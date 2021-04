La lengua del abuelo

PASAPORTE - ALFREDO LABORDE PROFUNDIZO SUS ESTUDIOS DE EUSKERA EN EL PAIS VASCO

El euskera es una de las lenguas más antiguas del mundo. Se habla en los pueblos del País Vasco, y también se estudia en la llamada Diáspora –vascos y sus descendientes que viven en otros países-. Impulsado por sus raíces, Alfredo Laborde fue avanzando en el aprendizaje de este idioma, que enseña en el Centro Vasco local, y fue a perfeccionarlo a la tierra natal de su abuelo

Muy cerca de la frontera de España con Francia se extiende el llamado País Vasco, un emplazamiento en territorio ibérico con una economía próspera y características particulares en su cultura lideradas por su lengua propia, el euskera, totalmente diferenciada del idioma castellano. Un idioma ancestral, de los más antiguos de Europa que estuvo a punto de extinguirse. Euskal Herria, al igual que Cataluña es protagonista de movimientos independentistas buscando convertirse en estados soberanos. Allí viven unos 3 millones y medio de habitantes y se estima que hay otros tantos en el mundo, mientras que en Argentina un 12 por ciento de la población proviene de ese origen.

Tres Arroyos tiene una numerosa comunidad de origen vasco, con un centro que congrega a los descendientes ofreciendo propuestas culturales y gastronómicas, además de ser gestor junto al municipio de la Plaza Vasca ubicada sobre la Avenida Constituyentes. Por esa sede han pasado varios profesores que impartieron conocimientos del euskera a los interesados y desde hace 5 años ejerce esa actividad Alfredo Laborde.

Con él conversamos tras haber cumplido el sueño de conocer el país de sus mayores, del que retornó hace dos meses después de adquirir experiencias que perfeccionaron aún más el conocimiento del idioma, costumbres, cultura y desarrollo de Euskal Herria.

“Mi bisabuelo nació en San Sebastián y de allí viene mi origen vasco. Estuve estudiando el idioma durante 7 años en un programa llamado ‘Euskera en el Mundo’ (Euskara Munduan) organizado por el gobierno vasco y extendido en Argentina a través de FEVA, que es la Federación de Entidades Vasco Argentinas. Nos conectábamos a una plataforma online que cada semana incluía nuevos trabajos para avanzar en ejercicios gramaticales, vocabulario y conversaciones con profesores que van enseñando y corrigiendo errores. Se dio la oportunidad de que me asignaran una beca para viajar allá y durante 7 semanas profundicé conocimientos. Y junto todo ese aprendizaje la posibilidad de visitar lugares típicos, instituciones e incluso ser recibidos por el lehendakari o presidente del gobierno vasco, Iñigo de Urcullu”.

El apasionamiento de Alfredo, a quien suelen llamarlo “Gorria¨, colorado en euskera, es tal, que en tramos de la entrevista se emocionaba por los recuerdos invadido por ese entrañable cariño que siente por el país de sus mayores. Caminar por las calles del antiguo reino de Navarra, en lo que ahora son las provincias de Alava, Bizcaya, Guipuzkoa y la propia Navarra, le cumplió un sueño.

Emociones y libertad

“Hasta entonces conocía personas que por años nos habíamos tratado a través de la pantalla de una computadora y encontrarnos personalmente fue una alegría. De esta zona del mundo fueron dos chicas uruguayas, un chileno y ocho argentinos. Nos llamaban de los medios para hacernos notas y se sorprendían por el buen nivel de conocimiento del euskera que teníamos. Es bueno señalar que destacábamos que hay unas 200 casas vascas en el mundo y la mitad de ellas está en la Argentina, lo que indica con claridad la recepción que tuvo nuestro país hacia sus inmigrantes. El viaje tuvo un componente emocional muy fuerte. Cuando íbamos llegando a lugares que yo conocía a través de los estudios, sentía una conmoción muy íntima que hasta me impedía expresarme. A algunos les llamaba la atención y me preguntaban si no estaba contento, pero en realidad estaba contenido por tanta emoción”, contó Alfredo.

¿Y qué cosas advertiste sobre Euskal Herria y su gente?

