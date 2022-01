De película

LA CLAROMEQUENSE LUCIA EPHERRA ES GUIONISTA DE UN FILM DE PROYECCION INTERNACIONAL

“Causalidad” es el título del film que protagoniza Juanita Viale. Lucía Epherra es la coautora, junto a Who, del guión. Fue estrenado en la plataforma de streaming Amazon Prime. Sin creer todavía todo lo vivido y emprendiendo nuevos e importantes proyectos, la claromequense dialogó con “El Periodista” para contar su experiencia

Enero 2022

De raíces claromequenses, nacida y criada frente al mar, Lucía Epherra lleva la localidad balnearia bien adentro de su corazón. De hecho, desde que mudó su vida a La Plata para irse a estudiar, siempre volvió todos los veranos a hacer la temporada en el comercio gastronómico de sus padres, donde desde muy chica aprendió lo que es la cultura del trabajo.

“Siempre ayudamos a mis papás en lo que podíamos y en temporada nos poníamos el negocio al hombro. Eso nos inculcaron, a trabajar y a hacer lo mejor que uno puede en todo lo que emprende”, contó agradecida Lucía.

En ese sentido atribuyó todos sus logros a ese apoyo de sus padres y a la crianza que recibieron. “Gracias a ellos es todo esto”, expresó.

Dejar las raíces

Criada entre Agatha Christie y R.L. Stine, “siempre hubo libros en mi casa y siempre fui de agarrar todos los libros de la biblioteca, después me hice socia de una porque ya me había terminado los de mi casa. Desde chiquita quise escribir y estaba leyendo y mostrándole a toda mi familia lo que hacía. Me tiraba hacia el policial, hacia historias de crímenes, nunca una de amor hacía. Es un género al que recurro también para películas o series, todo lo que es misterio, thriller, horror cuando me animo un poco más”, destacó.

Al finalizar la escuela secundaria, Lucía decidió irse a estudiar Letras a la ciudad de las diagonales. “Yo pensé que me iba a llevar a lo que yo quería y era mi sueño, que era escribir novelas. Pero no existía una carrera así y pensé que letras era lo que más se acercaba y claramente no, porque apunta más a profesorado o a crítica de distintas ramas de la literatura”, contó sobre su experiencia con la universidad.

De esta manera, decidió dejar la carrera pero se quedó cursando todas las materias de literatura, “porque realmente me apasionaban”.

En esa búsqueda de la profesión adecuada a sus gustos y sueños, un día le comentaron sobre cine y la orientación de guión. “Me anoté porque yo sabía que quería estudiar algo así. Cine me encantó desde el primer momento, incluso me encantaron todas las ramas. Me costó el tema de comenzar a trabajar en grupos porque Letras era muy solitario, eso sí fue un desafío. Pero la verdad es que me encantó, es muy linda la carrera y es sumamente interesante”, manifestó.

Encontrar el camino

Para Lucía, lo valioso de cine es que es una carrera amplia en la que vivís experiencias distintas. “Lo lindo que tiene es que no solamente tocás base en lo que es el guión sino que tenés iluminación y cámara, sonido, montaje, producción, realización y más. Yo ahí me di cuenta por ejemplo que no quería ser directora, porque uno conociendo se da cuenta hacia dónde va o dónde no”.

Así, en el año 2016 finalizó de cursar las materias y al año siguiente se fue a vivir a Buenos Aires, a buscar su oportunidad. “Yo que venía de Claromecó no tenía contacto con nadie. Empecé a hacer cursos de guión y de producción, de cosas que me empaparan más con el ámbito del cine y mientras tanto trabajé en un local en Once y en el Centro Cultural Kirchner”.

Buscando más, se contactó con Who, un director de cine que pedía en un anuncio de Facebook guionistas para un nuevo proyecto. “Él después se contactó conmigo, me mostró la idea, tuvimos una entrevista, le pasé un guión que yo ya había escrito de un largometraje que le gustó. Ahí comenzó el ida y vuelta que terminó con la creación de la película ‘Causalidad’”, recordó.

