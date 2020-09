Escrito en el cuerpo

EL BIOLOGO LUCIANO VALENZUELA Y SU TRABAJO CON ISOTOPOS ESTABLES APLICADO A LA CIENCIA FORENSE

El prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense ha vuelto a la escena pública estos días por su trabajo en torno a la identificación de restos que podrían pertenecer a un joven de la zona. Aun sin vinculación con este caso, el tresarroyense Luciano Valenzuela colabora con ellos y es pionero en la aplicación de una técnica que permite rastrear el origen de las personas por las “marcas” que dejan en el cuerpo los elementos químicos del agua y los alimentos

Septiembre 2020

El tresarroyense Luciano Valenzuela es biólogo e investigador del CONICET. Alguna vez contó en estas mismas páginas su trabajo con ballenas -se fue a Estados Unidos en el 2002 para hacer un doctorado en la Universidad de Utah, sobre la ballena franca de Península Valdés- pero su incursión en otras temáticas terminó por acercarlo a un mundo apasionante: el de las ciencias forenses. Hace algo más de siete años, en abril de 2013, volvió a la Argentina, y hoy, mediante la técnica de isótopos estables, rastrea el origen de las personas a través de elementos químicos que los alimentos y el agua que ingieren van dejando en sus cuerpos. Con el uso de esta técnica colabora, además, con el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense, que por estos días ha vuelto a la consideración pública en esta zona por su intervención en el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

El análisis de isótopos estables es muy usado en arqueología y biología, pero se aplica al ámbito forense desde hace poco tiempo. “Cuando terminé el doctorado me cambié de laboratorio y empecé a trabajar en otros temas; así conocí y me especialicé en esta técnica química, y tuve la suerte de que se abriera una posición posdoctoral, me contrataron ahí desde el 2008”, contó a “El Periodista”.

Viviendo aún en Estados Unidos, Luciano se postuló para la carrera de investigador en el CONICET, con un plan de trabajo vinculado a restos humanos de antiguos pobladores de Argentina, nativos americanos de Tierra del Fuego. Y así logró regresar a su país y se incorporó a un equipo de investigación, el Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana de la Universidad Nacional del Centro que funciona en Quequén, y que trabaja en antropología biológica. “Ese fue mi proyecto durante los primeros dos o tres años, pero en paralelo empecé a desarrollar lo que yo había trabajado en Estados Unidos: la línea de uso de isótopos estables en ciencia forense. Esto por suerte se pudo desarrollar bastante, al punto tal que en este momento me dedico casi exclusivamente a la antropología forense”, explicó.

La técnica

Los isótopos son distintas formas de los elementos químicos que conocemos de la tabla periódica (carbono, nitrógeno, oxígeno); y su presencia se puede medir –esta es la tarea de Luciano- en un tejido humano de persona viva (sangre, pelos, uñas, dientes, huesos) o en los restos de un fallecido. “Estos elementos están presentes en sus diversas formas en los tejidos, y cuando nosotros los medimos, la abundancia de cada una de esas formas o isótopos nos da cierta información: por ejemplo, si encontramos en un diente, o un hueso, una gran abundancia de nitrógeno 15 por sobre otros isótopos de nitrógeno, sabemos que nos encontramos frente a un consumidor de cantidad de proteína animal. El carbono nos da otra información, por ejemplo, acerca de qué tipo de vegetales comía esa persona. Y de esta manera podemos interpretar a grandes rasgos qué tipo de dieta tenía alguien a través de esos marcadores, lo que sin duda es una ventaja por sobre los cuestionarios con los cuales se interroga a alguien acerca de su dieta y que normalmente son muy sesgados. Aquí la información es precisa en torno a lo que come en realidad, y no lo que dice o que come, porque se refleja en su tejido”, puntualizó Valenzuela.

