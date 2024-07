El campo en foco

LA FOTOGRAFIA DE LUCAS CHILLEMI

Nació en Buenos Aires, pero creció en el campo familiar, entre Copetonas y Reta. En profunda conexión con el entorno rural y sus protagonistas, que se han convertido en el eje central de su trabajo fotográfico, Lucas busca capturar la esencia de la vida en el campo, dar voz a las personas que la habitan y visibilizar su labor, a menudo invisible para la sociedad urbana

Desde temprana edad, la fotografía se convirtió para Lucas Chillemi en un lenguaje natural. En ella, encontró una forma de expresarse, de capturar momentos y contar historias. Esta pasión lo impulsó a estudiar fotoperiodismo en Buenos Aires, donde se especializó en la fotografía agropecuaria. Durante su formación, recorrió el país con su cámara, documentando la actividad rural en sus diversas expresiones.

"Siempre desde chico fue una forma de expresarme la fotografía. Y con el tiempo lo fui desarrollando como una forma de poder contar, qué era lo que me pasaba o qué era lo que yo veía. Ese fue como probablemente el inicio de cómo empecé como fotógrafo", señala.

El agro: un universo de historias por contar

Su experiencia en Buenos Aires no solo le brindó las herramientas técnicas necesarias, sino que también le abrió las puertas al mundo de la fotografía agropecuaria. Esta nueva faceta despertó en él un profundo interés por capturar la realidad del campo, sus paisajes, sus procesos y, sobre todo, las personas que dedican su vida a esta actividad.

Viajando por diferentes rincones del país, Lucas tuvo la oportunidad de presenciar de primera mano la labor de los hombres y mujeres del agro, desde los trabajadores golondrinas que migran de un lugar a otro en busca de oportunidades, hasta los pequeños productores que luchan por mantener viva la tradición familiar.

Más allá de la técnica

Sus muestras fotográficas van más allá de la mera representación técnica de los procesos agrícolas. Su enfoque principal reside en el ser humano, en las personas que dedican su vida a labrar la tierra, cuidar el ganado y alimentar a la sociedad. Para él, la agricultura, la ganadería y el trabajo en el campo no son solo actividades productivas, sino también formas de vida que entrañan valores, tradiciones y un profundo arraigo a la tierra.

"Cuando se dice la cosecha o la siembra, se piensa en el proceso de sembrar, la cosechadora o la sembradora trabajando. Y en realidad en todo eso hay personas, o varias atrás de ellos. Y mi idea principal, como un trabajo, incluso estoy haciendo una serie, hace un par de años que vengo trabajando en eso, que es tratar de visibilizar a esas personas que hacen un trabajo, toda una vida de vida dedicado a eso, y tratar de sacar un poco del campo, y llevarlos en este caso a las ciudades, a una revista, o a Internet, donde puedan ser visibilizadas esas personas, porque ellas están dentro de un sector".

"Surco": una ventana a la identidad rural

Su serie fotográfica "Surco" es un claro ejemplo de su compromiso con la visibilización no solo del trabajo humano en el agro, sino también de lo que los rodea, animales, paisajes, cultivos.

A través de estas imágenes, Lucas invita al espectador a conocer a las personas detrás de la producción de alimentos, a comprender sus historias, sus desafíos y su aporte fundamental a la sociedad. En esta colección, expone retratos de individuos que trabajan en el campo, sacándolos de su contexto habitual y llevándolos a un espacio común donde cada uno adquiere protagonismo.

"Hice una muestra itinerante, la mostré en Quilmes, que se llama Surco, y expuse personajes del agro, los llevaba de su soledad a un espacio en común con otros personajes, pero siempre de a uno, como dándoles identidad e importancia a cada personaje. Esos personajes no siempre son humanos, a veces son animales, otros inanimados. A veces es una aguada, un molino, una niebla, ni siquiera es un personaje humano. O incluso un cultivo. También los traté de aislar de su conjunto o de su propio ciclo de dos, tres meses que duran o seis meses o 10 meses, lo que dure el cultivo. Al animal lo saqué de ahí, lo llevé a ser protagonista, lo aislé" explica el joven fotógrafo.

Imágenes y el poder de la narración

Para Lucas, una fotografía no solo es una imagen, sino también una historia. Sus obras buscan transmitir un mensaje, invitar al espectador a reflexionar sobre la importancia del trabajo rural y las personas que lo llevan a cabo.

