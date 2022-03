Europa para todos

PASAPORTE - FEDERICO SABATINI Y EL IMPACTO DE SUS “MANUALES” PARA VIAJAR A BAJO COSTO

Abogado, nieto del recordado exdirector de Turismo Nicolás Sabatini y viajero apasionado, Federico Sabatini recorrió el llamado “Viejo Mundo” más de una decena de veces. Fue buscando optimizar gastos y cuando logró, por ejemplo, un tour completo por 874 euros, decidió compartir sus experiencias con el mundo, a través de Instagram

Febrero 2022

Roma ofrece construcciones milenarias, columnatas barrocas, callecitas que invitan a perderse y disfrutar la “dolce vita” italiana. Viena conserva su esplendoroso pasado y sus tradiciones austríacas, las tortas de capas infinitas y el cristal fino como un papel. París muestra con orgullo su Torre Eiffel, a la que llegás caminando por los Campos Elíseos, pero también propone museos, una gastronomía mundialmente famosa, las casas de moda y las corbatas Charvet, un clásico de la elegancia masculina de más de 180 años. Berlín sostiene erguidos los vestigios de su famoso muro, la Puerta de Brandeburgo y las características de una capital con múltiples propuestas. Con más de 2.000 años de historia Barcelona sigue siendo una de las ciudades más irresistibles por sus carismáticos edificios como los del gran Gaudí, las ramblas, el Palau de la Música Catalana y su catedral gótica. Londres cautiva por su Big Ben, el Támesis, los vehículos de transporte público tan particulares y el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham. En suma, Europa es un cautivante territorio pleno de historias, paisajes, culturas y palacios imposibles de condensar en una publicación, una lectura, una película o un recorrido.

El joven abogado tresarroyense Federico Andrés Sabatini, la descubrió en 2001 viajando con su padre y su hermano. Conoció por entonces Noruega, Dinamarca, Suecia, Italia y España. Era su etapa de estudiante secundario y se prometió volver, especialmente para cumplir con el deseo de recorrer Francia. Una vez recibido en la Universidad de La Plata, trabajó en etapas breves en tribunales de esa ciudad y en Quilmes, pero la “patria chica” ofrecía posibilidades y vino a hacer experiencia en el estudio de los doctores Ferrario y Lombardi. De allí pasó al Juzgado Civil y Comercial donde aún ejerce funciones.

“Ya con esa tarea estable, me ordené económicamente durante un par de años y decidí empezar a viajar. Arranqué en Brasil, pero siempre quería Europa. Me resultaba caro y lo fui postergando. Recién volví al Viejo Mundo 15 años después, en 2016 con mi hermano menor. Estuvimos 20 días y la pasamos muy bien, pero fuimos sin información previa y el asesoramiento de alguien que haya estado. Gastamos alrededor de 6.000 dólares entre los dos, lo cual era una fortuna y me di cuenta después, que habíamos cometido errores cuando hablábamos con gente que paraba circunstancialmente con nosotros en hostels y nos daba algunos consejos. Lo pasamos muy bien, pero me quedó esa idea de volver pero optimizando los recursos económicos. Por ejemplo aproveché luego una buena oferta de millas Smiles para viajar por Alitalia desde Buenos Aires a Praga con escala en Roma y regreso a Argentina desde la capital italiana. Había acortado en mucho el costo del aéreo. En esta tercera oportunidad viajé solo, pero ya con un proceso previo de averiguaciones en los buscadores de Internet. Llegué a Praga y de allí seguí por Amsterdam, Bruselas, Luxemburgo, París, Londres, Copenhague y Roma. Me quedó una anécdota porque achiqué valores y con eso me traje de Virum, una isla de Dinamarca, la grifería para la casa que estaba construyendo. Cuando llegué hice mis números y había estado 15 días en temporada alta, gastando unos 1000 euros, por lo que llegué a la conclusión que se podía viajar por mucho menos dinero que lo que presupuestan en los circuitos comerciales. Luego, en reuniones con amigos les iba explicando que con pequeños ahorros diarios se puede llegar a una cifra que permita viajar con costos menores, sin lujos pero en muy buenas condiciones. De esa manera siempre me di el gusto de comer bien, conocer atracciones, comprar ropa y no privarme de cosas esenciales. Buscaba hoteles o hostels con pocas camas en las habitaciones, buen puntaje y en el centro de las ciudades”.

