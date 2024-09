El ojo de Jerónimo

UN JOVEN CLAROMEQUENSE Y SU CAMARA INSEPARABLE

Un joven fotógrafo y cineasta en formación, originario de Claromecó, crece en la escena local. Se trata de Jerónimo Díaz, quien con poco más de 20 años pasea su cámara por toda la ciudad. Se encuentra filmando un corto en su pueblo de origen y tiene muchos más proyectos, de los que habló junto a “El Periodista”

Septiembre 2024

Jerónimo Díaz pasea con su cámara por las calles, por recitales, por la playa, por el vivero… Va por la toma perfecta que lo inspire a seguir por más. No dispara por disparar, busca el momento justo para hacer una foto que tenga algo para decir. Pero no se limita y va por más. Pone la cámara en modo filmadora y empieza a contar una nueva historia.

Él es de Claromecó, hace poco más de un año que comenzó a transitar la década de sus 20’s, y su mayor aspiración es ser cineasta. “Toda mi vida viví en Claromecó. Estudié en la escuela primaria y secundaria de allá, con orientación económica, que no era lo que más me gustaba, pero era lo que había”, cuenta Jero en una entrevista con El Periodista.

Fue un egresado-pandemia, terminó sus estudios en 2020. ¡Qué momento! Y tras una serie afortunada de sucesos aleatorios –de que los hablaremos más abajo-, hoy lleva al frente el Proyecto Rame de cine, fotografía y producción audiovisual. “Este año me vine a vivir para Tres Arroyos y acá estoy laburando, estudiando también, haciendo cursos y trabajando todo eso”, menciona sobre su actualidad.

Primeros contactos

Como todo chico, a Jerónimo le fascinaban las películas de Jurassic Park, Star Wars, de superhéroes… Pero no las miraba con el mismo ojo que el resto de los jóvenes. Él pensaba en los planos, en la forma de contar la historia a través de las cámaras, en la estética, en los colores. “El cine para mí es el núcleo de todo. Y es la aspiración al fin y al cabo, tanto la dirección, el guion, la realización, todo lo que se encuadra dentro de la producción audiovisual, es como lo que más me gusta”, asegura.

Las películas siempre “me conquistaron”. Desde muy chiquito, cuenta, “arranqué siempre a prestarle atención a los detalles, a hacerme preguntas más que disfrutar de la película”. Los primeros contactos con el cine que recuerda comienzan con “las películas como Jurassic Park o como las de Star Wars, las de superhéroes, las del Hombre Araña, las primeras de Tobey Maguire, me encontraron como con muchas dudas y preguntas. Y se conecta un poco también con que mis viejos, ambos, fueron fotógrafos de hobby”.

Desde chico hubo cámaras en su casa. “Cuando yo era chico e iba a fútbol, mi mamá tenía una cámara digital y yo veía en ella la fuerza y el poder que le daba sacar fotos. Y como le encantaba, era una intensidad. Creo que eso también me conectó para el lado de la fotografía, que también me encanta”.

Así entró en este mundillo audiovisual que lo fue llevando por diferentes caminos, explorando cada una de sus posibilidades –que son infinitas, sin dudas-. “Cuando supongo mi viejo vio que yo tenía las facultades para manejar una cámara sin que fuera un peligro, empecé a probar. Eran cámaras de rollo, entonces no se podía gastar o disparar cualquier cosa. Después mamá tenía la digital y con esa ya empecé a sacar algo. Y ya después tuve la mía, la primera digital, también una chiquita que sacaba con mala calidad”, pero fue un buen inicio.

Proyecto Rame

Rame es una palabra libanesa o india, “dependiendo de la discusión”, que significa que algo es hermoso y caótico al mismo tiempo. “Es una palabra que conozco hace mucho y que siempre la tuve presente por una u otra razón”, por eso eligió llamar así a su proyecto que “yo creo que es el inicio del proceso”.

Proyecto Rame tiene un poco de fotografía, un poco de cine, un poco de todo… “Es totalmente abierto. Todo lo que recorre el mundo audiovisual, está abierto a aparecer en el proyecto”. Así, vamos viendo “fotos, vídeos… ahora un proyecto grande en el que estoy metido en Claromecó, que es algo lindo y algo grande, es mi primer cortometraje, así que le estamos metiendo a full con el tema del guión y demás”, un gran salto y una experiencia realmente enriquecedora para cualquiera que tenga la oportunidad de hacerlo.

Jero también anda de acá para allá con su cámara. En recitales, en la calle, a todos lados va a ver qué puede gatillar. “Me gusta estar en todos lados. En Tres Arroyos, específicamente, me gusta la energía que se mueve en los eventos culturales. Antes de siquiera pensar en si voy a vender las fotos, si voy a sacar para esta persona que me va a pedir o no me va a pedir, me gusta ir con la cámara, registrar esos momentos para tenerlos de recuerdo y como experiencias. Me gusta recorrer y disparar todo lo que pueda”, asegura.

Lo que más lo mueve a sacar una foto es la música. “La música es muy pero muy vital en mi vida. Y la fotografía de concierto, por decirle de alguna manera, es la que más me gusta. Después los retratos y la fotografía urbana es como lo clásico, lo que a uno siempre le mueve. En la última edición de la Fiesta del Trigo, estuve presente sacando fotos y estar ahí en vivo, sacar ese fuego que se da en el escenario y poder captarlo y registrarlo, es una sensación muy, muy linda”.

