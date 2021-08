De corazón a corazón

LA CARDIOLOGA NOELIA SAABY VUELVE A TRES ARROYOS PARA ESTAR AL FRENTE DE LA NUEVA SALA DE HEMODINAMIA DE LA CLINICA HISPANO ARGENTINA

Estudió en La Plata, y se formó como cardióloga en la residencia en el Hospital Italiano de esa ciudad. Luego formó parte del equipo que, en el Hospital El Cruce, le salvó la vida a un paciente con la aorta rota. Más tarde se trasladó a Bahía Blanca, donde adquirió la experiencia que ahora aportará a la nueva sala de Hemodinamia en Tres Arroyos. Noelia Saaby con “El Periodista”

Agosto 2021

Noelia, contanos cómo aparece la vocación por la medicina en tu vida y dónde te formaste. ¿Hubo alguna influencia familiar, algún médico/a que te inspiró?

A los 17,18 años decidir qué vas a hacer el resto de tu vida y que aciertes es prácticamente una cuestión de fe y de suerte. Estaba entre varias carreras, me gustaba estudiar la biología, la salud, y hacer algo que me hiciera sentir útil para el mundo y que modificara para bien la vida de las personas. Elegí formarme en la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de La Plata porque tenía buenas referencias académicas de la Universidad y la ciudad me parecía más amena para una vida estudiantil comparada con la inmensidad de Buenos Aires.

¿Por qué elegiste la especialidad de cardiología y dónde la concretaste?

Me gustaba lo invasivo, la adrenalina, la intervención. Una cardióloga amiga me acercó a la especialidad y me gustó. Me formé en la residencia de Cardiología del Hospital Italiano de La Plata.

Decidiste formarte en Hemodinamia. ¿Podés explicarnos en qué consiste?

Consiste en tratar por medio de accesos mínimamente invasivos las obstrucciones de vasos sanguíneos, principalmente las arterias coronarias que son las que irrigan el músculo cardiaco. Pero la especialidad fue ampliándose y se tratan obstrucciones arteriales y venosas de diferentes sectores del cuerpo como también se realizan reemplazos de válvulas cardiacas, tratamiento de hemorragias digestivas, aneurismas aórticos, y muchas otras utilidades de la especialidad. Todo se realiza obteniéndose imágenes con un equipo que emite rayos X y permite visualizar las obstrucciones por medio de inyección de contraste yodado.

En el Hospital El Cruce

Hiciste esa subespecialización en el Hospital El Cruce, un centro de salud con gran reconocimiento. ¿Cómo fue tu experiencia en ese lugar?

Maravillosa. Tuve la suerte de vivir una formación en un centro de salud pública donde siempre se trabajó con profesionalismo, seriedad, responsabilidad y muchísimo respeto. Mis mentores y formadores hoy son colegas que aprecio y respeto no solo por lo que me enseñaron sino por la calidad de personas que son.

Formaste parte, en ese hospital, de una intervención de gran repercusión pública, a un hombre que ingresó con una grave lesión en la aorta. ¿Querés contarnos cómo fue el caso y por qué trascendió? ¿Cómo fue tu propia experiencia en ese caso?

Fue un caso de urgencia donde el paciente ingresó con un aneurisma de aorta roto, que es una patología de gran mortalidad. Como el hospital cuenta con un banco de endoprótesis se pudo tratar de urgencia, colocando la prótesis para sellar la ruptura y evitando que el paciente se desangre. Es un procedimiento complejo donde la clave es el trabajo en equipo.

¿Dónde estás trabajando en la actualidad y cómo se dio tu llegada a ese lugar?

Luego de terminar mi formación me mudé a Bahía Blanca para poder incorporarme al equipo de los doctores Carlos y Alejandro Alvarez Iorio y el doctor Fernando Ordoñez, en el equipo de Hemodinamia del Sur.