Compartir experiencia

Pero lo bueno es que Federico no se quedó con las ventajas logradas para él mismo, sino que decidió compartirlas más allá del grupo de sus amistades. Hoy lidera una red social propia llamada europa_lowcost que tiene 171.000 seguidores y a veces una historia que dura 24 horas en Instagram es visitada, según el país, entre 20.000 y 80.000 personas, especialmente cuando muestran España e Italia, en casos por puro interés y en otros por quienes buscan la posibilidad de viajar para radicarse.

“Fui ampliando mis conocimientos y buscando en los blogs y páginas de las aerolíneas, encontré hace unos 3 años viajes a Europa que salían de Foz de Iguazú, llegaban a una ciudad de Europa y volvían desde otra a Ezeiza, cosa no habitual si partís desde Buenos Aires. No solo cuesta un 50% menos el pasaje, sino que además te da la posibilidad en el mismo viaje de conocer Cataratas de Iguazú, que es un destino casi único en el mundo. A mis amigos y a la gente que me consultaba les daba consejos, les ayudaba a sacar los tickets aéreos por agencias o aerolíneas. También los asesoraba para conseguir los tours gratuitos a la gorra en las ciudades europeas. Son ideales para hacerlos en el primer día porque ofrecen un panorama general de cada lugar en 3 horas de duración. Es probable que después te quieran vender un paseo pago, pero no tenés obligación de comprarlos. Siempre recomiendo 3 días en las ciudades grandes, salvo Venecia que con los cruces de puentes y demás, produce cansancio en las personas mayores y con un día estará bien. También aconsejo sobre parques para ir a tomar mate, visitas gratuitas y otros tips a tener en cuenta. Así viajaron amigos, después amigos de amigos, familiares, el grupo de hizo muy grande y ya no me daban los tiempos, porque la mayor parte la dedico a mi trabajo en el juzgado, que me encanta. Cuando me di cuenta que debía cambiar para poder atender a una mayor demanda, siempre sin fines de lucro, se me ocurrió hacer ese sitio en Instagram donde tengo carpetas de cada ciudad con fotos y recorridos para hacer, además de un resumen de precios para entrar a museos, atracciones, visitas gratuitas, dónde comer barato y demás. También publico costos de hotel, departamentos y hostels, Luego, por las exigencias de las consultas de gente que no conocía, resolví diseñar unos manuales muy básicos, donde en 24 páginas explico cosas simples como valijas o mochilas, tipos de enchufes, blogs dónde y cómo conseguir pasajes baratos en aviones, buses y trenes, para personas que no han viajado. Hay otro manual con 4 rutas de viajes por toda Europa y 2 rutas por España e Italia con distintas duraciones de días y los costos en cada caso para movilidad, alojamientos, comidas y atracciones. Por ejemplo hay un periplo por Europa de 15 días que publico por 874 euros, incluido el aéreo a Europa. Parece un precio sorprendente, pero contempla por ejemplo algunas noches viajando en colectivo, lo que ahorra costos de hotelería. Otro caso de interés es la página de Iberia, que tiene siempre ofertas muy convenientes y suele congelar en pesos. Por ejemplo para llegar a Barcelona, ida y vuelta, desde Buenos Aires, generalmente siempre fue de 1.000 dólares; 800 consiguiendo una buena oferta; desde San Pablo siempre anduvieron en 500 y 700 desde Iguazú. Si buscás meticulosamente lográs pasajes aún más baratos”.



Dos historias por día

Es de imaginar que con tal crecimiento en consultas, Federico aplica mucho tiempo de sus días en resolver generosamente consultas o problemas de otros. Todos los días publica dos historias, abarcando unas 70 ciudades y localidades pequeñas. Una entre las 11 y las 12 y otra de 19 a 20.

¿Cuántas veces has viajado a Europa?

No lo recuerdo exactamente ahora, pero son unas 10 u 11, Incluso en la etapa de pandemia con mi pasaporte de la Comunidad Europea. La realidad es que tuve todos los cuidados y nunca me contagié. La mayoría de los paseos son al aire libre y caminando; las posibilidades del virus se minimizan con barbijos y demás.

¿Cuáles son las ciudades que más te han gustado hasta ahora?

A mí me encanta París, que es el top uno por lejos. También me gusta mucho Praga y hay una ciudad que no es tan conocida pero muy bella: Budapest, que está entre las más grandes de Europa, distinta a lo que somos nosotros y a otras ciudades del continente, con baños termales, hermosos paisajes y el edificio del Parlamento que es el más imponente de Europa. También son de mi agrado Cracovia y Berlín. Un capítulo aparte para Roma, la impactante ciudad eterna. Barcelona porque tiene playa y Madrid es la más porteña asimilada a Buenos Aires. También rescato muchas localidades pequeñas que son hermosas. Otra posibilidad interesante es esquiar y en eso destaco una villa de Cracovia llamada Zakopane donde te podés sacar las ganar por 12 euros diarios. En el manual explico cómo llegar y cosas para tener en cuenta. El manual es un extra de la página de Instagram y lo consulta gente que se quiere ir por un tiempo a Europa, especialmente a España por el idioma. Allí vive mi hermano hace dos años y uno de mis mejores amigos. También España es el lugar perfecto para conectarse con otros países en pocas horas, como por ejemplo Francia y Portugal.

