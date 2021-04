La casa de la colina

CON AMIGOS, LA FAMILIA DE PERICO MEDINA LEVANTO UNA VIVIENDA POR CONSTRUCCION NATURAL

El conocido orfebre tresarroyense Perico Medina, junto a su mujer María Golato, sus hijas Rocío y Clara, y algunos colaboradores más, están terminando de construir una casa bajo la técnica de la bioconstrucción, una forma de aprovechar los recursos naturales de nuestro alrededor y tener así un menor impacto ambiental. Contaron su experiencia a “El Periodista”

Abril 2021

La bioconstrucción se basa en la utilización de materiales de bajo impacto ambiental y ecológicos para hacer sistemas de edificación como viviendas, refugios u otras construcciones más pequeñas como el conocido horno de barro. Los insumos generalmente provienen de la misma naturaleza que nos rodea, como tierra, greda, paja, bosta, o también pueden ser reciclados, como ventanas, puertas, botellas, alambre, entre otros.

La familia del artesano de la orfebrería, Pedro “Perico” Medina desde el 2015 comenzó el proyecto de construir una casa utilizando ésta técnica. La idea surgió cuando la hija menor, Rocío, quedó embarazada de Dante, por lo que creyeron conveniente comenzar a hacer dos viviendas, una para ellos y otra para su hija Clara. El plan fue mutando y tomando diferente forma a través de los años, hasta el día de hoy que ya queda muy poco para finalizar.

La casa está ubicada por calle Roca, pasando el puente, y resulta un atractivo para todas las personas que circulan por la zona debido a la curiosidad que genera su estructura, como por ejemplo el techo de césped.

¿Dónde aprendieron la técnica?

Perico: Fue largo. Yo tenía un libro que se llamaba “El Refranero Criollo”, que era como un diccionario de términos y cosas gauchescas. En la letra R venía la palabra ‘’rancho’’, con explicaciones de cómo se construía el rancho de adobe, distintas técnicas. Era una página sola, no era mucho. Medio sacando de ahí, en el 2002 hicimos con otro chico que vivía con nosotros en ese momento, una casita de juego para mis hijas, chiquita, de un metro por un metro, bajita. Fuimos hasta el arroyo, juntamos juncos, totora, preparamos el barro y lo hicimos. Con la inundación eso se desarmó.

Después en 2009 o 2010 fui a un encuentro nacional de artesanos que se hace en Epuyén, en Chubut. Hay una feria muy grande que empieza a las 5 de la tarde, pero antes, desde las 2 de la tarde hay talleres de todo, de cuero, de metal, de madera, de cerámica, y entre los que había yo hice uno sobre hornos de barro. Cuando volví construimos entre todos uno acá, pero un par de años después me lo tapó la inundación.

También yo hice mi taller, con ayuda de amigos y conocidos, que fue una estructura más grande que lo que había hecho antes.

A lo largo de los años nos han acercado o hemos conseguido nosotros distintos libros de construcción de adobe, de bioconstrucción. Después mucho lo aprendes probando.

Rocío: uno también lo va adaptando porque en la construcción en barro hay que ir aprovechando lo que hay a tu alrededor. Los libros sirven, pero no es lo mismo que la prueba porque todo después depende de clima y la época del año, de los recursos que uno tenga.

¿Es difícil conseguir información?

Perico: Hay libros. Ahora Internet ayuda mucho. Incluso hay grupos de WhatsApp de bioconstrucción argentina que hay maravillas. El tema es que si vos te querés hacer una casa de ladrillo, salís a buscar y tenés 400 albañiles que saben hacerlo. Esto es algo que escasea. A mí a raíz de que me había hecho el taller me llamaron un par de veces para que ayude en alguna obra. Esto es todo manual, no se usa fratacho, ni cuchara de albañil ni nada. Hasta las terminaciones son todas a mano. Lo que se hace al final es pasar una esponjita como para suavizar nomás.

¿Hace cuántos años que están embarcados en este proyecto?

Rocío: Cinco años, un poquito más. Surgió la idea cuando yo quedé embarazada.

