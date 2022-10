En moto por Italia

PASAPORTE - LA VIDA DE LA TRESARROYENSE CLAUDIA ROMANO Y SU MARIDO, EMPRESARIO DE MOTOCICLISMO

Italia es el segundo país de Europa en venta de motocicletas. Allí viven la tresarroyense Claudia Romano y su esposo Gianluca Bonilauri, socio en un concesionario Yamaha que es manager de las motos GP ganadoras del París-Dakar. De visita en Tres Arroyos, “El Periodista” comparte con ellos esta entrevista exclusiva

Octubre 2022

Claudia Romano es tresarroyense y vive en Italia desde hace varios años. Llegó a nuestra ciudad para visitar a su madre argentina y su padre italiano. Lo hizo en compañía de su esposo, Gianluca Bonilauri, que conoció en Italia y con quien se casó en diciembre de 2009 en el Club Cazadores en una ceremonia muy divertida que duró hasta las 5 de la mañana con mucho baile y alegría. Después se fueron en viaje de bodas a las Cataratas del Iguazú y siguieron compartiendo su felicidad en los paisajes de Neuquén, El Bolsón, San Martín de los Andes y Bariloche.

El se mostró muy entusiasmado ante “El Periodista” contando aquella primera llegada a nuestro país. “Me gustó mucho. Los argentinos son muy amables y en cada lugar nos sentimos muy bien recibidos. Además, para los italianos la comida es muy importante y aquí verdaderamente es deliciosa y variada. Tienen la mejor carne y es la cuarta vez que volvimos con una permanencia de un mes, pero debemos retornar porque mi tío se va a enojar”, nos dice entre carcajadas.

Con su tío Toni Merendino creó una sociedad que fundó la empresa Tom 42. Y vaya el socio que tiene, nada menos que manager de las Motos GP que ganaron en cuatro oportunidades la Paris-Dakar de motociclismo, contando en el equipo a Edi Orioli, un corredor de prestigio internacional.

“Ahora tenemos una colaboración mutua con Yamaha Italia, mediante la cual alquilamos motos de última generación a las personas interesadas para hacer viajes guiados por nosotros, aunque también integramos a quienes lleguen con máquinas de su propiedad, siempre que sean de esa marca. Nuestros clientes disfrutan con nosotros de verdaderas aventuras a bordo de motos, con todas las seguridades garantizadas por nuestra experiencia en territorios como el nuestro, o más difíciles como por ejemplo Túnez y Marruecos. El próximo comenzará este 10 de octubre y finalizará a fines de noviembre. Nuestro paquete incluye todo, salvo el vuelo con avión hasta el comienzo de la travesía. Formamos grupos, ya que individualmente se puede hacer, pero a un mayor costo. Ahora partiremos con 10 anotados para este viaje a Marruecos que haremos con la Yamaha Teneré 700, una de las novedades más importante dentro del segmento de motos para exigencias de rally. Una máquina buena para el asfalto, pero también para tierra o arena. En un viaje pavimentado pueden ir dos en la misma unidad. En otros terrenos, solamente uno. Otro de los circuitos que usamos es en la Isla de Cerdeña, muy bonito y con tramos de naturaleza salvaje, pasando por pequeñas localidades con habitantes muy sencillos y amables. También en Túnez".

¿Viajan siempre con luz diurna?

Hago una relación de lo que pasa aquí. Viajar de noche en Argentina en moto es muy difícil, porque hay menos autopistas que en Europa. Lo mismo pasa en Africa. La regla número uno es llegar al hotel con la luz natural. Muchas veces salimos a las 5 de la mañana para arribar a media tarde. A la noche hay automóviles sin luz, perros y otros obstáculos que no se ven. Cada tramo tiene una parada cada una hora y media respetando las distintas adaptaciones. Hay motoqueros profesionales que pueden hacer cinco horas sin detenerse. Yo me fui a Noruega en moto andando diez horas por día. Pero los que no son muy expertos necesitan hacer más detenciones e incluso les gusta tomar fotografías, usar los baños y demás. Contemplamos todo eso.

