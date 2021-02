El lápiz de D1OS

EL ILUSTRADOR PEDRO MILLENAAR, LA CANCHA DE VILLA Y MARADONA

Músico y artista visual, el tresarroyense ha dejado plasmados en la sede del Club Villa del Parque y también en La Plata, donde vive, varios homenajes a Diego Maradona. El Diez es además protagonista de las viñetas que Pedro Millenaar firma como PIT, varias de las cuales forman parte del colectivo de humor político “Alegría”. “El Periodista” lo entrevistó en su reciente visita a su ciudad natal

Febrero 2021

En el ciclo “Preguntas dibujadas”, la antropóloga Rita Segato le dice al humorista Tute que el artista “es un radar, una antena de su época, incluso a pesar de la persona”. Por eso la suya es una mirada que va “más allá de lo que se ve”. Hay una viñeta en el Instagram de PIT, el dibujante tresarroyense Pedro Millenaar, publicada el 6 de noviembre. Una fila de camarógrafos y periodistas recoge las lágrimas del Maradona técnico de Gimnasia, con barbijo, con sus pobladas cejas oscuras, inconfundible. 19 días después, la noticia de la muerte del Diez sacude al mundo.

Como músico, Pedro integra Señor Tomate, una banda fundada en 2003 que tuvo un rol protagónico en la movida más fuerte del rock independiente en La Plata, antes incluso de “El mató a un policía motorizado”, y que en 2019 editó su último disco, “Desde el centro del naufragio”, casi un presagio. El arte como antena de una época.

Pero ahora Pedro está en Tres Arroyos, donde la pintura de murales en la cancha de Villa del Parque lo vuelve a conectar con la infancia y el barrio. Y allí está otra vez Maradona. Pero también está la imagen del “Zorro”, que evoca al simpatizante Jorge Palermo.

La cuestión barrial tiene su importancia para PIT, que en sus 16 años de residente en La Plata ha buscado también vivir “más o menos siempre en el mismo lugar”, dice. “Por eso tengo una especie de doble barrio, ya me conocen allá casi de la misma forma que aquí en Tres Arroyos”.

“En Señor Tomate también me encargo de la parte gráfica -cuenta-, pero según cómo haga uno el cuento, aparece el músico o el dibujante o se juntan ambos. En realidad como tenía que bancarme los estudios cuando me fui a La Plata, tuve la suerte de armarme una especie de combo que me permite vivir de mi trabajo. Pude trabajar en gráfica, me hice conocido en el rubro de la cartelería, y más tarde me independicé y, al tener buenas recomendaciones, hoy puedo hacer muralismo, letras, carteles. Soy como muchas otras personas que se armó una salida laboral para poder hacer lo que le gusta, y pertenezco a ese universo de gente que, por tener la necesidad de trabajar en la calle, el año pasado estuvimos parados por la pandemia”, cuenta.

Al niño Millenaar siempre le gustó dibujar; terminó la secundaria en la querida Técnica, pero ya desde la primaria hacía caricaturas y el interés por el lápiz estuvo siempre presente. Se pudo ir a La Plata en un momento álgido, el recordado 2001. “Entonces me dije que ya que me tendría que pelar para poder hacer lo que quería, estudiaría lo que me gusta, y empecé Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata”, recuerda.

Terminada la carrera, ya estaba trabajando y completó esa formación, advierte, “como para dejar algo listo, y al mismo tiempo me dejó mucha gente conocida, y una especie de roce con compañeros que es de agradecer. Porque uno comparte mucho, éramos varios los que teníamos que estudiar y trabajar y a veces se ponía difícil, por eso hoy se recuerda esa época con cariño”.

Grandes dimensiones

Producto de ese entramado entre lo laboral y lo artístico, Pedro pudo encontrar un lugar de reconocimiento que lo llevó a plasmar sus obras en distintos espacios importantes en La Plata. “Hay una parte de mi trabajo que es más técnica que artística, pero voy construyendo en ambos campos. Yo tengo la facilidad de reproducir imágenes por pedido, o idearlas yo mismo, y eso combinado con mi experiencia en cartelería y letras en grandes dimensiones, junto con mi pertenencia a un circuito de trabajo en La Plata, hace que me llamen para resolver ciertas cuestiones en las que el dibujo tiene protagonismo. Y por eso tuve la posibilidad de trabajar en el estadio nuevo de Estudiantes; y el fenómeno que generó la muerte de Maradona y todo lo que movilizó, también me dio la oportunidad de hacerlo en la cancha de Gimnasia”, relata.