Perico: El motivador de la casa fue Dante, quisimos hacerles una casa a ellos y mi otra hija Clara. Tuvo varios momentos que quedó parada un tiempo y volvimos a agarrarla. No es que estuvimos siempre haciéndola.

Rocío: Avanzamos un montón en cuarentena. Cuando se declaró aprovechamos un montón, porque estábamos acá.

¿Por qué demanda tanto tiempo?

Rocío: tiene mucho laburo de mano de obra.

Perico: No es tan rápido como comprar ladrillos, cemento y levantar paredes.

Se fueron sumando distintos conocidos, ahora están Fede (Fierro) y Augusto (Ascone), que se hicieron re cargo y el último tiempo yo ni venía.

Rocío: incluso ellos venían y nos sugerían algunos cambios. Además se fueron informando, entrando a grupos de bioconstrucción y se re coparon.

¿Fede y Augusto son amigos de la familia?

Rocío: Yo a Fede lo tenía en las redes y me dijo que si hacíamos una minga que le avise. En la construcción de este estilo se usa mucho, que es cuando alguien convoca y vienen otros a ayudarte.



A prueba y error

¿Acá en Tres Arroyos hay un grupo grande de bioconstructores?

Rocío: Hay un grupo que estuvo laburando en la Escuela Agrícola de Claromecó, que también han hecho talleres de bioconstrucción.

Perico: Mi hija Clara una vez participó de uno de esos talleres que se hizo en el Parque Miedan. Hay también algunas construcciones como esta, pero son muy pocas. No hay mucha gente que lo haga. A partir de esto se formaron tres o cuatro personas que ya quieren hacer su propia casa. Los que trabajaron con nosotros ya tienen el conocimiento.

Rocío: Cuando construís así tenés que probar mucho las mezclas a ver cómo quedan, si sirven, si funcionan. Toda esa experiencia que hasta que no lo haces, no lo sabes. Por ahí uno encuentra información en los libros, pero la experiencia es necesaria.

¿Cómo arrancaron la obra?

Perico: Primero tuvimos que acondicionar el terreno, con escombro y tierra. Subimos la altura hasta un poco más del punto de donde llegó la última inundación. Antes de empezar a construir, hicimos un proyecto, un plano, una maqueta medio básica de lo que queríamos hacer. Fuimos a Necochea a ver a un conocido y contarle el proyecto para que lo viera y nos diera su opinión. Nos tiró varias ideas asique volvimos y rehicimos lo que teníamos. Una de las cosas que me dijo es esto de los ambientes con muchas caras, acá los ambientes no son rectangulares. Eso es porque el techo es muy pesado entonces para soportar la estructura necesitas muchos palos. No tiene paredes largas, sino que son muchas cortitas.

¿El techo cómo está hecho?

Perico: El techo es de madera, arriba tiene dos o tres capas de cartón, que funcionan como una especie de acolchado para que el plástico que está por encima no se lastime con las maderas. Después tiene dos o tres capas de silo bolsa usado, una capa de un silo bolsa nuevo que esté completamente sano, porque una rotura mini ya se meten las raíces, te rompe, se llueve. Arriba de ese también tiene un par de capas más de silo bolsa usado para no echarle la tierra arriba al plástico sano. Finalmente se rellenó todo con tierra y se puso césped. En los bordes y en algunas partes tiene piedra que eso ayuda a que escurra el agua.

¿Qué otros materiales se usaron para la casa?

Rocío: Hubo una gran donación de bebedores porque las paredes están llenas de botellas. Todos los amigos que se tomaban un vino traían su botella y aportaban para la construcción.

Perico: El terraplén lo hicimos con escombros. La última capa, que luego había que hacer pozos para poner los palos y en el escombro es complicado, tiene tierra y tosca. Justo había hecho el trabajo de La Espiga de Oro para la Municipalidad e hicimos trueque. Vinieron, me trajeron la tosca y emparejaron todo. Después me dejaron dos camiones de greda, que es esa arcilla que hay en las orillas del arroyo, que se usa para el revoque fino, para la terminación, mezclada con arena y bosta. Para el interior de las paredes se hace una mezcla con paja y barro, al barro a su vez se lo mezcla con bosta para formar una mezcla pegajosa, sino se desgrana.