Ellos tienen un nivel de vida mucho mejor que el nuestro. Estábamos viviendo en un pueblo de 6.000 habitantes llamado Lazkao, que a traducción española deriva en Lazcano. Totalmente pavimentado y provisto de todos los servicios, con barrios sin hacinamiento. Allí está la fábrica de ómnibus Irizar, que exporta al mundo; también hay industrias que producen vagones ferroviarios. Y en ese valle de pueblos cercanos y pequeños hay una fábrica de grúas “Jaso”, como la que pudimos ver en Tres Arroyos en la obra del edificio ABC. Obvio que los alcanzó una cierta crisis económica que generó el Covid, pero no por ello han perdido pujanza”.

En algunos medios han calificado al País Vasco como “la Alemania de España” por la importancia de su industria pesada. La prosperidad se refleja en los ejemplos que nos dio Alfredo, pero también en fábricas de elementos de seguridad gasífera con liderazgo mundial o puertas blindadas, en pequeñas compañías híper especializadas que se han convertido en referentes del mercado internacional.

¿Cómo es la relación del vasco con el español, teniendo en cuenta las gestas y enfrentamientos libertarios?

Hay una buena relación en el ámbito más que nada del pueblo. Un vasco quiere ser libre pero no siente odio hacia el español. Pero en realidad tiene una cultura e idiosincrasia propia y quiere vivirla en total libertad. No se va a dar en lo inmediato el final de esa disputa que ha costado muchas vidas, antes con la presencia de los etarras, hoy debilitados porque la gente no quiere más violencia y disueltos como organización en 2018. Dependiendo totalmente de Francia o de España, ya se ha visto cómo experimentaron el dominio de uno y otro. Se les ha prohibido hablar en euskera en algunos años y lo que se busca finalmente es la autorización de un referéndum y posteriormente las elecciones. Pero el País Vasco y Cataluña son el motor económico de la economía española y el gobierno central no está dispuesto a perderlos. Por otra parte, al etarra se lo ha calificado como un hombre violento y no es tan así. Entre otros hechos les adjudicaron las explosiones en la estación terminal madrileña de Atocha, cuando en realidad fue un atentado de una organización islámica.

¿En qué porcentaje se hablan los dos idiomas?

En la vida común de los pueblos vascos la mayoría habla en euskera, un idioma que a diferencia del español no contiene las letras C, V y Ñ. En las grandes ciudades como San Sebastián y Bilbao, que son destinos turísticos, la situación es distinta porque los visitantes entienden el idioma español.

¿Hay vestimentas típicas?

Son las que usan para las fiestas, los santorales y los también famosos carnavales, aunque últimamente no se pudieron hacer por la pandemia, al igual que las tamborradas. La ropa tiene mucho que ver con el mundo rural, con vestidos largos para las mujeres y prendas del campo para los hombres. Se destaca siempre la txapela, más conocida aquí como la gorra vasca, de origen francés y adoptada por el País Vasco, con algunas diferencias en la forma de colocarla en la cabeza.

Otra característica destacable del lugar es su famosa cocina vasca.

Con respecto a nosotros comen menos carne vacuna. Consumen carnes blancas y todo lo que sean frutos del mar como bacalao, salmón, merluza, sopas de ajo, txistorra y embutidos como las morcillas en distintas variedades. Son muy gustosos los “pintxos” salados o dulces. Suelen acompañar con vinos propios de buena calidad generados en Alava, pero llama la atención que también comen con sidra, a la que en el idioma local llaman ‘sagar’ que quiere decir manzana. Como ejemplo, el apellido Sagardoy muy conocido entre nosotros, significaría manzanal. La sidra no tiene el nivel de gas que le aplican acá y es un poco más amarga. Consumen también un licor que se llama Pacharán. La cultura musical tiene muy buenos exponentes con instrumentos propios del lugar, algunos de percusión. Y si recuerdan al famoso grupo “Mocedades”, parte de ellos eran las hermanas Uranga, de familia vasca.

A través del mar

Referíamos también en la charla a otras tradiciones de Euskal Herria que atravesaron el mar y fueron adoptadas en Sudamérica como la pelota vasca que dio lugar a los trinquetes donde se juega pelota mano, xare o share (con una especie de raqueta) y paleta. Y también esas competencias de los hacheros o el levantamiento de piedras, que aunque no se han visto aquí son muy famosos allá.

“Son deportes de pueblos rurales que no tuve la oportunidad de ver, pero son muy tradicionales y actualmente se siguen practicando”.

¿Se observa una estrecha relación en los componentes de una familia o caen en los distanciamientos que en algunos casos da la modernidad?

Como en todos lados, pero llama la atención que muchos hijos ya de edad, aún viven con sus padres. La gran mayoría estudia en el País Vasco, que tiene un buen sistema. En minorías se forman en Madrid o Barcelona. Hay libros que se editan en euskera y otro material similar en castellano.