¿Cómo se accede a tus manuales?

En el Instagram hay un link en PDF. Hacés la compra y te lo envío al instante para que lo puedas imprimir. El costo es de 499 pesos y ese dinero tiene como objetivo destinarlo a publicidad para que cada vez más gente decida ir a la página y se dé cuenta que puede viajar. El año pasado, cuando se desató la pandemia, todo el dinero recaudado se destinó en donación al hospital.

Has vivido todas las particularidades en esos 10 viajes. ¿Con qué gastronomías te sentiste más halagado?

Me encantó la paella en Barcelona y los sandwiches de rabas en Madrid. En Budapest, Cracovia y Varsovia el goulash. Una cosa que me interesa mucho es leer sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo fueron los sistemas comunistas en los países que no eran precisamente Rusia. Cuando fui a Polonia me encantó ir a los famosos “bares de leche” o también denominados Mlezky. Allí me iba a esos lugares y me sentía como una persona viviendo en aquella etapa comunista. Son cocinas grandes similares a los comedores universitarios donde te dan una bandeja y podés elegir dos tipos de ensaladas diferentes y dos platos del día. Una señora que cocina en una olla gigante te sirve ese menú, te sentás y comés. Vos entrás y te sentís como en las películas que reflejan la época de la guerra. Todo muy minimalista, con mesitas pequeñas, todo azulejado y una bandeja metálica. El costo con bebida incluida que puede ser agua o jugo, es de 1 a 3 euros, según el lugar. Fue el choque cultural más notable que vi, entre el modernismo y las tradiciones. También vi mucho de esa época en Varsovia. Como ellos vivieron las invasiones y la violencia de la guerra, las personas mayores tienen como cierto recelo a quienes llegan de afuera. Me gusta mucho la historia y especialmente la etapa tan injusta de la guerra, por lo que observo con especial interés a la gente mayor y sus actitudes. En ese sentido me pareció impactante el Muro de Berlín porque cuando lo ves por primera vez entendés la realidad tan dura, cuando dividió en dos la ciudad, cortó la comunicación entre familias y produjo mucho daño espiritual en la gente. También conocí tres campos de concentración. El de Munich, que se llama Dachau, construido sobre un campo de pólvora en 1933; el de Berlín que es Sachsenhausen, habilitado en 1936 y sede central de todos esos espacios de prisión, al que fui dos veces al igual que Auschwitz en los territorios polacos ocupados y tal vez el mayor centro de exterminio de personas. Fueron sensaciones impactantes. Cuando uno ve películas no le muestran ni el uno por ciento de tanta muerte. Allí suelen ir delegaciones de niños para mostrarles lo que significa la barbarie. Hay un cartel que dice “La única forma que la historia no se repita, es conocerla”. El ingreso es libre y solo cobran la audioguía en tu idioma por 3 euros.

Una de las características de Europa es el magnífico estado de los museos, algunos de los cuales no son gratuitos pero se justifica el pago de una entrada por la calidad de lo que uno observa.

Son museos grandes e impactantes que te muestran todo de la mejor forma. Es interesante señalar que en el Reino Unido son gratuitos.

¿Dónde encontraste la gente más amable y la más hosca?

Me sentí muy bien tratado siempre en España y en Italia. Son menos amables en Polonia porque mucha gente no sabe inglés y los mayores son ciertamente huidizos del trato. También en París no son muy simpáticos. Y los daneses por ejemplo están entre los más divertidos en la vida nocturna.

A diferencia de nuestro querido país, los trenes son limpios, puntuales y se constituyen en preferidos por la gente.

Es lo mejor. En lo relacionado a precios es más barato el ómnibus, pero si se puede pagar un poco más, lo más recomendable es el tren porque están impecables, van rápido y tienen todo. Hay sistemas como el Ave en España, el Eurorail que te permite sacar un abono y te lleva por toda Europa. No lo recomiendo, aunque es ciertamente económico y con vía libre, pero se de gente que ha sacado pasajes con tiempo y no les aseguraron viajar de noche ni la fecha y horario que elegiste, porque en temporada alta se llena y pasan algunos pasajeros para el día siguiente. Generalmente no pasa, pero el riesgo de la reprogramación está siempre presente.

