La reina del tango

AGUSTINA GIULIANI, GRAN BAILARINA Y DISEÑADORA DE INDUMENTARIA

Agustina Giuliani es una reconocida bailarina de tango que, además de lucirse en cualquier escenario -hasta la calle misma- ha logrado que el género cobre un lugar de protagonismo en la agenda cultural. Y creó la línea de ropa Milongueras Bonaerenses. Más hermosa aún que su historia, es su forma de contarla

Diciembre 2022

¿Cómo comienza su fascinación por el tango?

Mí fascinación por el tango comienza casi inconscientemente, a mis 7 u 8 años pertenecía a una compañía de folclore donde también enseñaban lo básico del tango. Con mis padres y mis hermanas íbamos a las peñas (esas peñas de antes, hermosas) y recuerdo quedarme esperando que los bailarines de tango salgan a escena, esperaba en puntas de pie, pegada al escenario, apenas llegaba a ver, mis ojos quedaban justo al ras de las tablas y ahí sucedía la magia. El brillo, la mujer sobre zapatos altos, el vaivén de los movimientos, pero también la melancolía de su melodía me resultaba tan familiar como la casa de mis abuelos.

Diez años más tarde, y por esas cosas que tiene la vida, me encontré adolescente y madre soltera. Yo tenía 18 años. Aceptar esta situación, en el contexto social de esa época, el dolor y el miedo que me causaba afrontar esto, hicieron que poco a poco me introdujese en el tango.

Hoy puedo decir que esa nostalgia que tiene el tango me salvó, me aferré cómo quién se aferra a una mascota, comencé a aprender y a partir de ahí solo fue un viaje de ida. Con claroscuros, con sus luces y sombras, como es el tango. Pero ya no fui la misma. Ahora sí, mi fascinación fue más consciente de su significado y de su historia, que tanto se asemejaba a la mía, y ya nunca fui la misma de antes.

¿Hace cuántos años baila?

En el año 2023 se cumplen 10 años que bailo tango. Una década colmada de emociones, de sueños y frustraciones, una década de aprendizaje, de errar y seguir, de superación y de dolores en los pies.

¿Dónde aprendió a bailar tango?

Comencé dando mis primeros pasos con Chalo Menjolou y su hijo Luciano en Tres Arroyos. Poco tiempo después, mi inquietud y mis ganas de sumergirme hicieron que comenzara a viajar a tomar clases con diferentes profesores de las ciudades vecinas.

Al poco tiempo me otorgaron una beca para CITA (Congreso Internacional de Tango Argentino) en Buenos Aires, donde los aprendices pasamos 6 horas diarias durante una semana instruyéndonos con los mejores maestros del mundo. Cada año, con muchísimo esfuerzo y por supuesto con la ayuda de mis padres quienes se quedaban al cuidado de mi hija me hacía presente en CITA. Las clases de estos grandes profesionales me abrieron un mundo de aprendizaje, comprendí la tecnicidad de su baile e hicieron que encontrara mi propia identidad al bailar.

¿Da clases para personas que quieran comenzar a aprender?

Todo aquel que quiera aprender a bailar puede hacerlo. Las clases se dictan en el Centro Cultural La Casona, ubicado en Rivadavia 641, los días miércoles 19.30hs.

Para quienes nunca experimentaron el placer de bailar tango les cuento que comenzamos desde el inicio por lo cual no es necesario que tengan conocimientos previos, así como tampoco es necesario asistir en pareja.

Las clases son muy dinámicas y divertidas, donde generamos el intercambio con nuestros pares desde el abrazo y el movimiento. Es un baile social que nos permite la interacción constante con el otro y con la música.

Todos y todas pueden sumarse a las clases donde serán siempre bienvenidos.

Tango generoso

¿Participó de torneos o encuentros milongueros a lo largo de su trayectoria como bailarina?

El tango me ha llevado a lugares impensados, lugares a los que jamás creí pertenecer. Pero como el tango es tan generoso, un día te encuentra desafiando tus propios miedos para dar lugar al crecimiento. He asistido a incontables festivales y competencias de tango de toda la región.

Mi mayor éxito fue haberme consagrado ganadora solista de Tango Champs edición 2020. Una competencia internacional que se emitía desde Miami durante la pandemia. La misma era virtual y contaba con jurados de gran nivel, muchos de ellos habían sido mis maestros.