"No solamente es una foto, es una historia. La foto es un disparador para contar una historia. Y esa historia puede ser contada a través de la misma fotografía, o a través de una bajada de línea que yo le pueda dar al espectador. Pero la foto en sí misma ya es una historia. Ya está contando algo. Incluso si no hay una persona, si hay un animal, si hay un objeto, si hay un paisaje. Ya está contando algo”, sostiene.

A pesar de la soledad que a veces se percibe en las imágenes, también se transmite una profunda conexión entre los personajes y su entorno. La tierra, los animales y las herramientas de trabajo se convierten en elementos que forman parte de la identidad y la vida cotidiana de estas personas.

La tecnología: flexibilidad y adaptación

Lucas no se limita a un solo tipo de cámara o estilo. Su espíritu explorador lo lleva a experimentar con diferentes herramientas y técnicas, adaptándose a las necesidades de cada proyecto y buscando capturar la esencia de la escena de la manera más auténtica posible.

Desde su teléfono celular, que siempre lo acompaña y le permite capturar momentos espontáneos, hasta cámaras profesionales que le brindan mayor control y precisión, el fotógrafo utiliza la tecnología como un aliado, no como una limitante.

En la serie "Surco", por ejemplo, optó por el blanco y negro como recurso para unificar las imágenes tomadas en diferentes condiciones de luz y con distintos equipos. Esta decisión estética no solo le permitió crear una atmósfera coherente, sino que también le ayudó a resaltar la esencia de los personajes y sus historias.

Profundizando la realidad rural

Actualmente, se encuentra trabajando en una nueva serie fotográfica que explora la realidad de los trabajadores golondrinas. Estas personas, que migran de pueblo en pueblo en busca de trabajo en el campo, representan un aspecto poco conocido de la vida rural.

A través de su lente, Lucas busca mostrar la realidad de estas personas, más allá de la imagen estereotipada del gaucho. Su objetivo es visibilizar los sacrificios que hacen para mantener a sus familias, las condiciones precarias en las que a menudo trabajan y la importancia de su aporte a la producción agrícola.

"En este momento estoy trabajando en una serie que se llama Golondrinas. Que tiene que ver con los trabajadores golondrinas que vienen del norte del país, de Bolivia, de Paraguay, a trabajar acá en la cosecha. Y la idea es mostrar un poco la realidad de ellos, que no es la del gaucho romántico, sino la del tipo que viene a trabajar, que duerme en una casilla de chapa, que come lo que puede y que labura de sol a sol".

La fotografía familiar

Es consciente del valor sentimental de las fotografías. Para él, las imágenes familiares son un tesoro que atesora y conserva, ya que son momentos únicos que no se pueden repetir. En sus fotografías se observan los lazos afectivos y la alegría de compartir momentos simples pero significativos.

"Para mí las fotos familiares son un tesoro, porque son momentos que no se repiten. Y trato de guardarlas y conservarlas, y mostrarlas a mis hijos, y a mis nietos, y que ellos también las puedan ver y se puedan criar con esas fotos, como yo me crie con las fotos de mis abuelos", sostuvo.

Identidad y memoria

El campo es más que un lugar físico, es un espacio que lo conecta con sus raíces y su identidad. Es donde se siente en casa, rodeado de su familia, de la naturaleza y de los recuerdos de su infancia. En sus fotografías del campo, se percibe una profunda conexión con la tierra, con los animales y con el ritmo de vida rural.

"El campo para mí es mi identidad. Es donde me crié, es donde nací. Es donde están mis raíces. Es donde me siento en casa. Y es donde vuelvo siempre que puedo".

"Para mí la cocina del campo es un lugar muy especial. Es un lugar donde se reúne la familia, donde se comen cosas ricas, donde se comparten charlas, anécdotas, se juegan a las cartas. Es un lugar donde se vive”, agregó.

Lucas Chillemi es un artista que utiliza su cámara para contar historias, dar voz a los olvidados y visibilizar la importancia del trabajo rural. Su obra es un homenaje a las personas que viven y trabajan en el campo, y una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra y sus frutos.

“En definitiva, mi mensaje es simple: abramos los ojos y miremos con atención a quienes nos rodean. Las historias más increíbles pueden estar justo a nuestro lado”, finaliza.

Invitamos a los lectores a conocer el trabajo fotográfico y a seguir sus proyectos en las redes sociales. También pueden visitar su sitio web: https://www.lucaschillemi.com/