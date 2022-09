La saga de Julieta

LA PRIMERA NOVELA DE MELINA SOL GUAL ESTA AMBIENTADA EN CLAROMECO

La playa y el bosque claromequenses son los escenarios elegidos por la autora para darle vida a “Julieta quiso quedarse”, la primera novela que publica de un total de siete que lleva escritas en pocos años. Melina Sol Gual le contó a “El Periodista” todos los detalles de una obra que describen como atrapante y para la que ya prepara una segunda parte

Agosto 2022

Lectora voraz durante su adolescencia de Stephanie Meyer, la autora de la saga “Crepúsculo”, Melina Sol Gual es también una escritora prolífica. Acaba de publicar su primera novela, “Julieta quiso quedarse” - ambientada en un Claromecó que no nombra pero describe, y que define como su ‘lugar en el mundo’- pero ya tiene varias concluidas. Y va por más: a estas 500 páginas las ve como el punto de partida de una serie de nuevas historias que sin duda verán la luz pronto, al ritmo de su incansable vocación por escribir. Melina es profesora de Literatura desde hace unos años, es tresarroyense, y presentó su novela hace pocos días, editada con el compromiso y la calidad que ya son marca registrada del equipo de Caravana.

¿Cuándo aparece la escritura en tu vida?

Iba a la escuela y tenía un diario chiquitito que me habían regalado amigas para un cumpleaños; ahí escribía. Primero, escribía lo que me pasaba; después empecé a inventar cosas (risas). Ya a los 18 escribía con alguna idea de armar una novela. Aunque Julieta llegó a mi vida unos años después. Estudiaba psicología, y en lugar de estar pendiente de las clases, me la pasaba escribiendo, síntoma de que tenía dedicarme, como finalmente hice, a la literatura.

¿Pensabas entonces en la construcción de una obra, de un trabajo literario, o empezaste por otra cosa?

Casi todas las novelas que escribo se basan en sueños que he tenido; sueños de esos que te dejan como ohhh… Muy fuertes, realistas, vívidos, que me perturbaban tanto y los escribía. Me pasó lo mismo con Julieta. Y a los 18 años, en un cuaderno que tenía como diario, siempre tuve ese tipo de cosas, me pasó algo parecido con un sueño y empecé a escribir. Como hobby para entretenerme empecé a ampliarlo, a darle forma de historia. Y con el paso del tiempo, cuando les contaba a mis amigas lo que hacía, me preguntaban por qué no publicaba. Y la verdad es que me daba vergüenza hacerlo, sentía que me faltaba mucho por aprender. Creo que con los años y la confianza de los demás pude animarme.

Aunque no lo pensabas como algo para publicar, de todos modos le dabas una estructura, no era una escritura que solo fluía, de alguna manera la organizabas…

Sí, le daba una estructura de novela aunque lo hiciera para divertirme (N. de la R.: Melina muestra un libro manuscrito, ilustrado, con páginas y capítulos delimitados que hizo a sus 18 años), pensaba lo escrito como un libro, pintaba las páginas, les hacía dibujos…

Pasión e inspiración

¿ “Julieta quiso quedarse” es la primera novela que publicás?

Sí, pero no es la primera que escribo. Ya tengo otras seis. En estos 12 años que hace que escribo ya terminé siete novelas.

¿Cuánto tiempo y trabajo le dedicás a la escritura?

Depende de cada una; no suelo trabajar en una novela por vez, es todo un proceso y depende de la inspiración. A lo mejor tengo una idea que después va cambiando, o escribo un montón y de pronto lo leo y me doy cuenta de que no era lo que quería, y vuelvo a empezar… Tengo una relación complicada con la escritura, porque voy y vuelvo todo el tiempo. Por ahí digo ‘tendría que leer a tal autor para inspirarme’, es todo un proceso…

“Julieta…” me llevó cuatro años. Y creo que de todas es la que más trabajo me dio porque tiene muchos personajes, entonces era complicado seguir el hilo central de la historia, y a su vez darle continuidad a la historia de cada uno de los personajes. Encontrar la coherencia entre todo y terminarla me costó bastante trabajo.

