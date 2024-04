“La gente es parte de mi gobierno”

PABLO GARATE Y SU PRIMER ANIVERSARIO DE TRES ARROYOS COMO INTENDENTE

Se define como un vecino común con el que tuvieron “un gran gesto de amor” al votarlo para que sea jefe comunal. En esta charla con “El Periodista”, Pablo Garate repasó los primeros tres meses al frente del Municipio, su vínculo con la Provincia, el contexto de ajuste nacional, la relación con la oposición y las obras que planea

Abril 2024

Fue concejal, diputado provincial, titular de la dependencia local de ANSES, presidente del club Colegiales y también del FONCAP, un organismo nacional destinado a favorecer a emprendedores. Pero es la primera vez, en estos 140 años que cumple Tres Arroyos el 24 de abril, que Pablo Garate encabezará los actos como intendente municipal. “Es mi primera vez para todo, para la Fiesta del Trigo, para las 24 Horas de la Corvina Negra…” dice a “El Periodista”, sentado en el despacho de Rivadavia 1. Los primeros tres meses de gestión tuvieron de todo: problemas climáticos, tragedias en la vida de varios vecinos, un contexto nacional de profundo ajuste y uno provincial que busca recomponerse tras esas medidas, y una premisa que parece no ser negociable para lo que podría llamarse el “estilo” de Garate: estar.

La noche en que supiste que ibas a ser intendente de Tres Arroyos probablemente te hayas planteado cuatro o cinco cosas sobre las que dijiste “tengo que arrancar por acá”. ¿Te acordás cuáles eran?

En realidad, las que ya veníamos diciendo y creemos que todavía son parte… La guardia pediátrica siempre fue auténticamente una cuestión que queríamos, que queremos resolver, porque en realidad dimos un primer paso y queremos ir por más. En eso no hay ninguna duda. A mí me interesan muchos temas que son estructurales de la ciudad, como la vivienda, un tema complejo, difícil en esta situación porque con la incertidumbre económica que vivimos es difícil encarar planes o programas de vivienda grandes. Por eso queremos terminar las 120 viviendas como para que efectivamente se pueda mostrar que dimos un pasito, entregarlas de manera transparente. Y estamos detrás de lanzar en los próximos meses un plan de lote accesible, más accesible del que existía, porque me parece que esto es importante para que se comience a ver una situación diferente en estas cuestiones. Hay algunos inconvenientes, no hay recupero de los planes, eso es necesario.

También me preocupa la salud, desde el primer momento, no solo la guardia sino el sistema en general. A la situación salarial que tienen los trabajadores la comprendemos, pero diríamos que también somos un poco rehenes de lo que venía pasando para atrás, porque la verdad es que sentimos que los trabajadores de la salud en general no han sido respetados y dignificados de la manera que corresponde y tal vez nosotros no lo podemos hacer de un día para el otro, por eso tenemos que ir trabajando en una cuestión de paciencia y lentamente ir viendo cómo acomodarnos. De hecho, a los trabajadores municipales les pudimos dar un aumento en el inicio del 22%, que muchos estaban contentos porque se lo dimos de una sola vez, haciendo un gran esfuerzo.

Y queremos transporte público; yo no abandono esa idea, ni mucho menos. Estamos trabajando sobre ese tema. Pero obviamente el transporte público, sin subsidio del Estado, como ocurre en todos los países del mundo, es difícil, es casi inviable, aunque nosotros vamos a seguir trabajando la idea y teniendo reuniones.

Y en tren de esa cuestión, estamos con este leasing que esperamos que el Concejo Deliberante apruebe, porque en definitiva todos coincidimos en que necesitábamos combis (N. de la R.: el Legislativo aprobaba el leasing al cierre de esta edición). Obviamente también está la seguridad, entre todas esas cosas que nos preocupan.

¿Y creés que han ido pudiendo dar respuesta a estas primeras líneas de trabajo? ¿Hay algo que te queda en el pendiente inmediato y que por alguna razón no se puede profundizar?

Yo siento que en todos esos temas dimos un pasito; pero si me lo preguntás creo que hemos trabajado mucho pero quizá no se ve tanto en la seguridad. Hicimos una movida de funcionarios policiales, principalmente porque los queríamos de Tres Arroyos, para que conozcan el territorio, y esa era una decisión que teníamos y que se pudo cumplir.

Ahora estamos trabajando también en el Centro de Monitoreo de Tres Arroyos que está muy atrasado con respecto a otros municipios; por ejemplo, no tiene inteligencia artificial. Queremos avanzar en la posibilidad de contratación o leasing para mejorarlo, enfocándonos en una mayor tarea de prevención, para poder detectar patentes, rostros, todas esas cosas que no tenemos.

Esto es importante. Y tal vez lo siento porque pasaron hechos delictivos que nosotros no ocultamos, la inseguridad para mí no es una sensación. Son vecinos que sufren y que le han robado. Y todos los vecinos a los que les ha pasado algo saben que recibieron un mensaje mío, pero no un mensaje de ‘bueno, qué te robaron’, sino poniéndome a disposición, buscando en las cámaras, preguntando qué podemos hacer nosotros.