¿Conociste San Sebastián?

Fui en un paseo de un día. La ciudad está junto al mar, con un nivel económico alto, muy buenos edificios, gente que viste muy bien, mucho turismo y es sede del famoso Festival Internacional del Cine.

Bueno será poder aplicar en enseñanza estas experiencias tuyas en Tres Arroyos…

Seguro. El Centro Vasco de Tres Arroyos, en sus 22 años ha tenido como profesores del idioma euskera a Andrés Monteagudo y Mariana Erneta, que estuvieron también en aquel país. Yo doy clases desde hace 5 años y recomenzaré las actividades en este mes. El idioma es madre de la cultura vasca, porque de él se desprende todo. No es fácil que se acerque mucha gente a aprenderlo, pero siempre tenemos un grupo interesado. También me gusta dar charlas sobre el idioma y ya lo hice en Cascallares, Claromecó y Gonzales Chaves. Así que estoy dispuesto a continuar con eso si me invitan.

¿Cuál fue el momento más emocionante que viviste allá?

El día antes de mi regreso. Con una compañera de San Nicolás de los Arroyos, con la que entablamos una muy buena relación nos dimos cuenta que el sueño que habíamos ideado tantos años, se terminaba. Su madre nació en Bilbao y la acompañamos hasta la casa donde se produjo su llegada al mundo. La amistad siempre fue muy cercana al compartir previamente los estudios y se fortaleció más en el País Vasco, por lo que la despedida con el grupo fue muy emotiva.

Hubo también muchos momentos felices.

Aunque parezca mentira, el más grato se produjo cuando fui a una taberna y pedí una bebida en euskera y me contestaron en el idioma, lo que me puso muy feliz porque me sentí como si fuera uno más de ellos. Son esas conexiones que se produjeron en los pocos momentos de ocio que nos permitieron conectarnos y conversar con la gente en su idioma. Hay un 30 por ciento que sabe lo que es la Diáspora vasca en el mundo y cómo los recepcionó Argentina. De todos modos advertí un desconocimiento de lo que es nuestro país. En cambio nosotros fuimos preparados en lo que respecta al territorio, los dialectos del euskera que se hablan, la geografía del lugar y demás.

En suma, el viaje te fortaleció en lo que fue una decisión correcta e importante en tu vida, que fue dedicarte al conocimiento del idioma.

Cuando vos aprendés un idioma, no solo es conocer una lengua sino también conocés una cultura, te nutrís de otras realidades y además es una herramienta para unir a los hombres.

Hay deseos de volver…

Seguro. No será fácil por la disparidad económica entre el euro y el peso. Yo tuve la fortuna de ir con una beca que cubrió casi todos los gastos y no sé si se dará en el futuro una oportunidad similar. Un pequeño café vale dos euros y si hacés la conversión a casi 400 pesos de nuestra moneda dudás en gastarlo. En Argentina la FEVA y el Instituto Etxepare hicieron mucho para que pudiéramos ir, por lo que estoy muy agradecido. Mientras tanto sigo practicando y mejorando el idioma en cursos y videos por Internet para seguir en permanente contacto con esa cultura.

Se dice que en el transcurso del tiempo, el uso de los dos idiomas y dialectos en el territorio ibérico hizo que se “prestaran” algunas palabras entre ambos. Por ejemplo, los que hablamos el idioma castellano aplicamos del euskera palabras como aquelarre, izquierda, alud, muñeca, chatarra, cencerro y algunas más. Y esa cultura vasca, ha invadido el mundo con la gastronomía de varios cocineros que han logrado sus estrellas Michelin, con platos muy bien logrados y tradicionales de allí, como las preparaciones del bacalao al pil pil o los chipirones en su tinta, provenientes del mar Cantábrico. Visitar Bilbao y pasear por el borde de la ría permite llegar a las famosas 7 calles, en el corazón de la ciudad. Por otra parte, ¿imaginan a un hombre levantando una piedra de 329 kilos? Eso solo se vio en el País Vasco, en sus competencias de fuerza. Algunas particularidades de un rincón del planeta que ofrece muchos paisajes bellos y una cultura distinta y tan rica como tantas en el mundo.

Alfredo “Gorria” Laborde aprovechó y disfrutó esta oportunidad única que le ofreció el destino y espera volver. Bien se dice por ahí que si tienes un amigo vasco, tienes un amigo para toda la vida. Y allá quedaron unos cuantos.