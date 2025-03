QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CLINICAS DE MAR

Desde hace más de 10 años, Germán Castro coordina las Clínicas de Mar, una propuesta educativa y familiar para aprender a nadar en el mar o en diferentes espejos de agua. En una entrevista con “El Periodista” contó cómo son los encuentros y qué otras actividades invitan a realizar

Febrero 2025

El nado en aguas abiertas es mucho más que un deporte; es una conexión directa con la naturaleza, una prueba de resistencia física y mental, y una experiencia que empuja a los nadadores a enfrentarse a lo desconocido. Con sus corrientes impredecibles, temperaturas variables y entornos inexplorados, este desafío acuático ha ganado popularidad en los últimos años, atrayendo tanto a atletas profesionales como a aficionados en busca de nuevas metas y de sumergirse a esta experiencia única.

Desde el año 2011, el guardavidas Germán Castro lleva adelante la Clínica de Mar, una propuesta que busca unir a familias, jóvenes, adultos, atletas o aficionados en un fin de semana de nado en aguas abiertas, principalmente en Claromecó. “La primera clínica la hicimos en el 2010, que en principio surgió como una charla. Yo soy Guardavidas en Claromecó ya hace 32 años, y esto empezó para poder acercarnos a la comunidad y a los turistas y enseñar sobre los cuidados que tenían que tener en el mar cuando venían a visitarnos”, cuenta Germán en una entrevista con “El Periodista”, en la que detalló sobre este recorrido.

Con el tiempo y el boca en boca, esta comunidad fue creciendo y se empezaron a acercar nadadores y más interesados en sumergirse en aguas abiertas. “Nosotros los acompañábamos a nadar, los guiábamos y así empezó a surgir este emprendimiento de armar una Clínica de Mar en Claromecó para gente que nada por salud, en principio, y también para profesionales triatlonistas, nadadores de aguas abiertas, gente que simplemente le gusta nadar en el mar, en el río o cualquier espejo de agua”.

Encuentro

Las clínicas se realizan en Claromecó a lo largo de un fin de semana, usualmente fuera de la temporada más fuerte, debido a que un numeroso equipo de guardavidas y profesionales participa para asistir al grupo. “Normalmente se hace una reunión, un desayuno, en donde hay un profesional de la materia de lo que nosotros llamamos conocimiento del mar, que aborda cómo funciona el mar en cuanto a las mareas, los canales, los dibujos costeros y cosas que hay que tener en cuenta a la hora de entrar a nadar”, explica Castro.

La clave de estos encuentros es poder generar seguridad para los nadadores, siempre en un contexto cuidado por profesionales. “Si bien lo hacemos donde hay guardavidas, nosotros tenemos un equipo de trabajo grande, todo muy controlado y contenido, porque nos visita gente o nadadores de todos los niveles”. Normalmente, son grupos reducidos –de alrededor de 30 personas- “porque el tema de la seguridad es primordial”. También, si bien hay un cronograma establecido para cada encuentro, las actividades se encuentran atadas a las condiciones del mar de ese día. “Somos un grupo de trabajo en donde hay mucha experiencia y tratamos de aprovechar todo lo que nos va brindando la naturaleza”, asegura Germán.

Profesionales

Cada encuentro es distinto, una experiencia que varía según el grupo anotado y lo que Germán busque transmitir. En ese sentido, para cada ocasión él convoca a profesionales afines al tema. “Nos ha colaborado y nos ha acompañado el director de la Escuela de Guardavidas Juan Luna, el jefe de Bomberos de Claromecó Roberto Bancur para hablar de mar, o Marcelo Di Francesco que hoy día es el coordinador de Guardavidas de las playas de Claromecó”, recordó. En ese sentido explicó que “siempre es con referentes locales o zonales. A veces invitamos también a gente que viene de afuera, pero a mí me gusta trabajar y que nos aporten conocimientos gente de mi confianza o profesionales de mi confianza, con los que inclusive yo he trabajado”.

