,5% de los vecinos que contestaron el sondeo demandaron, en relación con dependencias públicas, una nueva oficina de turismo en un 42,85%; un centro cultural en el 22,85%; un espacio para la práctica de deportes en un 14,28%; un natatorio público en un 11,42% y estudios de nivel superior en un 8,6%. También pidieron por mayor seguridad, en un 3,53%, desglosado en un 43% que requirió la presencia de inspectores en la playa; un 42,1% que considera necesarios más policías y móviles; y un 14,9% que quiere más agentes de tránsito. Un 3% de los encuestados se expresó en torno a la salud, planteando que haya más profesionales en distintas especialidades en el llamado “Hospitalito”, y un 2,25% demandó un transporte público o combi.

Lo cierto es que más allá de los análisis que, en términos políticos, se abrieron a la consideración del público tras las últimas elecciones, no es descabellado pensar que al sentirse escuchados y convocados por primera vez a contar qué creen que debe cambiar en Claromecó, los vecinos hayan decidido expresarse también en las urnas. Y así, premiar la idea a través de un voto que resultó favorable, después de mucho tiempo, a la gestión vecinalista.