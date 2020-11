La plata hace la felicidad

UNA LINEA DE JOYERIA CONTEMPORANEA UNIO AL PLASTICO GONZALO DUPORT Y AL ARTESANO LUCIANO DE CORTAZAR

La platería criolla de uno, y la pintura del otro, han alcanzado renombre mucho más allá de Tres Arroyos. Los unieron lugares y personas en común, y finalmente Luciano de Cortazar y Gonzalo Duport concibieron una primera línea de joyas exclusivas que ya adquirieron vuelo propio y llegaron incluso a Europa. Las presentaron con “El Periodista”, en una charla interesante y distendida

Noviembre 2020

¿Cómo surgió la idea de poner en marcha una línea de joyería contemporánea desde Tres Arroyos?

Gonzalo: Todo arrancó, básicamente, por una remera (risas).La historia es así: Luciano y yo forjamos con el tiempo una amistad muy linda, que se fue dando casi naturalmente por la coincidencia en lugares y personas que teníamos en común.

En cierta oportunidad, haciendo un trabajo de pintura en la inauguración de una cervecería local, uno de sus hijos se acercó a ayudarme. Salió el tema de poder hacer un dibujo, un diseño en una remera para él. Como quien no quiere la cosa surgió la idea recurrente de trabajar en algo juntos, en base a la relación que entablamos.

Luciano: Reuniéndonos a comer y en medio de charlas informales, la idea tomó sustento de a poco. Intercambiamos visiones respecto a cómo llevar a cabo cosas diferentes vinculadas con el arte, gestando un suerte de “alianza” sin que esto implique la creación de una marca registrada. El objetivo fue ayudarnos, potenciarnos, sin perder la esencia individual. Quiero aclarar además que en su momento le retribuí el regalo a Gonza, realizando un cuchillo en forma de pincel (risas).

Gonzalo: Salió este proyecto, que desde hace ya varios meses venimos desarrollando. Hasta aquí la evaluación arroja un resultado muy favorable. Es increíble lo que aprendimos y la evolución del proceso que pusimos en marcha desde su inicio. Venimos cada uno con perspectivas diferentes desde lo artístico: lo mío refiere a la plástica, acostumbrado a los murales, las exposiciones o salones y Lucho apunta lo suyo a la parte artesanal en el plano de la cuchillería, más bien relacionado con lo campero.

Dos mundos diferentes que confluyen en este proyecto…

Luciano: Tal cual. Si bien a mí también me gusta trabajar en platería urbana, la actividad principal a la que me dedico está ligada a lo criollo. Mi estilo de vida se relaciona con ese ámbito: vivo en una quinta, ando a caballo, siempre estoy en contacto con el campo. Por eso me interesó el desafío, porque salía de lo conocido y me empujaba a buscar algo distinto.

¿Por qué entendieron que en la joyería contemporánea podían encontrar el punto de fusión entre ambos?

Gonzalo: Hemos reflexionado acerca de eso en varias ocasiones. Desde mi lado, crear diseños para un elemento, en este caso la joyería, implicaba un desafío. Fuimos armando, pensando, creando, analizando bocetos. Cada uno aportaba y sugería en la tarea del otro, aunque a mí me tocara la parte del diseño y a Lucho el cincelado y posterior armado. Fue todo un proceso de trabajo para encontrar el punto justo respecto a qué producto queríamos lograr y luego mostrar.

Por ello es que confeccionamos una primera edición de diez piezas únicas, pero ya estamos imaginando el lanzamiento de la segunda. Considero que a los dos nos abrió un abanico de posibilidades creativas. Queremos vivir de lo que nos gusta hacer, y pensamos que ésta puede ser una buena punta de lanza para eso.

