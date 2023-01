De la plaza al Louvre

NESTOR ALBOUY LLEVO SU ARTE A PARIS

Notable exponente de la digitopintura que ofrece sus trabajos en Claromecó, Néstor Albouy expuso sus obras en el Carrusel del gran museo francés. Entrevistado por “El Periodista”, contó además los viajes que ha hecho con su obra por distintos países

Enero 2023

¿Cómo llamaría al tipo de arte que realiza?

El arte que realizo se llama digitopintura. Pero yo le digo arte con los dedos.

¿Hace cuántos años que es artista plástico?

Van a ser 25 años que soy artista plástico y que lo ejerzo.

¿Cómo fueron sus inicios?

Mis inicios en el arte fueron desde una necesidad de expresión. A los 17 años empecé a pintar y descubrí esta misma como una herramienta para poder expresar y canalizar mis emociones, lo que estaba atravesando que era la pérdida de mi padre.

¿Qué es lo que más le apasiona del arte que realiza?

Lo que más me apasiona es que puedo ser libre en el momento que lo estoy haciendo. A través de una música, de una inspiración, poder llegar a canalizar o poder viajar dentro de mi mente a distintos lugares. Siempre con mis emociones a flor de piel.

Esto es lo que más me genera pasión, poder transmitir a la misma vez todo lo que uno hace y que pueda llegar la gente con la misma emoción que uno lo siente o que lo está elaborando. Eso se nota en la mirada de las personas, en su asombro y en la forma que aprecian lo que uno hace.

¿De dónde surge la inspiración a la hora de pintar?

Surge a través de la música, necesito poder generar dentro de mí una emoción y esta misma es el canal que hace que se movilicen mis sentimientos, mis expresiones.

Pongo un canal y con esa música creo, pinto para generar este arte que tanto me gusta.

¿Por qué la decisión de trabajar con sus manos entre tantas técnicas?

Porque soy autodidacta, nunca fui a una escuela de pintura, nunca tuve herramientas a mano para poder generar arte.

En ese momento que yo necesitaba expresarme la única herramienta que tenía a mano era la cerámica, pinturas que eran unos pulidores de mi madre y mis manos. A través de eso pude generar algo que me provocaba inquietud, como al mismo tiempo me hacía sentir realizado, encontré ese canal de logro para la satisfacción.

El arte es el camino

¿Cuáles otras herramientas además de sus manos son indispensables a la hora de crear?

La cerámica, herramientas que puedan generar la movilidad para hacer los efectos y lograr los paisajes que voy creando a través de la música. Otra cosa que no puede faltar para la inspiración de mis paisajes.

Pero las más puntuales son oleos, cerámicas y mis manos con un algodón en donde hago el follaje.

Tenemos entendido que lleva su arte por otras partes del mundo ¿Qué anécdota nos puede compartir que generara en usted un antes y un después?

Sí, tuve la oportunidad de viajar por distintos países, Brasil, Chile, México, Francia, pudiendo mostrar mí arte y pudiendo entender que existe una conexión con todos los seres, sin importar el idioma que tengan, las fronteras que haya, en el arte todo se conecta, se une.

En cualquier parte en donde esté siempre hay personas que están viéndolo, aplaudiéndolo y colaborando, comprando mis cuadros.

Todo esto me eleva a un punto distinto, me hace entender que no tengo fronteras, puedo llegar a cualquier lugar del mundo pintando, generando emociones y a la misma vez sentirme pleno.

Una anécdota muy importante es que tuve la posibilidad de ir a la casa de Frida Kahlo, la llamada “Casa azul”, y entender el arte en su verdadera expresión. Poder mostrar a través de una obra los dolores, las tristezas, todo lo que a uno le está pasando en una pintura. Por suerte pude observar todo esto en sus obras, al estar dentro de ese espacio y entender muchas cosas que me han llevado tiempo poder explicarlas, comprenderlas.

Uno sabe que está en el camino del arte por una necesidad de expresión, pero muchas veces no entendemos si estamos en el camino correcto. En este caso pude ver y entender que estoy en el correcto, que el arte que realizo es mi herramienta de expresión y poder mostrarlo más como una necesidad, que como una perfección.