Ahora vamos a volver a Julieta, pero mencionaste autores que te inspiran. ¿Quiénes son?

Uno va creciendo y va cambiando. Cuando era adolescente y empecé a escribir, estaba de moda el tema de los vampiros, que vino de la mano de la saga de “Crepúsculo”; su autora, Stephanie Meyers fue una escritora que marcó mi adolescencia y la que me inspiró la mayor parte de lo que escribí en esa época. Pero también me gustaba Suzanne Collins, la autora de “Los juegos del hambre”. Esas historias entre paranormales y románticas fueron un hito en mi vida. Antes de eso, leía casi únicamente policiales, a Conan Doyle, a Edgar Allan Poe…

Pero a medida que iba creciendo empecé a cambiar de pensamiento, a abocarme a historias más realistas. También disfruto de la ciencia ficción, en sí no me gusta un género determinado, me interesan casi todos. Y leo a mucha gente, depende del día que tenga.

¿Y lo que escribís también se orienta hacia esos géneros, cruza lo sobrenatural y lo romántico?

En la primera novela que escribí sí; en Julieta también, incluso escribí una novela de vampiros muy inspirada en Crepúsculo. Pero después, ya más grande, empecé a escribir más sobre la vida real; uno va cerrando etapas y cambia de gustos. Pero mi amor por todas esas cosas era tan grande que no quería que esto me pasara…

Es que sin duda es un mundo mucho mejor que el real… ¿Quién quiere volver de allí?

¡Claro! Pero uno va cambiando y suceden cosas. De todas maneras siempre vuelvo un poco a eso porque me encanta; a veces me cuestiono por qué, si eso no sale de las historias del chico y la chica que van a la universidad y se enamoran, pero me sigue gustando. Aunque leo otras cosas también.

Los primeros lectores

¿Quién o quiénes leían esos primeros trabajos tuyos? ¿Cómo empezaste a mostrar tu obra?

En un primer momento a mis amigos, primos y primas de mi edad o más chicos, a mis hermanos. Hasta que me animé a empezar a subir cosas a Wattpad, que es una plataforma donde confluyen muchos autores adolescentes. Recibía comentarios, cosas que me gustaban un montón, y creo que como yo tenía esa edad, me encontraba allí con el público al que estaba apuntando. Y cuando publiqué “Julieta…” también en Internet, hace cuatro años, en un concurso sobre amor sobrenatural y adolescente que buscaba ganar porque el premio era publicar la novela en papel, no gané pero sí logré muchos seguidores y comentarios, siempre entre ese público sobre todo adolescente.

¿En qué momento decidís entonces publicar tu primera novela?

No pasé por ese momento; se dio todo de otra manera. La editorial Caravana recién empezaba, Juan Pablo Salvaneschi -uno de los editores que la integran- era bibliotecario en una de las escuelas en las que yo trabajaba, y Virginia, la otra bibliotecaria, vino una mañana y me contó de la editorial y me preguntó por qué no les mostraba mis libros. Le dije que no, que no me iba a animar, que lo mío era de aficionada y lo iba a tener que acomodar mucho. Pasaban los días, ella veía que yo no hacía nada, y le comentó a Juan Pablo. El me esperó, me comentó lo que Virginia le había contado, y me ofreció leer el material. Lo conversé con mi familia, con mis amigas, me decían que me anime, hasta que finalmente decidí mandarle un PDF con la novela. Poco tiempo después, en la calle, Juan Pablo me tocó bocina mientras salía de la escuela para contarme que habían decidido publicarla. Era a fines de 2019, empezamos a trabajar y cayó la pandemia. Por todo lo que pasó decidimos tomarnos dos años para prepararla bien, y así salió.

Es una novela extensa, de más de 500 páginas. ¿Está ilustrada?

Sí, pero no son míos los dibujos; son de Leticia Oliva, ella leyó la novela y se inspiró para dibujar sin ninguna indicación mía, así que está su arte y el mío.

