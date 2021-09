La ciudad de la eterna diversión

PASAPORTE – LA MAGIA DE MIAMI, POR EL TRESARROYENSE SERGIO

Se fue hace una década, dejando atrás la seguridad de un empleo en Tres Arroyos y llevando como faro el deseo de hacer lo que más le gusta: musicalizar y organizar eventos. En la radiante Miami, donde todo está hecho para el disfrute, este es el presente de Sergio Tantera contado en primera persona

Septiembre 2021

Considerada como la puerta del Caribe, la ciudad de Miami es una de las más pobladas de los Estados Unidos, recibiendo a miles de argentinos que llegan en distintas épocas del año especialmente en la zona de Miami Beach. Esperan por ellos una gran cantidad de hoteles y restaurantes, el distrito Art Decó, los shopping para múltiples compras y la buena onda de la noche, con las fiestas variadas que ofrece.

Sergio Ricardo Tantera es tresarroyense, tiene 48 años de edad y hace 10 años que vive en ese lugar, después de dejar Tres Arroyos, su mamá, su hermana, cuñado y dos sobrinos. Un día decidió abandonar su trabajo en nuestra ciudad y viajar a Buenos Aires para probar su pasión en el mundo de la música y su actividad de deejay.

¿Por qué Miami?

En realidad tenía 3 opciones. Me encanta Brasil, donde tengo un amigo que vive en Río de Janeiro y fui a explorar esa opción, pero no me gustó porque advertí mucha inseguridad en la noche, la franja horaria en la que tenía que moverme. Otra posibilidad estaba en Madrid, pero parecía que todo pintaba para Estados Unidos por nuestros anhelos y nos vinimos para acá. Con 38 años y sin contactos era como jugarnos todo por nada, pero dimos el paso. Si no lo intentábamos tal vez nos hubiéramos arrepentido con el tiempo. Costó y fue muy difícil en el inicio porque trabajé muchas horas en una cocina logrando el apoyo de la gente de “Manolo” en un momento en que estaba tocando fondo con mis ahorros, porque se hacía cuesta arriba por el tema del cambio de moneda. Ellos me salvaron y no me arrepiento porque aprendí mucho de gastronomía, algo de lo que no sabía nada y me gustó tanto que ahora es mi segunda pasión después de la música. Observé cómo se hacían eventos para muchas personas y otras cosas que fueron la base para lograr el lugar en el que hoy me encuentro. En coincidencia con el Mundial de Fútbol de 2014, donde estábamos preparando las mesas para muchos clientes que llenaban el local, conocí a Claudio González, el argentino más famoso de Miami que organiza fiestas y trabaja en Radio Caracol. Le pude mostrar un tema musical de mi autoría que le gustó y me llevó a varias emisoras para difundirlo. La canción es “Dancing Night”, cantada por Ramiro Arizmendi, olavarriense finalista del “Soñando por cantar” 2015 y Yasmín Chantir, ganadora del American Idol de Miami. Con el tiempo tuve trato con Hugo Martínez y Martín Cuervo, de Tres Arroyos, dos grandes amigos músicos y creadores del grupo “Rider Music”. Allí nació su versión y parte de la composición de esta bella canción en modo reggaeton, que es el ritmo que más se escucha acá por la gran comunidad de latinos centroamericanos que residen. Está mezclado también con salsa y tiene el estilo de los temas del repertorio de Marc Anthony. Con el tiempo creamos el tema “Prohibido” con mucho power, fraseo y rapeo propio para las discotecas de aquí con el rapero Segala, un chico joven de Miami que la interpretó con Hugo Martínez y lograron una versión estupenda. La terminamos en el verano de 2020 y luego la pandemia cerró los lugares bailables, por lo que recién a fines del ´21 comenzó a sonar por aquí. Todo con el gran trabajo de Pato, mi productor y los dos Cristian que hicieron una banda musical maravillosa. Después de eso conozco a otro chico tresarroyense, Maxi Ongarini y nació “Esta Noche” un reggaetón muy trap que encuentra una magnífica interpretación en la voz dulce de Maxi en una fusión muy linda. Con otro amigo, Carlos Giordano que es autor y compositor de las letras nacieron temas homenajes al Club Boca Juniors y a Carlos Tevez, cumpliendo con nuestra coincidencia de fanáticos de Boca Juniors. Tenemos muy buenos cantantes en Tres Arroyos y aprovecho para hacerle llegar mis felicitaciones a Lucas Oviedo por su gran labor actuando en la televisión.

Supimos que en esta residencia en Miami ganaste premios por temas tuyos.

