El tiempo es arquitecto

EL TRESARROYENSE PABLO FREM Y SU BITACORA ENTRE ARGENTINA, ESPAÑA Y MEXICO

Los padres de Pablo, dueños de la tradicional tienda tresarroyense Casa Sarquis, fallecieron cuando él era muy joven. A edad temprana lo marcaría, desde la Escuela Técnica, la vocación por la arquitectura, que se convirtió en su profesión en 1995. Desde entonces, su búsqueda vital lo llevó a España, luego a Chile, posteriormente lo regresó a su país y hoy disfruta de una actividad laboral única en un paisaje paradisíaco: Playa del Carmen, México

Agosto 2020

Como reservorio de culturas precolombinas que asombran, México posee un rico material pleno de obras muy consultadas y visitadas por científicos e historiadores de todo el mundo. Pero también es un destino muy buscado por los adoradores del sol, las playas y el mar, que lo convierten en un país que combina variantes de todo tipo para los visitantes.

Allí vive desde hace varios años el arquitecto Pablo Frem, que hace unos días cumplió 50 años desde que vio la luz en Tres Arroyos. Hijo de Simón Sarquis Frem y Norma Maresca, vivió su infancia jugando en las veredas de la tienda de su padre, la tradicional Casa Sarquis que funcionó por años en la esquina de las avenidas Libertad y Güemes. Compartía esas experiencias iniciales con su hermano Gabriel, hoy abogado y juez con residencia en La Plata. Pablo hizo sus estudios primarios en el Colegio Jesús Adolescente y el secundario en la Escuela de Educación Técnica, ya simpatizando con la electricidad, los planos y proyectos. En 1985, con 14 años se fue a vivir a Necochea para cursar la carrera de maestro mayor de obras y una vez recibido partió hacia Buenos Aires para iniciar Arquitectura en la UBA. Había muerto su madre y en 1993, promediando la carrera, falleció su padre. Su hermano se había recibido de abogado a los 21 años después de un trayecto brillante y ambos quedaron huérfanos cuando solo transcurría la segunda década de su vida.

Ante esa situación Pablo se vio obligado a estudiar y trabajar a la vez para terminar su carrera y comenzó labores en una constructora, donde definitivamente se dio cuenta que era lo que le gustaba. En 1995 se recibió de arquitecto y cuando en 2001 estalló la economía del país emigró a Málaga, para trabajar en Noriega Edificación y Obra Civil, una importante empresa constructora donde comenzó en labores menores y logró con el tiempo alcanzar posiciones interesantes en medio de la burbuja inmobiliaria que generaba plena expansión en ese país y demandaba la profesión que él había estudiado. Pudo comprar su departamento en Málaga con un crédito y llegó a ser jefe de obra en inversiones de 28 millones de euros. Pero en 2010 la dura crisis de España obligó a la empresa a presentar convocatoria de acreedores con un pasivo de 1150 millones de euros. Se quedó sin trabajo y ya con una pequeña hija se divorció. Hizo un curso de posgrado de Comercio Internacional y un amigo que estaba instalando un emprendimiento en Chile lo llevó por un año a trabajar ese país. Tras un breve paso por Argentina volvió a España y por los antecedentes de su tarea, una empresa ibérica lo contrató para establecer su sede en México. Llegaron con 10 mil euros en el bolsillo y actualmente tienen 3 camionetas, un galpón grande con mucho material y equipos. Es desde 2014 director de la delegación en Playa del Carmen, fabricando piscinas para grandes cadenas de hoteles establecidos en la Riviera Maya. También spa, cuerpos de vapor, saunas y todo lo que se adosa a las piscinas dinámicas como chorros de agua, cascadas, toboganes, iluminación y demás. Construyen con un sistema de hormigón lanzado a 75 bares de presión, lo que logra un producto absolutamente impermeable y hermético.