Presenté un solo de Adiós Nonino por el quinteto de Astor Piazzolla y con la ayuda de Emiliano Videla de hizo la magia. A medida que íbamos pasando de ronda y llegábamos a cierta instancia disponíamos de un equipo de coaches que nos ayudaban a desarrollar nuestro baile y lograr objetivos. Ellos fueron Fernando Gracia y Sol Cerquides. En la final éramos 4 bailarines solistas, Cristian Cerezo (Colombia), Bárbara Ferreira (Argentina) Agustín Agnez (Argentina) estos dos últimos se consagraron campeones mundiales de tango pista 2021.

El público me eligió ganadora y por elección del jurado obtuve el tercer puesto. Fue una experiencia maravillosa de la que solo puedo agradecer.

¿Qué anécdotas tiene más presentes o recuerda con cariño?

Una de las anécdotas más fuertes que viví fue en marzo de 2020, Fiesta Provincial del Trigo, previa a la pandemia. No habíamos sido convocados para bailar en el escenario mayor y entonces decidimos bailar a la gorra en la calle, bien cerquita de la gente. Una lona, un parlante y un compañero con experiencia y simpatía.

La gente comenzó a acercarse, recuerdo que había mucha, entre ellos niños y niñas sentados en el piso disfrutando de nuestro show. Nuestro único deseo era contagiar a la gente de tango, pero también pasábamos la gorra y ahí nos dábamos los lujos de detenernos a ver las personas a los ojos. Era increíble. Recuerdo un abuelo muy mayor emocionado, y un padre con sus hijos con ropa de trabajo que nos dijo con vergüenza y humildad "muchas gracias, nunca había visto de cerca dos bailarines de tango”.

Al finalizar la jornada decidimos contar el dinero y había cerca de 300 billetes de 10 pesos y de 20 pesos hechos bollitos o enrollados y aunque lo recaudado no era mucho, de hecho, no nos alcanzaba ni para costear los gastos, esto daba cuenta de que por allí habían pasado 300 almas que se habían detenido por decisión propia, que de alguna forma ese papel era la muestra de aprobación de que nuestro show les había gustado. Entonces dijimos, lo logramos, pudimos contagiarles nuestro tango... Fueron 300 almas.

Fue una de las noches más hermosas que viví, la calle, lo popular de este baile nos recuerda cómo nació, gente que quizá no va a un teatro pero que de repente se topa con una pareja de bailarines y se queda impactada como esa niña que fui un día.

Ropa para la milonga

Tenemos entendido que comenzó una línea de indumentaria tanguera llamada "Milongueras Bonaerenses" ¿Cómo surgen las ganas de comenzar con esto?

Este nuevo proyecto de diseño y confección de indumentaria para bailarinas se dio de forma muy natural.

Todo comienza en mis inicios cuando la vestimenta era un tema a la hora de salir a escena, eran tiempos difíciles y entonces yo recorría las ferias americanas en busca de telas para hacerme mis propios vestidos. Al principio eran un desastre, pero casi ni se notaba.

Con el paso de los años empecé a incursionar cada vez más en el tema. Era aprender a coser o salir a la pista siempre con el mismo vestido. Luego de algunos años, ya un poco más canchera en el tema, mis amigas bailarinas Karo Pizzo y Paz Giorgi comenzaron a insistirme para que empiece a confeccionar para vender. Dudé mucho de encarar algo tan grande.

Pero en diciembre de 2021 y de forma repentina me tocó despedir a mi papá, a quien tanto amaba. Eso me hizo reflexionar sobre nuestro paso por este plano y nuestros roles en la vida. Entonces renuncié a mi trabajo de oficina y con esa paga compré telas para darle inicio a este proyecto.

Conversando con mis amigas, una de ellas me dice "ese conjunto es muy yo” y enseguida pensamos hay que hacer cada diseño pensando especialmente en el estilo personal de cada una de nuestras amigas bailarinas que han sabido llenar de arte al tango de la provincia con su maravillosa forma de ser. Entonces surgió la colección Milongueras Bonaerenses. Quienes representan diferentes puntos de la provincia como Juárez, San Cayetano, Tandil, Azul, Mar del Plata, Bahía Blanca, entre otras.

¿Cómo pueden contactarse con usted quienes deseen adquirir sus diseños de indumentaria o para sus clases de baile?

Quienes deseen adquirir algún diseño pueden contactarse por redes sociales Facebook o Instagram -Agustina Giuliani-.

Siempre me encuentro con el centímetro colgado en mis hombros dispuesta a tomar medidas para confeccionar por pedido a gusto y piacere de cada cliente. Creo imprescindible que la energía de cada una cambia cuando lucimos algo que nos hace sentir más lindas y cómodas. Ese es mi rol aquí y ahora en este camino del diseño y confección, hacerlas brillar tanto como se pueda.