De hecho colaboramos desde la Municipalidad tanto con la Justicia como con la Policía para que se esclarezcan algunos de los hechos, porque entendemos que ese es nuestro rol, estamos mucho en el día a día con la gente, que nos cuenta cosas, y algunas hemos podido esclarecer. Me preocupa la seguridad pública, quiero que Tres Arroyos viva tranquilo y haré lo que sea necesario para lograrlo.

Un tema pendiente tiene que ver con el agua y el saneamiento en algunas zonas…

Estamos trabajando en un estudio para empezar a tener plasmado el proyecto de cloacas tanto en Ruta 3 Sur como en Santa Teresita y La Aceitera. Y tuve una reunión virtual por el tema de la red de agua corriente de Tres Arroyos, que sabemos que es una obra de una envergadura muy grande, se habla de unos 13.000 millones de pesos. Pero yo le digo a la gente que vamos a seguir teniendo pérdidas de agua, pozos en las calles, porque hay una desidia de 80 años en términos de inversión en la red de agua corriente. Hubo momentos en que la red no necesitaba tanta inversión porque no estaba en esta situación, pero acá tenemos una obra que tiene 80 años en algunos lugares y que por lo menos los últimos 20 y pico largos, no hubo inversión importante. Lo que cuesta la obra es poco más de la mitad del presupuesto de toda la Municipalidad. Y pasó mucho tiempo; es verdad que la gente me dice ‘no tengo presión, hay un pocito en la puerta’, y se va arreglando, pero lo cierto es que acá ha faltado planificación e inversión.

Por eso estamos también avanzando en la elaboración de un plan director que exponga y permita resolver las debilidades y fortalezas que tiene la red en general, la Planta Depuradora y demás, porque para mí eso es un tema estructural.

Y en los próximos meses vamos a conectar la obra que se está haciendo, el anillado financiado por la Provincia, pero hay que decir que vamos a seguir teniendo roturas, pérdidas y pozos en las calles porque lamentablemente la obra que hay que hacer es muy grande e insume muchos recursos, y la Municipalidad sola no la puede hacer.

Bajar el enfrentamiento

Es posible que tu mayor logro en términos de construcción política sea el cara a cara con el vecino de la calle ¿Qué percepción tenés de lo que está sucediendo con tu llegada al gobierno?

Me preocupa porque uno quiere hacer las cosas bien; la relación que yo tengo con la gente común es por una cuestión muy simple, porque yo soy una persona común, a la que le tocó la responsabilidad de ser intendente. Yo siento que la gente valora de nuestros primeros tres meses de gobierno, que venimos a las siete y media de la mañana y no hay horario de salida, y nuestros funcionarios están en la calle, trabajan y tratan de hacer las cosas bien. Pudimos dar una buena respuesta en todos los problemas que tuvimos acá, y pudimos llevar adelante una Fiesta del Trigo muy buena, prolija y ordenada. No obstante, siento que en algunos aspectos a nivel de demanda quizá hay gente que no nos tiene la paciencia o no nos perdona cosas que por ahí sí lo hizo con el gobierno anterior, pero lo entiendo. Cuando uno encara un proyecto de cambio, y este está claro que lo es, puede haber gente que cree que se hará de un día para el otro. Pero vemos lo que se valora, la guardia pediátrica es un punto, las mejoras en las salas de atención primaria de la salud que estamos haciendo en algunos barrios, cosas que muestran el comienzo de un cambio, aun cuando llevamos tres meses de gobierno y en un contexto económico, social y político muy complejo. Porque también hay que decir que el país está en una enorme incertidumbre en términos generales, no sólo económicos, sociales, hasta institucionales.

A propósito, ¿qué pensás del nivel de enfrentamiento que se habilita incluso desde el propio gobierno nacional?

Es necesario que se deje de pelear tanto y que en definitiva construyamos respuestas para la sociedad. Todos los que tenemos alguna responsabilidad tenemos que transmitir esa idea de convivencia, de la paz, de la tranquilidad. Lo experimenté en la Fiesta del Trigo, donde más que grandes discursos, la gente estaba esperando disfrutar, y esa fue la idea que quise transmitir, que sea con tranquilidad. Y la gente lo pudo hacer a pesar de que asumimos la organización en diciembre cuando en realidad se empieza a trabajar en agosto…

Relaciones institucionales

¿Cómo es el vínculo con la Provincia? Se observó una respuesta rápida por el temporal, ante la demanda alimentaria… Pero ¿qué pasa más a nivel institucional?

Tengo buena relación con la Provincia. Nos sentamos con Infraestructura para determinar cuáles son las prioridades y una es la conclusión de la pavimentación de las calles, que es un plan quinquenal – que la gente firmó quizá sin tener este dato, que es un contrato hasta el 2027 y pensó que se iba a hacer la obra rapidísimo- al que buscamos acelerar entre la Provincia y lo que podamos hacer nosotros con la hormigonera.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, ha respondido con gran rapidez en los momentos difíciles que tuvimos, y (Silvina) Batakis lo mismo, cuando hemos tenido algún problema con alguna obra, enseguida ha venido en auxilio para que no se frene. Cristina Álvarez Rodríguez ha trabajado muchísimo, incluso con ayudas de la Provincia para la Fiesta del Trigo; con el ministro de Transporte, Jorge D’ Onofrio, seguimos pensando en el desarrollo del proyecto de transporte público, así que venimos construyendo buenas relaciones con muchos funcionarios.