La Riviera Maya

“En el estado de Quintana Roo, todo este sector del Caribe tiene un invierno con una mínima de 20 grados en la mayoría de los días. Hay 3 aeropuertos internacionales que lo comunican prácticamente con todo el mundo, desde casi una centena de terminales aéreas y a través de 50 aerolíneas que arriban especialmente a Cancún. Llegan unos 15 millones de visitantes al año en aviones, cruceros y medios de transporte terrestres. Acuden especialmente turistas canadienses y norteamericanos, que hacen aquí lo que no pueden en Estados Unidos. Tenemos leyes más flexibles y no les interesa prácticamente el mar. Pasan su tiempo en las piscinas, bailando y bebiendo casi permanentemente aprovechando los sistemas ‘All Inclusive’. Y les encantan las creaciones de nuestro trabajo, al ofrecerles siempre nuevos modelos y atracciones en las piscinas que construimos en los complejos hoteleros internacionales. Llegan también muchos argentinos, pero prefieren ese mar de aguas con tonalidad azulada y arenas parecidas al talco, que no te queman los pies”.

¿Cómo son las estrategias de captación de turistas para los hoteles?

Diversas. Yo viajo dos veces a Málaga a ver a mi hija. Suelo hacerlo en una compañía privada que está asociada al Grupo Empresarial Barceló, por lo cual llena sus hoteles con ofertas de su propia empresa aérea y los lugares que le sobran los ofrece al mercado. En uno de esos vuelos compartiendo la clase Turista Plus me encontré con el vicepresidente de un grupo hotelero muy grande que hay aquí. Me contó que en los años 70 llegaron a nuestra zona desde España para explorar este lugar tan bello y por entonces casi inhabitado. La idea era aplicar aquí la experiencia de sus hoteles sistema ‘All Inclusive’ en las Islas Baleares, Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera, donde veranean especialmente alemanes e ingleses. El propósito principal era expandir sus negocios; planificaron un destino turístico por entonces virgen y elevaron un proyecto al gobierno mexicano. Una vez aceptado hicieron modificaciones en el frente marítimo y lograron unir 35 kilómetros de playa, de un lado con frente al mar Caribe y de otro a una amplísima laguna natural. Avanzaron con una traza urbana y a los pocos años comenzaron a construir hoteles. A la vez vendían terrenos a bajo costo a otras cadenas hoteleras españolas y entonces llegaron Meliá, Barceló, H10, Bahía Príncipe, Iberostar, Riu y el Grupo Oasis, a cuyo vicepresidente conocí en ese vuelo. Hicieron un polo turístico de los más importantes del mundo. Así se diseminaron por toda la Riviera Maya, de Cancún hacia el Sur, con Puerto Morelos, Playa del Carmen, Acumal, Tulum y otras extensiones que hoy totalizan 130 kilómetros con las zonas menos pobladas. Mi próximo trabajo comenzará en pocos días en Acumal para hacer 3 piscinas y un parque acuático en un hotel de la cadena Bahía Príncipe, mediante un contrato por 494 mil dólares, más algunos adicionales. Esa empresa posee un total de 3 mil habitaciones en los distintos destinos de la Riviera, con diversas estrategias llevadas a precios y comodidades como para que sean accesibles a cada presupuesto del turista. Y en esa remodelación de piscinas vamos a construir además un río lento, un splash spa con palmeras, túneles y otras atracciones y un parque acuático ideal para niños con toboganes cerrados, abiertos, con curvas y otras tematizaciones en fibra de vidrio.

Las más buscadas al menos para los argentinos son Playa del Carmen y Cancún.

