El derecho de comunicar

PAULA DAGUERRE, PERIODISTA Y SECRETARIA DE LA APDH NACIONAL

Los medios de comunicación alternativos nacen con una impronta antisistema, cuestionándolo, replanteándose su status quo, la redistribución de los recursos, la importancia de la visibilidad de los derechos humanos. La tresarroyense Paula Daguerre, comunicadora y secretaria de la APDH nacional, aporta su mirada

Julio 2022

¿Cómo se arrimó al ámbito del periodismo o la comunicación?

Mi interés en la comunicación no comenzó desde chica, no fue desde la adolescencia que me pensaba como comunicadora. Sí recuerdo que cuando era pequeña utilizaba mucho el grabador de mi padre, el ejercía el periodismo en Tres Arroyos y yo lo utilizaba con mis amigas para jugar, como así también para entrevistar a personas por la calle. Sin ser consciente de mi futuro, algo en mí se arrimaba a la comunicación. Me gustaba hacer eso, pero no tenía un registro de que quería ser periodista o estudiar lo que hacía mi padre.

Sí siempre me gustó escribir mucho y realizar poesías. Constantemente tenía un gran interés en lo social, en lo político o en lo histórico desde mi adolescencia, sobre todo en mis últimos años de colegio.

En la primera carrera que decido anotarme es en Letras porque justamente me gustaba escribir, al año tomo la decisión de abandonarla para luego después intentar en Trabajo Social, me iba muy bien, las materias me gustaban, pero a los dos años abandoné para meterme en Comunicación y probar. Me gustaba mucho la cuestión de pensar, de investigar. La herramienta de comunicar me resultaba poderosa, valiosa, interesante. El hecho de informar con la escritura, con lo audiovisual, la investigación, poder involucrarme con alguna causa, la escucha, todo esto me movilizaba y me moviliza demasiado.

¿Dónde fueron sus estudios?

Estudié en la ciudad de La Plata en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

¿Tiene alguna especialidad dentro de la comunicación?

No tengo ninguna especialidad. Mi título es de Licenciada en Comunicación Social con orientación en Periodismo, porque la carrera tiene otras orientaciones como la planificación, comunicación popular entre otras.

Había arrancado con una especialización en comunicación y género pero por cuestiones personales no la terminé. Tengo la idea de concluirla en algún momento. Amo estudiar así que está dentro de mis planes.

Lo alternativo y lo tradicional

¿Cuál es el tipo de periodismo en el que se siente cómoda trabajando?

Me especialicé en lo audiovisual y fue algo muy interesante, como también complejo en cuanto a su requerimiento, realizaba entrevistas en donde diversos compañeros se encargaban de las cámaras, sonido, luces. Al ser quien entrevistaba siento que no aprendía lo suficiente de cada elemento material. Es interesante pero también complejo.

Trabajé para un portal haciendo gráfica y me gustó la experiencia de escribir, hacer notas, se aprenden muchas cosas en el día a día. La radio es otro medio que considero lúdico, interesante, con un ritmo muy ágil en donde me cuesta adaptarme, pero no deja de ser un desafío.

¿Tiene algún medio de comunicación referencial que consuma diariamente?

En su momento Rebelión.org que es un cúmulo de notas de diversos periodistas, economistas, politólogos del mundo en sí, temas de diversos países.

Escuchaba mucho a Alejandro Bercovich en Radio con Vos. Después medios alternativos como Nota al Pie o notas de Revista Anfibia. Pero mi consumo no es diario ya que estoy muchas horas trabajando. Sí me llama la atención más que nada el periodismo alternativo.

¿Cuál es su experiencia dentro de esta profesión?

Mi experiencia dentro de esta profesión por ahora es corta. Nosotros en los talleres ya habíamos comenzado a realizar las prácticas dentro de lo que era la carrera. Rápidamente entré en un centro de investigación donde estuve en un taller de comunicación política pero esto fue por un corto lapso.

Al tiempo comencé a trabajar en el portal de Nota al Pie haciendo gráfica. Luego en Tres Arroyos trabajé en CELTA, pero como me llamaron desde Capital Federal para trabajar en la APDH -la Asamblea por los Derechos Humanos que es en donde estoy actualmente- decidí renunciar al trabajo de CELTA.