Esta información tiene valor forense, por cuanto puede aportar algún dato que sirva para orientar o descartar elementos de búsqueda. Pero lo más interesante en cuanto al uso de esta técnica por parte del tresarroyense es la medición de isótopos estables como el oxígeno e hidrógeno. “A estos dos elementos los obtenemos principalmente todo del agua que bebemos, y varían sus formas de acuerdo a dónde nos ubiquemos geográficamente. En la costa de la provincia de Buenos Aires, en Claromecó, Necochea, tomamos agua y adquirimos esos isótopos; y la abundancia y cantidad que aparecen en nuestros tejidos es propia de esta zona. Si mido esos mismos elementos en los tejidos de alguien que vive en La Pampa, o en Córdoba, por ejemplo, van a ser diferentes. Entonces, si yo mido la presencia de estos elementos en el diente de una persona, puedo saber en qué región vivía cuando ese diente se estaba formando, porque cada región tiene una ‘firma’, una marca isotópica propia. Y esto es muy importante para la ciencia forense porque a partir de estos datos podemos saber dónde creció una persona, dónde pasó sus últimos años de vida. Y si tenemos pelo o uñas, que son tejidos que crecen continuamente, podemos inclusive hacer una reconstrucción de sus últimos movimientos”, completó Luciano.

Un caso resuelto en Estados Unidos

El tresarroyense colaboró aplicando esta técnica a un caso forense cuando aún vivía en Estados Unidos. Allí, como se suele ver en series de televisión, se había dado por cerrado un expediente tras la imposibilidad de identificar pelo, huesos y otros restos de una joven hallados de manera fortuita. Cinco años después, un investigador convocó a Valenzuela y a su equipo, que a través de la medición de isótopos estables en dientes, cabellos y huesos, pudieron reconstruir los dos últimos años de viajes de la chica, e incluso dónde había crecido, y circunscribir a esas zonas las bases de datos de personas perdidas. Hasta que finalmente se logró la identificación de los restos.

Desde hace dos años, Luciano vuelca estos conocimientos en el Programa Nacional Ciencia y Justicia, a través del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). “El grupo de trabajo al que pertenezco colabora con ellos en otros aspectos hace muchos años. Pero el uso que yo hago de esta técnica hizo que se interesaran en mi trabajo, y empezamos en el año 2017 con charlas y presentaciones, y desde el año 2018, principios de 2019, empecé a trabajar en algunas muestras de los casos de los muchos que tiene el EAAF de restos sin identificar, como los provenientes de delitos de lesa humanidad y otros más nuevos. Esta técnica no permite identificar de manera directa, pero sí ayuda a obtener un mejor perfil biológico de la persona para complementar luego con algún ADN de familiares y otros estudios”, indicó el investigador.

En ese aspecto, explicó que como cada investigación se inicia en función de una hipótesis –por poner un ejemplo reciente, se procura identificar restos hallados cerca de Bahía Blanca en el marco de la causa por la desaparición de Facundo Astudillo- los isótopos estables pueden contrastar esa hipótesis y decir si es acertada o no; mientras que de restos sobre los cuales no se sabe absolutamente nada, se puede obtener con la técnica la información respecto de sus orígenes y combinar esos datos con las denuncias de búsqueda de esa zona, en forma combinada con otras marcas que los antropólogos estudian cuando se encuentra un esqueleto”.

Los primeros pasos en Argentina

El uso de isótopos estables en ciencias forenses recién está dando, de la mano de Luciano, sus primeros pasos en la Argentina. “Estos datos acerca de la composición del agua en distintas zonas y sus marcas isotópicas los conocemos a grandes rasgos, no tenemos todavía una buena descripción de todo eso. El trabajo que yo estoy haciendo en el CONICET apunta precisamente a eso, a estudiar cómo cambian los isótopos estables a través de la geografía, del paisaje, para poder determinar más precisamente el origen de las personas. Por eso si bien hemos trabajado con algunas muestras del EEAF, recién estamos en el desarrollo de la ciencia básica que va a ser, en el futuro, aplicable a los casos reales y judicializados en los que se interviene. En Estados Unidos, en cambio, donde el uso de esta técnica está más desarrollado, sí trabajamos en la ciencia básica pero también en casos reales”, señaló.

