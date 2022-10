DIA DE LA MADRE – ACOMPAÑAMIENTO A LA MATERNIDAD ADOLESCENTE

Desde hace un año, el sistema de salud pública local cuenta con un dispositivo de acompañamiento a la gestación y la crianza para madres adolescentes. Tomado como modelo de trabajo en red, es llevado adelante por un comprometido y cálido grupo de profesionales

Octubre 2022

Las chicas están yéndose, volviendo a sus casas, algunas con sus bebés en brazos, otras esperando la llegada del parto, pero el clima en la cálida sala del Centro de Primera Infancia de Villa Italia, en Víctor Manuel 685, conserva todavía sus aromas; flotan en el aire las expectativas, todavía hay algunos juguetes en el piso. Gestando – Nos es un dispositivo único en su tipo, se creó hace poco más de un año por iniciativa de un grupo de profesionales vinculadas a la salud pública tresarroyense y apunta nada menos que a acompañar de manera integral en la maternidad y crianza a madres adolescentes, a partir de los 13 años, y que constituyen un 25% de los partos en el ámbito hospitalario local.

Forman parte de esta propuesta, recientemente considerada a nivel de la Región Sanitaria I como modelo de trabajo en red, Lennix Díaz, psicóloga; Albertina Lozano, nutricionista; Ivon Iribarren, obstétrica; Leticia Muda, psicomotricista y Gabriela Stefano, comunicadora social forman parte del equipo junto a Vanesa Villegas, trabajadora social del Servicio de Ginecología y Maternidad del Centro Municipal de Salud, que está en licencia esperando a su bebé. “Ella fue quien pensó que un acompañamiento desde el amor y la ciencia, desde un enfoque integral, era necesario para enfrentar esta etapa de la vida de manera informada, de forma que permita generar autonomía para el proyecto de vida de la persona recién nacida. Y que esta crianza saludable se da en comunidad, pero con un Estado presente. Su rol como persona y desde el trabajo social es fundamental e indispensable en el equipo, ya que genera en primera instancia ese vínculo de confianza tan necesario, con las personas gestantes que llegan al Servicio”, explican las profesionales.

“Entre todas las prestaciones propias de Maternidad y Ginecología del Servicio funciona el Consultorio de Alto Riesgo, para la atención de embarazadas o personas gestantes de 13 años en adelante, hasta los 19, 21, según el caso. Como son consideradas de alto riesgo por la edad, generalmente se las deriva desde los CAPS (salas barriales) o de cualquier profesional de la ciudad. Vanesa, que trabaja en el Servicio, comenzó a pensar en la necesidad de otro tipo de acompañamiento en el proceso de parto, posparto, lactancia, porque si bien en todas las patologías y situaciones se brinda atención integral en los equipos de salud, en este caso específico ella pensó que hacía falta algo más personalizado. Sobre todo por las cuestiones propias de la edad, porque en el momento de formación de la identidad y de un proyecto de vida, un embarazo modifica la realidad”, considera Gaby Stefano.

“Cuando surge esta idea, Vanesa convoca a un grupo de profesionales interesadas en conformar este dispositivo; así fuimos llegando y el proceso de armado del proyecto demoró unos seis meses en los que nos juntábamos, analizábamos ideas, y buscando otras experiencias, no pudimos encontrar nada parecido en Argentina de manera que tuvimos que acudir a otros lugares. Siempre con la idea de buscar la manera de llegar a la población adolescente, que de por sí es compleja en ese aspecto. Pensamos en las redes, y la realidad nos mostró que hacía falta encontrarse, entonces armamos este dispositivo que consiste en encuentros grupales, que tienen un inicio y un final”, puntualiza Lennix Díaz. En la actualidad, la existencia de este espacio se fue socializando y la llegada de chicas al grupo no se circunscribe únicamente al Consultorio de Alto Riesgo; llegan desde las escuelas, desde el Servicio Social. Y si la embarazada no se atiende aún en el Centro Municipal de Salud, se la conecta con esta posibilidad. “Son acompañamientos complejos, que superan los límites de nuestro equipo, y el Hospital es fundamental, porque las acompaña en el embarazo, la salud de la gestante, el nacimiento y la lactancia, con Neonatología en un rol fundamental; mientras nosotras buscamos reforzar y fortalecer ese proceso, generar adherencia con la salita de su barrio… La red de acompañamiento debe ser amplia, porque se trata también de apuntar a que las chicas tengan otro proyecto de vida además de la maternidad, que vuelvan a insertarse en la escuela, entre otras cosas”, apunta Lennix. Por eso es habitual que en los grupos se hable de exámenes y vestidos de egreso.