Siento que todavía estoy formándome, en la APDH trabajo lo que es la comunicación y secretaría. Esta comunicación es en un organismo, hacemos flyers sobre determinadas actividades, subo las declaraciones que se realizan, armo los encuentros virtuales o los vivos, una comunicación diversa.

¿Qué opinión tiene sobre el periodismo tradicional o hegemónico?

En los medios hegemónicos hay claramente una bajada de línea, una orientación política en donde dicen cómo hacer cuando se construye la noticia.

Hay determinados programas que se han realizado en los medios hegemónicos que han sido muy valiosos, considero que eso sumó, que estuvo bien, hubo una cantidad de audiencia que quizás en otro tipo de medios no se lograría y en estos mismos había una buena calidad de comunicación o de información. Pero sin embargo esto no significa que no haya orientaciones y que estén limitados a tener una bajada de línea.

Después es importante pensar en la concentración de poder y de dinero en estos medios, no habiendo así una redistribución equitativa con los que serían los medios alternativos. Este poder económico es innegable y contradictorio a los fines de la comunicación horizontal.

Pienso que quienes estén trabajando en un medio de comunicación de ese estilo, ojalá puedan hacerlo del modo más honesto posible y lo más comprometido también.

Palabra y lucha

¿Dónde trabaja actualmente?

Como dije anteriormente trabajo para la Asamblea por los Derechos Humanos.

¿Cómo es trabajar en una organización que lucha y se moviliza por los derechos humanos?

Estoy sumamente orgullosa de poder trabajar en un organismo que lucha y defiende los derechos. Me siento cercana a estos mismos por una cuestión familiar, algo que palpé desde chica. Me parece que es muy importante que podamos defender estos derechos y que desde mi rol de comunicadora o desde la secretaría pueda aportar algo a ello.

En cuanto a la comunicación es muy importante la difusión de los comunicados, de algún pedido determinado o exigencia que tenga que ver con los pueblos originarios, cuestiones de lesa humanidad, personas mayores, salud mental. Hay un montón de secretarías, regionales que hacen día a día un gran trabajo, entonces es sumamente importante que podamos hacer la mejor comunicación que esto requiere y que ayude a visibilizar o dar un empuje mayor para que los derechos puedan salir a flote y que se logren cumplir.

Dentro del ámbito comunicacional, ¿cuál considera que es el objetivo principal de la APDH?

Tratar de movilizar a la gente, que les llegue. Que las personas puedan pensar, reflexionar, incluso accionar en determinados casos. Considero que si esto la comunicación como otros tantos laburos más que se hacen pueden lograrlo es algo sumamente importante. El hecho de poder presionar o empujar con todo esto para que se puedan cumplir estos derechos humanos que se exigen para que dejen de vulnerarse y se pueda conseguir una justicia social.

¿Qué opinión tiene sobre los medios de comunicación alternativos?

Son muy valiosos. Importan, suman un montón. Pero también dentro de ellos pueden existir bajadas de línea, entiendo que en el general del alternativo hay investigaciones rigurosas de determinados temas, en donde se trata de generar una noticia comprometida, que se escuchen diversidad de voces.

No debemos mantenernos al margen de los medios hegemónicos, sino que se pueda tratar de que los medios alternativos tengan las mismas herramientas y que puedan luchar por sus derechos para lograr visibilizarse mucho más. No considero que la idea sea estar al margen.

Hay muchos medios alternativos que trabajan con compromiso y con mucha honestidad. Me parece que no solo se debe trabajar desde la marginalidad, sino que los respeten y les brinden las herramientas que se merecen. Muchos de estos medios son muy interesantes, trabajan porque aman lo que hacen, se comprometen con la comunicación, pero no tienen el apoyo económico que necesitan para poder sostenerse y realmente estos medios lo valen, se deben apostar por ellos.

¿Qué les diría a las nuevas generaciones que deciden estudiar comunicación?

Que busquen, que se metan, es muy linda profesión, apasionante. Tiene sus pros y sus contras, pero debemos seguir nuestras convicciones y fijarnos que queremos hacer de la comunicación, del periodismo. Hay cosas que nos van a gustar y otras que no, pero nos vamos armando nuestro camino.