Los italianos son muy apasionados por este deporte.

Es el segundo país en Europa con más venta de motocicletas. El primero es España, más ayudada por el clima. Incluso hay muchas marcas que se fabrican en Italia como Ducati y Aprilla, por ejemplo.

¿Qué características tiene la moto Yamaha?

Nosotros tenemos un convenio con la marca hace 17 años. Tiene un montón de modelos para solo arena, asfalto, competencias de velocidad y la mixta para rally que usamos en nuestro caso. Es la segunda marca que se comercializa en el mundo, detrás de la Honda. La seguridad, la fidelidad y la prestancia de Yamaha está fuera de discusión. Nuestros clientes viajan con seguro Europa Assistant para repatriarlos a su casa en lesiones graves, que por fortuna nunca acontecieron porque no se viaja a velocidad, sino se le da un estilo de viaje turístico y los participantes ya vienen con experiencia de andar en moto. Por problemas menores se los atiende en el lugar.

En los viajes que hiciste por Argentina, ¿qué observaste con respecto a esta actividad?

No he visto mucho en la ruta. Solamente cuando viajé a Claromecó. Allá se anda más los fines de semana. En las grandes ciudades se usa también la moto para llegar más rápido. Por ejemplo en Roma se da mucho eso, con tres millones de habitantes, aunque con una moto Scooter. También lo he visto en Buenos Aires.

La vida italiana hoy

Cambiamos de temas, teniendo en cuenta que Gianluca es un ciudadano italiano con toda la vida en ese país. Le comentábamos sobre la tan comentada rivalidad entre los del norte y los del sur.

“No es para tanto. La persona que se siente superior a otra diría que es ignorante. Yo me fui muchas veces al sur donde tengo mi abuelo en Sicilia y no pude encontrar en todo el territorio gente más amable que la sureña. No hallas mejor comida que allí, ni el mar más limpio que en ese lugar. Desde ese punto de vista prefiero ese sector de nuestra geografía. Sin embargo allí no se da mucho la posibilidad de encontrar trabajo, y en el norte sí, porque tiene un perfil muy industrial. A veces los norteños dicen que los del sur no trabajan y los consideran como inferiores. Por eso surgen las versiones de enfrentamientos. Pero desde mi punto de vista hay que buscar un equilibrio entre el trabajo y los placeres de la vida”.

¿Cuáles son las ciudades, además de la capital, que mueven la economía?

Turín tiene la ventaja de ser sede de la Fiat, la fábrica más importante de automóviles y da muchos puestos de trabajo. Sin embargo me inclino por Milán que concentra la industria textil y de la moda del país, con empresas radicadas allí que dan tarea a pueblos vecinos en una concentración regional de seis millones de habitantes. Es el centro económico de Italia, como lo es Nueva York en Estados Unidos.

En el sur se destacan Palermo, Nápoles y Bari, donde hay trabajo, pero sin industrias tan importantes. En estos casos se ven beneficiados con el turismo internacional que es una muy buena fuente de divisas. El clima contribuye mucho a la llegada de la gente y a la vida al aire libre, que no se da tanto en el norte con un clima un poco más riguroso y mayores compromisos laborales.

Claudia y Gianluca viven en Levanto, un pueblito de cinco mil habitantes en la provincia de La Spezia hacia el norte y cerca de Génova y Cinque Terre, que son lugares que también frecuentan muchos visitantes italianos y extranjeros. Una localidad muy tranquila, y segura, cerca del mar y la montaña. Claudia tiene una empresa dedicada a la enseñanza de idiomas con un doctorado universitario en inglés y alemán. El español lo trajo desde Argentina y el chino lo aprendió en forma particular.

¿Coinciden ambos en la variedad de la cocina italiana?

