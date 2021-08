Inti al poder

LA HISTORIA DE VIDA DE LA TRESARROYENSE QUE ES INFLUENCER VEGETARIANA CON MAS DE 300.000 SEGUIDORES

Inti David en 2018 tomó las riendas de su vida y creó su Instagram “Veggies al Poder” en donde documentó todo su proceso de cambio de hábitos y actualmente sigue compartiendo recetas innovadoras. Habló con “El Periodista” para contar su historia de vida, desde que nació en Tres Arroyos hasta sus planes a futuro

Agosto 2021

Si hablamos de personas resilientes, un excelente ejemplo es María Inti David. Nacida en Tres Arroyos un agosto de 1990, creció en la localidad rodeada de su familia y de lindos recuerdos, como las vacaciones en Claromecó.

Sin embargo, el bullying que sufrió durante su edad escolar, hizo que fuera contando los días hasta su egreso de la secundaria en el año 2008 para irse a estudiar a La Plata.

Una vez en la ciudad de las diagonales, inicialmente se anotó en Relaciones Internacionales, en donde cursó durante un año hasta que se dio cuenta que realmente no le gustaba. En medio de esta situación, decidió hacer un curso de cocina ya que había sido una actividad que siempre le había gustado, porque además venía de una familia en donde se comía todo muy casero.

Luego intentó con otra carrera y se anotó en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata, donde estudió durante dos años hasta que se topó con el marketing digital, lo que “le voló la cabeza”, según contó.

Así fue que Inti se comenzó a dedicar de lleno a la actividad, trabajando tanto de forma independiente como en empresas grandes, haciendo cursos a lo largo de país y en otros lugares del mundo también, y formándose día a día con el mismo trabajo.

En este proceso de formación profesional, también comienza a haber un cambio interno en ella y comienza a intentar llevar una vida con hábitos más saludables.

Un día nace su cuenta de Instagram Veggies al Poder, en donde comenzó a compartir recetas vegetarianas y a registrar todo su cambio de hábitos. La misma fue creciendo día a día y actualmente tiene cerca de 300 mil seguidores.

A su vez, como una forma de continuar emprendiendo, en marzo del 2020 se abrió su segunda cuenta: Essen al Poder, donde comenzó a vender artículos de la marca para tener un ingreso más.

Hoy en día continúa viviendo en La Plata junto a su marido y sus tres mascotas: una perra llamada Milanesa y dos gatos llamados Chimi y Churri, a quienes ama profundamente.

¿En qué momento de toda esta situación comienza a tener protagonismo Veggies al Poder?

Estaba trabajando en marketing, había renunciado a un trabajo en relación de dependencia que lo había mantenido por dos años pero no me gustaba. Entre todo eso, en 2018 nos surgió la remodelación de la casa donde vivimos ahora, que me encargué yo porque mi marido trabaja full time. Estaba todo el día en la obra y cuando llegaba a mi casa, muy cansada, me dedicaba a cocinar como para distraerme. A la vez yo estaba intentando hacer un cambio de hábitos en lo que yo comía. En 2015 me hice una primera cirugía bariátrica en la que había bajado de peso y vuelto a aumentar. Un día mi marido me dice por qué no subía lo que cocinaba, ya que estaba experimentando con cosas nuevas, como ampliando el paladar. Así que lo hice, primero subiendo un par de veces por semana, después empecé a ir aumentando, la cuenta fue creciendo. A fines del 2018 abandoné el marketing y ya a partir de 2019 mi trabajo full time pasó a ser la cuenta.

Cuando hablás de estos cambios de hábitos que estabas teniendo en tu vida, ¿cuáles eran?

Yo en el 2015 llegué a lo que era mi peso máximo, me hice una cirugía bariátrica, bajé algo de peso pero al año lo volví a subir. Soy ovolactovegetariana de nacimiento, es decir, como verduras, huevos, y todos los derivados de lácteos. Pero mis hábitos alimenticios eran muy malos, entonces volví a subir de peso. En 2017/2018 empecé haciendo mucha terapia, trabajando lo interno, a reconocer cómo volcaba mis emociones en la comida, a cambiar un poco mi visión de lo que era comer y ahí fue donde empecé a probar cosas nuevas, que no había probado nunca. Yo siempre digo que el paladar se reeduca. Entonces eso me fue pasando. Veggies al Poder nació justo en el punto donde yo estaba haciendo el cambio de hábitos. Yo mostré todo el proceso, sin saber realmente que lo estaba mostrando. Yo realmente lo que hacía era divertirme, no sabía cuál iba a ser el resultado.

En agosto del 2019 me hice una segunda cirugía bariátrica y ahí con la terapia, con el cambio de hábitos, con el ejercicio, bajé el peso que tenía que bajar y estoy donde estoy hoy.

Esto de compartirlo con gente te ayudó a seguir el proceso, ¿no?