Una sala de Hemodinamia en Tres Arroyos

Ha trascendido que estarás a cargo de una sala de Hemodinamia que está en construcción en la Clínica Hispano Argentina. ¿Querés contarnos cómo es el proyecto? ¿Qué tipo de intervenciones se van a llevar a cabo allí?

El proyecto es que la ciudad tenga una sala de Hemodinamia para tratar las patologías vasculares ya sea de urgencia o procedimientos programados, dependiendo el tipo y sitio de obstrucción.

Hubo que hacer modificaciones estructurales en la Clínica para albergar el nuevo espacio. ¿Cómo va a ser el espacio? ¿Qué tipo de equipamiento va a albergar? ¿Cómo será el equipo profesional y auxiliar que estará a cargo?

La sala se tuvo que construir de cero. Es un quirófano donde se instala el equipo de Rayos X y que debe cumplir con las normas de bioseguridad, esterilidad y protección de radiación. También hay un sector de guardado de materiales, donde se encuentran disponibles los materiales como catéteres, guías coronarias, stents que son los dispositivos que se utilizan. También debe haber disponibilidad de cardiodesfibrilador, respirador, electrocardiograma y demás equipamiento ya que estamos hablando de patologías que pueden ser de urgencia y graves. El equipo estará formado por una enfermera y un técnico radiólogo especializado en hemodinamia.

¿Qué impacto considerás que va a tener este servicio en la salud en Tres Arroyos?

Sería posible tratar los infartos agudos de miocardio, que son las obstrucciones súbitas del flujo coronario y así el paciente recibiría su tratamiento sin tener que ser trasladado a otra ciudad, acortando los tiempos y evitando el stress y el riesgo que eso implica. Como también haríamos los estudios de diagnósticos (cateterismos) y trataríamos las patologías crónicas sin necesidad de que el paciente tenga que trasladarse.

Finalmente, tu incorporación a este proyecto marca tu vuelta a la ciudad donde vive tu familia y donde creciste. ¿Qué expectativas tenés al respecto?

Volver a mi ciudad, estar más cerca de mi familia y mis amigos más allá de mi profesión. Tener los afectos cerca fue algo que me motivó a volver y coincidió con la instalación de la sala de Hemodinamia en la Clínica. Tener la oportunidad de hacer en mi ciudad lo que me gusta y para lo que me formé es un privilegio. En Tres Arroyos existe un gran grupo de cardiólogos y el objetivo es trabajar en conjunto, con profesionalismo y brindando una atención prestigiosa en la ciudad, donde cada habitante se sienta orgulloso de la atención. Estoy segura de que en la Clínica vamos a trabajar en equipo y con dedicación buscando lo mejor para los pacientes.

Una iniciativa de gran impacto en la salud local

La Clínica Hispano Argentina de Tres Arroyos, propiedad de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, viene trabajando desde hace al menos tres años en el proyecto para contar con su propia sala de Hemodinamia, en conjunto con el Centro de Hemodinamia del Sur de Bahía Blanca. Se prevé que el servicio brinde una atención completa en cuanto a diagnóstico e intervenciones.

Cabe destacar que Hemodinamia del Sur es un equipo de más de cuatro décadas de funcionamiento, que comenzó en el Hospital Privado del Sur y más tarde comenzó a trabajar también en los hospitales Español e Italiano de Bahía Blanca.

“La Hemodinamia es una subespecialidad dentro de la cardiología, que durante muchos años fue fundamentalmente diagnóstica, pero ahora es también intervencionista, ya que se pueden tratar pacientes con problemas vasculares de los miembros inferiores, obstrucciones coronarias, además de intervenir en otras especialidades como neurología con el tratamiento de aneurismas, o complicaciones en ginecología y operaciones abdominales. Por eso es muy importante que una ciudad como Tres Arroyos cuente con este servicio, que es una necesidad para la ciudad”, dijo oportunamente el cardiólogo Carlos Alvarez Iorio.