Viviendo en Claromecó, por supuesto que no pudo escapar de hacer fotografía de la naturaleza. “Toda la vida es a lo que uno le saca fotos. De hecho, este año es como que de cierta manera escapé un poquito de eso porque ya le saqué toda la vida fotos al vivero o a la playa o al faro. De allá tengo muchas fotos de mis favoritas, como de amaneceres, atardeceres, el faro. Hay una foto que tengo que está el faro con la luna atrás, que es bestial”.

En formación

Jerónimo terminó la secundaria en 2020. Tras un intento fallido de estudiar de manera virtual, abandonó la carrera y se puso a trabajar. Fruto de ese laburo, logró comprarse la cámara que tiene actualmente, su herramienta de trabajo.

Ahora en Tres Arroyos, dedica parte de su tiempo a hacer cursos. “Hice un curso online más enfocado a la fotografía y a la parte técnica de la cámara con profesores de Buenos Aires y estoy haciendo un curso de cine en el Centro Cultural La Estación, con el que vamos a arrancar a firmar un cortometraje, que también es un proyecto interesantísimo. El profesor Tomás Torres, él es muy práctico y muy buen guía durante las clases”, asegura.

El cine tiene amplias ramas en las que uno se puede desarrollar profesionalmente. En el caso de Jero, “en este momento, lo que más me atrapa es la operación de cámaras, más que la dirección y demás. Pero lo que más me gusta a mí es el guion, históricamente. Escribo poesías, relatos, cuentos, desde que tengo memoria. De hecho, Proyecto Rame también abarca la poesía”, aunque ahora está en un segundo plano, pero siempre estuvo presente en sus publicaciones “La poesía me gusta muchísimo. A veces por ahí la dejo un poquito de lado, pero es parte importante también del proyecto que hago”.

A la hora de crear y de aprender, uno siempre se inspira en referentes de cada rubro. “En el cine soy bastante clásico para los directores. Tengo películas preferidas, más que directores preferidos. Siempre están los típicos Tarantino, Spielberg, Nolan y demás. Yo creo que Christopher Nolan es mi director favorito, que tiene unas producciones y unas películas hermosas, una gran manera de contar las historias”. En cuanto a la escritura y la poesía, “Neruda es lo que más leo. Pablo Neruda es el que más leo, por no decir el único que leo en este momento, y el que más me ha motivado también a escribir”.

¿Qué género de películas te gustaría hacer a futuro?

Me encantaría, por ejemplo, estar en la producción, como operador de cámaras o lo que sea, en una película de terror. De hecho, el cortometraje que estamos haciendo en Claromecó es de terror, y estoy muy contento con este proyecto porque me gustaría seguir trabajando en producción de ese estilo. Y después el drama, en general, cualquier estilo está genial siempre para laburar porque hay mucho laburo del director y de los cámaras en las películas de drama, que parecen más simples, que tienen un tinte más tranquilo, pero los planos te hacen sentirlo diferente.

A futuro

Jerónimo tiene la vida por delante y una base sólida para construir este destino que anhela. Sus próximos pasos serán en la producción local. “La idea es seguir filmando cortometrajes, hacer por lo menos cinco o seis más con diferentes guiones, historias y actores”. Pero como dijimos, el destino se está construyendo. “No tengo claros proyectos a futuro en mi mente, sino más bien seguir avanzando, seguir construyendo el proceso que estoy construyendo hoy en día y sin límites. La idea es ir para adelante y terminar donde se pueda”.

Afortunadamente, este mundo tiene muchas puertas y muchos caminos que seguir. “Hoy es un abanico muy amplio para las posibilidades laborales. Desde internet, YouTube o Instagram, nos permite ir subiendo y que la gente lo vaya mirando. Nunca se sabe a quién le puede llegar en algún momento. Hoy no hay barreras”.

Y más allá de la fotografía, su norte es el cine. “Yo apunto más a filmar. Hoy en día las fotos me encantan, sigo sacando para eventos, para los chicos que hacen eventos, para marcas, pero estoy tratando de apuntar mi proyecto un poquito más a filmar. Ahora este último tiempo se ha dado mucho que he tenido la oportunidad de participar en proyectos para videoclips, así que ese camino me gusta mucho”.

Por otro lado, la formación constante será parte de este recorrido. “Estuve el último año en el pueblo, ahora en Tres Arroyos y el año que viene quizás me encuentre afuera estudiando o trabajando, o quizás otro año acá, no sé. Yo la verdad que estoy muy contento con este año porque han salido oportunidades lindas. No creo que sea necesario estudiar una carrera para dedicarse a esto, hoy hay muchas más maneras de aprender, y al final creo que la mente se puede nutrir de otra manera. Es un tema súper complejo, pero hay otras cosas que te enseñan en la facultad y también lo que uno aprende haciendo simplemente por inercia, por experiencia”.

Jerónimo aspira a pronto abrir su canal de YouTube para empezar a subir los cortometrajes y su material audiovisual. Por el momento, en su cuenta de Instagram @proyecto.rame_ comparte pequeños fragmentos de su trabajo para el público, e invita a los lectores a seguirlo para conocerlo.