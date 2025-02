Desde el aire

UNA MIRADA DISTINTA SOBRE CLAROMECO

Con un dron y una perspectiva única, el fotógrafo porteño Marcelo De Lio ha logrado capturar la esencia de Claromecó desde las alturas, invitando a sus seguidores a un viaje visual lleno de color y emociones que refleja en su cuenta de Instagram

Febrero 2025

Marcelo De Lio, creador del proyecto “Claromecó desde arriba”, ha encontrado en la fotografía aérea un medio para revelar la belleza singular de este balneario. A través de su cuenta de Instagram, ha conectado a la comunidad con paisajes impresionantes, historias entrañables y una nueva manera de apreciar este destino costero.

Desde su hogar en el barrio de San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo descubrió en su primer dron una oportunidad perfecta para redescubrir Claromecó, un lugar que siempre tuvo un significado especial para él. “Siempre me atrajo la fotografía no tradicional, como las imágenes capturadas con GoPro y drones. En 2017, me escapé con mi hijo mayor, que entonces tenía seis años, para capturar la magia de este lugar. Mi mujer se quedó con el más peque ya que todavía estaba con pañales, era mucho irme solo con los dos”, relata.

Con su dron en mano, Marcelo comenzó a mostrar a través de sus imágenes los rincones más emblemáticos del balneario, desde la desembocadura del arroyo hasta el icónico faro.

Descubriendo la belleza

Desde entonces, Marcelo ha dedicado su tiempo libre a mostrar Claromecó desde perspectivas poco convencionales. “Muchas personas no imaginan lo hermoso que es este lugar visto desde arriba. Con el dron, tengo la posibilidad de mostrárselo", explica.

Marcelo se enfoca en capturar sitios icónicos de Claromecó, como el puente peatonal, los paradores de playa y el faro. Sin embargo, destaca su fascinación por las mañanas en las que las lanchas pesqueras parten al mar: "Tienen un imán. Me causan mucha admiración, y mi preferida es El Pinza".

Aunque su pasión por la fotografía aérea es un hobby, Marcelo ha colaborado con inmobiliarias, restaurantes y hoteles locales. Incluso ha volado su dron dentro de lugares emblemáticos como el faro y el edificio conocido como “el esqueleto”. Sin embargo, lo que más disfruta es la interacción con las personas. "Muchos me piden los videos cuando ven el dron volando. Si los tengo, se los mando por mensaje. Esa interacción es muy linda. Pero no cobro porque no es mi trabajo, es solo un hobby", aclara.

Desafíos y aprendizajes en el aire

Fotografiar Claromecó no siempre es tarea fácil. "Cuando hay viento fuerte, se complica bastante. En esos casos prefiero alejarme de la playa y explorar el arroyo, el vivero o algún pueblo cercano", detalla.

A lo largo de los años, Marcelo ha sido testigo de los cambios en el balneario. "He visto nacer casas desde su inicio y cómo evolucionan lugares como el parador de la familia Velázquez. El movimiento de la desembocadura del arroyo es algo que me fascina".

Impacto en la comunidad

Marcelo busca transmitir la belleza y la esencia de Claromecó desde ángulos poco convencionales, logrando que muchos redescubran su amor por este destino. "Para algunas personas, mis fotografías son una manera de ver su amado Claromecó desde una perspectiva diferente, y eso me motiva a seguir creando".

Sus fotografías y videos no solo han conquistado a los habitantes locales, sino que también han llamado la atención de las autoridades de Turismo de Tres Arroyos. "Me pidieron material para sus publicaciones, y una de mis fotos terminó en un cartel de la ruta promocionando Semana Santa frente al mar. Fue un orgullo enorme", relata.

Edición y creatividad

Marcelo edita sus fotografías directamente desde su celular, utilizando aplicaciones como Snapseed y Lightroom. "Soy bastante ansioso, y editar en el celular es más rápido y cómodo. Me gusta exagerar los filtros para que las imágenes sean más coloridas. Sé que a los fotógrafos profesionales puede no gustarles, pero creo que queda impactante y llama la atención".

A pesar de su estilo personal, Marcelo subraya la importancia de volar con responsabilidad. “Hay muchas normas que respetar. Siempre pido permiso a las autoridades cuando es necesario, porque un accidente con el dron puede ser muy peligroso”, enfatiza.

Anécdotas que dejan huella

En su trayectoria, Marcelo ha acumulado historias memorables. "Desde encontrar objetos perdidos en terrazas hasta capturar bloopers de surfistas, hay de todo. Pero lo que más me marcó fue un rescate de los guardavidas de Dunamar, que quedó grabado con el dron".

Otro de sus momentos más gratificantes fue celebrar los 1.000 seguidores sorteando cuadros con sus fotos. "Fue mi manera de agradecer todo el apoyo que recibo", señala.

Un mensaje de agradecimiento

Más allá de las imágenes, Marcelo valora profundamente los lazos que ha creado con la comunidad. “Gracias a este proyecto, he hecho muchos amigos. Cada vez que regreso a Claromecó, disfruto reencontrarme con ellos”, confiesa.

También expresa su gratitud hacia el Club Recreativo Claromecó, del cual forma parte de la comisión de fútbol, y hacia las personas que lo apoyaron desde el inicio de esta aventura. "A Gabriel Tarantino y Pelu Nielsen, que fueron los primeros en llevarme a este paraíso, siempre les estaré agradecido".

Para quienes deseen conocer a Marcelo en persona, estará en Claromecó durante la segunda quincena de enero. “Nos vemos en la playa, como cada verano”, concluye.

Para descubrir la magia de Claromecó desde las alturas, pueden seguir su cuenta de Instagram: @claromecodesdearriba.