El gol del futuro

EL TRESARROYENSE PABLO BORRA Y “GLOOUDS”, UNA REVOLUCIONARIA PLATAFORMA

Tras más de 20 años de trabajo para el Grupo Telefónica, el ingeniero tresarroyense Pablo Borra se radicó en Las Rozas, Madrid, y allí forma parte del equipo de “Gloouds”, una novedosa plataforma de generación de ingresos para el mundo del fútbol. “El Periodista” lo entrevistó en exclusiva

Diciembre 2022

Aun con núcleos duros de resistencia, la tecnología ha hecho un potente desembarco en el universo del fútbol. Y no se trata solo del VAR, que al cierre de esta edición de “El Periodista” y en pleno Mundial de Qatar traía aparejadas algunas polémicas. Hay múltiples desarrollos tecnológicos que apuntan a este deporte con infinito potencial. Como la interesante startup “Gloouds”, una plataforma de generación de oportunidades e ingresos para jugadores, clubes y federaciones creada en España por argentinos. Allí, como director de Desarrollo de Negocio y socio de la firma que la creó, está el ingeniero electrónico tresarroyense Pablo Borra.

Radicado en Las Rozas, Madrid, desde febrero de este año, llegó a España tras más de 20 años de trabajo en Telefónica, en Buenos Aires. “La situación en el país fue un poco el disparador; en abril del año pasado la empresa nos había ofrecido la posibilidad de un retiro, y pensando sobre todo en ofrecerles otras perspectivas a mis hijos, que tienen la edad ideal como para hacerlo - 12 y 13 años- nos fuimos”, contó a “El Periodista”.

A 15 minutos del centro madrileño, cambió el ajetreo de los porteños por una forma de vida más tranquila y pueblerina. “Tanto por mi pasado laboral como por el hecho de que mi esposa tiene a toda su familia acá, y porque ella tiene ciudadanía española y yo italiana -y nuestros hijos, ambas- la elección de España fue lo más fácil. Por mi pasado laboral me habían ofrecido Alemania, pero hubiera sido más duro”, admitió.

Generadora de oportunidades

“Gloouds”, la firma a la que se sumó como socio, se presenta como una empresa española con acento argentino que nace con el objetivo de cumplir el sueño de todos los jóvenes amantes del fútbol potenciando su educación y valores, a través de la generación de nuevos y mejores ingresos a los Clubes y Federaciones. Co-creando con ellos, genera espacios donde se pueda aprender y practicar el fútbol, promoviendo la amistad, integración social, la inclusión,

diversidad de género, el trabajo en equipo, disciplina, resiliencia y el respeto; la alegría por el juego y la sana competencia. Permitiendo el trabajo colaborativo interno y externo, con el claro objetivo de elevar el nivel competitivo y la formación de profesionales de elite (por ejemplo con los seleccionados juveniles). Además habilita el mecenazgo en el período de formación, ampliando las oportunidades de alcanzar sus sueños a todos los jóvenes a través del fútbol y sus valores. Asimismo, permite adelantar y ampliar ingresos a los clubes y federaciones explotando sus nuevos activos, en formato de NFTs (activos digitales) dinámicos y metaverso asociado brindando experiencias únicas.

¿Cómo te sumaste a “Gloouds”?

Tengo un conocido que es el fundador de ‘Gloouds’, con el que siempre estaba pendiente hacer algo juntos. Después de trabajar más de 20 años en áreas comerciales, de compras, en esta startup, donde somos pocos, me toca hacer un poco de todo, desde desarrollo de negocio hasta contratos con clientes y partners, el aspecto legal, contable… Todo lo que es aburrido (risas). Pero al mismo tiempo estoy aprendiendo muchísimas cosas, aplicadas además a España, lo que me obliga además a estudiar un poco de legislación, de cuestiones impositivas.

El fundador tiene una aceleradora de proyectos, con varios a la par. Cuando se da cuenta del potencial de este en particular, conforma un equipo directivo más grande -yo soy uno de los que se incorporó- y empezamos a acelerar, tanto que hoy es bastante vertiginoso el desarrollo, al punto de que ya hay clubes usándola.

¿Hoy se conoce sólo en España o ya se expandió?