Sí, fueron dos. En 2017 un reconocimiento a la trayectoria otorgado por la Asociación de Intérpretes y Periodistas del Espectáculo, con la presencia del guitarrista de Chicago, de Martha Sanchez, entre otras figuras. Y en 2018 fui “Talento del Mes de Abril” otorgado por el “Eden Rock” uno de los hoteles donde trabajo y en el que se filmó el video de “Bailando”, el éxito del grupo belga Paradisio para su versión internacional. Ese es un lugar de instalaciones enormes, con un restaurante liderado por un chef famoso y tiene que ver con la inversión Robert De Niro.

Música y reconocimiento

La aventura internacional la compartió con su esposa y su hijo. Después de anécdotas sobre los tiempos difíciles iniciales, ya están muy bien en todo sentido. Desde la ventana de su living se pueden apreciar las vistas de la pintoresca zona de Brickell con sus condominios; el downtown de Miami City y la Avenida Collins que es la más transitada en la zona de playas. Y también el descenso de los numerosos aviones que llegan al cercano Aeropuerto Internacional de Miami.

“Si bien la pandemia nos afectó a todos los que estamos en esta actividad por suerte no nos perjudicó tanto porque hubo meses de protocolos más abiertos y generalizados. Estamos viviendo en un departamento alquilado en North By Village, junto a la bahía y muy cercano a la playa, con vistas muy bonitas, piscina y gimnasio en el complejo. Mi esposa María Laura es ama de casa y colabora con nosotros, ya que con mi hijo Mariano ponemos música en los hoteles y otros lugares”.

Sabemos que trabajás muy bien, con un ritmo de tarea constante.

Sí. Mi día típico en una época “normal” está marcado por la programación en los hoteles a los que voy a poner música. Lo habitual es hacer shows en horarios de mañana, tarde y noche para cumpleaños, casamientos, recepciones empresarias y otro tipo de eventos. En un ciclo reciente hicimos la Fiesta de las Naciones con ambientaciones musicales colombianas, mejicanas y de otros países. No es lo mío la locución, por lo que llevo un chico cubano que trabaja muy bien y habla un inglés perfecto. Mi tarea tiene sus cuidados porque aquí el que te contrata no te perdona que pongas tres temas seguidos y que la gente no los baile. Hay que estar muy atento y se consigue con la experiencia de los años. Si en la previa observás que ponés temas para ambientar y cuando están tomando una copa mueven la cabeza o acompañan el ritmo con un pie, ya te das cuenta que la pista se va a llenar. Cuando yo quiero que salgan a bailar le pongo de una un tema de Bad Bunny o algún otro bien arriba e inmediatamente saltan de las sillas. Y luego una sesión de reaggetón que es lo que más suena sobre todo para los públicos latinos. Los americanos lo van aceptando pero prefieren el rap o el trap en inglés, además de Metallica o David Guetta que son sus preferidos. Los latinos son mucho más bulliciosos y los argentinos se hacen notar porque está claro que vienen a divertirse. Les ponemos Agapornis, Leo Mattioli y otros y junto a los uruguayos se sueltan muchísimo.

Ocean Drive, la tan conocida zona Art Decó tiene un paseo a orillas del mar en South Beach y siempre cuenta con una multitud de turistas inquietos dispuestos a vivir las noches de fiestas en los que se consideran los mejores clubes del mundo. ¿También trabajás en ese sector?

Suelo ir con frecuencia. Se extiende desde la calle uno a la quince. Entre los lugares que tiene se destacan Mango´s y Space, donde se baila en el interior y en la calle. Pero no pagan bien, por lo que prefiero ir a hoteles que son mucho más rentables para nosotros. En época de pandemia, esa zona tenía límites horarios, cosa que no ocurría pasando el puente de la 71 para el norte, donde los lugares de diversión están abiertos las 24 horas.

¿Qué bebidas consumen preferentemente?

Lo que más toman es la cerveza y especialmente los tragos dulces, como por ejemplo el vodka mezclado con distintas variedades. Pero todo depende de cada lugar. Por ejemplo en el One Hotel, uno de los más caros, vas a ver en las mesas botellas de champagne que superan los mil dólares, mientras que la gente menos pudiente paga en los lugares comunes entre 8 y 20 dólares por un trago.

Uno de los objetivos indisimulables para los argentinos es también vincular el término Miami con los shoppings. ¿Los americanos también?

Vas a encontrar una variedad de ropa como en pocos lugares del mundo con las marcas líderes, pero los edificios no tienen la calidad constructiva o la decoración de los shopping de Buenos Aires a excepción del Bal Harbour Mall que además de los locales tiene jardines, fuentes, obras de arte y los mejores restaurantes. Te das cuenta la diferencia cuando entrás y ves los modelos de automóviles carísimos en la playa de estacionamiento. Es el más caro de todos, a veces con precios prohibitivos, pero vale la pena visitarlo. Y fuera de allí, en la Lincoln Road hay muy buenas tiendas grandes con todas las marcas y precios convenientes como Ross o Marshall.