Playa del Carmen se fundó en 1993. Me contaba un vecino que en este lugar se reunía en esos años un grupo de pescadores para construir una pequeña iglesia, junto al muelle en el que salían. Una vez que terminaron su tarea la inauguraron con el nombre de Virgen del Carmen, lo que dio el nombre a la naciente villa, de tan solo 8 mil habitantes. O sea que es una ciudad que apenas tiene 27 años y se desarrolla tanto, que cada año se quedan a vivir unas 8 a 10 mil personas. Son turistas que se enamoran del lugar o trabajadores que encuentran sustento diario. Hace 15 años sería como Claromecó, con muy pocas calles pavimentadas. La principal es la Quinta Avenida que es el gran atractivo además de las playas, con un comercio encantador, bares y restaurantes. Por entonces eran solo unos 500 metros y hoy se extendió a 20 cuadras. Hoy en día tiene 260 mil habitantes, lo que da una idea del meteórico crecimiento. Frente a Playa del Carmen está la Isla de Cozumel, donde antiguamente vivían aborígenes. Allí llega un circuito internacional de cruceros que parte desde Miami y una parada siempre programada es en la isla. En Cozumel estuvo Jacques Cousteau, el explorador conservacionista francés y descubrió alrededor de la isla una gran reserva de corales, hoy convertida en un sitio de buceo muy prestigioso en el mundo. Cancún es una gran ciudad que ha crecido y se ha magnificado mucho en estos 50 años, especialmente en la zona hotelera porque el resto es solo un lugar de servicio que sirve a la zona turística. Cancún, además de las playas y el mar turquesa presenta alojamientos para personas que prefieren máximo lujo y confort. Tiene su arteria principal en el Boulevard Kukulcán y la Isla Shopping para quienes gustan de las compras, mientras que por la noche todo el ruido y la música se dan en la Décima Avenida. Da trabajo a miles de personas en hoteles con más de 500 habitaciones, que tienen al menos 1500 empleados en cada caso. Hice un estudio hace 5 años y advertí que entre Cancún y la extensión de la Riviera Maya había 182 establecimientos con más de 300 habitaciones cada uno. Por ejemplo, en 2016 se inauguraron 16 hoteles. La zona tiene hoy un total de 150 mil habitaciones y trabaja aproximadamente un millón y medio de personas, en 3 turnos de 8 horas donde nunca un huésped puede estar desatendido en confort, limpieza y alimentación. Las cocinas de 250 metros cuadrados preparan alimentos para ser consumidos a toda hora y para ello hay un ejército de cocineros, mozos y lavadores. Es notable el movimiento en las carreteras para abastecer a los hoteles. Todos tienen grandes grupos generadores de energía por si se interrumpen los sistemas habituales. Me ha tocado ver la construcción de complejos desde sus inicios, cuando comenzaron desmontando selvas para establecer las parcelas, hasta que en 2 años inauguraban un establecimiento con 800 habitaciones. Para esto emplearon 4.000 personas en esa etapa. Toda esta zona significa por el ingreso de divisas del turismo algo así como el 15 al 18% del producto bruto interno del país. Están muy preocupados por lo que generó el Covid- 19 y entre otras cosas porque viene a trabajar a los hoteles gente de otras localidades donde hay pobreza y no hay seguridad sobre sus cuidados sanitarios, por lo que extreman las medidas sanitarias para los trabajadores y turistas.

¿Cuál es el secreto de las playas de arenas tan claras?

Las famosas arenas tipo talco vienen de una erosión que se produce en los corales. Son vegetales que con el paso del tiempo adhieren carbonatos cálcicos y todo tipo de sales. Eso se va transformando en un coral que con el paso del tiempo y la erosión marítima se desintegran y forma la arena. Con un calor de 35 grados esa arena no te quema. El mar es azulino, muy tranquilo, cálido y absolutamente transparente. Te llega el agua al pecho y ves los dedos de los pies. No me olvido de una vez cuando recién llegué a la zona: un amigo empezó a tirar pan cerca de la orilla y llegaron rápidamente peces de colores que nos rodearon. Otra de las características de esta zona es la poca amplitud térmica, con días de hasta 39 grados y a la noche baja a 32, por ejemplo.

Y ante tanta belleza, ¿cuáles son las cosas cuestionables?