Luego, con la llegada de la cuarentena, Lucía volvió a su ciudad natal y se instaló en Claromecó, donde rindió su tesis final. “Fui una de las primeras que se recibió en la virtualidad porque la mesa se había atrasado, después se dieron cuenta que venía para largo y me propusieron rendirla por Zoom. Así que fue muy raro porque me recibí en Claromecó, que era donde estaba aislada. Fue re lindo porque pude vivir eso con mis papás, con mi abuela, que de otro modo ellos se lo hubieran perdido”, agradeció.

Una experiencia única

Trabajar en una mega producción con figuras destacadas internacionalmente fue una oportunidad que Lucía aún no cree haber vivido. “Fue un desafío muy grande porque el director venía con la idea de que la película fuera filmada en plano secuencia. También el tema que en el momento de la creación del guión no teníamos el lugar donde se iba a filmar, entonces estaba en nuestra cabeza el espacio y cómo se iban a mover los personajes en un lugar que todavía no existía. Eso fue muy loco y tuvo que ser adaptado en el momento que se filmó porque lo que nosotros nos imaginábamos no era lo mismo que la realidad. Fue un ida y vuelta muy lindo, siempre corrigiéndonos, escribiendo entre los dos, y así se creó la peli”, recordó.

‘Causalidad’ es un thriller que tiene como protagonista a Claudia, personaje interpretado por Juana Viale, que va a encontrarse en una cita a un bar con un hombre que conoció por una aplicación de citas, y él nunca aparece. “De repente ella se marea y se despierta en un hospital y ahí arranca toda la película y el juego de personajes”.

Esta oportunidad para Lucía significó un sueño hecho realidad. “Realmente fue impensado. Uno escribe y nunca sabe dónde va a terminar. Tuvimos la suerte que pudo filmarse a pesar de sufrir un corte por la pandemia y tuvimos la suerte también que la eligió Amazon Prime, que eso todavía no caigo mucho. Además, al no ser la única guionista, trabajamos mucho en el consenso. Who tiene una mirada diferente sobre el cine a la que tengo yo y eso también fue un desafío, escribir juntos y poder llegar a un punto medio para estar de acuerdo”, destacó.

Vivirlo con la familia

“Causalidad” fue pre estrenada en el International Festival Film de Mar del Plata, donde estuvo presente todo el elenco y el equipo de producción del largometraje. Luego fue lanzada en Amazon Prime el 17 de diciembre. Para Lucía, “lo más lindo fue estar en la premiére con mi familia. Realmente más allá de haber podido subir al escenario con estas figuras y de haber hablado con ellos, para mí lo más hermoso fue que pudieran haber ido mis papás y mi hermano y verles la cara de emoción a ellos, que incluso estaban más emocionados que yo. Tener la posibilidad de ver la película con ellos fue increíble”.

Sobre la repercusión del hecho en Claromecó, agregó que “fue una locura. La verdad que revolucionó a todo el balneario. Hubo cantidad de gente que me escribió a mí y a mi familia para felicitarlos. Siempre volví ahí y a todos les contaba mis proyectos y la realidad es que todo el mundo me apoyó. Eso es lo hermoso, poder decir gracias por apoyarme porque llegué por ustedes también”.

Más proyectos

Habiendo roto el hielo en la pantalla grande y consultada sobre futuros proyectos en mente, Lucía contó que “con Who tengo tres películas más escritas. Una que ya se filmó que es con Emilia Attías y el Turco Naim, que fue hecha en época de pandemia. Las otras dos estamos viendo cuándo se pueden filmar. Tengo también otra más que escribí junto a guionistas y directores de Mar del Plata, que va a ser actuada, dirigida y producida por gente de allá, que es un proyecto hermoso. Es más un drama romántico, va por otro lado pero es muy linda”.

En cuanto a los mejores recuerdos que se lleva de toda esta etapa vivida, mencionó que “sigo recontra agradecida con mi familia de haber podido pasar eso con ellos. Pero siento como si hubiera sido un paréntesis y después seguí con la vida normal, a seguir trabajando en otra cosa. Fue literalmente como si estuviera viviendo un sueño. Por más que uno desee y sueñe, uno nunca piensa que va a llegar porque es un rubro recontra complicado, y la verdad que por lo menos haber logrado algo me pone feliz”, concluyó.