¿Después se pinta normalmente?

Perico: Si, esto ahora tiene una mano de cal. Lo importante es que la pared respire, no hay que usar selladores ni nada que la impermeabilice. En una de las habitaciones le estamos dando con látex común. Del lado de afuera la vamos a dejar con cal.

¿Qué usaron para las aberturas?

Perico: Las fuimos comprando en casas de compra venta, en Internet, si te fijas no hay dos aberturas iguales en toda la casa.

Rocío: también nos regalaron, hay vidrios de parabrisas puestos como ventanas en muchos lugares. Hay una ventana que era del ABC.

Esta entonces va a ser la casa para tus dos hijas...

Perico: Esa era la idea en un principio. Ahora me parece que nos vamos a venir a vivir nosotros con María y les vamos a dejar nuestra casa a ellas. También en todo el tiempo que llevó hacerla y las vicisitudes que se presentaron, fue cambiando. El diseño fue cambiando, la idea fue cambiando, y nosotros nos fuimos encariñando.

Aparte que es un trabajo artesanal que lo hiciste con tus propias manos.

Perico: Si, y a tu gusto. Al principio estaba pensado como una casa dividida en dos, una para Rocío y otra para Clara. Como iban a ser ambientes chiquitos, la idea era adelante hacer un salón más grande, para tener para juntarse, para guardar cosas, para meter el auto, para lo que sea. Pero por ahora encaramos a terminar esto lo más pronto posible.



¡La casa que hicimos!

¿Les queda mucho por hacer?

Perico: No. la estructura de la casa está toda. Algo importante que tenemos que hacer es el pozo ciego y poner los sanitarios. Hacer la instalación eléctrica, terminar de pintar y ya estaría. Después veremos si seguimos con el salón, pero por lo menos dejar esto terminado y habitable.

¿Algún otro proyecto que tengan en mente?

Perico: Como querer hacer, queremos hacer de todo. Porque como que te vas entusiasmando cuando lo ves hecho.

Rocío: Yo no le daba ni dos pesos al principio. Cuando me dijeron que iban a hacer una casa de barro yo decía, que ni loca me iba ir a vivir ahí. Yo me imaginaba un rancho. Y al final quedó re lindo.

Perico: Hay más de uno que vino cuando estábamos con palos, barro y paja y nos miraban medio raro. Y vinieron ahora y no lo podían creer, se sorprendieron.

¿Qué sienten ustedes cuando ven esto ya casi a punto de terminarse?

Perico: Nos quedamos como ''wow, la casa que hicimos''.

Rocío: También es importante recalcar todo lo que se puede hacer así, con amor y mucho aguante. Está buenísimo visibilizar las otras formas que hay de levantarse una casa porque, si bien tiene muchísimo laburo de mano de obra, los elementos que se usan son cosas que están a nuestro alrededor. Lo podes hacer prácticamente sin dinero.

¿Qué fue lo más difícil?

Rocío: Para mí venir en el invierno, a meter las manos en el barro, a romper los piedrones que se hacían, echarle agua y mezclar todo eso. No había guante que banque eso y las manos terminaban rajadas de la paja.

Perico: Por ahí la onda es ir haciendo lo que se puede. Ahora estaba poniendo una vereda de adoquines. Yo tengo dificultades para caminar. Según los médicos no puedo levantar más de dos kilos, pero bueno, agarro de a un adoquín, lo subo. Capaz traigo solo cinco adoquines en un día. Es hacerlo y trabajando hasta donde da.

¿Están contentos con el resultado?

Rocío: Sí, un montón. Por lo menos de la idea que tenía en mi imaginario, se superó totalmente. Dante tampoco quería saber nada al principio con la casa de barro y ahora está fascinado.

Perico: ‘’La casa de la colina’’ la apodó él.