El poder de la palabra

EL LINGÜISTA TRESARROYENSE LUCIANO CAMPETELLA Y EL LENGUAJE INCLUSIVO

Doctorado en Letras y docente de nivel superior, Campetella es reconocido en la región como estudioso del lenguaje inclusivo, sobre el que ha dado charlas en su ciudad natal y otras. “Es una elección y no una imposición, y su rechazo habla en definitiva del rechazo a la ampliación de derechos”, advierte

Septiembre 2022

Luciano Campetella es licenciado, profesor y doctorado en Letras de la Universidad Nacional del Sur, lingüista y docente de nivel superior. Considerado en la región como un estudioso del llamado “lenguaje inclusivo”, suele disertar sobre el tema en Bahía Blanca donde vive, y sus alrededores, y también en Tres Arroyos, donde nació.

“El Periodista” se propuso abordar con el tresarroyense cuestiones tales como la lengua y su relación con la sociedad, el lenguaje como posible motor de la ampliación de derechos, y las reacciones que genera el inclusivo, que van desde la prohibición de su uso en escuelas porteñas hasta los insultos y descalificaciones a sus usuarios y usuarias en las redes sociales. “Estoy en contra -advierte Luciano- no solo porque la prohibición afecta la libertad lingüística de los hablantes, sino también porque vulnera derechos garantizados por ley, como es el de ser nombrado de acuerdo a la identidad sexo genérica con la que se percibe”.

¿Cómo comenzó su interés en la lengua, el lenguaje y la lingüística?

Con respecto al origen de mi interés por la lengua, el lenguaje y la lingüística es difícil de precisar el momento puntual en la trayectoria personal y profesional de uno. Pero seguro influyó inconscientemente en mí el hecho de tener una abuela hablante de Cocoliche, que es una variedad mixta entre el italiano y el castellano. Mi abuela era italiana, llegó a la Argentina después de la Segunda Guerra mundial, nunca aprendió a hablar del todo el castellano, por eso su hablar mixto. Supongo que los intentos que hacía de chico para poder entenderla y las charlas que mantenía con ella generaron el origen de mi interés.

¿Cómo podríamos definir la lengua?

Hay muchas maneras de definir la lengua, pero los lingüistas y las lingüistas tomamos como punto de partida ineludible El curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, publicado en 1916, que es de alguna manera el libro que funda la lingüística moderna. En este mismo se define la lengua como una institución social y a su vez también como un sistema de signos, que son entidades psíquicas que reúnen un significado y un significante, es decir la representación mental de una idea y la representación mental de un sonido. Un ejemplo podría ser el signo árbol, donde lo que representamos cuando pensamos en este, aparece en el plano del significado y el conjunto de sonidos que articulan la palabra árbol aparece en el plano del significante

¿Cuál es la relación entre la lengua, el lenguaje y la sociedad?

A partir de la década de 1960 surge en Estados Unidos la sociolingüística, que es una perspectiva novedosa hasta el momento. Esta misma se ocupa de la utilización del lenguaje por parte de los hablantes y de las hablantes. Concretamente por analizar cómo varía el lenguaje de acuerdo a factores sociales que tienen que ver con los hablantes, como puede ser el sexo, el género, la edad, el nivel educacional, etc.

Lo que plantea la sociolingüística es justamente que los sistemas lingüísticos, las lenguas, son sistemas heterogéneos y que varían de acuerdo con sistemas sociales y culturales. Por lo tanto desde esta perspectiva la relación entre la lengua y el contexto sociocultural es dinámica y de influjo recíproco. La lengua influye en la sociedad y a su vez la sociedad también influye en la lengua.

¿Hay vínculos necesarios entre la lengua y la cultura?

Esta pregunta está muy relacionada con la anterior. Sí hay vínculos entre la lengua y la cultura. Existe una disciplina en la que se estudian específicamente las relaciones que se presentan entre estas dos, que es la antropología lingüística, donde se analiza cómo los diversos usos lingüísticos están relacionados con pautas socioculturales. Cada cultura presenta diferentes usos lingüísticos, o usos particulares que se pueden diferenciar al de otras culturas, por lo tanto la relación entre estas es estrecha.

En permanente cambio

¿La lengua cambia con el tiempo? ¿Tiene que ver con un proceso social, cultural o político?

Sí, las lenguas cambian con el tiempo. Hay una disciplina que es la lingüística histórica, esta se ocupa específicamente de cómo se va produciendo el cambio lingüístico dentro de una misma lengua a lo largo de los siglos.

Las lenguas están sujetas a cambios permanentes desde su origen en adelante. Estos cambios tienen que ver con factores sociales, culturales y políticos. Es importante tener en cuenta que las lenguas no son entidades que permanezcan de una vez y para siempre de la misma forma, sino que están sujetas a permanentes cambios, son entidades que evolucionan constantemente de acuerdo a estos factores.

Pensando en la pregunta anterior, ¿a qué llamamos lenguaje inclusivo? ¿Por qué se dice que es inclusivo?

El lenguaje inclusivo, dentro de los estudios del lenguaje, tiene diferentes miradas, pero podemos presentar una síntesis en dos perspectivas:

La primera es la de la sociolingüística que plantea que el lenguaje inclusivo es un caso de variación lingüística. Esto quiere decir que en el español, por lo menos en el español de la Argentina hay actualmente un caso de variación, una alternancia entre dos formas, para expresar el género. Por un lado el tradicional masculino genérico, es decir el uso del masculino para representar grupos de personas que incluyen hombres y mujeres. Por ejemplo decir: “Todos los diputados” donde no solo se incluiría a los diputados de sexo masculino, sino también los de sexo femenino.