Luciano: En mi caso, probé diferentes técnicas de trabajo artesanal para la terminación de las joyas (calado, soldado sobrepuesto) pero la que mejor resultó fue la del cincelado. Allí me sentí más cómodo, a punto tal de que la primera pieza que confeccionamos bajo este método quedó lista para la venta. A partir de este logro salieron las otras nueve, pero llevó un buen tiempo encontrar la forma adecuada, para alcanzar la expresión que Gonzalo había ideado o quería transmitir.

Gonzalo: Insisto en que cada uno fue aportando al trabajo del otro. En algunas ocasiones me ayudó la perspectiva de Lucho para afinar los diseños y lograr líneas más simples, expresivas o abiertas; mientras que por mi parte le sugerí a él la alternativa de conseguir un producto terminado más refinado con un acabado distinto, pero que no pierda su impronta. Vale destacar que nos divertimos mucho haciéndolo, apostando a un producto jugado, nuevo y diferente, y que también proporcione la alternativa de comercialización.

¿Cuál es el hilo común que sigue la línea de la primera edición?

Luciano: Cada uno de los objetos de la edición sigue la línea de la primera pieza presentada, pero también cuenta con sus particularidades. No solo estamos trabajando en el diseño y elaboración de dijes de joyería, sino que apuntamos a una serie un poco más diversificada, que incluya aros y anillos. Quisimos presentar el primer producto para testear qué tipo de repercusión generaba en la gente, y luego sí poder avanzar en otras ideas. El objetivo es hacer cosas distintas, no quedarnos con algo igual o en la repetición de modelos. Hemos numerado todas las piezas según el orden en que salieron y con nuestra firma puesta, para que queden grabadas en el metal.

Y a propósito, ¿cómo fue la repercusión generó en el público local este lanzamiento, obligadamente virtual por la pandemia?

Gonzalo: Tuvimos una repercusión notable. Colapsaron nuestros teléfonos celulares; la verdad fue increíble. La reacción del público ante el lanzamiento de la primera colección nos sobrepasó. Hicimos una primera aproximación por Facebook y luego continuamos en vivo por Instagram. No pararon de llegar notificaciones y mensajes manifestando interés.

No solamente sumamos seguidores cada uno por nuestro lado, sino que los hemos intercambiado, por lo que esta alianza que mencionábamos anteriormente se potencia. La alternativa de las redes nos sirve como herramienta de comunicación, y tratamos de aprovecharla desde ese lugar.

Luciano: Todos nos brindaron un mensaje alentador, muy satisfactorio. Pero también estamos verdaderamente conformes con las ventas, debido a que en el mismo día del lanzamiento logramos que nos compren cuatro dijes apenas en un rato. Se sumaron a la presentación amigos, pero además personas que ninguno de los dos conocía. Hubo compradores de otros países (Gonzalo tiene contactos en Dinamarca y para allí se irán dos piezas) y también de la provincia de Chubut.

Gonzalo: El objetivo es no solamente vender la colección en forma privada, sino también colocar nuestro producto en las tiendas de los museos o galerías, por ejemplo. Por un lado, no fue fácil encontrar un precio que se ajuste al mercado local; pero tampoco nos quedamos solo con eso, sino que al tener referencia en Dinamarca pretendemos sumar líneas de venta allá, aprovechando los contactos existentes.

¿Con qué material trabajaron en esta nueva colección de joyería contemporánea?

Luciano: Trabajamos con plata 925, partiendo desde el proceso de fundición, laminado, hasta el cincelado y el pulido.

No hay demasiadas referencias o antecedentes de una idea similar a ésta al menos en Tres Arroyos…

Luciano: Creemos que no, y por eso se dio la alianza entre ambos. Queremos llevar la bandera del trabajo de los artistas y artesanos de Tres Arroyos hasta donde sea, siempre con la premisa de ofrecer algo nuevo, inédito.

Gonzalo: Nos encantaría que crean en este proyecto y nos apoyen adquiriendo las obras. La colección lleva el nombre #No todo da lo mismo y los interesados en conocerla o adquirirla pueden contactarnos a través de Instagram (@gonzaloduport y @lucianotierrafirme).