“Lo importante del espacio es que ellas se puedan escuchar, reconocerse en sus pares. Porque transitar un embarazo adolescente e incluso maternar siendo tan joven puede ser una experiencia que se transita sola, entonces encontrar pares, charlar con ellas de lo que les interesa, escuchar otras experiencias, es muy importante. Este no es un lugar donde se da información; hay una retroalimentación constante”, completa Albertina.

Flexibilidad en los temas

Gestando- Nos se pensó basado en la ley de cuidado del embarazo y la primera infancia y la ley de parto respetado, por lo cual cada encuentro de los jueves -son diez semanales en total los previstos- aborda un tema diferente, propuesto por las profesionales, pero que suele derivar en otros que las propias chicas llevan al grupo. “Después retomamos para cerrar el mismo tema con el que empezamos, pero en el medio salen muchas otras cosas que ellas comparten. Hay una estructura pensada previamente pero no es rígida, parte de los intereses de las chicas, se vuelve flexible a partir de sus necesidades. Por ejemplo, la RCP pediátrica no estaba planeada, la propusieron ellas y entonces trajimos al enfermero Jorge Dasseville para que coordinara un encuentro sobre el tema y ya lo dejamos incluido. Lo mismo ocurrió con las lesiones domésticas; no era algo en lo que habíamos pensado originalmente, pero es fundamental que esté”, apunta Lennix.

“La idea es que los grupos no sean eternos; los temas van surgiendo y pensamos en cómo incorporarlos, pero siempre apuntando a que haya un inicio y un final de la propuesta para cada grupo, y si alguna de las chicas quiere permanecer porque le gustó o cree que lo necesita, se sume al siguiente”, completa Gabriela.

Por el momento, el Centro de Primera Infancia de Villa Italia es la única sede de Gestando - Nos, y cuenta con todos los elementos necesarios tanto para las chicas como para los bebés. “Quizá en otro momento nos movamos a otros lugares, pero lo interesante de que funcione acá es que, como no se trata de cortar ningún vínculo a partir de la finalización de los encuentros porque la idea es que eso siga, las chicas pueden ver al Centro de Primera Infancia como una posibilidad para los bebés continúen con su desarrollo, de hecho algunos de los que terminaron los encuentros con sus mamás, vienen al Centro”, considera Leticia.

En Tres Arroyos, vale la pena señalarlo, se ha conformado la Red de Crianza y Primera Infancia, de la que forman parte varias instituciones y dispositivos, entre ellos Gestando – Nos y los Frutillitas, que también reciben a bebés que pasaron por los grupos. “Justamente ahora vamos a tener la segunda entrega de almohadones de lactancia, que surgió como un proyecto de la Red, como otra forma más de acompañar de manera articulada entre todas las instituciones para acompañar la crianza”, indica Lennix.

El compromiso de las profesionales es evidente. Los encuentros comenzaron siendo quincenales hasta que el dispositivo empezó a andar, y estaban pensados para que cada una abordara de manera individual el tema de su competencia. Pronto descubrieron que el grupo funcionaba con la participación de todas, que confiesan pasarla bien a partir del intercambio de saberes con las chicas. “Nosotras fuimos adolescentes, somos profesionales, pero no tenemos todas las respuestas; es el intercambio con ellas lo que hace que el grupo funcione. Y llega un momento en que compartimos todo con ellas, sentimos que todas tenemos la misma edad”, admite Ivon Iribarren. “Poder alojar sus inquietudes, que ellas sientan que es importante lo que plantean, es lo que hace que los encuentros funcionen”, completa Lennix.