En realidad estamos en una etapa de testing (prueba), en la que están participando Independiente y Banfield, en Argentina; en España estamos en conversaciones con varios. Porque la realidad es que estas aplicaciones tienen sentido después de varios meses de juntar datos, recién después de eso las estadísticas que se generan a partir de esos datos empiezan a tener un sentido y allí es cuando muestran su valor.

¿Y cómo explicarías de qué manera opera concretamente la plataforma?

Tiene dos objetivos: generarles ingresos a los clubes y oportunidades a los chicos. Esto se logra con varios productos: una herramienta de performance, en la que se registra el jugador y toda la información que genera en su día a día, desde datos duros como información médica, si hace goles o no, datos físicos, y otros recolectados a través de herramientas como pecheras con GPS que registran sus movimientos, esfuerzo, aceleración. Además se puede filmar un video e ir marcando las situaciones de ese jugador, y a todos estos datos, que se vinculan entre sí, los utiliza después el entrenador para ver en qué estado está cada uno, qué tipo de entrenamiento requieren, etc. Esta información es estadística pura y genera reportes para evaluar a los jugadores.

El segundo producto es el Mapa de Oportunidad. Tenemos evaluadas todas las ligas del mundo, en todas las posiciones -atacante, defensa, arquero- y se genera un índice. Por ejemplo, un delantero de la liga española tiene un índice de 84; entonces cualquier otro jugador, de los datos que obtiene de su día a día, puede calcular su índice actual y ver cuánto le falta para llegar a lo que él querría. Y esto además sirve para algo que pasa todos los años: llega un momento en que de un montón de jugadores, el club decide quiénes siguen y quienes no. Y estos últimos, que además son muchos, sufren una gran frustración, al punto tal que no son pocos los que, quizá después de cinco o seis años en un club, deciden dejar el fútbol. Y de esta manera, además, el club pierde una inversión, porque puso dinero durante años para entrenar a este chico. Con ese índice, 24 por ejemplo, es posible ver en qué liga podría seguir jugando. Y de esa manera se crean nuevas oportunidades para ambos: para el chico, porque puede jugar en otro club, y para el club, porque puede monetizar a un jugador del que había decidido desprenderse.

Un tercer elemento es la creación de los NFTs o activos digitales que son, por poner un ejemplo, “figuritas” virtuales que se venden, y que abarcan diversas disciplinas con un amplio mercado. En este caso, son dinámicas, porque al estar vinculadas a los datos del jugador, si mete un gol esta “figurita” lo va a representar. Y de estas ventas, además de generar atractivo, expectación y competencia entre los chicos, para los clubes generan un ingreso. Porque quizá es algo obvio, pero salvo escasas excepciones, la mayoría de los clubes están muy mal económicamente, y con todas estas herramientas se busca generar alternativas.

¿Esos problemas también existen en España?

Sí, por supuesto. Solamente los clubes muy grandes, y no todos, son los que se salvan de eso. Muchos apuestan a la compra de jugadores muy caros, después no funcionan y les cuesta recuperarse. Y hay otros mejor administrados, los de media tabla, que no pueden crecer porque les faltan los ingresos que da la televisión, por ejemplo; y si los obtienen con la venta de jugadores, ésta se da solamente en algunos momentos. Además esto implica comprar un jugador barato, o hacer crecer uno de tu cantera, formándolo e invirtiendo en él, y verte obligado quizá a malvenderlo antes de tiempo por una cuestión de necesidad. Todo esto hace que sea necesario buscar otras fuentes de ingresos para los clubes, y además, en países como Argentina donde el club de fútbol cumple un importante rol social, cuando los chicos quedan libres ese objetivo de formar en valores deja de cumplirse. Y nos gusta pensar en mantener esos fines altruistas también.

Claro, si no es en una institución es en otra, pero que no vuelvan a la calle y sus problemáticas…

Sí, porque se transmiten valores muy importantes, hasta pautas de alimentación, todas cuestiones útiles para desarrollarse así no sigan en el fútbol. De hecho estamos buscando a exjugadores que transmitan el aporte que ha hecho el fútbol en sus vidas ya no como deporte en sí, sino como formador de valores que sirven para toda la vida.