Es como yo siempre encaré la cuenta, en mostrarme vulnerable. Es decir, no soy cocinera, me gusta cocinar, entonces va a haber veces en donde no todo me salga bien. Tampoco soy nutricionista, pero me gusta comer bien, entonces va a haber veces donde intente hacer algo y realmente no sea saludable. También estoy en un proceso de cambio y lo estoy compartiendo porque no tengo vergüenza en admitir que venimos a aprender y a estar en constante crecimiento, y eso hace que mucha gente que está en el mismo proceso o queriendo iniciar, se sienta identificada, no juzgada, como que está bien fallar.

Yo hablo mucho el tema de cuando pasó el fin de semana, nos comimos todo y el lunes el primer instinto es querer pasártelo a ensalada, cuando no tiene que ser así. ¿Por qué te vas a castigar, por qué vas a hacer un detox de jugos si sabes que te va a hacer mal? Viene también de aceptarse un poco más a uno mismo y entender por qué hacemos las cosas, no castigarnos por haber hecho algo que en su momento disfrutamos. Todo esto lo hablamos y lo compartimos con mis seguidoras, que son casi en un 100% mujeres.

Desde tu cuenta mostrás también esta faceta humana en donde das consejos y decís frases como “lo que crees, lo creas”

Es una frase que trato de repetirla mucho, tanto a mí como a cámara, porque siento que del otro lado pueden estar pasando por lo mismo que yo. Esta frase es más una cuestión de que muchas veces ya nos preparamos para el fracaso. Arrancamos una tarea ya diciendo internamente o inconscientemente “esto me va a salir mal”. Y en realidad tenemos que encarar las cosas es como “esto me va a salir bien, yo puedo, lo voy a hacer, lo quiero hacer, este va a ser un buen día”. En el cambio de actitud está todo. Si arrancás el día ya pensando cosas negativas, estás creando un universo negativo, donde no te dedicás tiempo a vos misma, a tu alimentación, a cuidarte.

¿Cómo es tu alimentación en un día normal?

Yo me levanto bastante temprano y lo primero que hago es tratar de tomar un litro de agua en ayunas, mientras medito un poco, como para ya arrancar el día con algo ganado. Después tenemos un ritual en casa, que tratamos de mantenerlo porque nos hace bien a los dos, que desayunamos en la cama de una forma muy particular: mezclamos verduras crudas con frutas, queso, pan, dips, mate, frutos secos. Vamos picoteando un poquito de cada cosa y lo que sobra se come en la merienda, pero no medimos porción ni calorías, comemos hasta que el cuerpo dice "ya está". Nos tomamos una hora completa y tratamos de no agendar compromisos para ese momento porque arrancamos el día de otra manera.

Para el almuerzo, generalmente en la heladera siempre hay cosas ya preparadas, como arroz hervido, legumbres, verdura cortada. Así que con lo que hay, armamos algo.

Después entre lo que es almuerzo y merienda, yo suelo cocinar las recetas para Veggies al Poder porque es el horario de mejor luz, y voy picoteando, probando lo que hago. Esa sería mi colación.

A las cinco merendamos, solemos tener horarios fijos para las comidas. Después cenamos particularmente temprano, a eso de las ocho, porque me gusta irme a dormir lo más liviana posible. En ese momento, si podemos, cocinamos con mi marido porque nos gusta hacerlo juntos, si no cocino yo sola y casi siempre hacemos de más para que sobre para el día siguiente.

Sos de utilizar meal prep, de organizarte para la semana…

Pasa que yo tengo muy en claro que si abro la alacena y tengo papas fritas, galletitas, chocolates, o cosas así, y tengo mucha hambre, lo primero que voy a agarrar va a ser el paquete que esté ahí. En cambio, si abro la heladera y tengo una ensalada preparada, garbanzos o huevos hervidos, me lleva literalmente cinco minutos tirar todo en un bowl, condimentarlo y comerlo. Entonces lo hago por mi propio bien, porque sé que tenerlo listo me ayuda a tomar mejores decisiones. Es súper clave la organización para comer bien. Te lleva un poco de tiempo a la semana, pero vale la pena.

¿Cómo lidiás con el tema de los haters y los comentarios negativos? ¿Te afectan?

Al principio me recontra afectaba al punto de llorar, de ponerme mal, de preguntarme qué había hecho yo para que la gente reaccione así. Después obviamente tratándolo en terapia, empecé a comprender y entender que funcionamos como un espejo del otro. Siempre entendí que, más allá de esto del anonimato que nos da libertad para hacer cosas sin sentir consecuencias, es una cuestión de la época en la que vivimos, que es muy fácil deshumanizar al otro y creer que como está en una pantalla, nos olvidamos que siente. Entonces lo tomo como que hay gente que necesita descargar su bronca, que tiene problemas en su vida y justo dio con mi cuenta. Lo tomo con empatía, sé que es gente que la está pasando mal, porque uno no agrede al otro si todo está bien en su vida. Tengo en claro que las opiniones que cuentan para mí son de la gente que quiero.