Lo concreto es que acá hubo un cambio de gestión, y hay otra manera de hacer las cosas. Una persona me escribió por WhatsApp diciéndome que me había visto en la Fiesta del Trigo, en remera, caminando entre la gente. Y la verdad es que me pregunto dónde está lo raro de eso, porque yo sigo siendo el mismo, el hincha de Colegiales, el que siente un poco de vergüenza cuando le piden una foto por la calle porque siento que es demasiado, ¿no? Como lo dije también en la Asamblea Legislativa, para mí que tu pueblo te elija de intendente es, diríamos, el acto de amor más grande que hay.

Yo salgo de casa y me cruzo con los vecinos y pienso que fueron ellos los que me dieron esta oportunidad, por eso nunca cambié mi celular, y les pido y les exijo, de alguna manera, a mis funcionarios el mismo esfuerzo de compromiso y de amor al que está al lado. Porque lo vemos diariamente, mucha gente está mal, son momentos difíciles.

Lo siento, y no me lo cuenta nadie, lo siento permanentemente. No me importa lo que digan los políticos “de arriba”, la macroeconomía, la realidad es que la gente la está pasando mal.

¿Y con la oposición cómo te llevás?

Me llevo bien con todos porque todo el mundo sabe que dialogo desde la franqueza y desde la honestidad, dialogo siempre. Ahora, no me gusta cuando primero criticás y después dialogás. Siento que a mí me gustó, y lo digo porque se lo dije a él, el discurso que tuvo Marcelo León (Movimiento Vecinal) en el Concejo Deliberante, porque fue un discurso de oposición crítica y pidiendo que cumplamos con lo que nos comprometimos. Y me parece muy bien porque creo que la oposición, de alguna manera, tiene que marcar esas cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos, tenemos una reunión, nos sacamos todas las dudas, oposición y oficialismo con los que me he ido reuniendo en privado, porque se planteó así, y después me hacen algunas preguntas en público y yo ya las aclaré… Ya te las aclaré cara a cara, entonces el diálogo tiene que ser transparente, tiene que ser de cara a la sociedad y tenemos que hablar de todo.

Aun así siento que nos vamos a equivocar, siento que vamos a acomodar algunas cosas, y que vamos a pecar en la inexperiencia de que somos un gobierno nuevo, pero lo que vamos a hacer es ser sinceros y dialogar. Pero con los que insisten con violencia, falsedades, mentiras o calumnias, no hay diálogo que sea posible.

Hoy no tenemos mayoría en el Concejo y con más razón lo que propongo es que trabajemos responsablemente para que podamos construir los consensos. En eso voy a estar siempre. Ahora, obviamente, tengo una característica muy particular: soy, diríamos, de meterle para adelante y quiero que las cosas se hagan.

Para mí la construcción del diálogo político existe siempre. Todo el mundo sabe que yo no me peleo con nadie, no me enojo, salvo cuando se transgreden ciertos límites y eso lo defiendo mucho porque a mí me tocó ser muchas cosas en política, los vecinos y vecinas me eligieron muchas veces. Y pasé por todos los lugares sin una sola mancha y no voy a negociar eso porque de la misma manera que no negocio que soy un tipo más que la gente de Tres Arroyos puso de intendente, tampoco negocio que nadie pueda hablar ni de mí ni de mi familia porque para mí son cosas muy importantes. La honorabilidad de uno, la de su familia son cosas muy importantes y en esas no negocio. Cuando alguien toca esas cosas, y me ha pasado sobre todo en estos últimos días, es importante que quede claro que eso no lo voy a permitir. Es lo único que no voy a permitir.

Lo demás, que tiene que ver con la disputa política, las chicanas, las entiendo, a veces no las comprendo, pero son así.

Viene tu primer aniversario de Tres Arroyos como intendente. ¿Tenés pensado algo?

Ya vengo pasando el primer concurso de pesca de Las 24, el primero de Echegoyen, la primera Fiesta del Trigo, el primer fin de año que nos encontró con (el secretario de seguridad) Apolonio haciendo de seguridad en las Fiestas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Seguir laburando, porque detrás de todas estas cosas hay un laburo impresionante, de todos los trabajadores municipales. Y en todo lo que nos pasó también hay que destacar el rol de los vecinos. Cuando llovió el jueves de la Fiesta del Trigo quizá quedó la imagen del momento en que yo limpiaba el escenario, pero lo que no se vio fue a los vecinos que estaban en las plateas y se acercaron a pedirnos trapos para secar las butacas. Ellos mismos se apropiaron de ese momentito de la Fiesta para decir ‘yo ayudo porque quiero que se haga’. Y ese es el espíritu de este gobierno; nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero la gente es parte y va a estar en la toma de decisiones.