También no dejan de tener su encanto las farmacias.

Las cadenas como Wallgreens son hermosas y están en todos lados. Debe haber no menos de 20 locales en la zona costera. No te venden un solo medicamento si no llevás receta médica, aunque sea del tipo venta libre que se conocen en Argentina. Pero lo bueno es que funcionan las 24 horas y lográs lo que te imagines, en bebidas, comidas rápidas, suplementos dietarios, cosméticos y muchas cosas más. En varias oportunidades terminé mi trabajo a las 3 de la mañana, paso por una farmacia con deseos de comer y me llevo a mi casa productos congelados, sandwichs o lo que sea.

¿Cómo accede la gente del lugar a la medicina?

Por ejemplo, para quienes no tienen demasiados recursos hay tres clínicas en distintas zonas, donde se paga solo 30 dólares la consulta, lo que es bueno porque aquí normalmente la internación o el acceso al médico son muy caros. Es también muy onerosa la parte odontológica. Y tenemos la excelencia del Hospital Mount Sinaí que tiene más de 3.500 empleados, con especialidad en cardiología, neurocirugía, ortopedia, oncología y medicina general, donde una vez me salvaron la vida a raíz de una neumonía que tuve por bacterias a través del vapor contaminado de agua que me afectó en un evento. Estaba con respiración comprometida, tos y ahogos, que pude superar totalmente en un día, mediante oxígeno y medicamentos orgánicos que ellos mismos elaboran. En otra oportunidad la pasé muy mal por un stress que por producto del trabajo intenso me produjo entre otras cosas problemas estomacales serios que me hicieron perder muchos kilos y me recuperaron totalmente allí con un tratamiento. El hospital cuenta con un sistema solidario y quien no tiene y es residente, no paga.

¿Cómo está la seguridad?

Como en todo país. Hay ciertos lugares que conviene no visitar porque son complicados. Y hay que respetar las leyes en todo sentido. Me pasó que apenas llegué pasé un semáforo cuando cambiaba a rojo, me pararon y cuando me detuve bajé del auto para hablar con el policía. Me tocó un agente cubano con buena onda y me recomendó que nunca descienda del vehículo porque corrés el riesgo de que te disparen. Aprendí entonces que cuando te paran te tenés que quedar en tu auto con el vidrio bajo, las manos en el volante y no hacer ningún movimiento hasta que el policía te pida el carnet de conductor. Cuando buscás tu documento toman el revólver en sus manos y te autorizan a que lo entregues. En la zona turística de South Beach hay mucha seguridad a cualquier hora del día o la noche. Podés caminar tranquilamente con tu familia y en ese sector no pasa nada.

La pandemia afectó no solo la salud, sino también la economía.

En una ciudad que depende mucho del turismo. Era penoso ver la cantidad de hoteles y restaurantes cerrados. Estos últimos trabajaban solo con comidas para llevar, pero fundamentalmente no se veían los visitantes. Todo eso coincidió con la mala noticia del derrumbe de un edificio junto a la playa, por aparentes fisuras en las bases, cosa que aún se está investigando, pero se han tomado medidas estrictas de inspecciones a otros complejos y también relacionadas a las construcciones nuevas.

Sergio se fue hace 10 años y no ha vuelto a Argentina. Es uno de los sueños que tiene pendiente. Primero porque en la instancia inicial debía recuperarse económicamente y luego por el trabajo constante que motivó su crecimiento artístico. Espera poder hacerlo en breve para visitar su familia y sus amigos. En épocas fuertes de 2018/2019 llegó a hacer hasta 10 shows por día en distintos lugares de la costa de Miami.

“Cada presentación dura entre una y tres horas. Hemos realizado eventos a la mañana, casamientos a mediodía, musicalizaciones a la tarde en la playa y shows en discotecas a la noche. Eso fue un poco lo que provocó mi stress, pero amo lo que hago y no me quiero perder ni una. Cuando hay distancias entre un lugar y otro aprovecho a dormir una media hora en el auto. Me sirve para reponerme rápidamente y después una lavada de cara con agua fría una vez que llego al lugar. Me acompañan un sonidista, el iluminador, un técnico por si pasa algo, chofer y manager. Según la propuesta, algunas veces sumamos músicos, cantante y modelos. Ahora tengo fechas comprometidas hasta el 6 y 7 de enero de 2022”.

Esta es la vida de un tresarroyense que siguiendo sus anhelos, dejó un trabajo seguro en Argentina y se fue al país del norte buscando su futuro en Miami, un destino único, con el gran abanico de propuestas y lugares para la diversión de todos, sin importar las edades. La decisión fue acertada porque vive bien con su familia de la actividad que más le gusta.