También está el lado de la admiración, de poner al otro como un ídolo. Yo siempre digo que así como no tomamos en serio los comentarios de odio, quienes tenemos cuentas que por ahí se consideran grandes, tenemos que también cuidarnos de no tomar en serio los comentarios de "te amo, sos la mejor", no porque sean malos, sino porque también es extremo. Esa persona que dice que me ama, que me adora, que soy lo mejor de su vida, no me conoce tampoco en mis peores momentos o con mis peores defectos, entonces hay que tomarlo como una muestra de cariño, pero no deja de ser virtual y no deja de ser una muestra de cariño sobre esto recortado que muestro. Hay que mantenerse con los pies en la tierra siempre.

¿Cómo creés que Veggies al Poder cambió tu vida?

De un montón de maneras. Primero que dejé una carrera que nunca pensé que iba a dejar. Mi objetivo siempre había sido a los 30 ser directora creativa o de marketing de alguna multinacional y en vez de eso soy “influencer”, que no me gusta mucho la palabra pero es como se lo denomina. Yo pensaba que si yo dejaba el marketing, se terminaba mi carrera, mi capacidad de producir dinero.

Fue como revalorizarme a mí misma. Primero que empecé a hacer algo que no tenía ni idea, porque no es lo mismo hacer marketing para marcas, que hacerlo para uno mismo. Fue un empezar de cero y sin pensar que esto podía llegar a darme dinero. Me explotó la creatividad, al mismo tiempo fui mostrando todo mi camino de cambio de hábitos, como que lo fui compartiendo y me sentí acompañada. De golpe tenía un negocio que me era sustentable, que me daba un sueldo todos los meses. Empecé a ver que la gente quería escuchar lo que yo tenía para decir, que quería leer lo que yo tenía para escribir.

Amo haber podido documentar mi cambio, mi descenso de peso, lo bueno, lo malo. Me gusta mucho a veces ir para atrás en las historias y verme hace dos años, cómo cambio mi autoestima, como le hablo a la cámara, mi forma de desenvolverme. Yo era una persona totalmente diferente, me daba vergüenza hablar por teléfono, mostrar mi cara y ahora me he mostrado hasta en ropa interior. Ya rompí todas las barreras, pero porque cambió mi forma de verme y es como que florecí. Realmente quien se ve en cámara es quien yo fui siempre pero estaba guardada, escondida bajo la vergüenza y los prejuicios. Y todo eso es gracias a la gente que está del otro lado que siempre me apoyo en mis proyectos y me dijo que podía.

¿Qué consejos le darías a alguien que está en este proceso del cambio de hábitos o que quiere comenzar a hacerlo?

Primero que vayan a una nutricionista y a un médico a hacerse análisis, porque no podemos empezar a cambiar hábitos sin saber si estamos anémicos o tenemos alguna deficiencia. Después tomarlo como que es un proceso y tratar de disfrutarlo. Como se suele decir, la felicidad no es la meta sino el proceso. Hay que estar presentes en el hoy y hay que buscar lo que nos haga mejor, porque cada cambio alimenticio es único. También experimentar con la comida, animarse a probar cosas nuevas. Entender esto de que el paladar se reeduca porque somos seres humanos y estamos todo el tiempo aprendiendo. No pretender de una levantarnos y cambiar todo porque las cosas no suceden de un día para el otro. Es probar y ver lo que funciona para cada uno. No hay dieta ni fórmula mágica, ni polvitos, ni pastillas. Hay que hacerse un poco cargo y tomar las riendas para probar, experimentar y ser bueno con uno mismo, no llenarnos de pensamientos negativos cuando por ejemplo nos comemos una porción de torta. Es todo parte del proceso.

¿Qué proyectos tenés a futuro?

Hará dos semanas firmé contrato con una editorial para hacer un libro en papel, que era como el sueño máximo que yo tenía con la cuenta, de dejar un legado en alguna librería y que la gente me tenga en sus casas. Algo que tengo muy en claro es que el día de mañana me puedo levantar e Instagram puede dejar de existir y esto se terminó. Es efímero, por eso hay que construir por otros lados. El año que viene sale si todo sigue bien. Va a ser mitad recetas, pero también mezclando lo que es todo el proceso de descenso de peso y todo el cambio de hábitos alimenticios que yo hice, mostrando también como fue evolucionando mi cocinar. Ojalá les sirva a otras personas de guía, apoyo o de contención para el camino de aceptarse y de comer un poquito mejor, de entender que la comida no tiene por qué venir con culpa.

Después, en septiembre me mudo a Mallorca. Voy a descubrir el Mediterráneo, cosas nuevas para probar y cocinar, estoy muy entusiasmada con eso.