Recientemente, además, participó de un simposio sobre isótopos forenses en Brasil, donde incluso la propia policía tiene dos laboratorios de análisis y hay una red nacional de datos obtenidos mediante esta técnica. “Lo usan en contrabando de madera, de especies exóticas, y si bien nosotros somos el único grupo que trabaja en esto, lo bueno es que esta gente nos ha tenido en cuenta, sabe que trabajamos bien y quizá en no mucho tiempo podamos aportar algo interesante para la región”, destacó.

El tresarroyense lleva a cabo su tarea cotidiana en el Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH) de la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén, en la localidad del mismo nombre, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro. “Aquí hay investigadoras, investigadores y becarios, y el Laboratorio funciona desde hace muchos años, aunque siempre con un equipo pequeño hasta que en el año 2013, coincidentemente con mi llegada, se incorporaron varias personas. Y si bien hay otros grupos de investigación que usan isótopos estables, lo hacen con otros fines como la determinación de la dieta de los primeros pobladores americanos, o la alimentación de los peces; este es el único que aplica la técnica a la ciencia forense. Yo llegué tras vincularme con el Programa Raíces, de repatriación de investigadores que tenía el Ministerio de Ciencia, en 2013, que me puso en contacto con distintos equipos que podían estar interesados en mi trabajo y que a su vez me gustaran. Hubo varios, pero me interesó sobre todo este equipo que lidera el doctor Ricardo Guichon y sus proyectos, porque ya había empezado a trabajar en restos humanos”, recordó.

Tuvo su gravitación a la hora de elegir el destino que tendría en su regreso al país la proximidad de Tres Arroyos, donde vive gran parte de su familia, del mar que le encanta, y también el hecho de que fuera un lugar pequeño “donde cualquier contribución que uno haga ya es un avance. No quería ir a Buenos Aires, ni a Córdoba, ni a ninguna megauniversidad ni gran instituto, porque uno se pierde. Y si bien pertenecer a un grupo chiquito tiene sus desventajas, porque todo cuesta más, es muy interesante lo que se logra”, aseguró.

Nuestra ciencia

Hoy, por la pandemia, el trabajo específico del laboratorio está virtualmente parado, de manera que Valenzuela está abocado a la coordinación de la presentación de dos nuevos becarios para el CONICET, que trabajarán con él, y a la preparación de publicaciones. El coronavirus es, entonces, una buena excusa para hablar del presente de la ciencia en la Argentina. “Aunque no tenga un impacto inmediato, la valoración más importante de los últimos tiempos es haber vuelto a tener Ministerio de Ciencia, es decir, que hay una política de estado que valora la ciencia nacional y el desarrollo de los científicos de sus institutos de investigación, más allá de que honestamente, en lo que nosotros nos interesa, que es el financiamiento, no ha cambiado mucho por la situación en que está el país, pero sin duda nos da más ánimo”, consideró.

“Por esto del coronavirus quizá a la gente le parezca que aparecen desarrollos científicos de un día para el otro, pero lo cierto es que si se pueden hacer rápido algunas cosas hoy en día, es porque hay años de trabajo detrás quizá no en coronavirus sino en otros temas, además de laboratorios preparados y gente formada para trabajar”, concluyó.

Isótopos y ballenas

Hace más de una década, el tresarroyense Luciano Valenzuela estudiaba las ballenas francas de la Patagonia, a través de un doctorado en la Universidad de Utah, Estados Unidos como miembro de la ONG Argentina Instituto de Conservación de Ballenas. Midiendo isótopos estables de la piel de estos animales, a los que también se les hacían exámenes de ADN, hizo un importante descubrimiento: halló que las ballenas francas de la misma familia tenían las mismas marcas isotópicas, con lo cual advirtió que se alimentaban todas en el mismo lugar.

“Lo que pudimos probar por primera vez es que las ballenas madres enseñaban a sus hijos e hijas a ir a un mismo lugar de alimentación, y que esas crías hacían lo mismo con sus hijos e hijas, así generación tras generación: mantenían las áreas de alimentación. Fueron los marcadores isotópicos los que nos permitieron hacer esa inferencia indirecta acerca de dónde se alimentaban”, contó.