Por otro lado hay otra manera de expresar el género, que es a través del morfema “E” en la oralidad, para incluir no solamente a grupos de masculino y femenino, sino también a otras identidades sexo genéricas. Estas dos formas estarían en variación actualmente en el español argentino, esta variación podría resolverse en algún momento en favor de la forma en “E”. En algún momento dejaríamos de decir “Todos los diputados” para incluir hombres y mujeres y se diría “todes les diputades”. Sin embargo este cambio lingüístico es imposible de prever, así que el tiempo dirá si esta forma en “E” se impone en el español de Argentina.

La otra mirada o forma de entender el lenguaje inclusivo es como una intervención discursiva, es decir como un uso particular del lenguaje, como un discurso particular, que a través de una modificación del género en el español, una sustitución del masculino genérico por una “E” en la oralidad, o en el caso de la escritura por un “@, x, *”, llama la atención por un fenómeno de desigualdad social entre hombres y mujeres. Es decir, servirse o utilizar la lengua con determinadas finalidades políticas y hacer visibles otras identidades. Yo particularmente me inclino más por este segundo caso, pero las dos aproximaciones son válidas a este fenómeno.

¿El lenguaje inclusivo es algo político, lingüístico o es una construcción discursiva?

Considero que el lenguaje inclusivo es una construcción discursiva, fundamentalmente si pensamos que el discurso es el punto de encuentro entre la lengua y la política. Es decir, la lengua y la política no son entidades separadas, sino que están articuladas, de hecho una parte de los cambios lingüísticos y del intento por frenar ciertos cambios provinieron de instancias políticas. O sea que particularmente esta relación es estrecha, pensemos por ejemplo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se crea en Argentina la escuela pública se establece como lengua con la que deben ser alfabetizados y alfabetizadas los niños y las niñas el español, por lo tanto esta es una decisión política – lingüística, es decir una relación en la cual la lengua es objeto de una política específica.

El lenguaje inclusivo es una construcción discursiva en el sentido de que en su problemática se articulan cuestiones que tienen que ver con lo lingüístico y cuestiones que tienen que ver con lo político.

¿Qué generó este mismo dentro del campo lingüístico?

Generó mucha visibilización para nosotros y nosotras, los lingüistas y las lingüistas al punto de que tuvimos que salir a la palestra, ante las preguntas y para intervenir también respecto de lo que nosotros consideramos que se debe tener en cuenta sobre este fenómeno. En sí esto mismo generó mucha visibilidad porque estamos frente a una situación inédita en la cual los temas lingüísticos presentaron un estado público y por supuesto esto es muy valorable.

Rechazo y prohibición

Respecto a la prohibición del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña del lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿Qué opinión tiene? ¿Por qué considera que sucede?

En cuanto a este tema estoy muy en contra, no solamente porque va en contra de la libertad lingüística de los hablantes, en el sentido de que cada hablante tiene derecho a expresarse de acuerdo a sus propias necesidades comunicativas, sino que también en el caso en particular del lenguaje inclusivo se vulneran derechos que están garantizados por ley. Por ejemplo el derecho a las personas de ser tratadas de acuerdo a las formas que se adecuan a su identidad sexo genérica.

Por lo tanto la prohibición afectó a los tratamientos que son derechos que tienen que ver con la construcción subjetiva de las personas, que están garantizados justamente por la Ley de Identidad de Género. Por eso estoy en contra de la prohibición.

Hubo rechazo desde el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, también de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, desde la Federación de Gays, Lesbianas, Transexuales, Intergénero, etc., obviamente porque va en contra de una normativa previa que defiende y garantiza a las personas a ser nombradas según su identidad sexo genérica percibida.

¿Considera que algunos partidos políticos se benefician de la utilización del mismo?

No creo que haya un uso político del lenguaje inclusivo justamente por lo que decía anteriormente.

Este mismo es un fenómeno tanto lingüístico como político, es un fenómeno discursivo, por lo tanto me parece que el uso de esto vinculado con determinadas luchas por la ampliación de derechos, ya lleva unos cuantos años en la Argentina. La utilización del lenguaje inclusivo es parte de una lucha política más amplia que va de la mano con ciertas conquistas de los últimos años, como por ejemplo la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Cupo Laboral Trans, el lenguaje es un emergente de un proceso sociopolítico que lo trasciende, es decir que va más allá.

En este sentido el partido político que actualmente gobierna ha sido responsable en buena medida de la sanción de estas leyes de ampliación de derechos, y por lo tanto utiliza el lenguaje inclusivo en sus comunicaciones oficiales y públicas.

¿Por qué cree que hay una gran militancia en contra del lenguaje inclusivo en redes sociales?

Considero que lo que parecería en primer momento un rechazo por cuestiones normativas, por lo que la Real Academia Española autoriza o no con respecto al castellano, en el fondo es una oposición, rechazo o reacción frente a este proceso de ampliación de derechos por parte de los colectivos Feministas y LGTBIQ+ que han tenido un lugar protagónico en los últimos años.

Me parece que lo que esconde el rechazo al lenguaje inclusivo es justamente al proceso de ampliación de derechos que se vive en Argentina, que por otra parte no se presenta como una imposición, porque claramente es una elección de cada hablante de acuerdo a sus necesidades comunicativas.

Por último quería preguntarle ¿el lenguaje inclusivo debe ser considerado como una forma de ampliar derechos?

Creo que sí, que es una forma de ampliar derechos, porque el derecho a la subjetividad, el derecho a la identidad de género que está planteado por la ley del año 2012 incluye entre sus distintos artículos, el derecho a ser tratado como se percibe, por lo tanto el lenguaje inclusivo se vuelve un derecho.

Esta es la manera en la que se debe entender, más allá de si utilizamos o no el mismo, o de nuestra comodidad. Lo importante es garantizar y respetar el derecho de las personas a utilizarlo en el caso que sea necesario.