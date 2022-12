MARTINA LASAGA Y EL CAMINO DE ESTAR BIEN PARA LIDERAR

Especialista en economía del comportamiento, la tresarroyense Martina Lasaga lleva adelante mentorías, neurocoaching y talleres, orientados a que cada uno encuentre su mejor versión. Con “El Periodista” reflexionó sobre cambios de paradigma en el mundo laboral, orientados hacia las habilidades blandas, y el impacto de la pandemia

Con el objetivo de colaborar y acompañar a líderes de empresas u organizaciones en su proceso de transformación personal y laboral, Martina Lasaga -especialista en economía del comportamiento, graduada en la UNS y UCEMA- desarrolla técnicas de neurocoaching y es experta en bienestar organizacional. Tras varios años de residencia en Bahía Blanca y en Venado Tuerto, Santa Fe, volvió a su ciudad natal donde varias organizaciones y empresas -como la Cámara Económica y Mutual Dan, entre otras- conocieron sus servicios. Además, da talleres en un nuevo e interesante espacio, denominado Makia (makia_espaciodebienestar en Instagram).

¿Cómo fue tu formación, Martina?

Hice un mix, entre mi carrera de base -soy licenciada en Economía-, una especialización en economía del comportamiento, el neurocoaching y un posgrado en bienestar y felicidad organizacional. Desde la pandemia, vengo abordando más que nada lo que son habilidades blandas. Y ya no estoy tan cerca de la economía, aunque trabajé mucho tiempo en finanzas, sino de lo humano…

Desde el punto de vista conceptual es algo nuevo para nuestro medio, ¿verdad?

Tiene que ver con nuevos paradigmas laborales y filosofías de vida; quizá pueda ser novedoso para Tres Arroyos, pero la recepción ha sido muy buena. Y creo que es algo que se va a ir extendiendo, porque creo que las cuestiones en las que yo trabajo, como el bienestar integral de las personas, de los líderes -que abarca la mejor gestión del tiempo, de la productividad, disminuir el estrés, en definitiva vivir mejor- son algo que todos queremos en algún punto.

Algo que todos queremos y que nos empezamos a replantear en la pandemia, mucho más que antes, ¿verdad?

Los cambios se van dando cada vez más rápido y en mayor sintonía, seguimos en flexibilización y transformación continua en lo empresarial y en lo personal. Cambiaron nuestras prioridades, esto nos hizo el click que cada uno necesitó en su momento, y nos planteamos cómo hacer para vivir mejor, en armonía, contentos con lo que hacemos.

Y en el liderazgo empresarial también se ven cambios: desde un virar hacia el trabajo colaborativo hasta los nuevos paradigmas que quizá en una empresa familiar al principio cuestan, pero que se van acoplando como una conjunción entre lo viejo, por así decirlo, y lo nuevo que estamos viviendo.

Imagino que por lo que vemos en los medios, las organizaciones han empezado a pensar en otras condiciones de trabajo para sostener a quienes lo llevan a cabo, pero además mejorar la productividad, como los viernes más relajados, amenities en las oficinas…

Es cierto; el bienestar organizacional apunta a una cultura laboral que sea amena en todos los aspectos, roles y funciones. Que cada uno cumpla una función pero buscando una realización en esa trayectoria.

¿Se tienden a valorar más las condiciones personales de líderes y trabajadores? Es decir, no sólo cómo trabajan sino cómo son.

La personalidad y el comportamiento también influyen. Y si bien antes se valoraba más lo estrictamente técnico, hoy no es que no se valoren esas habilidades sino que se ponderan las habilidades blandas, como cuán flexible, empático y asertivo soy, y las jerarquías tienden a desaparecer de alguna forma. Por supuesto siguen existiendo los directorios, los ceos, los dueños de una empresa, pero la tendencia va a desverticalizarse cada vez más y todos aprendemos de todos. Antes el conocimiento era de uno y no se compartía, hoy la información -con los avances tecnológicos, Internet y los social media- está al alcance de todos. Y se valora al líder que aprende, comparte y se enriquece con vos.

La demanda local

¿Qué has podido hacer con todo esto en Tres Arroyos?

Consultoría empresarial, varios workshops y talleres, un workshop en base a un ciclo de lecturas en la Cámara Económica, y encuentros en los que busco compartir todo lo que tiene que ver con el bienestar. Y sigo trabajando online en mentorías individuales y grupales.

¿Qué demandas específicas encontraste tanto en empresas como en personas respecto de los temas que vos trabajás?

Una necesidad puntual es la de fortalecer las habilidades blandas, tanto desde lo personal como lo organizacional y empresarial. Autoliderazgo, empatía, comunicación asertiva, gestión del tiempo, mentalidad más flexible, y todo lo que tiene que ver con bienestar ha tenido muy buena aceptación.

Hoy es prácticamente indispensable contar con esas habilidades blandas a las que te referías ya desde el ingreso al mundo laboral, ¿verdad?

Por supuesto. Son herramientas que cada vez se requieren más, y que desde lo formal no estábamos acostumbrados. A este punto, son imprescindibles para aprovechar mejor las oportunidades.

¿Y qué observás respecto de estas herramientas en las empresas? ¿Faltan, hay interés?

Hay un gran interés, y en lo personal lo he experimentado. Algunas empresas ya lo vienen trabajando, otras no, y algunos han preguntado, han tratado de seguirme en los talleres y las charlas. Y he trabajado con emprendedores, y puntualmente con mujeres, que son las que más me han seguido.

¿Qué buscan las mujeres? Gestión del tiempo, seguro…

Es lo típico…¿Cómo hago para dividirme? El balance personal-laboral, siempre; y algo que es muy común es el tema de la autoconfianza y autovaloración, que son fundamentales para las que quieren iniciar un emprendimiento, sobre todo porque cuesta ponerle un valor, cobrar el trabajo. Y después los miedos… Yo trabajo mucho en la transformación personal, para después aplicarla en lo laboral. Con herramientas de neurocoaching, abordamos un proceso profundo para que se logren los resultados que se están buscando.

Muchas mujeres que tuvieron que postergar su ingreso al mercado laboral han optado, porque quizá no consiguen hacerlo en determinado momento, por el emprendedorismo.

Es cierto. Yo soy una convencida de que se puede lograr lo que uno se proponga, tal vez teniendo las herramientas, tal vez pidiendo ayuda para hacerlo, tiene que ver con la actitud. Con las emprendedoras se fueron planteando cuestiones como cierta saturación del mercado para cierto nicho; pero yo creo que todos podemos generar un valor en base a lo que queremos. Obviamente tiene que haber un cierto mercado, pero también se puede generar una necesidad. No quiero sonar idealista, el emprendedorismo no es un mundo ideal, pero con autovaloración y acompañamiento, se puede avanzar.

Yo soy, sobre todo, optimista, y la pandemia nos mostró que quienes aprovechamos distintas cuestiones, como el trabajo en el mundo digital, como una oportunidad, pudimos sortear obstáculos y encontrarle la vuelta. Es fundamental ser resiliente, las oportunidades están.

Para contactarla, Martina tiene una web, martinalasaga.com.ar, y su Instagram es mar_lasaga