Esas experiencias estuvieron atravesadas para Pedro no sólo por lo laboral, sino por las profundas cuestiones humanas que movilizan. “Me pasó con lo de Maradona que la gente que pasaba por el lugar mientras trabajaba me contara sus anécdotas con él, y eso sin duda es la parte más linda de todo”, evoca. Aquellas fueron jornadas intensas, porque acababa de morir el ídolo, cuando el tresarroyense fue contactado por la productora de un documental sobre el paso de Maradona por Gimnasia y La Plata, para la realización de un mural prácticamente en tiempo real. “Con el desafío que eso implica, porque había que hacer la cara de una de las personas más conocidas del mundo, casi como hacer el logo de Coca Cola. Pero lo pude sacar adelante, y esta gente que hizo el documental, de origen belga, se fue muy contenta”, asegura.

PIT también tiene su anécdota personal con D1OS. “Yo tenía 11 años y jugaba al fútbol en las Inferiores de Villa del Parque. Tenía un problema de salud, estaba un poco complicado, y mi vecino me dijo que Maradona jugaba un partido de fútbol en la cancha del Nacional. Me fui con él, mientras mi viejo estaba trabajando, a verlo. Y me quedé sorprendido de cómo jugó, de lo seriamente que se tomó el partido, del tiempo que se tomó para saludar a la gente, para firmar autógrafos, y a ese Pedro de 11 años nunca se le olvidó ese primer pantallazo sobre Diego. A un nene es difícil mentirle, ya en ese momento me di cuenta que era una persona muy sencilla y dada con todos, y por eso agradezco la oportunidad de haber participado de algunos homenajes que se le hicieron, para devolver un poquito de todo lo que él dio”, describe.

Cerca de casa

Un poco por vecino –su casa familiar es a una cuadra y media del club y de chico jugó allí en las Inferiores- y otro poco por la relevancia que adquirieron sus trabajos en La Plata, Pedro Millenaar fue convocado por Villa del Parque para plasmar allí su arte. “Me quedaron conocidos en el club, chicos que jugaron conmigo, y me comentaron las cosas que se están haciendo, las ganas y el aire de renovación que buscan darle, y me pareció una linda oportunidad de devolver algo de todo lo que recibí de ese lugar, que cuando chico miraba quizá con naturalidad y sin darme cuenta”, asegura.

Otra vez embarcado en un proyecto colectivo, cuenta que la imagen del Zorro como mascota, que surgió de un trabajo interno en la institución que incluyó también un concurso, se plasmó en tamaño grande en la tribuna visitante, “y ese fue mi trabajo, reproducirla para homenajear a un simpatizante histórico, Jorge Palermo, al mismo tiempo que quedó plasmada la mascota, un logo que funciona perfecto para un equipo de fútbol y a su vez acompaña un poco la experiencia de los chicos que están empezando”, completa.

En gráfica

Mientras tanto, y firmando como PIT, Pedro fue desplegando un perfil de humorista gráfico que también remite a la idea de “antena” de su época como dice Segato. “Todo el mundo me conoce como Pedro o Peter. Y si bien el dibujo fue algo que hice siempre y manejaba sobre todo por redes sociales, lo de PIT fue una forma de firmarlos. Cuando empezaron a tener un poco de repercusión, me quedé cómodo detrás de ese seudónimo -detrás del que pasaba desapercibida mi persona (risas)- como una forma de que la gente viera el dibujo y se enganchara con el humor con una mirada más inocente, no relacionada con Pedro o el músico”, admite.

Lo que empezó por ser una suerte de entretenimiento, alcanzó mayor difusión cuando Millenaar comenzó a formar parte del colectivo “Alegría”, un grupo de ilustradores dedicado al humor político. “Con el gobierno de Mauricio Macri sentí que tenía algo que expresar, y eso fue mi catarsis. Empecé a hacer humor político todos los días, creé un personaje derivado del ex presidente y así mis dibujos se fueron compartiendo en páginas de humor y este trabajo fue ganando mayor repercusión”, revela.

“Alegría es bien federal, porque hay gente de todos lados, dibujantes consagrados y otros que recién empiezan, y es muy interesante. Además, eso me sirvió de vidriera para publicar en otros medios, como la revista Barcelona donde me dan mucha bolilla, y este es un poco mi recorrido. A veces el humor es una herramienta para sacar una situación de lo obvio, para poner de manifiesto algunas cosas que saltan a la vista pero con las que nos hacemos los distraídos”, advierte.

Terminados los murales en Villa, que por supuesto también tienen al Diez como protagonista, Pedro vuelve a La Plata porque a contramano de lo que se ‘aconseja’ en torno a la gráfica, “Alegría” se está editando en papel. “Se ha convertido en una cooperativa con gente a la que le interesa promover el dibujo pero lleva reuniones, gestiones y demás cosas de las que uno después viene a desenchufarse pintando zorros en los paredones”, concluye, divertido.