Una pasión familiar

La pasión con que cuenta cada detalle Federico surge de su formación de niño, cuando con sus abuelos y sus padres siempre armaban viajes, aunque fueran cortos pero siempre disfrutables. Su abuelo paterno fue el profesor Nicolás Sabatini, que fuera destacado docente, director Municipal de Turismo y uno de los fundadores de Quimera Viajes. Conoce Estados Unidos y Tailandia, pero seguirá viajando a Europa que es abierta e historia pura.

¿Cuál es tu visión sobre los alojamientos?

Si uno va en familia de 4 integrantes lo que puede hacer es alquilar un departamento por Airbnb o Booking, porque están muy bien equipados y tienen todo. La realidad es que uno sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche. Tiene mayores comodidades para cocinar y ahorrar dinero, por ejemplo. Los hoteles de 3 estrellas en Europa son comparables a los de 4 en Argentina y vas a estar muy bien. También hay hostales más económicos de buenas condiciones y hostels que se deben investigar previamente, especialmente con los puntajes de los usuarios.

¿Para la gente que va de shopping?

Zara/Lefties, muy bueno. H&M es más cara pero tiene buenas liquidaciones a bajo precio. Primark, es la más económica y si bien no trabaja las marcas más famosas tiene prendas bien confeccionadas. Y Alcott, que está mucho en Italia y España. Entre las deportivas Decathlon, que tiene prendas que se asemejan a las grandes marcas, de calidad algo inferior pero con precios de 2 a 5 euros incluyendo mochilas deportivas y buzos.

¿Qué se observa en materia de seguridad en las calles?

Generalmente no existe el robo con violencia. El hurto se da en las ciudades grandes. En la última oportunidad que viajé un amigo perdió el teléfono celular en Berlín. Se dio que un chico lo encontró, le sacó la tarjeta, miró las fotos y encontró el pasaje. Me agregó por Facebook y nos reencontramos con el aparato. En Términi, que es la estación de trenes en Roma, sé que hubo casos, pero personalmente no he tenido problemas. Hay que andar con cuidado en las grandes ciudades, especialmente en horas de la noche.

¿Se puede viajar bien en auto alquilado, teniendo en cuenta la información en las rutas?

Yo soy de trasladarme mucho en colectivo pero las veo bien señalizadas. Además cualquier auto moderno viene con GPS y llegás a todos lados. Siempre hay que respetar los límites de velocidad y me llama la atención que en las fronteras no hay gente controlando en los países incluidos en la Unión Europea.

Sobre el final de la amena charla, Federico aclaró que si bien es el creador de la página, destaca la participación del contador Ramiro Carzoglio que vive en Bahía Blanca y es un reconocido jugador de básquetbol.

“El hace la parte contable, ahora me está ayudando a proyectar la orientación hacia el inglés y armar otro tipo de manuales. Y Leo De la Penna es el diseñador gráfico. Es uno de mis mejores amigos, vivió conmigo en La Plata y es el que armó las aplicaciones y redes sociales. Yo soy el que viajo, doy la experiencia, respondo todos los mensajes y subo las historias”.

¿Cuál es tu sueño a cumplir?

Me encantaría que todo el mundo se dé cuenta que ahorrando y perseverando puede conocer Europa. La tarjeta de crédito bien usada puede ser también una aliada importante para concretarlo. Muchas veces por no dar el paso y dedicarse a viajar en Argentina o los países vecinos, suelen en algunos casos gastar casi el mismo dinero.

Más allá de las cifras de seguidores que comentamos en esta misma nota, Instagram le marca un 80% de seguidores argentinos y en el resto hay italianos, colombianos, mexicanos, españoles y de otros territorios. La página se le fue un poco de las manos si tenemos en cuenta que se suman diariamente unas 600 personas y por sobre todo prioriza su trabajo en el juzgado. Pero la pasión por su exitoso hobby hace que duerma menos horas y responda con dedicación cada uno de los mensajes que recibe.

“La idea es eliminar en lo posible el mito de que Europa es para pocos. Si tomamos la cifra sugerida de 874 euros con casi todo incluido, una persona ahorrando un euro por día en aproximadamente tres años se va. Y lo más gratificante de este hobby para mí es cuando abro los mensajes de cualquier lugar del país y mucha gente que no me conoce, me agradece los consejos y los manuales. Y hasta me emocionan cuando reconocen que gracias a mí, un matrimonio con dos chicos que la veían muy difícil, lograron optimizar los costos y viajaron los 4. Esa forma de ayudar me pone muy contento”.