¿Quién es Julieta?

Julieta es una chica de veintitantos años; muy rebelde, valiente pero que no tiene tanta suerte como le gustaría. Decide mudarse, tras un par de problemas que tenía con sus padres y hermanos, y emanciparse, empezar de cero. Se va a vivir a un balneario cercano. Y al poco tiempo empiezan a pasar, en ese lugar, cosas que no entiende, que desconoce, que en un punto son sumamente irreales, pero de las cuales aunque quiera escaparse siempre queda en el medio. Y a medida que va descubriendo qué pasa en el pueblo, en su casa, con las personas que habitan allí, va descubriendo también quién es ella misma. No quiero spoilear (risas)…

Julieta y su lugar en el mundo

Ese lugar que elige Julieta es Claromecó, ¿verdad? ¿Por qué lo elegiste?

Sí, me inspiré mucho en ese lugar porque amo Claromecó, es como mi lugar en el mundo. Desde muy chica iba a pasar mis vacaciones, me encanta, soy re feliz ahí. Por eso me parecía que un lugar que quiero tanto tenía que estar vinculado con esta historia, sobre todo la zona de Dunamar como era antes, más bosque y más salvaje, y que me encantaba.

¿Hay personajes, historias reales de Claromecó que aparecen en la novela o es todo ficción?

Los personajes y sus historias son ficcionales, son creaciones mías. Pero las descripciones del lugar, la playa, las calles, son la realidad de lo que es Claromecó y Dunamar.

¿Es una historia coral? ¿Es Julieta la protagonista?

Es el principal personaje pero muy cerca de ella hay otros que tienen su importancia. Lo que me complicó escribir la novela es que la historia la cuenta en un capítulo Julieta, y en otros, otros personajes. Y son distintas las voces que nos cuentan la historia; de hecho a veces ella desaparece y son otros los que nos dicen qué está pasando.

¿La historia sufrió modificaciones hasta que se publicó?

Los chicos de la editorial me pidieron que amplíe un poco la mitología de toda la historia. Porque si yo la leo, entiendo todo el mundo de Julieta, ella habita en mi cabeza, pero cuando otra persona lo leyera, quizá le iba a faltar información. Por eso reconstruí todo lo que mueve a Julieta por detrás, las historias de los personajes… Y después se cambiaron algunas palabras, reglas de ortografía, cosas básicas. No son cambios profundos.

¿Y qué te pasó cuando viste el libro terminado?

Fue impactante. Y yo participé, pedí estar presente en el momento en que el libro nacía, pude incluso hasta coser algunos ejemplares, pegué las tapas, y fue algo muy emocionante recibir el primer ejemplar, porque después de tanto tiempo de soñarlo, verlo fue todo.

¿Qué esperás que pase ahora con “Julieta quiso quedarse”?

Me encantaría presentarlo en Claromecó, ojalá podamos organizar algo para mostrarlo en sociedad en las vacaciones de verano, porque es el lugar donde está inspirado y sería genial. Y lo que espero es que la gente que lo compró lo pueda disfrutar, que la historia le llegue. Quizá a no todo el mundo le guste la fantasía como a mí, pero espero que les llegue el amor, no quiero contar mucho más. Y que pase lo que tenga que pasar.

¿Cómo fue la devolución de tu entorno?

A todos les pido sinceridad extrema, y hasta ahora vengo recibiendo buenos comentarios.

¿Estás trabajando en otro proyecto?

Mientras estaba trabajando en la edición de Julieta fui avanzando en otra novela de amor, más realista, y me habían propuesto pensar en una segunda parte de Julieta desde la editorial. Hace poco tiempo encontré una idea y empecé por ahí.

¿Puede venir una saga de Julieta?

¡Ojalá que sí! Por ahora vamos con una segunda parte, después veremos…

La data: Editorial Caravana está en Alsina 42, en la web editorialcaravana.ar y en Instagram ed_caravana