Al Louvre

¿Cómo es llevar una vida sobre ruedas con un estilo tan nómade?

Es algo maravilloso, poder estar todo el tiempo en un lugar distinto, mostrando lo que uno hace, llegar a esos lugares con la expresión, con el arte, tener distintas vivencias, como por ejemplo estar enfrente de una montaña, de una cascada, de un glaciar o un lugar del Caribe. Todo esto para mí es un placer.

Por eso todo el tiempo trato de viajar y de disfrutar mi vida con plenitud, haciendo lo que realmente me gusta y que de eso mismo puedo solventar mis viajes, mi vida. También el darle una enseñanza a la gente que por ahí tiene una vida distinta, dándoles una mirada, un punto diverso de vivir.

¿Expuso en París en el Museo del Louvre?

Si, fue en el Carrusel del Museo del Louvre, como para ser un poco más específico. Este museo tiene todas las obras de arte milenario, en donde ningún expositor puede llegar a exponer más que las obras que son de artistas relevantes que ya no están.

Después dentro de este mismo hay galerías de arte shopping, de Carrusel, que son lugares donde exponen artistas reconocidos a nivel mundial. Son seleccionados por gestores de arte. Cada país tiene su gestor y cada gestor lleva a exponer a esos lugares.

Tuve la oportunidad de hacerlo por segunda vez este año. El año pasado también pude hacerlo. En este fue una muestra de arte contemporáneo, siendo muy satisfactorio el poder llegar con mi expresión a ese lugar tan valorado por el arte y poder ver diversas expresiones a nivel mundial, con artistas de la India, de Corea, de los lugares que nunca nos imaginamos su arte, pero ahí estaban con sus obras, sus representantes en un lugar emblemático.

Esto para mí fue algo muy relevante, un crecimiento a nivel artístico y cultural muy elevado.

¿Cómo llegó a exponer en ese museo y cuál fue su experiencia?

Llego por un gestor de arte que es Diego Rial, quien se encarga de llevar artistas argentinos. Realiza una selección entre 60 a 100 artistas, sus obras, sus formas de expresarse, el arte. Hay varias inquietudes que se deben cumplir, por ejemplo pintar en lienzo, las medidas y cada quien mostrando sus técnicas con sus despliegues.

Cuando me encontré en el Carrusel del Museo del Louvre puede exponer, participar de la misma y realizar una muestra en vivo. En este caso también se encontraba el embajador argentino en París que fue a ver la muestra al Stand Argentino y tuve la oportunidad de pintar también para él.

Todo esto, como dije anteriormente fue muy relevante para mí, porque más allá del aprendizaje, del toparme con artistas mundiales de alta relevancia, pude llevar mis cosas, entendiendo que estoy en este camino. Esto fue algo inolvidable.

El gestor me dijo que estaba muy interesado en mi arte, que existe la posibilidad de exponer el año que viene. Son todas puertas que se abren, teniendo también la posibilidad de llevar mi arte a una galería de New York.

¿En la actualidad dónde se encuentra y qué planes a futuro tiene?

En la actualidad estoy en Tres Arroyos, decido hace 20 años vivir en esta ciudad, tengo a mis hijos Tomas y Amancay. Este es mi lugar de partida y de regreso, más allá que estoy todo el tiempo en una gira con regreso. En Tres Arroyos aprovecho a descansar, a relajar de mi vida viajera.

Los planes a futuro que tengo son poder llegar a Bolivia y si puedo concretar la exposición en New York, pero estas cosas las veo de a poco, todos mis gastos salen de mi arte y no cuento con apoyo de ninguna parte. Todo lo que me planteo tiene que ver con el respaldo de lo que tenga económicamente.

¿Cómo se pueden conseguir sus cuadros?

Viajo todo el tiempo, en el lugar que me encuentre podrán adquirirlos. Yo hago la temporada en Claromecó y en Reta. En febrero voy a estar en Calafate, tengo eventos que todos los años asisto.

En Tres Arroyos estoy cada tanto, pero lo tomo más como un lugar de descanso que de venta. Sí suelo vender en la Fiesta del Trigo pero bueno, como mencioné anteriormente estoy todo el tiempo viajando.