Se nos ocurren cosas todo el tiempo. Y la verdad es que hay mucho por hacer. Otro de los elementos que estamos desarrollando para los clubes es el metaverso, una suerte de realidad virtual en la que pueden tener presencia. Y si bien es algo que a nosotros los adultos nos cuesta entender, para los chicos de 13 para abajo es absolutamente normal, y de hecho muchos clubes ya están trabajando en su representación en el metaverso. Para que se entienda: vos tenés un avatar dentro de ese metaverso, sos un muñequito gris, y de pronto cerca pasa un amigo tuyo que tiene un gorro de un determinado club. Y vos querés eso, o querés la camiseta, y eso se vende, todo de manera digital por supuesto. Se venden publicidades en ese metaverso, y los clubes también pueden generar su ingreso a través de todo eso. Pero a muchos todavía les cuesta comprender estas posibilidades, quizá porque hace falta una renovación dirigencial.

Fútbol y tecnología

Es que la relación del fútbol con la tecnología es muy embrionaria, ¿verdad?

Es embrionaria y la van empujando los clubes grandes a nivel mundial, que ya tienen todo esto. Como el Real Madrid, por ejemplo. Y como ellos se meten, el resto se empieza a preguntar ¿y eso qué es? Hay que hacer, no obstante, un trabajo ‘evangelizador’ para que entiendan que la llegada de estos avances es inevitable, y eso es parte de mi tarea: mostrarles que todo lo que parece ‘raro’ es real, y permite generar ingresos.

¿Quiénes adquieren la plataforma? ¿Clubes, jugadores de manera individual?

El modelo está dirigido a clubes y federaciones, que adquieren la plataforma para todas las instituciones que las integran.

Cada club ingresa todos sus jugadores, y ellos a su vez pueden ingresar allí y ver toda su información, desde su ingreso, la evolución, los estudios médicos, los videos de sus partidos, una ficha completa que les puede servir para mostrar su legajo en una operación de venta. Además es una herramienta colaborativa, porque un jugador puede evaluar a su compañero, o el técnico. Y desarrollamos hace poco la posibilidad de que padres, familiares e incluso hinchas puedan acceder a los datos de los jugadores, acceso que también los clubes pueden vender.

Y otra cosa que resuelve esto es que, a partir de la posibilidad de vender accesos a esa información a clubes de afuera, el scouting (búsqueda) de jugadores se puede hacer mediante esta herramienta, y no teniendo que hacer viajes y desplazamientos.

De manera que esto está dando sus primeros pasos…

Está en su etapa final de desarrollo. Y lo que estamos haciendo es interesar a inversores para acelerar un poco más. El actual equipo es de 15 personas, y deberíamos sumar algunos más para seguir avanzando, pero se trata de recursos caros y difíciles, que hay que cuidar porque además son muy codiciados.

Y hay que seguir trabajando con los clubes, algo difícil por varias razones: hay una cuestión cultural de la dirigencia, el humor es muy dependiente de los resultados, y además está lleno de gente dando vueltas que los quiere llevar para otros lugares. Pero creemos que donde se pueda cerrar con algunos, seguramente otros se van a ir animando.

Y las herramientas de “Gloouds” son atractivas, pero es fundamental usarlas de manera eficaz, ordenada y constante, llevando un orden para poder guardar los datos, todas cuestiones que parecen simples pero que hay que cuidar mucho en el día a día de un club donde a lo mejor pasan 500 chicos. Por eso hay que estar encima, asesorándolos y atendiendo a sus necesidades. El producto se va moldeando también a lo que nos van proponiendo.

Así que para vos es toda una experiencia nueva, en un lugar nuevo…

Sí, es todo nuevo. Y está bueno porque me obliga a salir de la zona de confort y a moverme. Eso es algo notable que uno ve en España, donde los locales sienten que la cosa anda mal pero nosotros nos reímos, porque de hecho observamos un movimiento muy grande sobre todo en este tipo de proyectos. Hace poco lo presentamos en un evento muy importante en Sevilla, con muchísima cantidad de gente y empresas presentando productos generados alrededor del fútbol, y todos apostando a que lo suyo va a ir para adelante.

¿Pensaron en hacer algo en el Mundial?

No, porque “Gloouds” apuesta más al fútbol de formación, a academias y clubes más pequeños. Ellos son el core de nuestro proyecto. Los clubes grandes suelen tener acuerdos también grandes, a otra escala, con una empresa que les maneja los datos, otro que desarrolla los NFTs, etc. Mientras que a nosotros no nos dan las manos para seguir avanzando en esta propuesta, que sin duda es de un gran aprendizaje para mí y voy a trabajar para su despegue.