Vínculos

Cada grupo está integrado por entre 7 y 10 chicas, y las que ya fueron mamás concurren con sus bebés, de manera que el juego, la música y el tirarse en el piso son cuestiones de lo más frecuentes. Las mamás provienen de distintos sectores de la ciudad, y entre ellas se ha generado también una red propia, más allá de la que propone el dispositivo. Lo que marca que, sin duda, la propuesta funciona. “Son muy solidarias entre ellas, intercambian ropa, pañales, leche, y la realidad es que ellas arrancaron solas con esto; nosotras estamos abiertas a eso de manera tal que en estos últimos grupos dejamos nuestros propios teléfonos personales. Y eso es parte de poner el cuerpo en el acompañamiento”, puntualiza Lennix.

El grupo de WhatsApp es depositario de este intercambio tan valioso, pero también es fundamental el rol que cumplen cada una de las profesionales para dar la información y la orientación necesaria ante cada planteo de las chicas. “Puede ser que alguna perciba un malestar, y si bien no la vamos a atender nosotras en forma directa, se le recomienda inmediatamente dónde acudir y eso ya es muy importante”, aseguran.

La posibilidad de incorporarse a los grupos tampoco sigue un esquema rígido, ya que si alguna de las chicas interesada ya tuvo a su bebé, puede sumarse a los encuentros y aportar su experiencia si lo desea a los tres primeros, donde se aborda fundamentalmente lo vinculado al embarazo y parto. “Después llegamos al juego, al contacto y sostén del bebé, al refuerzo del vínculo, sale la idea del andador, si usarlo o no, las dudas que tenemos casi todas las madres y para las cuales nosotras brindamos algunas herramientas para que las trabajen en casa. Y un tema que también ha surgido tiene que ver con el ámbito familiar, los roles de los abuelos, la puesta de algunos límites en ese aspecto, y es muy importante lo que ellas comparten y transmiten en términos de experiencia”, apuntan las profesionales.

La cuestión de las relaciones con los adultos que rodean a las chicas también está muy presente en la dinámica de los grupos. “Este tema de los roles es complejo, porque ellas están en pleno desarrollo, lidiando con sus vínculos con los padres, y aparece un niñito cuando están conformando su propia identidad. Por eso no hay que imponer un deber ser, sino escucharlas y acompañar el proceso para que resuelvan esto en sus casas con su familia. Surge el tema de los padres, de las suegras, adultos que irrumpen en su maternidad, y es muy válido que ellas puedan poner en palabras lo que sienten y valerse de la experiencia de sus pares para resolver y reflexionar sobre su rol. Porque todas son diferentes, están también quienes dicen ‘yo me manejo sola, hago esto y aquello’, y es bueno que puedan compartirlo”, describe Lennix.

“Están también quienes maternan sin padres, hay diferentes realidades y modelos de familia, por eso la idea que todos nos llevamos de acá es que con las herramientas que tenemos y buscando un apoyo saludable, se puede. Y que la carga no esté únicamente sobre ellas, porque se habla mucho de corresponsabilidad pero vemos todavía que es sobre la mamá que recae la responsabilidad del cuidado, y eso en las adolescentes está todavía muy presente. Por eso también buscamos la forma de problematizarlo”, completan.

Cuando terminan los encuentros, lo habitual es que las chicas sigan charlando, porque para varias, con sus bebés recién nacidas, el grupo suele ser una de sus pocas salidas. Tanto que acuden a las reuniones a días del nacimiento de sus hijos. “El objetivo nuestro es humilde, que se vayan creyendo que van a poder construir su propia familia con el modelo que ellas decidan y las haga felices, una crianza saludable para ellas y sus bebés”, señala Gabriela a modo de conclusión. Y en la cálida expresión de todas se advierte que han logrado dar estos primeros pasos con buenos resultados.