Por ejemplo, un hotelero compra una parcela frente al océano y prácticamente se hace dueño de ese sector del mar. Si bien hay leyes que indican que desde la rompiente hacia la parte continental hay una franja de 30 metros que es terreno federal y de uso libre por lo que a nadie se le puede impedir la permanencia, los hoteleros se han ingeniado para que nadie pueda acceder a la playa que está frente a su establecimiento, salvo sus propios huéspedes. Las construcciones, una al lado de la otra, impiden la llegada a la playa desde la localidad por lo que cada vez hay menos playas públicas y son las más alejadas. No existe como en Claromecó una avenida costanera o paseo marítimo donde puedan circular todos y los hoteles impiden la vista al mar. Es decir que han privatizado el espacio público. En cambio si te alojás en un hotel tenés todo a tu disposición.

Ante tanta modernidad, ¿hay vestigios en esa zona de la histórica cultura mexicana?

Sí, aquí también. En esta región han transitado los Mayas con su cultura milenaria y dejaron sus señales sepultadas en varios lugares. Dentro de la Península de Yucatán que llega hasta lo que hoy en día es Belice, pasando por Chiapas, Tabasco y otras ciudades, se aprecian sus pasos. Los Mayas descubrieron el sistema sexagesimal, además de desarrollar la escritura, el arte, la arquitectura y la astronomía. No tienen que ver con la cultura de los Aztecas porque ni siquiera fueron contemporáneos. Adoraron deidades y se pueden ver sus conjuntos arqueológicos en las zonas de Tulum Chichén Itzá y Cobá. Tulum se emplaza en pleno Caribe y es una fortaleza maya que alcanzó su esplendor en el 1200. En Cobá se levanta la pirámide más alta de la Península de Yucatán, desde la que se logra una vista imperdible de la zona. Otra particularidad de esta región es la presencia de grandes cavernas con aguas semi surgentes, llamadas cenotes. Las hay a cielo abierto y otras en cuevas de grandes espacios muy bonitas, con aguas frías que buscan los lugareños cuando aprietan las temperaturas. El tema de los cenotes es un gran atractivo, pero para el desarrollo edilicio no es menor. Nosotros los arquitectos construimos sobre terrenos y se ha dado el caso de un bloque entero de un edificio que se vino abajo por tener en sus bases un cenote no detectado por quienes realizaron la obra. Estos son detalles que no cuenta nadie de lo que se considera el inframundo. Ahora lo primero que se hace es pedir un estudio de suelos.

¿Qué otros atractivos se ofrecen además de las playas, las excursiones a las islas y los delfinarios donde se puede nadar al lado de los delfines y hasta tocarlos?

Como en Estados Unidos está Disney, acá hay una empresa llamada Xcaret que ofrece 8 grandes parques temáticos mexicanos de diversiones. La entrada cuesta 100 dólares a cada uno de ellos, todos con nombres que comienzan con la letra X. Yo he llevado a mi hija y vi con alegría cómo disfrutó cada uno por la gran variedad de propuestas que ofrecen. Al dueño se lo considera uno de los hombres más ricos del mundo y allí también un lujoso hotel resort.

¿Si tuvieras que elegir un lugar, entre tanta propuesta bella?

Para mí es un paraíso Isla Mujeres, que ofrece unos amaneceres como no hay en ningún lugar en la punta Sur de la isla, el primer lugar donde el sol saluda a México Es muy pequeña, con una calle principal y las playas Norte y Sur. Hay algunos hoteles muy confortables y se llega en alíscafo en unos 20 minutos desde Puerto Cancún, compartiendo en la navegación shows de música y algunos tragos, si son de tu gusto.

Pablo Frem guarda en su memoria muy gratos recuerdos de Tres Arroyos. Vive actualmente nada menos que casi en la unión del Golfo de México con el Mar Caribe. Uno de los destinos más encantadores para el turismo del mundo donde la gente acude desde todos los continentes para relajarse y en lo posible olvidarse de los problemas, con un mojito en la mano en un lugar privilegiado de la tierra.