Los encuentros tienen una duración de un fin de semana. “Nos encontramos a la mañana con un desayuno bien rico y completo, y ahí nos vamos conociendo. Luego hacemos las charlas teóricas de conocimiento del mar, sobre RCP, lo que podamos incorporar según la clínica”. Los nadadores, de manera previa, completan planillas en la que informan sus condiciones, experiencia, nivel, para que los profesionales de cada clínica tengan una noción de cada persona. “Nosotros hacemos un análisis de todos los nadadores, porque en sus planillas recabamos su información, hablamos con sus profesores y algunos incluso asisten con sus profesores. Hacemos pequeños grupitos depende del nivel de cada uno y la experiencia, y coordinamos diferentes actividades”.

Las clínicas, según cuenta Castro, “no solamente tratan de nadar en el mar o en aguas abiertas, sino que se habla mucho de seguridad, de las cosas que hay que tener en cuenta para nadar en aguas abiertas. Se dan un montón de tips y de enseñanzas para que ellos puedan utilizar en otro momento, que tomen los consejos que nosotros les aportamos”.

Por el mundo

La Clínica de Mar ya ha pasado las fronteras de Claromecó y de Argentina, ya que Germán también ha organizado viajes al exterior, a playas en Europa, en Brasil y en otros lados de América. “Ya hace dos años y medio que salimos a hacer experiencias de natación en aguas abiertas en otros países. El año pasado estuvimos en Brasil en dos oportunidades y en España”. Cada una de estas experiencias es completa y abarca la recorrida por lugares históricos y playas únicas. “Normalmente no nos encontramos con estos mares que tenemos acá, sino con condiciones un poco más ‘fáciles’. Armamos estas propuestas, que algunas incluyen natación y buceo, y vamos a lugares muy lindos”.

Son propuestas que están pensadas no sólo para deportistas, sino para las familias. “Normalmente son lugares muy lindos, paradisíacos. Nosotros armamos la propuesta para que esta persona que no nada, pueda participar de alguna forma y disfrutar de los paraísos que elegimos, porque son lugares muy lindos, desde lo cultural o lo gastronómico. Son experiencias para el que las pueda hacer realmente muy, muy recomendables”.

Para este año, Clínica de Mar llegará a nuevos destinos. “Estamos pensando y diagramando ir a lugares como Colombia, Brasil en varias oportunidades, y de vuelta vamos a ir a Europa, así que estamos trabajando mucho y estamos realmente muy contentos con estas experiencias en la naturaleza”.

Tranquilidad

El objetivo primordial de las clínicas, es la educación. Más allá de la importancia de la actividad física para la salud, la propuesta de Germán Castro se destaca por poder brindarle a las personas distintas herramientas que les permitan conocer el mar, sus condiciones, sus peligros, para así generar más confianza y seguridad a la hora de ingresar a aguas abiertas. Sobre todo, tener un mayor conocimiento sobre nuestro territorio y lo que nos ofrece nuestra hermosa costa. “Nuestros inicios, justamente, fueron trabajar en la prevención para que no ocurran accidentes. Ahora la natación está con un auge tremendo, por distintas razones, pero sobre todo porque nos brinda una nobleza muy completa a la hora de hacer la actividad. Por suerte, hay cada vez más gente que nada. Cuando yo empecé a trabajar sabía nadar el guardavidas y algunos más; hoy día, por educación, por salud, por un montón de razones, por suerte el porcentaje es altísimo de gente que sabe nadar”.

El próximo encuentro en Claromecó será en el mes de marzo. “Tenemos una clínica que ya está casi completa, así que seguramente vamos a abrir otra fecha más”. Para realizar inscripciones u obtener más información respecto de los encuentros, los interesados pueden ingresar a la página web www.clinicademar.vma.com.ar. “Hay mucha gente que tiene un montón de dudas y de preguntas, entonces tomamos contacto directo y lo charlamos, tratamos de convencerlos para hacerlo ahora o en el futuro”.