Seguro que sí. Hay muchos restaurantes en el mundo. La famosa pizza tan difundida en todos los continentes, como la Napolitana o la Margherita, que toma el nombre de la reina del mismo nombre que dominó en Italia a finales del 1600. Ella les pidió a sus cocineros que hagan algo distinto al pan y así surgió el pan con tomate y queso. Las mejores pizzas se comen en Nápoles. Los helados se destacan en todos lados, aunque yo probé el de Argentina, que es bueno pero lo encuentro muy dulce. Tenemos pescado con variantes. El del este, del Mar Adriático es diferente al del norte donde está el Tirreno. Por eso hay variedades y sabores por doquier.

El fútbol y el Papa

Y es indudable que el fútbol despierta mucho interés.

Yo diría grandes pasiones. Yo soy de la Juventus, pero hay otros equipos tan importantes como Fiorentina, Roma, Inter y Milán. También la selección italiana es cuatro veces campeona del mundo, aunque este año estará fuera del mundial.

¿Y el fenómeno Maradona?

Fue el único jugador que ganó títulos con un equipo como el Nápoli, que tenía futbolistas normales, pero él era un extraterrestre. Han pasado muchos años y si llegás hoy a Nápoles y preguntas por Maradona es como que les hablaras de un rey. Hay muchos muros con graffitis y figuras de Diego en toda la ciudad.

Y tenemos también ahora un Papa de nacionalidad argentina.

La tradición de Italia es tener al sumo pontífice en Roma y por estos años es Francisco y llegó de Argentina para presidir la Iglesia Católica del mundo entero.

Otra de las características del país es encontrar obras arquitectónicas antiquísimas en cualquier sector.

Decimos nosotros que Italia es como un museo a cielo abierto. Tenemos grandes monumentos en Roma, Florencia, el sur y en tantos lugares. Roma tiene un Metro o subterráneo muy corto, por la cantidad de historia que hay debajo del suelo cada vez que se hacen excavaciones. La capital política es Roma, muy rica en arte. No se pueden contar los museos que hay en el país. También en materia cultural se destacan escultores, pintores y músicos como Ennio Morricone que recibió el Oscar. Cantantes famosos muy conocidos en el mundo, si se quiere exportados desde el Festival de San Remo, y una industria cinematográfica que generó actrices como Sofía Loren, Gina Lollobrígida o actores como Mastroianni y actualmente Giancarlo Giannini.

¿Volverás nuevamente a Argentina?

Yo practico esquí en los montes Dolomitas. Pero la idea es retornar nuevamente a este país en el próximo invierno para hacer ese deporte en Bariloche, con amigos de Bahía Blanca, después de visitar al padre de Claudia.

Aprovechando además las ventajas económicas que da el euro sobre el peso argentino.

Cuando yo me casé, aquí el dólar estaba a siete pesos y ahora se cambia a trescientos, algo que no puedo entender. Parece una broma y lo digo con todo respeto, por la sorpresa que causa a quienes llegan a este gran país. De todos modos el europeo no viene mucho hasta aquí a pesar de las ventajas económicas. Le cuesta hacer tanta distancia, porque allá los países son muy cercanos.

¿Y cómo está ahora Italia en el concierto del territorio europeo?

Alemania, Inglaterra y Francia son los más fuertes. En un segundo plano están Italia y España. Y más debajo el resto de los países.

Volvieron a Italia y a su apasionada rutina. Claudia a las aulas de su empresa Learn Italian para ejercer docencia ante la sorprendente virtud del conocimiento de varios idiomas. Gianluca a programar nuevas travesías en su emprendimiento. Dicen que soñar que estamos manejando una moto, significa que no tenemos miedo de enfrentarnos a lo que venga y que lo solucionaremos con eficiencia. No sabemos si será real, pero sí estamos seguros que andar en dos ruedas es una pasión para muchos que invita a disfrutar libertad, aunque el viento pegue en la cara y el clima proponga dificultades.